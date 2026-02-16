VIDEO. Ce l-a făcut pe Nicuşor Dan să se răzgândească în privinţa Consiliului de Pace? Iulian Chifu analizează la România Politică
Primanews.ro, 16 februarie 2026 18:50
VIDEO. Ce l-a făcut pe Nicuşor Dan să se răzgândească în privinţa Consiliului de Pace? Iulian Chifu analizează la România Politică
• • •
Alte ştiri de Primanews.ro
Acum o oră
18:50
VIDEO. Ce l-a făcut pe Nicuşor Dan să se răzgândească în privinţa Consiliului de Pace? Iulian Chifu analizează la România Politică # Primanews.ro
VIDEO. Ce l-a făcut pe Nicuşor Dan să se răzgândească în privinţa Consiliului de Pace? Iulian Chifu analizează la România Politică
Acum 4 ore
15:50
România înregistrează o creştere de 23,8 miliarde euro a datoriei externe în 2025
Acum 6 ore
13:40
Rivalul lui Viktor Orban promite să pună capăt corupţiei şi să se alăture Parchetului European # Primanews.ro
Rivalul lui Viktor Orban promite să pună capăt corupţiei şi să se alăture Parchetului European
Acum 8 ore
12:40
Şedinţă de urgenţă a Coaliţiei după anunţul privind recesiunea
12:10
Inflaţia anuală aproape de 10% în 2026. Ce produse s-au scumpit cel mai mult?
12:10
Vreme rece, ploi, ninsori şi intensificări ale vântului, până joi, în toată ţara
12:10
Obama spune că extratereştrii sunt ”reali”
11:50
Marcel Ciolacu: Cel mai bine pentru România este, dacă se rupe această coaliţie, să mergem către alegeri anticipate # Primanews.ro
Marcel Ciolacu: Cel mai bine pentru România este, dacă se rupe această coaliţie, să mergem către alegeri anticipate
11:50
Ucraina a încheiat noi acorduri de ajutor militar cu aliaţii săi europeni
Ieri
15:30
Nicuşor Dan va participa la prima reuniune a Consiliului Păcii la Washington, la invitaţia lui Donald Trump # Primanews.ro
Nicuşor Dan va participa la prima reuniune a Consiliului Păcii la Washington, la invitaţia lui Donald Trump
Mai mult de 2 zile în urmă
19:10
Mircea Lucescu, eroul de la Mexico ’70: documentar în premieră duminică, 15 februarie, ora 15:45, la Cinemaraton # Primanews.ro
Mircea Lucescu, eroul de la Mexico ’70: documentar în premieră duminică, 15 februarie, ora 15:45, la Cinemaraton
13:10
VIDEO. Daniel Băluţă, discuţie cu Nicuşor Dan: „Este un rol important pentru bugetul Capitalei”. "PSD înclină balanţa în Consiliul General" # Primanews.ro
VIDEO. Daniel Băluţă, discuţie cu Nicuşor Dan: „Este un rol important pentru bugetul Capitalei”. "PSD înclină balanţa în Consiliul General"
13:10
VIDEO. Discurs istoric la Munchen: Marco Rubio promite revitalizarea relaţiei transatlantice - „Nu vrem declinul controlat al Occidentului” # Primanews.ro
VIDEO. Discurs istoric la Munchen: Marco Rubio promite revitalizarea relaţiei transatlantice - „Nu vrem declinul controlat al Occidentului”
13:00
VIDEO. Daniel Băluţă nu exclude o nouă candidatură la Primăria Capitalei: „Este un lucru pe care îl iau în calcul” # Primanews.ro
VIDEO. Daniel Băluţă nu exclude o nouă candidatură la Primăria Capitalei: „Este un lucru pe care îl iau în calcul”
13:00
VIDEO. Daniel Băluţă îl compară pe Ilie Bolojan cu „Jupuitu’” din Moromeţii: „Românii fug de el. Gata cu tăierile!” # Primanews.ro
VIDEO. Daniel Băluţă îl compară pe Ilie Bolojan cu „Jupuitu’” din Moromeţii: „Românii fug de el. Gata cu tăierile!”
12:50
VIDEO. Daniel Băluţă, despre o alianţă PSD-AUR: "Sunt împotriva unei alianţe cu partide extremiste" # Primanews.ro
VIDEO. Daniel Băluţă, despre o alianţă PSD-AUR: "Sunt împotriva unei alianţe cu partide extremiste"
12:40
VIDEO. Daniel Băluţă, despre relaţia cu primarul Capitalei: „Nu suntem în conflict, dar promisiunile lui Ciprian Ciucu au fost o butaforie” # Primanews.ro
VIDEO. Daniel Băluţă, despre relaţia cu primarul Capitalei: „Nu suntem în conflict, dar promisiunile lui Ciprian Ciucu au fost o butaforie”
12:40
VIDEO. Daniel Băluţă: Planşeul de la Unirii va fi gata cu 4-5 luni înainte de termen. „Se termină cel târziu în primăvara viitoare” # Primanews.ro
VIDEO. Daniel Băluţă: Planşeul de la Unirii va fi gata cu 4-5 luni înainte de termen. „Se termină cel târziu în primăvara viitoare”
01:20
Daniel Băluţă vine la Insider Politic, sâmbătă, de la ora 12
13 februarie 2026
20:50
VIDEO. Mihai Isac: Este o greşeală că preşedintele Nicuşor Dan nu este prezent la summitul de la Munchen. Contabilizează absenţe de la evenimente cruciale în contextul internaţional actual # Primanews.ro
VIDEO. Mihai Isac: Este o greşeală că preşedintele Nicuşor Dan nu este prezent la summitul de la Munchen. Contabilizează absenţe de la evenimente cruciale în contextul internaţional actual
20:50
VIDEO. Radu Leca, psiholog: Guvernul trebuie să lanseze un proiect naţional pentru prevenirea violenţei şi a informaţiei false din mediul online # Primanews.ro
VIDEO. Radu Leca, psiholog: Guvernul trebuie să lanseze un proiect naţional pentru prevenirea violenţei şi a informaţiei false din mediul online
20:50
Nicuşor Dan, mesaj dur după intrarea României în recesiune tehnică: Mai puţin zgomot şi lozinci din partea politicienilor, mai multă responsabilitate # Primanews.ro
Nicuşor Dan, mesaj dur după intrarea României în recesiune tehnică: Mai puţin zgomot şi lozinci din partea politicienilor, mai multă responsabilitate
20:10
VIDEO. Mihai Isac: Este o greşeală că preşedintele Nicuşor Dan nu este prezent la summitul de la Munchen. Contabilizează nişte absenţe de la evenimente cruciale în contextul internaţional actual # Primanews.ro
VIDEO. Mihai Isac: Este o greşeală că preşedintele Nicuşor Dan nu este prezent la summitul de la Munchen. Contabilizează nişte absenţe de la evenimente cruciale în contextul internaţional actual
19:40
VIDEO. Mihai Isac: Prezenţa lui Marco Rubio la Munchen arată o altă modalitatea a Statelor Unite de a face politică externă # Primanews.ro
VIDEO. Mihai Isac: Prezenţa lui Marco Rubio la Munchen arată o altă modalitatea a Statelor Unite de a face politică externă
16:20
Oana Ţoiu, după un schimb de opinii cu secretarul general al NATO: Alianţa rămâne angajată să îşi consolideze postura de descurajare şi apărare pe Flancul Estic şi România are un rol cheie în regiune # Primanews.ro
Oana Ţoiu, după un schimb de opinii cu secretarul general al NATO: Alianţa rămâne angajată să îşi consolideze postura de descurajare şi apărare pe Flancul Estic şi România are un rol cheie în regiune
15:40
Marco Rubio s-a întâlnit la Munchen cu Wang Yi, omologul său chinez, înaintea unui posibil summit Trump-Xi # Primanews.ro
Marco Rubio s-a întâlnit la Munchen cu Wang Yi, omologul său chinez, înaintea unui posibil summit Trump-Xi
15:30
Europa are nevoie de o forţă de reacţie rapidă de 80.000 - 100.000 de oameni care să înlocuiască trupele americane, afirmă comisarul UE pentru apărare # Primanews.ro
Europa are nevoie de o forţă de reacţie rapidă de 80.000 - 100.000 de oameni care să înlocuiască trupele americane, afirmă comisarul UE pentru apărare
15:30
Bolojan: Toate deciziile au fost luate în coaliţie, de comun acord. Când se întâmplă ceva bun ne înghesuim cu toţii în poză, când nu, fugim de responsabilitate # Primanews.ro
Bolojan: Toate deciziile au fost luate în coaliţie, de comun acord. Când se întâmplă ceva bun ne înghesuim cu toţii în poză, când nu, fugim de responsabilitate
13:40
De cine e reprezentată România la Conferinţa de Securitate de la Munchen
10:50
VIDEO. Corina Ene (PSD): Fără PSD la guvernare măsurile erau mult mai dure
10:40
VIDEO. Economist, despre recesiunea tehnică: Când tai, tai, tai, aici ajungi
10:10
Rubio,înaintea Conferinţei de la Munchen: Europenii vor să ştie încotro ne îndreptăm
10:00
Economia României a intrat oficial în recesiune tehnică
10:00
Începe Conferinţa de Securitate de la Munchen cu tensiuni între UE şi SUA
12 februarie 2026
22:50
VIDEO. Gheorghe Piperea (AUR): "Am contestat creşterea taxelor locale în instanţă". Îi sfătuieşte pe români să nu-şi plătească încă taxele, că poate are câştig de cauză # Primanews.ro
VIDEO. Gheorghe Piperea (AUR): "Am contestat creşterea taxelor locale în instanţă". Îi sfătuieşte pe români să nu-şi plătească încă taxele, că poate are câştig de cauză
22:50
VIDEO. Gheorghe Piperea (AUR), despre o potenţială guvernare cu PNL în 2028: "Până atunci PNL-ul va fi un partid cu totul diferit de cel de acum" # Primanews.ro
VIDEO. Gheorghe Piperea (AUR), despre o potenţială guvernare cu PNL în 2028: "Până atunci PNL-ul va fi un partid cu totul diferit de cel de acum"
22:40
VIDEO. Sorin Minea: "Mă îndoiesc profund că se poate tempera inflaţia prin plafonarea la alimente. Să facem un minister al preţului, de ce să ne mai complicăm" # Primanews.ro
VIDEO. Sorin Minea: "Mă îndoiesc profund că se poate tempera inflaţia prin plafonarea la alimente. Să facem un minister al preţului, de ce să ne mai complicăm"
22:00
VIDEO. Gheorghe Piperea: "Am contestat creşterea taxelor locale în instanţă". Îi sfătuieşte pe români să nu-şi plătească încă taxele, că poate are câştig de cauză # Primanews.ro
VIDEO. Gheorghe Piperea: "Am contestat creşterea taxelor locale în instanţă". Îi sfătuieşte pe români să nu-şi plătească încă taxele, că poate are câştig de cauză
21:10
LIVE VIDEO. Nicuşor Dan, declaraţii de presă, după summitul din Belgia. Ce au decis liderii europeni # Primanews.ro
LIVE VIDEO. Nicuşor Dan, declaraţii de presă, după summitul din Belgia. Ce au decis liderii europeni
20:50
VIDEO. Adrian Cozma, preşedintele PNL Satu-Mare, explică cum s-a ajuns la ideea comasării a două comune din judeţ, o premieră în România # Primanews.ro
VIDEO. Adrian Cozma, preşedintele PNL Satu-Mare, explică cum s-a ajuns la ideea comasării a două comune din judeţ, o premieră în România
20:40
VIDEO. Narcis Mircescu (USR): Bugetul intră în Guvern pe 26 februarie, dar este puţin probabil să fie gata în martie # Primanews.ro
VIDEO. Narcis Mircescu (USR): Bugetul intră în Guvern pe 26 februarie, dar este puţin probabil să fie gata în martie
20:20
România şi-a aflat adversarii din Liga Naţiunilor! Grupă de foc pentru „tricolori”
15:20
Ioana Dogioiu, despre pachetul de măsuri sociale, cerut de PSD: Nu este o chestiune la nivelul guvernului, ci una politică # Primanews.ro
Ioana Dogioiu, despre pachetul de măsuri sociale, cerut de PSD: Nu este o chestiune la nivelul guvernului, ci una politică
13:50
Ungaria ar putea fi obligată să dea înapoi Comisiei Europene 10 miliarde de euro
13:30
Kaja Kallas, şefa diplomaţiei europene, cere împrumuturi comune ale UE pentru apărare # Primanews.ro
Kaja Kallas, şefa diplomaţiei europene, cere împrumuturi comune ale UE pentru apărare
13:10
Nicuşor Dan, despre Europa cu mai multe viteze: Nu există vreo intenţie la nivel de reglementare în interiorul UE # Primanews.ro
Nicuşor Dan, despre Europa cu mai multe viteze: Nu există vreo intenţie la nivel de reglementare în interiorul UE
12:20
Nicuşor Dan, despre participarea la prima şedinţă a Consiliului pentru Pace: Suntem încă în discuţii cu partea americană. E important pentru noi să fim acolo, dar depinde în ce condiţii # Primanews.ro
Nicuşor Dan, despre participarea la prima şedinţă a Consiliului pentru Pace: Suntem încă în discuţii cu partea americană. E important pentru noi să fim acolo, dar depinde în ce condiţii
12:10
SURSE. Trei persoane pe lista pentru şefia SRI şi SIE. Numirile ar putea fi făcute luna aceasta # Primanews.ro
SURSE. Trei persoane pe lista pentru şefia SRI şi SIE. Numirile ar putea fi făcute luna aceasta
11:20
VIDEO. Cioroianu, despre participarea lui Nicuşor Dan la Munchen: Dacă îl respecţi, nu trimiţi preşedintele. Fiecare ţară trimite pe cine vrea, inclusiv consilieri # Primanews.ro
VIDEO. Cioroianu, despre participarea lui Nicuşor Dan la Munchen: Dacă îl respecţi, nu trimiţi preşedintele. Fiecare ţară trimite pe cine vrea, inclusiv consilieri
11:10
VIDEO. Adrian Cioroianu, despre Consiliul de Securitate de la Munchen: Rubio e mult mai raţional decât Vance. Ce a fost anul trecut nu s-a mai intâmplat în istorie # Primanews.ro
VIDEO. Adrian Cioroianu, despre Consiliul de Securitate de la Munchen: Rubio e mult mai raţional decât Vance. Ce a fost anul trecut nu s-a mai intâmplat în istorie
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.