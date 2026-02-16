Marco Rubio, mesaj pro-Viktor Orban, la Budapesta. Realegerea lui condiţionează intrarea într-o „epocă de aur” a relaţiilor cu SUA
Preşedintele Donald Trump îşi doreşte succesul prim-ministrului ungar Viktor Orban, deoarece leadershipul şi relaţia acestuia cu şeful Casei Albe sunt cruciale pentru interesele SUA, a declarat luni secretarul de stat american Marco Rubio, oferind un sprijin puternic liderului naţionalist în contextul alegerilor dificile din aprilie, relatează Reuters.
Acum 10 minute
17:50
Preluarea fostului combinat siderurgic ArcelorMittal Hunedoara de către familia Umbrărescu, analizată de Consiliul Concurenţei # Digi24.ro
Consiliul Concurenţei anunţă că analizează tranzacţia prin care UMB Steel SRL, din grupul UMB, deţinut de familia Umbrărescu, constructori de autostrăzi, intenţionează să preia activele aparţinând fostului combinat siderurgic ArcelorMittal Hunedoara SA.
Acum 30 minute
17:40
Cum construiește Carney o mega-alianță comercială anti-Trump: premierul Canadei, vârf de lance în discuțiile dintre UE și alte 12 state # Digi24.ro
Două dintre cele mai mari blocuri comerciale ale lumii analizează cu prudență legături mai strânse pentru a scurtcircuita taxele impuse de Donald Trump. Uniunea Europeană și un bloc indo-pacific format din 12 națiuni deschid discuții pentru a explora propuneri de formare a uneia dintre cele mai mari alianțe economice globale, au declarat pentru Politico mai multe persoane care au cunoștințe despre această chestiune.
17:40
Un tânăr extremist de dreapta a fost ucis de un grup de extremiști de stânga în Franța. De la ce a pornit disputa # Digi24.ro
În Franța, confruntarea politică devine din ce în ce mai radicalizată, iar stânga social-democrată exclude noi alianțe cu France Insoumise a lui Mélenchon: „De neconceput”. Potrivit martorilor, tânărul de doar 23 de ani, Quentin Deranque, a fost atacat cu lovituri de picior și pumni de către un grup de militanți de extremă stânga.
17:30
Tensiuni în Parlament între ministrul Energiei și USR pe tema crizei apei din Curtea de Argeș: Puneți-vă cizmele și mergeți la Vidraru # Digi24.ro
Criza apei potabile din Argeș a provocat un schimb tensionat de replici în plenul Camerei Deputaților, la „Ora Guvernului”, unde ministrul Energiei, Bogdan Ivan, și deputatul USR Radu Mihaiu s-au acuzat reciproc de politizare și lipsă de responsabilitate. „Puneți-vă cizmele și mergeți la Vidraru”, i-a transmis deputatul USR ministrului, acuzând autoritățile că peste 37.000 de oameni nu au apă potabilă de mai bine de trei luni și că nu există un termen clar pentru rezolvarea situației. În replică, ministrul a susținut că lucrările la barajul Vidraru au fost necesare și coordonate pentru a preveni probleme majore în sistem.
Acum o oră
17:20
17:10
Copii de 8 ani, exploatați într-o fabrică din Italia. Cei mici mergeau la muncă, alături de părinții lor. Cine era implicat în afacere # Digi24.ro
Peste 20 de lucrători din Republica Moldova, printre care se aflau și opt minori, erau exploatați în Italia, au descoperit carabinierii. Într-o fabrică de materiale plastice lucrau inclusiv copii de 8 ani, duși la muncă împreună cu părinții lor. O româncă de 23 de ani este anchetată acum pentru intermediere ilegală și exploatarea muncii.
17:00
Warner Bros. Discovery reia discuţiile cu Paramount Skydance, după o nouă ofertă de preluare prezentată la 10 februarie # Digi24.ro
Consiliul de administraţie al Warner Bros. Discovery ar relua negocierile cu Paramount Skydance pe baza termenilor revizuiţi ai ofertei Paramount de achiziţionare a întregii companii, care a semnat în decembrie un acord de vânzare în valoare de 83 de miliarde de dolari cu Netflix,.
Acum 2 ore
16:50
Berlinul îndeamnă Parisul să majoreze cheltuielile pentru apărare: „Cine vrea independență față de SUA, să-și facă mai întâi temele” # Digi24.ro
Oficialii germani sunt tot mai frustrați de ceea ce consideră a fi eșecul președintelui francez Emmanuel Macron de a-și îndeplini promisiunile privind „autonomia strategică” europeană, arată Politico. Ministrul german de Externe, Johann Wadephul, a declarat că Franța trebuie să cheltuiască mai mult pentru apărare, chiar dacă asta înseamnă reducerea altor tipuri de cheltuieli.
16:40
Lucrările de la barajul Vidraru închid circulația pe Transfăgărășan. Programul restricțiilor de trafic # Digi24.ro
Traficul rutier pe DN 7C - Transfăgărăşan va fi închis, în anumite intervale orare, începând de marţi, în zona barajului Vidraru, întrucât au loc lucrări de retehnologizare a lacului de acumulare, anunţă Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).
16:20
Capacitatea depozitelor de petrol din Rusia se apropie de epuizare, pe măsură ce companiile petroliere se confruntă cu dificultăți crescânde în vânzările către India, scrie Reuters, citând analiștii Kpler și Rystad Energy.
16:20
Soldații SUA sunt copleșiți de atât de multe date de pe câmpul de luptă, încât e nevoie de inteligența artificială pentru sortare # Digi24.ro
Câmpul de luptă modern este atât de saturat de senzori și arme conectate în rețea, care generează mult mai multe date decât pot procesa soldații în mod realist pe cont propriu, încât este nevoie de inteligența artificială pentru a le sorta în mod semnificativ, a explicat recent un ofițer al armatei după un exercițiu în Europa, scrie Business Insider.
16:00
NASA a lansat două misiuni din Alaska pentru a obţine mai multe date cu privire la „circuitele electrice” ale aurorelor boreale, spectacolele de lumini care se produc atunci când vântul solar intră în contact cu atmosfera terestră, a transmis Space.com.
Acum 4 ore
15:50
Finlanda înfiinţează un centru al NATO în Laponia pentru creşterea capacităţii defensive în Arctica # Digi24.ro
Un centru de comandă multinaţional al Forţelor Terestre Avansate ale NATO (FLF, după acronimul în limba engleză) urmează să fie amplasat în Rovaniemi, capitala Laponiei, a anunţat luni ministrul apărării finlandez, Antti Hakkanen.
15:50
Un adolescent din Brașov a vandalizat două mașini în urma unei provocări primite pe o reţea socială. Un autoturism a ars cu totul # Digi24.ro
Un adolescent în vârstă de 15 ani din Braşov a fost arestat preventiv pentru distrugere, după ce a vandalizat două autoturisme, dând astfel curs unei provocări primite pe o reţea de socializare. Una dintre maşinile vandalizate de băiat a ars în totalitate, iar focul s-a extins şi la un alt autoturism. Tânărul a transmis pe reţeaua de socializare faptele, pentru a demonstra că a acceptat provocarea.
15:40
Apa rămâne nepotabilă în Curtea de Argeș: fără bacterii, dar fierul, clorul depășesc limitele. Mesaj RO-ALERT emis către populație # Digi24.ro
Apa din reţeaua care alimentează municipiul Curtea de Argeş şi comunele limitrofe rămâne nepotabilă, chiar dacă Direcţia de Sănătate Publică (DSP) nu a mai identificat bacterii în probele verificate. Potrivit ultimului buletin de analiză prezentat luni, turbiditatea, precum şi concentraţiile de fier şi clor sunt în continuare peste limitele admise. Un mesaj RO-ALERT cu aceste informații a fost transmis către argeșeni.
15:40
Două tinere din armata israeliană, salvate de polițiști din calea unui grup de ultraortodocși furioși la periferia Tel Avivului # Digi24.ro
Două tinere din armata israeliană au fost evacuate de poliție după ce au fost urmărite de un grup de bărbați ultraortodocși în orașul Bnei Brak, la periferia Tel Avivului. Potrivit presei locale, femeile ar fi fost confundate cu persoane care distribuiau ordine de încorporare.
15:30
UE anunță că va participa la reuniunea inaugurală a Consiliului pentru Pace al lui Trump, fără a deveni membră # Digi24.ro
Un comisar european va participa în această săptămână la reuniunea inaugurală a „Consiliului pentru pace”, iniţiativă lansată recent de preşedintele american Donald Trump, a anunțat un purtător de cuvânt al Comisiei Europene. El a ținut să precizeze că Uniunea Europeană nu aderă pentru moment la noua structură.
15:30
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a instruit conducerea Forțelor Aeriene, Ministerul Apărării și Ukrenergo să pregătească măsuri suplimentare de protecție, având în vedere informațiile furnizate de serviciile de informații despre pregătirea de către Rusia a unui nou atac masiv, relatează Ukrainskaia Pravda.
15:10
Ordonanța pentru infrastructura combustibililor alternativi: de ce a fost adoptată și ce schimbă pentru transportatori și industrie # Digi24.ro
Ordonanța de urgență adoptată de Guvern pentru dezvoltarea infrastructurii de combustibili alternativi nu aduce schimbări imediate pentru șoferi, dar stabilește cadrul fără de care România nu poate dezvolta stații de încărcare și alimentare necesare transportului viitorului, spun specialiștii. Potrivit experților consultați de Digi24.ro, actul normativ era necesar pentru aplicarea unui regulament european deja obligatoriu, pentru accesarea finanțărilor disponibile și pentru menținerea competitivității transportatorilor români într-o piață europeană în care reducerea emisiilor devine o condiție economică, nu doar una de mediu.
15:00
Criza apei din Argeș. Gorghiu: Primăria Curtea de Argeș are 30 milioane lei excedent, dar cere 9,7 milioane de la Guvern # Digi24.ro
Deputata și președinta PNL Argeș Alina Gorghiu a acuzat că primăria Curtea de Argeş nu a investit la timp în infrastructura de apă, deși avea bani disponibili în buget, iar acum solicită 9,7 milioane lei de la Guvern, în condițiile în care aproape 50.000 de argeșeni sunt afectați de lipsa apei potabile.
14:50
Germania extinde controalele la frontiere până în septembrie, ignorând criticile țărilor vecine privind Schengen # Digi24.ro
Germania va prelungi cu şase luni controalele la frontiere, a anunţat luni Ministerul de Interne de la Berlin, considerându-le necesare în pofida criticilor venite din partea ţărilor vecine până la punerea în aplicare a unei „politici migratorii europene funcţionale”, informează Agerpres.
14:20
Copiii învață că cea mai delicioasă pizza e cea pe care o prepari chiar tu
14:20
Ce se știe despre românul care a încercat să răpească o fetiță în Italia. A cerut să fie trimis în țară cu o ambulanță # Digi24.ro
Românul arestat în Italia, după ce a încercat să răpească o fetiță de un an și jumătate, nu și-a justificat fapta în fața polițiștilor.
14:10
Primăria Municipiului Bucureşti a dat startul, luni, unei campanii de conştientizare şi prevenire a consumului de droguri. Campania se va desfăşura în mijloacele de transport în comun, în presă şi pe reţelele de socializare, prin intermediul unui clip video, dar şi la sediul Dalles, unde se va juca piesa de teatru „În ceaţă”.
14:10
Înalta Curte de Casație și Justiție i-a dat câștig de cauză lui Viorel Micula într-un proces cu statul român # Digi24.ro
Viorel Micula a câștigat definitiv la Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) un proces împotriva Administrației Județene a Finanțelor Publice (ANAF) Bihor, care pusese sechestru pe 1,2 milioane de lei din averea omului de afaceri, în contextul conflictului dintre Frații Micula și statul român.
14:00
Sorin Grindeanu acuză că USR vrea să taie salariile „milițienilor”. Schimb de replici între liderii Coaliției # Digi24.ro
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat înaintea ședinței cu premierul Ilie Bolojan că USR vrea „să taie salariile medicilor, profesorilor, salariile milițienilor”. În replică, senatorul USR Ștefan Pălărie acuză social-democrații că au antireforma în ADN.
14:00
„Vom aduce războiul în Rusia”. Un înalt oficial european anunță circumstanțele în care Alianța va bombarda țara lui Putin # Digi24.ro
NATO va lansa atacuri în adâncul teritoriului rus dacă Moscova va decide să atace țările baltice, a declarat ministrul de externe al Estoniei, Margus Tsahkna. „Vom aduce războiul în Rusia. Știm exact ce trebuie să facem”, a declarat Tsahkna într-un interviu acordat The Telegraph. Potrivit acestuia, în prezent, țările din regiune alocă 5% din PIB pentru apărarea națională, pentru a se pregăti pentru un eventual atac din est, și sunt deja capabile să riposteze Rusiei.
14:00
Rivalul lui Viktor Orban promite să pună capăt corupției premierului și să se alăture Parchetului European condus de Kovesi # Digi24.ro
Liderul opoziţiei din Ungaria, conservatorul Peter Magyar, a criticat duminică în mod dur guvernul premierului ultranaţionalist Viktor Orban şi a promis că va pune capăt corupţiei şi se va alătura Parchetului European (EPPO) condus de Laura Codruța Kovesi dacă, aşa cum indică sondajele, va câştiga alegerile din aprilie, transmite EFE, preluată de Agerpres.
14:00
Japonia a evitat la limită recesiunea tehnică în 2025, sub presiunea tarifelor impuse de Donald Trump # Digi24.ro
Economia Japoniei a crescut cu doar 0,2% în ritm anual în ultimul trimestru din 2025, reușind astfel să evite la limită o recesiune tehnică, potrivit datelor publicate luni de guvern. Pentru întregul an, creșterea s-a situat la 1,1%, pe fondul scăderii exporturilor și al impactului tarifelor impuse de Donald Trump.
Acum 6 ore
13:50
Pîslaru, după ce Câciu a spus că nu mai sunt bani din PNRR: „Fie că ești habarnist, fie oportunist” # Digi24.ro
Dragoș Pîslaru a respins acuzațiile social-democratului Adrian Câciu și a asigurat că „nu există niciun risc de blocaj financiar pe PNRR”. Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene a adăugat că cererea de plată numărul 4 este în proces de aprobare la Comisia Europeană și în luna martie ar trebui să fie finalizat„Să spui că există un asemenea risc înseamnă fie că ești habarnist, fie doar un politician oportunist, care alege deliberat să semene panică”, a adăugat el.
13:20
Meteorologii anunță vreme schimbătoare până la 1 martie. Prognoza pentru fiecare regiune a țării # Digi24.ro
Vremea va fi schimbătoare de la o zi la alta și vor fi precipitații aproape în fiecare zi, arată meteorologii în prognoza pentru intervalul 16 februarie – 1 martie. Prognoza emisă de ANM include temperaturile maxime și minime pentru fiecare regiune a țării indică perioadele cu probabilitatea cea mai ridicată de apariție a precipitațiilor.
13:00
Kremlinul reacționează la acuzațiile că l-ar fi ucis pe Navalnîi. Astăzi se împlinesc doi ani de la moartea opozantului lui Putin # Digi24.ro
Kremlinul „respinge categoric” acuzațiile aduse împotriva sa în legătură cu otrăvirea opozantului Alexei Navalnîi în colonia din Harpa. Acest lucru a fost declarat de purtătorul de cuvânt al lui Vladimir Putin, Dmitri Peskov.
13:00
Plic suspect cu fiole și substanță necunoscută, descoperit la biroul premierului israelian Benjamin Netanyahu # Digi24.ro
Personalul biroului premierului israelian Benjamin Netanyahu a descoperit un plic suspect care conținea fiole cu o substanță necunoscută, potrivit presei israeliene. Pachetul a fost trimis pentru analiză la un laborator.
12:50
Un fost ministru de Finanțe de la PSD acuză lipsa banilor din PNRR. Reacția vicepremierului Oana Gheorghiu # Digi24.ro
Fostul ministru de Finanțe Adrian Câciu a declarat, luni la Digi24, că România se confruntă cu întârzieri majore în accesarea fondurilor din PNRR, lucru care pune presiune pe bugetul național. „Ieri a fost 15 februarie și s-au îndeplinit două luni de la cererea de plată numărul 4. Nu avem niciun răspuns astăzi de la Comisia Europeană, că cererea de plată numărul 4 de 2,3 miliarde euro ar fi validă”, a spus deputatul PSD. În schimb, vicepremierul Oana Gheorghiu a afirmat, tot la Digi24, că doar 231 de milioane euro sunt în risc din cauza pensiilor speciale, iar restul cererilor de plată din PNRR sunt în curs.
12:40
VIDEO Doi angajați ai unei primării din Dolj și poștașul comunei s-au luat la bătaie după ce au petrecut de ziua primarului # Digi24.ro
Doi angajați ai primăriei din localitatea Desa, județul Dol,j și poștașul comunei au ajuns la spital după o răfuială petrecută într-un bar. Cei trei s-au bătut cu alți trei indivizi după ce au petrecut la ziua de naștere a primarului. Poliția a deschis dosar penal.
12:40
Mai puțin de jumătate dintre copiii din România sunt vaccinați cu prima doză împotriva rujeolei. „Cifrele arată un eșec colectiv” # Digi24.ro
12:20
Oana Gheorghiu, despre reducerea cheltuielilor și reforma companiilor de stat: „Obiectivul nu este să concediem oameni” # Digi24.ro
Vicepremierul Oana Gheorghiu a declarat la Digi24 că decizia privind reducerea cheltuielilor bugetare trebuie luată rapid, în contextul blocajului din coaliție. Totodată, ea a oferit detalii despre stadiul reformei companiilor de stat, afirmând că restructurarea este necesară pentru a opri finanțarea pierderilor din bani publici.
12:00
În bolile renale, investigațiile imagistice clasice nu sunt întotdeauna suficiente, deoarece oferă informații despre structura organelor și mai puțin despre funcționarea acestora. Există însă și investigații precum scintigrafia renală, ce evaluează funcția fiecărui rinichi și clarifică dacă problema este una de funcționare, de drenaj sau de perfuzie. Despre scintigrafia renală aflăm mai mult de la Dr. Ruxandra Vlădescu, medic primar radiologie-imagistică medicală și medicină nucleară.
Acum 8 ore
11:50
Grecia intenționează să participe la Forța Internațională de Stabilizare pentru Gaza, cu un batalion special care va include vehicule blindate, precum și medici și geniști, sporindu-și astfel prezența față de ultima sa misiune internațională ca parte a Forței Internaționale de Asistență pentru Securitate în Afganistan (ISAF), din ianuarie 2002 până în iulie 2021, potrivit Kathimerini.
11:40
Numărul străinilor care se mută în Rusia a scăzut de trei ori de la declanșarea războiului din Ucraina # Digi24.ro
Atractivitatea Rusiei pentru cetățenii din țările vecine și îndepărtate continuă să scadă rapid. În 2025, în cadrul programului guvernamental de relocare a compatrioților, aproximativ 26.700 de persoane s-au mutat în țară, ceea ce reprezintă o scădere de aproape 16% față de anul precedent. Aceste date reies din informațiile Ministerului Afacerilor Interne, analizate de Vedomosti.
11:40
Avertismentul unui economist după ce inflația a coborât la 9,6%: „Prețurile vor continua să crească în următoarele luni” # Digi24.ro
Rata anuală a inflației a ajuns la 9,6% în luna ianuarie 2026, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică (INS), în ușoară scădere față de nivelul de 9,7% înregistrat în decembrie 2025. Economiștii avertizează însă că presiunile asupra prețurilor rămân ridicate, iar o reducere vizibilă a ritmului de scumpiri ar putea apărea abia în a doua parte a anului.
11:30
Tinder a devenit noul LinkedIn. Oamenii își caută locuri de muncă pe aplicațiile de dating # Digi24.ro
Aplicațiile de dating nu mai sunt folosite doar pentru relații. Tot mai mulți oameni le folosesc ca să-și găsească un loc de muncă. În contextul unei piețe a muncii tot mai dure, unii angajați spun că e mai ușor să ajungă la un om real pe Tinder decât printr-un CV trimis online.
11:30
Un tren a deraiat în sudul Elveției după o avalanșă: 80 de pasageri au fost evacuați. Poliția nu exclude să fie persoane răniți # Digi24.ro
Un tren al companiei feroviare BLS a deraiat luni dimineață în apropiere de Goppenstein, în sudul Elveției, după ce o avalanșă a lovit linia ferată, a transmis RTL Today. Aproximativ 80 de pasageri se aflau la bord, iar autoritățile au început evacuarea acestora. Poliția a precizat că este probabil ca persoane să fie rănite, iar traficul feroviar între Goppenstein și Brig a fost temporar întrerupt.
11:20
Coaliția intră în ședință, după scandalul privind recesiunea tehnică. Guvernul, așteptat să adopte tăierile din administrație # Digi24.ro
Liderii Coaliției de guvernare intră în ședință în această după-amiază pentru a tranșa negocierile privind tăierile din administrație, dar și măsurile de relansare economică. PSD a anunțat public că se opune „austerității simpliste” și tăierilor de salarii și sporuri, blocând reforma administrației prin miniștrii săi, de la Agricultură și Sănătate, care au transmis că nu avizează proiectul Executivului. Între timp, Ilie Bolojan și-ar dori să adopte cele două pachete pănâ la finalul săptămânii.
11:10
„Sub blăniţa căţeilor am găsit nenorocire”. Toţi câinii schingiuiți au fost preluați din adăpostul privat de la Suraia # Digi24.ro
Toate animalele din adăpostul privat de câini din comuna vrânceană Suraia au fost relocate la câteva zile de la suspendarea activităţii, după ce pe reţelele de socializare au apărut imagini care surprind presupuse acte de cruzime. Rămân însă întrebări legate de modul în care au fost derulate contractele publice pentru capturare şi îngrijire şi dacă sumele achitate de administraţii au fost proporţionale cu serviciile prestate, scrie Agerpres într-un reportaj.
11:00
Cadru militar, vizat de percheziții într-un dosar de înșelăciune cu criptomonede. Prejudiciu estimat la 1,6 milioane de lei # Digi24.ro
Polițiștii efectuează luni cinci percheziții în București și în județele Ilfov, Brăila și Constanța, într-un dosar de înșelăciune în formă continuată, în care un cadru militar activ este suspectat că ar fi determinat mai multe persoane să investească în criptomonede, banii fiind transferați în conturile sale. Prejudiciul estimat până în prezent se ridică la aproximativ 1,6 milioane de lei.
10:50
„Putin el este mai slab decât era”. Ministrul Apărării din Marea Britanie dezvăluie de unde importă dictatorul rus mercenari # Digi24.ro
Rusia, țara agresor în războiul împotriva Ucrainei, depinde din ce în ce mai mult de luptătorii străini, deoarece trupele sale suferă pierderi mai mari decât poate compensa.
10:50
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis luni atenționări Cod galben pentru precipitații, intensificări ale vântului și viscol, valabile marți și miercuri, în aproape jumătate din țară.
10:50
Cât a costat operațiunea americană care a dus la capturarea lui Nicolás Maduro, conform calculelor Bloomberg # Digi24.ro
Când forțele americane l-au capturat pe președintele venezuelean Nicolas Maduro și pe soția sa, Cilia Flores, la începutul noului an, administrația Trump a anunțat că operațiunea a fost concisă și deliberată: cu sprijin aerian, aproximativ 60 de soldați din forțele speciale au coborât din elicoptere în Caracas, au luptat cu gărzile de securitate, i-au capturat pe cei căutați și au fost transportați cu elicopterul înapoi la o navă de război americană aflată la 100 de mile de coastă. Totul s-a terminat în câteva ore, cu costuri minime pentru contribuabilul american. Dar prezența militară americană în Caraibe costă miliarde. Calculele Bloomberg arată că prețul operațional al navelor desfășurate acolo a ajuns la peste 20 de milioane de dolari pe zi, de la mijlocul lunii noiembrie până la mijlocul lunii ianuarie. Și, deși majoritatea costurilor sunt acoperite din fondurile alocate deja apărării, operațiunile de luptă – de la ore de zbor la arme trase și plăți suplimentare – se adaugă la acestea.
10:30
Presupusul autor al atacului armat de pe plaja Bondi a apărut în instanță pentru prima dată # Digi24.ro
Naveed Akram, acuzatul principal în atacul armat de pe plaja Bondi, a apărut luni în instanță pentru prima dată, la două luni după ce el și tatăl său ar fi comis cel mai grav atac armat în Australia din aproape 30 de ani, scrie BBC.
