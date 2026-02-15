Super Assad contra Capitalei FOTO. Al-Hamlawi nu marcase jumătate de sezon contra echipelor din București. În 6 zile, a făcut-o și cu Dinamo, și cu FCSB
Golazo.ro, 15 februarie 2026 21:20
U CRAIOVA - FCSB. Assad Al-Hamlawi a profitat de absența lui Steven Nsimba și a înscris de două ori într-o săptămână pentru Universitatea împotriva formațiilor bucureștene.
Alte ştiri de Golazo.ro
Acum o oră
21:30
Porumboiu, atac dur la MM Stoica Fostul arbitru nu l-a iertat pe oficialul FCSB, după declarațiile făcute: „Un paharnic flexibil ca un vârf de undiță” # Golazo.ro
Adrian Porumboiu (75 de ani) a avut o reacție dură la adresa lui Mihai Stoica (60 de ani), după declarațiile președintelui CA de la FCSB.
21:20
Super Assad contra Capitalei FOTO. Al-Hamlawi nu marcase jumătate de sezon contra echipelor din București. În 6 zile, a făcut-o și cu Dinamo, și cu FCSB # Golazo.ro
U CRAIOVA - FCSB. Assad Al-Hamlawi a profitat de absența lui Steven Nsimba și a înscris de două ori într-o săptămână pentru Universitatea împotriva formațiilor bucureștene.
Acum 2 ore
20:50
Explicațiile lui Gâlcă Știe ce nu a funcționat în jocul Rapidului » Ironie despre meciul cu Dinamo: „Ușor ca toate celelalte” # Golazo.ro
Farul - Rapid 3-1. Costel Gâlcă (54 de ani) a tras primele concluzii după eșecul de la Constanța.
20:20
„Vrem titlul! E vremea noastră” FOTO+VIDEO. Fanii Craiovei nu mai vor să aștepte. Cer victoria cu FCSB pe „Ion Oblemenco” și campionatul după 35 de ani # Golazo.ro
U CRAIOVA - FCSB. Atmosferă frumoasă pe stadionul care seamănă cu „Velodrome” din Marseille. Fanii alb-albaștri văd echipa lor pe primul loc și vor titlul în acest sezon.
20:10
„Rapid juca mult mai OK cu Șumudică” Verdict crunt după ce giuleștenii au fost învinși de Farul: „Cel mai urât fotbal pe care l-am văzut în ultimii ani” # Golazo.ro
Farul - Rapid 3-1. Fostul jucător Ovidiu Herea a oferit un verdict crunt cu privire la jocul Rapidului, după ce giuleștenii au fost învinși, duminică, de „marinari” în meciul din etapa 27.
Acum 4 ore
19:50
Barbu, luat la țintă VIDEO. Presiuni pe „Ion Oblemenco” înainte de U Craiova - FCSB. Cârțu a prezis arbitrul, iar suporterii au reacționat! Ce s-a întâmplat # Golazo.ro
Cu aproape o oră înainte de primul fluier al partidei Universitatea Craiova - FCSB, pe gazonul stadionului Ion Oblemenco și-a făcut apariția, la încălzire, brigada de arbitri delegată pentru acest duel.
19:10
Rațiu i-a cucerit pe spanioli! FOTO. Dribling senzațional și pasă decisivă a fundașului român în meciul cu Atletico Madrid # Golazo.ro
Rayo Vallecano - Atletico Madrid. Andrei Rațiu (27 de ani) a fost protagonistul unei noi faze spectaculoase, în partida de pe teren propriu cu formația lui Diego Simeone.
18:30
Cîrstea revine în top 30 WTA Sorana a urcat în clasamentul mondial, chiar dacă nu a mai jucat de când a câștigat Transylvania Open. Din ce motiv # Golazo.ro
Sorana Cîrstea (35 de ani) va reveni în top 30 WTA, după o perioadă de aproape doi ani.
18:10
„Să inventezi e foarte grav!” Angelescu, un nou atac la adresa „centralului” Radu Petrescu: „Să nu-l mai văd niciodată la meciurile Rapidului” # Golazo.ro
Victor Angelescu (41 de ani), acționarul minoritar al Rapidului, a avut o nouă reacție dură la adresa „centralului” Radu Petrescu, după eroarea imensă din finalul meciului Petrolul - FC Argeș 2-1.
Acum 6 ore
18:00
Ișfan, gol de senzație FOTO. Momentul în care atacantul Farului îl ridiculizează pe Pașcanu și deschide scorul în meciul cu Rapid # Golazo.ro
Farul - Rapid. Alexandru Ișfan (26 de ani) a fost autorul unei supergol în prima repriză a partidei de la Constanța.
17:20
Critică arbitrajul Leo Grozavu, discurs dur după înfrângerea cu UTA: „Jocurile sunt făcute” # Golazo.ro
UTA - Botoșani 2-1. Leo Grozavu (58 de ani), antrenorul oaspeților, s-a declarat nemulțumit de arbitrajul „centralului” George Găman și de deciziile camerei VAR.
16:50
Costache, în lacrimi A plâns după ultimul meci la UTA, în care a adus victoria: „Cei de la Noah nu mă lăsau, dar eu am ales să joc” # Golazo.ro
Valentin Costache (27 de ani) a jucat ultimul meci la UTA în fața Botoșaniului
Acum 8 ore
16:00
„Du-te după Phelps!” El a devenit azi sportivul cu cel mai mult aur în istoria Jocurilor Olimpice de Iarnă: 9 medalii. „Cel mai mare dintre toți!” # Golazo.ro
Johannes Hosflot Klaebo, 29 de ani,a câștigat astăzi a 4-a cursă de schi fond la Milano Cortina 2026, proba de 4x7,5 km ștafetă, alături de compatrioții norvegieni.
16:00
Intervențiile sezonului în Liga 1! Giannis Anestis a scos trei posibile goluri într-o singură fază, în meciul UTA - Botoșani # Golazo.ro
UTA - Botoșani. Portarul Giannis Anestis (34 de ani), a oferit una dintre cele mai spectaculoase faze ale sezonului. Grecul a reușit trei parade consecutive în aceeași acțiune.
15:30
Exclus din cauza alcoolului Antrenorul de la Jocurile Olimpice a fost trimis acasă! Ce a spus după ce a aflat decizia # Golazo.ro
Igor Medved (44 de ani), antrenorul principal al echipei finlandeze de sărituri cu schiurile, a fost exclus din delegație și trimis acasă de la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano–Cortina 2026. Decizia a fost luată în urma unui incident legat de consumul de alcool
15:30
Teme pentru Chivu Arrigo Sacchi a vorbit despre punctele slabe ale lui Inter și i-a oferit un sfat antrenorului român: „Riscă să compromită rezultatul” # Golazo.ro
Inter Milano - Juventus 3-2. Arrigo Sacchi (79 de ani), fostul mare antrenor al lui AC Milan și al naționalei Italiei, a analizat problemele echipei lui Cristi Chivu.
15:30
„Nu vreau să intru în conspirații” Ce a spus Kopic despre eroarea uriașă de arbitraj de la Ploiești # Golazo.ro
Zeljko Kopic (48 de ani), antrenorul lui Dinamo, a vorbit despre scandalul generat de decizia lui Radu Petrescu în Petrolul - FC Argeș 2-1. Dinamo va juca împotriva celor de la Unirea Slobozia, mâine, de la ora 20:00. LiveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
15:20
„Vreau FCSB în play-off!” Dinamovistul Stoinov abia așteaptă meciurile cu rivala + Moment amuzant: ce nume a rostit când a fost întrebat de secretul apărării # Golazo.ro
Dinamovistul Nikita Stoinov formează cel mai tare cuplu de fundași centrali din Liga 1, alături de Kennedy Boateng
15:00
Un singur absent la Dinamo Kopic a vorbit despre duelul cu Claudiu Niculescu: „Doar el nu va evolua. Ne batem la prima poziție” # Golazo.ro
Dinamo joacă luni împotriva Unirii Slobozia, de la ora 20:0, pe Arena Națională. Antrenorul „câinilor”, Zeljko Kopic (48 de ani), a vorbit despre meci și despre Niculescu.
15:00
U Craiova - FCSB LIVE de la 20:00 » Derby de foc în Bănie: câți spectatori sunt așteptați pe „Oblemenco” # Golazo.ro
U Craiova joacă împotriva celor de la FCSB, astăzi, de la ora 20:00, în etapa #27 din Liga 1. Partida va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
14:30
Semnul făcut de Chivu Antrenorul lui Inter a avut un mesaj special după victoria din derby: cui i-a fost adresat # Golazo.ro
Cristi Chivu, 45 de ani, a reușit o victorie extrem de importantă cu Inter, în fața marii rivale Juventus, scor 3-2
14:10
Veste bună pentru Mititelu Planul de concordat al FCU Craiova a fost aprobat. Reacția lui patronului oltenilor # Golazo.ro
FCU 1948 Craiova a obținut o decizie importantă în plan financiar. Tribunalul Dolj a omologat planul de restructurare al clubului, în cadrul procedurii de concordat preventiv deschise anul trecut.
Acum 12 ore
13:40
Scandal la Man. United Un coproprietar a fost nevoit să își ceară scuze după ce a afirmat că Marea Britanie ar fi „colonizată de imigranți”. Ce mesaj a apărut la stadion # Golazo.ro
Sir Jim Ratcliffe (73 de ani), coproprietarul lui Manchester United, şi-a cerut scuze față de familia Glazer, după declarațiile controversate despre imigrație, care au generat un val uriaș de critici.
13:40
„Ori trebuia să fie la muncă, ori cu iubita” Comentatorii nu s-au putut opri din râs când au văzut cum a venit un suporter la Liverpool - Brighton # Golazo.ro
Liverpool a învins Brighton acasă, 3-0 în FA Cup, iar un spectator a atras toate privirile, după ce a purtat un cap de pescărul
12:40
Îi cere Olguței să ia măsuri Soția lui Aurel Țicleanu a publicat mesajele oribile primite de ex-fotbalistul Craiovei: „Atacuri de o josnicie rară!” # Golazo.ro
Aurel Țicleanu, fost mare fotbalist al Craiovei, a comentat la TV în acest weekend faza la care FCSB a cerut henț la Băsceanu, în meciul de Cupă
12:20
„Părinții au avut lacrimi în ochi” Bajraktarevic ne înfruntă și în Liga Națiunilor. Tulburător, despre Bosnia, război și golul cu România # Golazo.ro
Esmir Bajraktarevic, 20 de ani, născut în SUA, dar joacă pentru Bosnia. Ne-a dat gol în preliminariile Mondialului, ne așteaptă și în Liga Națiunilor B
12:00
„L-am înjurat pe Cordea, recunosc” Nistor povestește ce s-a întâmplat între Bergodi și Cordea: „Asta a făcut” # Golazo.ro
Dan Nistor (37 de ani), mijlocașul lui U Cluj, a explicat care a fost rolul său în conflictul dintre antrenorul Cristiano Bergodi (61 de ani) și jucătorul lui CFR, Andrei Cordea (26 de ani).
11:50
„El își hotărăște soarta” Vedeta FCSB refuză să se opereze: „Ce facem, îl legăm de pat?” # Golazo.ro
Mihai Stoica (60 de ani) a venit cu noi informații despre situația lui Joyskim Dawa (29 de ani), care nu traversează cea mai bună perioadă din punct de vedere medical.
11:50
Elogiat de MM Stoica Oficialul FCSB-ului consideră că fotbalistul din Liga 1 are cele mai spectaculoase execuții: „Golurile lui Szoboszlai nu rivalizează cu ale lui” # Golazo.ro
Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație al FCSB-ului, consideră că Dominik Szoboszlai (25 de ani), starul maghiar al lui Liverpool, are execuții mai puțin spectaculoase decât Ionuț Vînă (30 de ani), mijlocașul Farului Constanța.
11:00
Răspuns pentru Juventus Chivu, replică la acuzațiile lui Chiellini: „Nu e fotbal? Ăsta e fotbalul de 100 de ani!” # Golazo.ro
Inter Milano - Juventus 3-2. Cristian Chivu (45 de ani) a reacționat la declarațiile oficialilor „Bătrânei Doamne” despre faza controversată a eliminării lui Kalulu.
10:50
Italienii cer schimbarea regulamentului Gazzetta dello Sport l-a făcut praf pe arbitrul de la Inter - Juve: „Gafă flagrantă, nota 4!” # Golazo.ro
Inter a învins Juventus în Derby d'Italia, scor 3-2, iar meciul nu a fost lipsit de incidente
10:10
Dani Coman, suspendare record?! Punctul din regulament care prevede sancțiuni imense pentru derapajul președintelui de la FC Argeș # Golazo.ro
Dani Coman a avut un discurs care a incitat la violență la adresa arbitrilor după Petrolul - FC Argeș
09:50
Chivu, pus la zid Ambrosini și Del Piero l-au criticat pe antrenorul lui Inter pentru reacția sa: „Putea să spună că arbitrul a greșit. Nu s-ar fi schimbat nimic” # Golazo.ro
Inter Milano - Juventus 3-2. Massimo Ambrosini (48 de ani), fost jucător la AC Milan, și Alessandro Del Piero (51 de ani), legenda lui Juventus, au comentat controversa legată de eliminarea lui Kalulu.
Acum 24 ore
09:00
Continuă scandalul FC Argeș Suporterii piteșteni, atac la adresa FRF: „Adunătură de mafioți și hoți” # Golazo.ro
Ultrașii celor de la FC Argeș au luat și ei atitudine, după decizia complet eronată a lui Radu Petrescu, în meciul cu Petrolul, 1-2.
01:30
„Dacă empatizez cu el?” FOTO. Ce a spus Chivu despre eliminarea care a rupt derby-ul: „N-aș fi făcut așa ceva” # Golazo.ro
Inter Milano - Juventus 3-2. Cristi Chivu (45 de ani), antrenorul gazdelor, a vorbit despre succesul important din Derby D'Italia.
01:20
Ronaldo a revenit cu gol VIDEO+FOTO. Startul portughez s-a întors la Al-Nassr și continuă cursa spre golul 1.000 # Golazo.ro
Al Fateh - Al-Nassr 0-2. Cristiano Ronaldo (41 de ani) a marcat în primul meci jucat pentru formația sa, după scandalul de la club.
01:00
Scandal imens în Italia VIDEO. Spalletti și Chiellini l-au încolțit pe arbitru la eșecul cu Interul lui Chivu # Golazo.ro
Inter Milano - Juventus 3-2. Scandal la Derby D'Italia, după gafa imensă care a dus la eliminarea lui Pierre Kalulu (25 de ani), fundașul „Bătrânei Doamne”.
00:30
Chivu, ca un leu în cușcă FOTO. Dezlănțuit la derby-ul cu Juventus! Pentru ce a primit „galben” și ce a făcut la golul victoriei # Golazo.ro
Inter - Juventus 3-2. Cristi Chivu (45 de ani) a văzut cartonașul galben în minutul 82 al derby-ului de pe „Giuseppe Meazza”.
14 februarie 2026
23:40
Gafă de liga 1 FOTO. Eliminare halucinantă la derby-ul lui Chivu » Motivul pentru care VAR n-a putut interveni # Golazo.ro
Inter - Juventus. Pierre Kalulu (25 de ani), fundașul central al „Bătrânei Doamne” a fost eliminat în urma unei faze controversate.
23:10
„Are o mare problemă” Răspunsul lui MM Stoica după atacul lansat de Angelescu: „Mă surprinde că e speriat de FCSB, dar mă bucură” # Golazo.ro
Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație al FCSB, a comentat declarațiile lui Victor Angelescu (41 de ani), președintele Rapidului.
22:30
„N-o să uit niciodată” Dan Nistor după ce a ajuns la 500 de meciuri în Liga 1: „Nici când m-am însurat n-am avut atâtea emoții” # Golazo.ro
U Cluj - Csikszereda 4-1. Dan Nistor (37 de ani) a oferit o scurtă declarație după ce a intrat în istoria fotbalul românesc.
22:20
„Nu e gol valabil!” MM Stoica, despre faza controversată din Petrolul - Argeș + Ce a spus despre ieșirea lui Coman: „Ar fi culmea” # Golazo.ro
Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație al FCSB, a vorbit despre scandalul generat de decizia lui Radu Petrescu în Petrolul - FC Argeș 2-1.
Ieri
21:40
„Trebuie dat un exemplu!” Dani Coman amenință cu măsuri drastice: „Dacă se întâmplă asta, nu mai am ce căuta aici” # Golazo.ro
Dani Coman (46 de ani), președintele celor de la FC Argeș, a declarat că se așteaptă la o reacție fermă din partea Comisiei de Disciplină, după scandalul generat de decizia lui Radu Petrescu în meciul Petrolul - FC Argeș 2-1.
21:30
Formula 1 ia foc! Verstappen, furibund: „Parcă e Formula E pe steroizi”. Norris: „Poate să se retragă!” # Golazo.ro
Formula 1, sub tirul cvadruplului campion mondial Max Verstappen, deranjat de noile schimbări. Olandezul sugerează că ar putea renunțe.
21:20
Omagiu pentru Manolache Jucătorii lui Metaloglobus, gest emoționant la un an de la decesul fotbalistului # Golazo.ro
La un an de la dispariția lui Luca Manolache, jucătorii lui Metaloglobus au trimis o coroană de flori și un tricou la parastasul fostului lor coleg.
21:00
Dan Nistor a intrat în istorie FOTO. Veteranul lui U Cluj a bifat meciul #500 în Liga 1 » De câte partide are nevoie pentru recordul all-time # Golazo.ro
U Cluj - Csikszereda. Dan Nistor (37 de ani) a intrat în istoria fotbalului românesc, după ce a bifat apariția cu numărul 500 în primul eșalon.
20:10
Inter Milano, echipa antrenată de Cristi Chivu (45 de ani), joacă astăzi împotriva celor de la Juventus. Partida va fi liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 2 și Prima Sport 1.
20:10
„E singura explicație!” De ce a fluierat Radu Petrescu? Concluziile unui fost arbitru FIFA: „100% așa e!” + Riscă o suspendare uriașă # Golazo.ro
Marius Avram (46 de ani), fost arbitru FIFA, a găsit o posibilă explicație pentru gafa imensă a lui Radu Petrescu, care a creat un scandal de proporții după meciul Petrolul - FC Argeș 2-1.
19:50
„Toți știu ce culori poartă!” Rapid intervine în scandalul de la Ploiești și acuză: „O vor pe FCSB în play-off” # Golazo.ro
Victor Angelescu (41 de ani) a avut o reacție dură la adresa „centralului” Radu Petrescu, după eroarea imensă din finalul meciului Petrolul - FC Argeș 2-1.
19:30
Victorie crucială în Ungaria CSM București o învinge pe Ferencvaros și face un pas mare spre sferturile Ligii Campionilor! # Golazo.ro
CSM București a obținut o victorie importantă în deplasare cu Ferencvaros, scor 35-30, în Liga Campionilor EHF. În urma acestui succes, elevele Bojanei Popovic (46 de ani) au urcat pe locul 2 în grupa B.
