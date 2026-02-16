Aquapark lângă baza de tratament de la Ocna Mureș / 4 bazine de interior, jacuzzi, bazin de imersie, 2 tobogane interioare și 5 bazine exterioare / Investiție de peste 100 de milioane de lei

15:40

Dacă e vreo calitate (dintre multele) pe care o are Lia Savonea, șefa Înaltei Curți, dar pe care nu i-a recunoscut-o nimeni, aceea este de a face ca aparențele să pară mai puternice decât faptele. Singura condiție e ca ele, aparențele, să fie ambalate în suficiente hârtii, cu suficiente ștampile, astfel încât să sufoce faptele. […] © G4Media.ro.