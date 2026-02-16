Ministrul Muncii amenință cu demisia dacă legea salarizării nu intră în consultări până în aprilie / ”E jalon în PNRR. Până la începutul acestei veri trebuie să fie în vigoare”
G4Media, 16 februarie 2026 22:20
Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat că va demisiona dacă legea salarizării nu ajunge în etapa de consultări cu sindicatele până la jumătatea lunii aprilie, anunță Mediafax. Afirmația a fost făcută în direct la Antena 3 CNN, ca răspuns la întrebările legate de promisiunile repetate privind creșterea salariilor din educație și de neîncrederea acumulată în […] © G4Media.ro.
• • •
Dinamo București, la un punct de liderul campionatului după 1-0 cu Unirea Slobozia / Câinii roșii sunt calificați matematic în play-off # G4Media
Dinamo București rămâne în ceafa liderului Universitatea Craiova după ce a învins-o pe Unirea Slobozia, scor 1-0, luni seară, pe Arena Națională, în ultimul meci din etapa a 27-a. Dinamo a dominat copios partida de la București, acolo unde Claudiu Niculescu, fosta legendă a „câinilor roșii”, și-a înfruntat echipa unde făcea istorie din postura de […] © G4Media.ro.
”Je ne capitule pas” / Primarul Capitalei promite o soluție pentru criza în care se află STB / A ajuns sa ne coste cât două municipii Brașov / PSD, Piedone, AUR au respins auditul pe care l-am cerut, compensez prin a lucra eu personal pe datele lor # G4Media
Ciprian Ciucu, primarul Capitalei, a anunțat luni seară pe pagina sa de Facebook că lucrează la un audit pentru STB, compaia de transport public a Bucureștiului, după ce PSD și AUR a respins o astfel de verificare în Consiliul General. ”Nu știu cum vă petreceți dvs. seara, dar eu mi-am luat laptopul și studiez organigrama […] © G4Media.ro.
Aquapark lângă baza de tratament de la Ocna Mureș / 4 bazine de interior, jacuzzi, bazin de imersie, 2 tobogane interioare și 5 bazine exterioare / Investiție de peste 100 de milioane de lei # G4Media
Consiliul Județean Alba și Primăria Ocna Mureș încheie un acord de parteneriat pentru demararea investiției de amenajare a unui parc acvatic lângă baza de tratament din localitate, anunță Alba24. Sunt actualizate și datele investiției, privind documentația tehnică. Proiectul ”Refacerea, amenajarea și punerea în valoare a malului stâng al râului Mureș în zona bazei de tratament […] © G4Media.ro.
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat luni seară că veniturile angajaților din spitale și din serviciile de ambulanță și urgență nu vor fi reduse cu 10%, argumentând că o astfel de măsură ar fi afectat grav funcționarea unui sistem „deja solicitat la maximum”, transmite agenția Mediafax. Mesajul a fost transmis într-o postare pe Facebook. „Am […] © G4Media.ro.
Miniştrii apărării din Germania şi Ucraina au semnat vinerea trecută un acord pentru trimiterea unor instructori ucraineni pentru armata germană, informează luni agenția dpa, citată de Agerpres. Un purtător de cuvânt al Bundeswehr (forţele armate germane) a declarat agenţiei că „planul este să încorporăm experienţa soldaţilor ucraineni în instruirea armatei, în special în şcolile militare”. […] © G4Media.ro.
Senatoare SUA democrată, la București: Raportul Congresului SUA e un document ideologic partizan, nimeni nu îi acordă atenție în sistemul de apărare / Credem că este eronat, nefondat în fapte. Nu-i acordăm nicio atenție / Poporul român ar trebui să-l ignore # G4Media
România ar trebui cu siguranță să considere în continuare SUA ca pe un prieten, deoarece SUA consideră România ca pe un prieten și un aliat foarte important, a transmis Senatoarea democrată Jeanne Shaheen, parte a delegației bipartizane a Congresulului SUA care a vizitat România luni, anunță Mediafax. Jeanne Shaheen este cea care a reprezentat delegația […] © G4Media.ro.
MOL cere Ungariei să pună în circulaţie rezervele strategice de petrol / Croația se opune ajutării Ungariei cu petrol rusesc prin oleoductul Adria # G4Media
Compania energetică ungară MOL a anunţat luni că a contactat Guvernul de la Budapesta pentru a iniţia punerea în circulaţie a rezervelor strategice de petrol, în vederea menţinerii securităţii aprovizionării în regiune, transmite Reuters, transmite Agerpres. „Dacă livrările din Est nu se vor relua în următoarele zile, va fi necesar ca, într-o primă fază, Ungaria […] © G4Media.ro.
Ministrul Muncii, despre reforma propusă de Bolojan: Nu văd de unde să se taie / Despre taxe nu știu niciun acord în coaliție # G4Media
Aflat în direct la Antena 3 CNN, ministrul Muncii, Florin Manole, a fost întrebat dacă vor mai exista tăieri ori taxe majorate pentru populație. Acesta a precizat: „Nu văd de unde să se taie”, specificând că nu există vreun acord în coaliție cu privire la creșterea taxelor, anunță Mediafax. „Nu văd de unde să se […] © G4Media.ro.
Ambasadorul României în SUA: Nicușor Dan va sta la aceeași masă cu președintele Trump / ”Fiecare preşedinte al României a avut ocazia cel puţin a unei vizite la Casa Albă în ultimii 30 de ani” # G4Media
Ambasadorul României în SUA, Andrei Muraru, a declarat luni, în direct la Antena 3 CNN, că România ar urma să beneficieze de o serie de avantaje prin participarea președintelui Nicușor Dan la Consiliul Păcii inițiat de Donald Trump, deși țara noastră va participa cu statutul de observator, anunță Mediafax. „Este foarte important să fim aici, […] © G4Media.ro.
George Pușcaș semnează cu Dinamo / ”E un contract pe un an și jumătate” / Internaționalul român e cotat la 900 de mii de euro # G4Media
Liber de contract din vară, după ce s-a despărțit de turcii de la Bodrum, internaționalul român George Pușcaș a acceptat să joace sub comanda lui Zeljko Kopic, anunță Digisport. Cel care a confirmat totul a fost chiar Andrei Nicolescu. Președintele celor de la Dinamo a anunțat că George Pușcaș și-a dat acordul și va urma […] © G4Media.ro.
Actorul Robert Duvall, care a jucat în filme precum Nașul și Apocalipsul Acum, a murit la vârsta de 95 de ani, potrivit unor știri din presa americană, citate de BBC. Câștigătorul premiului Oscar a murit „în pace” la domiciliul său din Middleburg, Virginia, duminică, potrivit unui comunicat trimis de agenția sa de relații publice în […] © G4Media.ro.
Postul intermitent ar putea avea un efect nesemnificativ asupra pierderii în greutate, potrivit unui studiu # G4Media
Postul intermitent ar putea să nu ajute persoanele supraponderale sau obeze să slăbească, sugerează un studiu amplu, citat de BBC. Cercetătorii afirmă că practica populară de a posti în anumite zile ale săptămânii și de a mânca normal în alte zile „poate avea un efect nesemnificativ sau chiar nul asupra pierderii în greutate și a […] © G4Media.ro.
Traficul rutier dintre România şi Ucraina prin punctul de la Sighetu Marmaţiei, restricţionat până în aprilie # G4Media
Traficul rutier din şi înspre Ucraina prin punctul de trecere al frontierei de la Sighetu Marmaţiei va fi restricţionat până la începutul lunii aprilie, de luni până vineri, în intervalul orar 9:00-16:00, pentru efectuarea unor lucrări de reabilitare a podului rutier care traversează râul Tisa, a anunțat luni Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră (ITPF), […] © G4Media.ro.
India, interesată de achiziţionarea unor avioane Rafale suplimentare pentru forţele sale navale # G4Media
India şi-a manifestat interesul faţă de achiziţionarea unor avioane militare Rafale pentru forţele sale navale, în plus faţă de comanda de 114 aparate deja comandate, a anunţat luni Palatul Elysée, confirmând astfel o informaţie difuzată de publicaţia La Tribune Dimanche, informează agenția AFP, citată de Agerpres. Potrivit publicaţiei, India i-a cerut Parisului să-i furnizeze 31 […] © G4Media.ro.
90% dintre amenzile aplicate de Poliția Locală Tulcea rămân neachitate / Explicația: oamenii nu au venituri sau bunuri și nu pot fi executați silit # G4Media
Doar 10% dintre amenzile date de Poliția Locală Tulcea sunt achitate, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Constanța. Soluția ar putea fi revenirea la vechea legislație, care transforma amenzile neplătite în zile după gratii, consideră primarul Ștefan Ilie. 90% dintre amenzile contravenționale aplicate de Poliția Locală a municipiului Tulcea rămân neachitate și, ca […] © G4Media.ro.
Daniel Zamfir, liderul senatorilor PSD: „Tăvălugul tăierilor binomului Bolojan–USR a fost oprit” / ”PSD nu e și nu va fi de acord. N-au decât să jelească cu lacrimi de crocodil” # G4Media
Liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, a afirmat, luni, că „tăvălugul tăierilor binomului Bolojan–USR a fost oprit” și că nu vor fi făcute tăieri „fără discernământ”, anunță Mediafax. „Tăvălugul tăierilor binomului Bolojan–USR a fost oprit”, a scris Daniel Zamfir într-o postare pe Facebook. „Tăierile fără discernământ ale salariilor profesorilor, personalului medical, a celor din poliție, apărare […] © G4Media.ro.
Prezenţa unui urs a fost semnalată, luni seara, în zona Parcului Industrial din Şelimbăr, iar cetăţenii au fost avertizaţi printr-un mesaj Ro-Alert, informează ISU Sibiu, transmite Agerpres. Prezenţa ursului a fost sesizată la 112, iar la faţa locului se deplasează un echipaj SMURD . „A fost semnalată prezenţa unui urs în Şelimbăr, zona Parc Industrial. […] © G4Media.ro.
EXCLUSIV | Primele măsuri după cazul Suraia. ANSVSA asigură că toate adăposturile private care gestionează abuziv câinii vor fi închise: „Când un mecanism produce repetat abuzuri, el trebuie reevaluat” # G4Media
Astăzi, la Palatul Cotroceni, Administrația Prezidențială a organizat o întâlnire între organizațiile neguvernamentale care au investigat cazul de cruzime de la Suraia și reprezentanții instituțiilor direct implicate în gestionarea câinilor fără stăpân. La discuție au fost prezenți reprezentanți la cel mai înalt nivel ai instituțiilor responsabile: președintele ANSVSA, conducerea Inspectoratului General al Poliției Române, inclusiv […] © G4Media.ro.
Spitalul Județean Brașov a rămas fără stocuri de rezervă de medicamente / Medic: ”Mi-aș dori să pot să tratez pacienții, să mă intereseze mult mai puțin partea financiară și de cum se rezolvă hârtiile” # G4Media
Medici din Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov se plâng frecvent, de mai mult timp, că nu au în permanență toate medicamentele și materialele sanitare necesare pentru desfășurarea unui act medical corespunzător, relatează Agenția de presă Rador, care citează Radio Brașov. Astfel, au fost situații în care au fost nevoiți „să-și facă rost” din diverse […] © G4Media.ro.
Partidul Franța Nesupusă (LFI) tot mai izolat la extrema stângă a politicii franceze. LFI este acuzat de legături cu persoane implicate în uciderea unui militant naționalist. # G4Media
Moartea violentă a unui student la Lyon în marja unei demonstrații a LFI a accentuat presiunea asupra partidului, recent etichetat oficial ca “extremă stânga”. Quentin Deranque, un student la matematică și activist naționalist, a decedat sâmbătă ca urmare a rănilor primite într-o bătaie cu două zile înainte în apropierea mitingului susținut de euro-deputata Rima Hassan, una […] © G4Media.ro.
VIDEO FOTO Centru modern de recuperare medicală, construit în Timiș, pe programul INTERREG România-Ungaria / Spitalul va folosi apa geotermală din subteran # G4Media
Comuna Lovrin din județul Timiș, aflată în apropierea graniței cu Ungaria și Serbia, stă pe o rezervă imensă de apă geotermală, cu temperaturi care variază între 75 şi 90 de grade Celsius. Este aceeaşi falie de unde se alimentează ştrandurile termale de la Mako sau Kikinda. De ani buni se caută soluții și proiecte pentru […] © G4Media.ro.
Grecia a încheiat un acord cu compania petrolieră americană Chevron pentru explorarea hidrocarburilor în largul peninsulei Peloponez și al insulei Creta # G4Media
Grecia a semnat luni un acord cu un consorțiu condus de compania americană Chevron, alături de grupul grec cotat la bursă Helleniq Energy (al cărui acționar este statul grec), pentru explorarea hidrocarburilor în patru zone maritime din largul peninsulei Peloponez și al insulei Creta, potrivit BFM TV. „Astăzi facem un salt înainte în domeniul energiei”, […] © G4Media.ro.
Sectorul IT contribuie cu peste 7% la Produsul Intern Brut (PIB) al României, însă doar 5% dintre companiile active pe piața națională utilizează Inteligența Artificială (AI), iar mai puțin de o treime dintre adulți dețin competențe digitale avansate, arată datele Asociației Patronale a Industriei de Software și Servicii (ANIS), într-un comunicat de presă. Potrivit ANIS, […] © G4Media.ro.
Apa Nova întrerupe furnizarea apei reci în mai multe zone din București, între 17–19 februarie / Programul opririlor # G4Media
Compania Apa Nova anunță întreruperi programate ale furnizării apei reci în perioada 17–19 februarie, pentru lucrări de modernizare și intervenție la rețea, în mai multe sectoare ale Capitalei, relatează Agenția de presă Rador, care citează Radio București. Programul întreruperilor, în funcție de sector și străzi: 17 februarie Sectorul 1 – Interval orar: 09:00 – 19:00 […] © G4Media.ro.
CFR Cluj, victorie cu năbădăi la Sibiu și face pasul în play-off: Ardelenii au învins Hermannstadt, scor 1-0 # G4Media
CFR Cluj a ieșit învingătoare după un meci cu năbădăi la Sibiu împotriva Hermannstadt-ului, scor 1-0, cu două penaltiuri ratate și un final controversat. Știre în curs de actualizare. © G4Media.ro.
Proiectele de legi anti-păcănele au trecut de votul Senatului / Acces interzis până la 21 de ani la jocurile de noroc și eliminarea reclamelor online la acestea între orele 6 – 24 # G4Media
Proiectele de legi care interzic accesul până la vârsta de 21 de ani la jocurile de noroc și elimină reclamele online la acestea între orele 6 – 24 au fost adoptate, luni, de Senat, a anunțat Raluca Turcan (PNL). Proiectele au fost inițiate de USR și PNL. Primul proiect prevede creșterea vârstei minime de acces […] © G4Media.ro.
MedLife continuă să inoveze prin testare genetică avansată: alți aproape 200 de copii diagnosticați cu cancer au beneficiat de testare gratuită în 2025 # G4Media
Programul #SperanțaNuMoareDeCancer, dezvoltat și susținut integral din fonduri proprii de MedLife, continuă să ofere gratuit testare genetică pentru copiii diagnosticați cu cancer, contribuind astfel la personalizarea tratamentului oncologic și la creșterea șanselor de succes terapeutic. În 2025, un total de 195 de pacienți noi au fost înrolați în programul de testare genetică, confirmând importanța continuării […] © G4Media.ro.
Doi comandanți europeni de rang înalt avertizează că sunt necesare „decizii dificile” din partea publicului în ceea ce privește cheltuielile pentru armament, pentru a descuraja Rusia # G4Media
Șefii apărării din Marea Britanie și Germania au lansat un apel public rar adresat cetățenilor din întreaga Europă, solicitându-le să sprijine creșterea semnificativă a cheltuielilor pentru apărare, pentru a descuraja un posibil război cu o Rusie din ce în ce mai orientată spre vest, scrie CNN. Cei mai înalți responsabili militari din Germania și Regatul […] © G4Media.ro.
California şi Regatul Unit încheie un acord ce privește combaterea schimbărilor climatice / Este al 12-lea acord de acelaşi gen încheiat de guvernul britanic cu state americane # G4Media
Ministrul britanic al energiei, Ed Miliband, şi guvernatorul statului american California, Gavin Newsom, au semnat luni un acord pentru o cooperare mai strânsă în domeniile energiei verzi, acţiunilor de combatere a schimbărilor climatice şi protecţiei naturii, informează agenția de știri dpa, citată de Agerpres. Cei doi oficiali s-au întâlnit la ministerul de externe de la […] © G4Media.ro.
Ciolacu insistă că datele financiare privind recesiunea tehnică din 2024 au fost falsificate: „Au tăiat cu toporul, în stil Bolojan, 13 miliarde din investițiile făcute în 2024, în mandatul lui Ciolacu și le-au teleportat, integral, în 2025” # G4Media
Fostul premier PSD Marcel Ciolacu, aflat într-o campanie susținută de imagine și de atacuri la adresa premierului Ilie Bolojan, insistă că datele financiare privind recesiunea tehnică din 2024 au fost falsificate. „Scandalul «coafării» bugetului este mai grav decât am crezut: au mutat cu totul investiții de 0,7% din PIB din 2024 (de la Ciolacu) în […] © G4Media.ro.
Publicația olandeză Volkskrant: „Moldovenii sunt în UE de mult timp, doar că țara lor nu este” # G4Media
Poate un stat să voteze pentru propria dispariție? Cotidianul olandez Volkskrant pornește de la declarația Maiei Sandu privind unirea cu România pentru a analiza viitorul Republicii Moldova în relația sa cu România și cu UE, scrie Mediafax. Prestigioasa publicație olandeză Volkskrant.nl publică luni un comentariu ce pornește de la recentele și surprinzătoarele declarații ale președintelui […] © G4Media.ro.
Rapoartele serviciilor ucrainene de informații sugerează că Rusia se pregătește pentru un „atac masiv”, a declarat președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, citat de Sky News. Președintele ucrainean afirmă că a dat instrucțiuni șefului forțelor aeriene ucrainene, ministrului apărării și șefului companiei de stat Ukrenergo să „pregătească măsuri de protecție suplimentare” pe parcursul zilei, în perspectiva unui […] © G4Media.ro.
Bărbaţii au tendinţa să-şi piardă cromozomul Y pe măsură ce îmbătrânesc, lucru asociat de noi studii cu o creştere a riscului unor boli grave şi cu scăderea speranţei de viaţă # G4Media
Bărbaţii au tendinţa de a-şi pierde cromozomul Y din celule pe măsură ce înaintează în vârstă, iar acest lucru este asociat de noi studii cu o creştere a riscului unor boli grave şi cu scăderea speranţei de viaţă, conform unui material publicat vineri pe site-ul de analize The Conversation, citat de Agerpres. Cromozomul Y conţine […] © G4Media.ro.
Vladimir Putin și-a înlăturat unul dintre cei mai vechi aliați din Consiliul de Securitate al Rusiei # G4Media
Președintele rus Vladimir Putin l-a demis astăzi pe Serghei Ivanov din Consiliul de Securitate al Federației Ruse, scrie Mediafax. Președintele rus Vladimir Putin a anunțat astăzi că l-a demis pe Serghei Ivanov, unul dintre cei mai apropiați și vechi prieteni, din Consiliul de Securitate al Federației Ruse. Ivanov a fost membru permanent al Consiliului de […] © G4Media.ro.
Aplicațiile de întâlniri, folosite de ruși în războiul din Ucraina / Utilizează profiluri false pentru a recruta ucraineni # G4Media
Aplicațiile de întâlniri sunt folosite în războiul ruso-ucrainean. Rușii utilizează profiluri false pentru a recruta ucraineni. Ulterior, aceștia sunt folosiți pentru a comite fapte ilegale. Serviciile de informații rusești „folosesc profiluri de dating false pentru a recruta cetățeni ucraineni”, a anunțat serviciul de securitate al Ucrainei (SBU) citat de Sky News. Bărbații ucraineni care cad în […] © G4Media.ro.
Otokar își consolidează strategia pe termen lung în cadrul programului ATBTU din România prin achiziția Automecanica # G4Media
Pe măsură ce Europa trece de la complacerea perioadei de pace la o nouă eră de pregătire pentru apărare, bugetele de pe întreg continentul au crescut. Conform datelor recente ale Institutului Internațional de Cercetare pentru Pace din Stockholm, cheltuielile militare globale au atins 2,7 trilioane de dolari în 2024, o creștere de 9% față de […] © G4Media.ro.
„Singurul comediant de dreapta” din Italia a sărbătorit faptul că i s-a oferit cel mai mare eveniment televizat al anului în modul în care știa cel mai bine. Andrea Pucci a postat o fotografie în care apare privind spre mare, în apropierea festivalului de muzică de la Sanremo, cu fundul gol la vedere, scrie The […] © G4Media.ro.
Oraşul Ierusalim urmează să fie extins în Cisiordania pentru prima dată în ultimii aproape 60 de ani printr-un nou proiect de colonizare, au relatat luni media israeliene, citate de agenția de știri DPA, informație preluată de Agerpres. Potrivit website-ului de ştiri ynet, sute de noi locuinţe vor fi construite în apropierea unei colonii din Ierusalimul […] © G4Media.ro.
Impozitele pentru clădirile mai vechi de 50 de ani și taxele locale pentru persoanele cu dizabilități vor fi reanalizate, a decis coaliția # G4Media
Impozitele pentru clădirile mai vechi de 50 de ani și taxele locale pentru persoanele cu dizabilități vor fi reanalizate, a decis coaliția, potrivit unui comunicat de presă al Guvernului. „În privința taxelor și impozitelor locale, coaliția a decis să se lucreze pe câteva propuneri de modificări care privesc situația creată în urma aplicării cotelor de […] © G4Media.ro.
IOS 27 ar urma să îmbunătățească autonomia bateriei pe iPhone. Până atunci, iată câteva trucuri pe care le poți aplica # G4Media
Apple va prezenta cel mai probabil iOS 27 la WWDC 2026 în iunie, însă deja au început să apară detalii despre ceea ce ar putea aduce. Deși se așteaptă să fie o actualizare mult mai mică decât cea de la iOS 26, un nou raport citat de Tech Crunch spune că aceasta va include îmbunătățiri […] © G4Media.ro.
România, la coada clasamentului mondial privind adopția mașinilor electrice / Norvegia și China domină piața globală de EV-uri # G4Media
România continuă să se afle în coada clasamentului global în ceea ce privește adoptarea vehiculelor electrice. Potrivit datelor oferite de Agenția Internațională pentru Energie și Ember, citate de Visual Capitalist, țara noastră ocupă locul 46 din 51. În 2025, doar 5% dintre mașinile noi vândute în România au fost pur electrice, rămânând mult în urma unor […] © G4Media.ro.
Mircea Lucescu (80 de ani) are probleme de sănătate, iar prezența pe banca tehnică la barajul cu Turcia este sub semnul întrebării. Urmează zile decisive la FRF, Răzvan Burleanu precizând că până în data de 20 februarie va fi luată o decizie. Turcia, adversara din barajul CM 2026: Vedete la Real, Juventus și Interul lui […] © G4Media.ro.
Ministerul Justiției a stabilit zilele în care vor fi intervievați candidații pentru funcțiile de procurori-șefi ai parchetelor # G4Media
Ministerul Justiției a decis ca în intervalul 23-26 februarie să aibă loc interviurile pentru ocuparea funcțiilor de conducere la parchete. Luni, 16 februarie, Ministerul Justiției a anunțat lista candidaților care au trecut de prima comisie constituită în vederea analizării îndeplinirii condițiilor legale de participare la selecţia procurorilor pentru ocuparea funcțiilor de procuror general şi de […] © G4Media.ro.
Întâlnire la Cotroceni: Autorități și ONG-uri caută soluții pentru animale / Diana Punga: ‘’Gestionarea unor situaţii precum cea de la Suraia nu poate exista fără colaborarea stat – ONG’’ # G4Media
Gestionarea responsabilă a unor situaţii precum cea de la adăpostul pentru câini din Suraia nu poate fi realizată fără o colaborare reală între instituţiile statului şi societatea civilă, a afirmat, luni, Diana Punga, consilier de stat pentru relaţia cu societatea civilă. Aceasta a avut o întâlnire cu reprezentanţi ai Poliţiei Române, Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare […] © G4Media.ro.
„Iubitul toxic de care trebuie să scapi”: Destanee Aiava șochează lumea tenisului cu mesajul retragerii la doar 25 de ani # G4Media
Destanee Aiava a anunțat că se retrage din tenisul profesionist la vârsta de doar 25 de ani. Sportiva din Australia acuză că sportul alb are o cultură „rasistă, misogină, homofobă și ostilă.” Aiava spune că în circuitul WTA este un mediu toxic În postarea de pe rețelele sociale în care a precizat că sezonul 2026 […] © G4Media.ro.
EXCLUSIV Cine selectează viitorii magistrați români: controversatul judecător Bogdan Mateescu face parte din comisia de interviu. Apropiat de Lia Savonea, Mateescu a acuzat că a agresat o grefieră. A fost cercetat într-un dosar penal împreună cu tatăl său, primar PSD-PSD # G4Media
Controversatul judecător Bogdan Mateescu face parte din comisia de interviu a concusrului de admitere la Institutul Național al Magistraturii (INM), instituția care formează viitorii judecători și procurori, potrivit informațiilor G4Media. El a fost desemnat printr-o hotărâre a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) din 11 decembrie, anunțată pe site-ul CSM, dar care nu include numele membrilor comisiei […] © G4Media.ro.
Datoria publică a Italiei a ajuns la 3.095 miliarde de euro la finalul lui 2025, în creştere de la 2.967 miliarde de euro la finalul lui 2024, a anunţat luni Banca Centrală din cea de a treia economie a zonei euro, transmite agenției de știri ANSA, citată de Agerpres. Totuşi, datoria publică a Italiei este […] © G4Media.ro.
Finlanda va înfiinţa un centru de comandă al NATO în Laponia pentru consolidarea securităţii în Arctica # G4Media
Un centru de comandă multinaţional al Forţelor Terestre Avansate ale NATO (FLF, după acronimul în limba engleză) urmează să fie amplasat în Rovaniemi, capitala Laponiei, a anunţat luni ministrul apărării finlandez, Antti Hakkanen, citat de agenția de știri EFE, informație preluată de Agerpres. „Este un pas înainte în consolidarea capacităţii de descurajare şi apărare a […] © G4Media.ro.
Apa din Curtea de Argeș tot nu este potabilă / Analizele nu au mai identificat bacterii, dar turbiditatea şi concentraţiile de fier şi clor rămân peste limite # G4Media
Direcţia de Sănătate Publică (DSP) nu a mai identificat bacterii în apa din reţeaua care deserveşte municipiul Curtea de Argeş şi comunele limitrofe, însă turbiditatea şi concentraţiile de fier şi clor rămân peste limitele admise, conform ultimului buletin de analiză prezentat luni, transmite Agerpres. Probele de apă au fost prelevate în data de 13 februarie […] © G4Media.ro.
