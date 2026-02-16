„În calitate de şefi ai apărării, trebuie să vă avertizăm în legătură cu Rusia”: Doi comandanţi europeni de rang înalt avertizează publicul, într-un demers rar întâlnit, că sunt necesare „decizii dificile”
News.ro, 16 februarie 2026 23:20
Şefii apărării din două importante state aliate ale SUA au lansat un apel public rar întâlnit, adresat cetăţenilor din întreaga Europă, avertizând că serviciile de informaţii constată că Moscova îşi orientează postura militară din ce în ce mai mult către Vest şi solicitându-le, în consecinţă, să sprijine creşterea semnificativă a cheltuielilor pentru apărare, pentru a descuraja un posibil război cu Rusia.
Medic agresat la Urgenţa Spitalului Judeţean Târgu Jiu de aparţinătorii unui pacient / A fost întocmit dosar penal
Un medic de la Unitatea de Primiri Urgenţe a Spitalului Judeţean Târgu Jiu a fost agresat, luni seară, de aparţinătorii unui pacient şi a suferit o entorsă. Poliţia a deschis un dosar penal.
JO de iarnă: Superstarul chinez al schiului acrobatic, Eileen Gu, învinsă în proba de big air
Superstarul chinez al schiului acrobatic, Eileen Gu, a câştigat medalia de argint în finala olimpică de schi big air de la Livigno, la finalul unei competiţii foarte disputate, unde s-a impus canadianca Megan Oldham.
Ciprian Ciucu, studiind organigrama STB: Avem 250 de economişti şi 200 de directori şi şefi / La toată Administraţia Prezidenţială lucrează 200 de oameni / STB consumă cât o primărie de sector / Primarul general va anunţa măsuri
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, anunţă, luni seară, că studiază organigrama STB şi a constatat că sunt aproximativ 250 de economişti şi 200 de directori şi şefi. Datoriile curente ale societăţii sunt de 1,6 miliarde de lei, aproape cât bugetul municipiului Braşov. După ce va analiza singur cifrele, întrucât acuză Consiliul General că a refuzat auditul pe care l-a propus, va avansa soluţii pentru redresarea societăţii.
Sorin Grindeanu a cerut explicaţii în coaliţie privind deciziile de politică externă a României: E vorba tot de politică care ţine de o coaliţie până la urmă. Politica externă nu e făcută de o cabală
Liderul PSD Sorin Grindeanu afirmă că a cerut în coaliţie explicaţii privind unele decizii luate de România privind politica externă, el explicând că sunt hotărâri care angajează România pentru foarte mulţi ani, iar românii trebuie să ştie la ce se înhamă.
Fotbal: Începe Ramadanul! Meciurile din Premier League vor avea pauze pentru a permite jucătorilor musulmani să se alimenteze
Odată cu începerea sărbătorii de Ramadan, meciurile din Premier League programate la ora apusului soarelui vor avea pauze naturale în cursul cărora jucătorii şi oficialii musulmani vor putea să întrerupă postul de peste zi.
JO de iarnă: România, locul 17 în proba masculină de sărituri cu schiurile Super Team pe trambulina mare
Echipa României s-a clasat pe locul 17 în proba masculină de sărituri cu schiurile Super Team pe trambulina mare HS141, de la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina.
Bogdan Ivan anunţă realizarea primei rafinării de cupru: Rafinarea este cel mai complex lucru şi din acest motiv România pierde foarte mult / Acord cu o companie minieră din America, ce deţine licenţele de exploatare a unor zăcăminte rare din Groenlanda
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, care a anunţat recent că România are 16 din cele 32 de elemente considerate critice la nivel european, a afirmat, luni seară, că rafinarea este cel mai complex lucru şi din acest motiv România pierde foarte mult. România extrage cupru de o puritate 3-5% şi îl transportă în Turcia, de unde revine rafinat, la o puritate de 98%. MInistrul vorbeşte despre realizarea primei rafinării din România, existând un acord cu o companie minieră din America, ce deţine licenţele de exploatare a unor zăcăminte rare din Groenlanda.
Andra Balcangiu – Stroescu, medic specialist, prezintă farfuria perfectă pentru o alimentaţie echilibrată şi sănătoasă
Dr Andra Balcangiu – Stroescu, medic specialist nefrologie, diabet zaharat şi boli metabolice, a afirmat că era o perioadă în care multe persoane spuneau că trebuie să slăbească deoarece au scos pâinea din alimentaţie. Ea susţine că un carbohidrant complex poate fi adus din pâine integrală sau cartofi fierţi, la cuptor sau piure.
Echipele U BT Cluj-Napoca şi CSM CSU Oradea vor juca finala Cupei României la baschet masculin, unde s-au calificat în urma victoriilor obţinute luni.
Fotbal: Östersund a cerut fanilor ajutorul pentru finalizarea transferului unui jucător din Liga a cincea engleză
Clubul suedez din liga a 5-a Östersund a făcut apel la suporteri pentru a primi ajutor în finanţarea unui transfer. Clubul trebuie să strângă o sumă de aproximativ 19.000 de euro.
Sorin Grindeanu: PSD are câteva priorităţi şi vor trebui prinse în buget. Dacă propunerile noastre nu vor fi acceptate, PSD nu va vota bugetul
Liderul PSD, Sorin Grindeanu, avertizează că social-democraţii nu vor vota bugetul dacă pachetul social propus de PSD nu va fi acceptat, iar investiţiile la nivel local nu vor continua la acelaşi nivel cu cel de anul trecut.
O sută de militari americani au sosit în Nigeria, a anunţat luni purtătorul de cuvânt al cartierului general al Apărării din această ţară din Africa de Vest, în timp ce Washingtonul îşi intensifică operaţiunea militară împotriva combatanţilor grupului Statul Islamic (ISIS), relatează Reuters.
Superliga: Dinamo - Unirea Slobozia, scor 1-0, şi alb-roşii sunt la un punct de primul loc
Echipa bucureşteană Dinamo a învins, luni seara, pe teren propriu, scor 1-0, formaţia Unirea Slobozia, în ultimul meci al etapei a 27-a a Superligii.
Florin Manole anunţă că va demisiona din funcţie, dacă până în aprilie nu încep discuţiile cu sindicatele pe tema Legii salarizării: Este jalon în PNRR, nu îmi permit să îl ratez. Dacă nu pot face, atunci plec
Ministrul Muncii, Florin Manole, a anunţat, luni seară, că va pleca din funcţie dacă, până la jumătatea lunii aprilie, nu vor începe consultările cu sindicatele pe tema Legii salarizării, el precizând că această lege repreztintă jalon în PNRR.
Andra Balcangiu - Stroescu: În orice proces de scădere ponderală, dacă nu este corect condus, dacă avem diete deficitare cu aport hipocaloric sever, riscăm să pierdem pe lângă masa grasă şi masa musculară / Recomand proteină la fiecare masă
Dr Andra Balcangiu - Stroescu, medic specialist nefrologie, diabet zaharat şi boli metabolice, a afirmat, luni seară, că în orice proces de scădere ponderală există riscul să fie pierdută şi masă musculară, pe lângă masă grasă, dacă sunt diete deficitare cu aport hipocaloric sever. Ea a precizat că recomandă pacienţilor săi proteină la fiecare masă.
Sorin Grindeanu: Membrii coaliţiei au înţeles că această sarabandă a tăierilor trebuie să înceteze / S-a găsit chiar şi în USR PSD / Pare că a trecut acel avânt pioneresc de a tăia / Adevărata bătălie se va da la buget
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat, luni seară, că, într-un final, membrii coaliţiei au înţeles ”că această sarabandă a tăierilor trebuie să înceteze” şi susţine că ”pare că a trecut acel avânt pioneresc de a tăia, de a prezenta că aceste tăieri şi aceste concedieri reprezintă reformă”. Liderul social-democraţilor a menţionat că este ”un lucru bun” ce s-a întâmplat în şedinţa coaliţiei, dar adevărata bătălie se va da la aprobarea bugetului.
Medicul Andra Balcangiu-Stroescu: 40% din populaţia României suferă de obezitate / Trei din patru români au încercat măcar o dată în viaţă să ţină o dietă
Dr Andra Balcangiu – Stroescu, medic specialist nefrologie, diabet zaharat şi boli metabolice, a afirmat, luni seară, că 40% din populaţia României suferă de obezitate şi că trei din patru români au încercat măcar o dată în viaţă să ţină o dietă.
Nico Williams, internaţionalul spaniol de la Athletic Bilbao, va lipsi pentru câteva săptămâni din echipa sa, urmând să-şi trateze pubalgia, a anunţat clubul basc luni.
Ministrul Muncii, despre pachetul de solidaritate propus de PSD: Sunt sigur că va fi aprobat. Pachetul va fi discutat probabil în prima şedinţă a coaliţiei # News.ro
Ministrul Muncii, Florin Manole, susţine că pachetul de solidaritate propus de PSD va fi discutat, cel mai probabil, la următoarea şedinţă a coaliţiei, el adăugând că nu crede că premierul Ilie Bolojan se va opune adoptării acestor măsuri.
„Ştiu că a fost asasinat". Fratele lui Jeffrey Epstein acuză guvernul american că „ascunde" o crimă
Mark Epstein, fratele infractorului sexual Jeffrey Epstein, a reiterat luni la BFMTV îndoielile pe care le exprimă de luni de zile cu privire la adevăratele motive ale morţii lui Jeffrey, despre care autorităţile spun că s-a sinucis în închisoare în aşteptarea sentinţei.
Actorul Robert Duvall, vedeta din „Naşul" şi „Marele Santini", a murit la vârsta de 95 de ani - VIDEO
Actorul Robert Duvall, care a câştigat un Oscar pentru „Tender Mercies” şi a fost nominalizat pentru rolurile sale din filme precum „Naşul”, „Apocalypse Now” şi „The Great Santini”, a încetat din viaţă la vârsta de 95 de ani.
Ministrul Apărării, alături de o delegaţie a Congresului SUA, la Centrul de Instruire F-16 – Radu Miruţă: România îşi asumă responsabil rolul de furnizor de securitate în regiune şi va continua să investească în capacităţi moderne
Ministrul Apărării, Radu Miruţă, a primit, luni, o delegaţie a Congresului Statelor Unite ale Americii, condusă de senatoarea Jeanne Shaheen, cu care a vizitat Centrul de Instruire F-16.
Jaqueline Cristian, locul 39 WTA, s-a calificat, luni, în turul doi al turneului de categorie WTA1000 de la Dubai, cu premii de peste 4 milioane de dolari.
Cazul „Quentin" aprinde spiritele în Franţa. Tânărul activist de extremă dreapta a murit după ce a fost bătut la un miting de militanţi de extremă stânga
Preşedintele francez Emmanuel Macron a făcut apel la calm şi reţinere în weekend, după un incident care a devenit un punct fierbinte politic: un activist de extremă dreapta, Quentin Deranque, a murit în urma rănilor suferite după ce a fost bătut de „cel puţin şase persoane” la o manifestaţie împotriva unei conferinţe a eurodeputatei Rima Hassan, reprezentantă a partidului La France insoumise (LFI), de extremă stânga. Luni, procurorul din Lyon au anunţat că au deschis o anchetă penală pentru „omor”, relatează Reuters.
Ionel Bogdan (PNL): Premierul Ilie Bolojan a demonstrat încă o dată maturitate şi flexibilitate / În urma discuţiilor, avem un acord, dacă nu se răzgândesc partenerii de coaliţie
Deputatul PNl Ionel Bogdan, lider al organizaţiei PNL Maramureş, afirmă, după şedinţa coaliţiei, că premierul Ilie Bolojan a demonstrat încă o dată maturitate şi flexibilitate iar în urma discuţiilor, au un acord, dacă nu se răzgândesc partenerii de coaliţie.
Atacantul român Andrei Ivan a fost eliminat după ceva mai bine de o oră de joc în meciul pe care echipa sa, Panserraikos, l-a terminat la egalitate luni, în deplasare, cu Atromitos, scor 2-2, în etapa a 21-a din campionatul grec, Super League.
Ludovic Orban: Să vezi şi să nu crezi. A ieşit fum alb după şedinţa coaliţiei de astăzi! După 4 luni de blocaj / Până nu se aprobă în guvern ordonanţa de restructurare a cheltuielilor şi proiectul de lege a bugetului de stat nu putem fi siguri
Fostul premier Ludovic Orban comentează, luni, consensul din coaliţia de guvernare, pe pachetul reformei administraţiei, el arătând că a ieşit fum alb după şedinţa coaliţiei, după patru luni de blocaj, dar au mai fost şedinţe la care a părut că s-au înţeles, după care PSD a declanşat din senin tiruri de artilerie contra lui Bolojan. Orban adaugă că, până nu se aprobă în guvern ordonanţa de restructurare a cheltuielior şi proiectul de lege a bugetului de stat, nu putem fi siguri.
Daniel Buda (PNL): Toţi cei care astăzi îl contestă pe Ilie Bolojan trebuie să înţeleagă un lucru esenţial: doar datorită lui, România nu a pierdut fondurile europene / Procedura de suspendare a fondurilor este doar amânată şi poate fi reluată oricând
Europarlamentarul PNL Daniel Buda transmite, luni, că toţi cei care astăzi îl contestă pe Ilie Bolojan trebuie să înţeleagă un lucru esenţial şi anume că doar datorită lui, România nu a pierdut fondurile europene. Potrivit lui Buda, procedura de suspendare a fondurilor este doar amânată şi poate fi reluată oricând.
Primarul din Bacău: Am câştigat definitiv în instanţă procesul iniţiat de rechinul imobiliar care deţinea clădirea Hotel Central / Ansamblul Hotel Central – Teatrul Bacovia revine în patrimoniul public - FOTO
Primarul municipiului Bacău, Lucian Viziteu, anunţă, luni seară, că a fost câştigat definitiv în instanţă procesul pentru ca Ansamblul Hotel Central – Teatrul Bacovia să revină în patrimoniul public, aflat în proprietate privată de 30 de ani.
CFR Cluj a învins luni, în deplasare, scor 1-0, formaţia FC Hermannstadt, într-un meci în care fiecare echipă a ratat câte un penalti. Meciul s-a disputat în etapa a 27-a a Superligii.
Bogdan Ivan: Vreau să fie toată lumea liniştită, în ciuda apelurilor bombastice de pe reţele de socializare, de pe anumite ecrane, că nu o să crească preţul la gaze naturale pentru consumatorii casnici. Plafonăm de la producător, pe tot lanţul
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat luni că vrea să fie toată lumea liniştită, în ciuda apelurilor bombastice de pe reţele de socializare, de pe anumite ecrane, că nu o să crească preţul la gaze naturale pentru consumatorii casnici pentru că vor plafona preţul, de la producător, pe tot lanţul. Mnistrul a anunţat că deja a terminat actul normativ prin care se asigură că nu o să crească preţul la gaze naturale după data de 31 martie, ”lucru care dă stabilitate”.
Ministrul Bogdan Ivan, despre consensul din coaliţie: Dacă noi ne-am redus cheltuierile de personal cu 5%, o să mai trebuiască să reducem doar cu 5%, diferenţa până la 10% / La Ministerul Energiei nu cred că ajungem la disponibilizări
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat luni, despre consensul din coaliţie pe reforma administraţiei, că dacă şi-au redus cheltuierile de personal cu 5%, o să mai trebuiască să reducă doar cu 5%, diferenţa până la 10%, în bugetul anului 2026. Ministrul a mai arătat că la ministerul său sunt oarecum confortabili şi nu crede că vor ajunge în situaţia de a mai face disponibilizări.
Alexandru Rogobete: Veniturile personalului din spitale şi din serviciile de ambulanţă şi urgenţǎ nu vor fi reduse cu 10% / Ar fi însemnat un nou exod al acestora din sistem / Sănătatea are nevoie de reformă profundă
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a transmis, luni seară, că veniturile angajaţilor din sistrem nu vor fi reduse cu 10%, întruât acest lcuru ar fi dus la demotivare şi un nou exod al personalului. Cu toate acestea, Rogobete apreciază că este nevoie de o reformă profundă în sistem şi explică cum crede că ar trebui să foe aceasta realizată.
JO Milano Cortina: Săritorul austriac Daniel Tschofenig a fost descalificat din cauza... ghetelor
Săritorul cu schiurile Daniel Tschofenig, din Austria, a declarat că s-a simţit „extrem de prost” după ce a fost descalificat din proba individuală masculină de sărituri cu schiurile de la trambulina mare pentru că purta ghete supradimensionate.
Gabriel Andronache (PNL): CCR trebuie să ia o decizie în această săptămână cu privire la pensiile magistraţilor. Tergiversarea ar fi o ruşine pentru CCR şi o sfidare gravă la adresa românilor
Liderul deputaţilor, PNL, Gabriel Andronache, a transmis luni că CCR trebuie să ia o decizie în această săptămână cu privire la pensiile magistraţilor, el apreciind că tergiversarea ar fi o ruşine pentru CCR şi o sfidare gravă la adresa românilor. Potrivit lui Andronache, judecătorii constituţionali trebuie să înţeleagă că se joacă cu legitimitatea arhitecturii instituţionale a statului român.
Kremlinul afirmă că la negocierile de la Geneva vor fi discutate principalele probleme cu Ucraina, inclusiv cele teritoriale. Un grup de lucru separat se va reuni pe tema economiei
Kremlinul a anunţat luni că ceea ce a numit „principalele probleme”, inclusiv chestiunile sensibile legate de teritoriu, vor fi discutate în cadrul negocierilor de pace cu Ucraina, care vor avea loc la Geneva în această săptămână, relatează Reuters.
Sute de germani participau luni, în toată ţara, la carnavalul tradiţional "Rosenmontag",(”Lunea trandafirului”), defilând alături de caricaturi politice instalate pe care, dintre care unele - cu un Vladimir Putin care înjunghie satira sau mâncând Europa împreună cu Donald Trump - au înfuriat deja Moscova, relatează AFP.
Înotătorul David Popovici a câştigat, luni, sondajul agenţiei de ştiri bulgare (BTA) pentru titlul de sportivul anului 2025 în Balcani.
În secolul al XVII‑lea, într-o perioadă în care vinurile erau instabile şi puţin standardizate, un călugăr benedictin avea să devină figura centrală a unei transformări majore în lumea vinului spumant.
Marcel Ciolacu acuză "coafarea" bugetului: Au mutat investiţii de 0,7% din PIB din 2024 în 2025 / Aşa se construieşte imaginea eroului salvator, falsificând fără jenă datele Ministerului Finanţelor
Fostul premier Marcel Ciolacu lansează, luni, acuzaţii grave privind execuţia bugetară, susţinând că investiţii realizate în 2024 ar fi fost mutate în 2025 pentru a cosmetiza deficitul bugetar.
Fostul ministru Gherman Galuşcenko este acuzat de spălare de bani în dosarul „Midas" care a zguduit guvernul ucrainean. Familia lui Galuşcenko a primit peste 7 milioane de dolari în conturi din străinătate, susţin procurorii
Agenţia anticorupţie din Ucraina l-a acuzat luni pe fostul ministru al energiei Gherman Galuşcenko de spălarea a milioane de dolari din mita încasată într-un caz de corupţie ce a zguduit guvernul lui Volodimir Zelenski în plin război. Fostul ministru a fost pus sub acuzare la o zi după ce a fost reţinut în timp ce încerca să părăsească ţara, relatează Reuters.
Sindicatul Europol afirmă că în sediul Poliţiei municipiului Gheorgheni (Harghita) temperatura este de aproximativ 11 grade Celsius, în condiţiile în care centrala termică este defectă
Reprezentanţii Sindicatului Europol afirmă că, în sediul Poliţiei municipiului Gheorgheni din judeţul Harghita, temperatura a coborât la circa 11 grade Celsius, întrucât centrala termică este defectă, iar poliţiştii lucrează în condiţii similare cu ale unui depozit frigorific. ”Din păcate, incompetenţa, indolenţa şi egocentrismul managerilor a condus la degradarea constantă nu doar a sediilor, ci şi a condiţiilor de muncă din Poliţia Română”, adaugă sindicaliştii.
Bogdan Ivan: Nu Ministerul Energiei se ocupă de furnizarea de apă pentru o localitate din România. Acest lucru depinde de foarte multe entităţi / Lucrările la barajul Vidraru se desfăşoară conform graficului
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat luni că nu Ministerul Energiei se ocupă de furnizarea de apă pentru o localitate din România iar acest lucru depinde de foarte multe entităţi. Ministrul a subliniat că lucrările se desfăşoară conform graficului şi au fost modificaţi anumiţi parametri pentru a elimina mai puţină apă din barajul Vidraru, folosindu-se inclusiv scafandri pentru a înlocui o parte din sistemele hidroenergetice ale lacului.
Dana Eden, producătoarea israeliană a serialului „Teheran”, a murit într-o cameră de hotel din Atena, a anunţat luni poliţia greacă, care consideră că este vorba de o sinucidere.
Bogdan Ivan, către USR: Aţi intrat în marota asta în care sunteţi şi la guvernare, dar vă comportaţi ca şi cum sunteţi în Opoziţie, în care atacaţi sistematic PSD, pentru lucruri care n-au legătură cu zona concretă
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, le-a transmis luni, celor de la USR, care l-au chemat în plen ă explice lipsa apei ppotabile din Argeş, că au intrat în marota asta în care sunt şi la guvernare, dar se comportă ca şi cum sunt în Opoziţie, în care atacă sistematic Partidul Social Democrat pentru lucruri care n-au legătură cu zona concretă.
Tranzacţia prin care familia Umbrărescu vrea să preia fostul combinat siderurgic ArcelorMittal Hunedoara este analizată de Consiliul Concurenţei
Consiliul Concurenţei anunţă că analizează tranzacţia prin care UMB Steel SRL, din grupul UMB, deţinut de familia Umbrărescu, constructori de autostrăzi, intenţionează să preia activele aparţinând fostului combinat siderurgic ArcelorMittal Hunedoara SA.
Site-ul şi aplicaţia reţelei de socializare X nu puteau fi accesate luni, la o lună de la o ultimă pană, potrivit unor semnalări pe site-ul de monitorizare în timp real Downdetector.
