Suporterii lui Dinamo nu l-au uitat pe Claudiu Niculescu. Ce s-a întâmplat după meciul cu Unirea Slobozia
Antena Sport, 16 februarie 2026 23:10
Numele lui Claudiu Niculescu, în prezent antrenor la Unirea Slobozia, a fost cântat de galeria lui Dinamo după meciul câștigat de alb-roșii contra ialomițenilor pe Arena Națională. Suporterii "câinilor" au arătat din nou că se gândesc și la derby-ul cu Rapid de etapa viitoare, motiv pentru care au apelat la scandările rasiste obișnuite. Dinamo a […]
Acum 5 minute
23:40
Mihai Stoica și Victor Angelescu, dialog încins pe subiectul “Radu Petrescu”: “Toată lumea zice că e stelist” # Antena Sport
Mihai Stoica și Victor Angelescu, cei doi președinți de la FCSB și Rapid, au fost prezenți împreună în cadrul unei emisiuni, iar unul dintre subiectele abordate de cei doi a fost cel legat de Radu Petrescu și de eroarea imensă comisă în FC Argeș – Petrolul. Cei doi oficiali s-au contrat când au vorbit despre […]
Acum 30 minute
23:20
Daniel Niculae a răbufnit după ce VAR le-a anulat un penalty: “Rezultatele trebuie să se decidă pe teren” # Antena Sport
În minutul 95, Chivulete a dictat penalty pentru Hermannstadt, după ce Sinyan l-a doboarăt pe Ciubotaru. Clujenii au protestat, iar faza a fost analizată în VAR. După trei minure de analiză, Andrei Chivulete a fost chemat de la VAR să revadă faza pentru care a dictat inițial penalty. Arbitrul a revenit asupra deciziei, anulând lovitura […]
23:10
Suporterii lui Dinamo nu l-au uitat pe Claudiu Niculescu. Ce s-a întâmplat după meciul cu Unirea Slobozia # Antena Sport
Acum o oră
23:00
Unirea Slobozia a cerut gol în minutul 65, când Alexandru Roșca și Kennedy Boateng au comis o eroare imensă, iar Carnat a şutat spre poartă. Portarul celor de la Dinamo a reuşit să evite golul cu un reflex disperat. VAR-ul a analizat faza, iar concluzia a fost că mingea nu a intrat în poartă! Totuşi, […]
22:50
Alexandru Roșca, verdict categoric după faza controversată din Dinamo – Unirea Slobozia: “100% vă spun” # Antena Sport
Alexandru Roșca, portarul celor de la Dinamo, a oferit o primă reacție după partida câștigată de alb-roșii cu Unirea Slobozia. După cum era de așteptat, principalul subiect discutat a fost cel legat de faza în care ialomițenii au considerat că au marcat, însă goalkeeper-ul a intervenit in-extremis. Dinamo a învins-o la limită pe Unirea Slobozia […]
Acum 2 ore
22:40
Zeljko Kopic îl așteaptă cu nerăbdare pe Pușcaș la Dinamo: „Are multă calitate”. Ce a spus despre victorie # Antena Sport
Dinamo București s-a calificat matematic în play-off, după ce s-a impus cu scorul de 1-0 pe Arena Națională contra celor de la Unirea Slobozia, în ultimul meci al rundei cu numărul 27. După fluierul final, Zeljko Kopic și-a lăudat jucătorii pentru evoluția din acest meci și a vorbit și despre derby-ul de etapa viitoare, care […]
22:30
Raul Opruț vrea titlul cu Dinamo! Ce a spus jucătorul după ce a fost din nou decisiv pentru „câini” # Antena Sport
Dinamo București și Unirea Slobozia au închis etapa cu numărul 27 din Liga 1. Echipa antrenată de Zeljko Kopic s-a impus în duelul de pe Arena Națională cu scorul de 1-0, grație golului marcat de Raul Opruț. Cu acest succes, „câinii" s-au apropiat la doar un singur punct de liderul Universitatea Craiova. Oltenii au câștigat […]
22:30
A luat bătaie de la Dinamo, dar Niculescu îl laudă pe Kopic: “Este un antrenor excepţional” # Antena Sport
Dinamo a învins, luni seara, pe teren propriu, scor 1-0, formaţia Unirea Slobozia, în ultimul meci al etapei a 27-a a Ligii 1. Claudiu Niculescu a evitat să discute faza în care Carnat a şutat direct pe poarta gazdelor. Roşca a reuşit să ajungă în ultimul moment şi să evite golulul. Totuşi, reluările de la […]
22:10
The post Jurnal Antena Sport | S-au încurcat rău căile către play-off pentru FCSB appeared first on Antena Sport.
22:10
Jurnal Antena Sport | “A trebuit doar să le trezesc”. Muntenegreanca Bojana Popovic țintește sus cu CSM-ul # Antena Sport
The post Jurnal Antena Sport | “A trebuit doar să le trezesc”. Muntenegreanca Bojana Popovic țintește sus cu CSM-ul appeared first on Antena Sport.
22:00
Dinamo – Unirea Slobozia 1-0. „Câinii” se apropie la un punct de liderul Universitatea Craiova # Antena Sport
Dinamo București – Unirea Slobozia a fost partida care a închis etapa cu numărul 27 din Liga 1, iar disputa s-a încheiat cu victoria formației antrenate de Zeljko Kopic. „Câinii" s-au apropiat la doar un punct de liderul Universitatea Craiova, după un meci pe care gazdele l-au controlat și care a fost decis de golul […]
22:00
Cristi Chivu şi Inter a trecut de cu Juventus, scor 3-2, în Derby D'Italia. Meciul însă încă provoacă ecou în Italia. Totul a plecat de la faza din finalul primei reprize, atunci când a avut loc un moment controversat. Pierre Kalulu a fost eliminat după ce a văzut al doilea cartonaș galben la un interval […]
21:50
Dinamoviștii, “interziși” într-o zonă de pe Arena Națională. Decizia luată după scandalul cu Ștefan Baiaram # Antena Sport
Dinamo a decis să ia măsuri după scandalul generat de propriii suporteri și de Ștefan Baiaram la finalul meciului cu Universitatea Craiova de etapa trecută. Oficialii alb-roșiiilor au blocat accesul fanilor la locurile aflate chiar sub tunelul care face legătura dintre gazon și vestiare. Meciul dintre Dinamo și Unirea Slobozia din Liga 1 a fost […]
Acum 4 ore
21:30
Legenda celor de la AS Roma s-a retras din fotbal în anul 2017 și a luat o bine meritată pauză. Acum el a decis să revină tot la clubul căruia i-a fost loial în întreaga carieră de fotbalist. Francesco Totti a evoluat numai la Roma în întreaga carieră de fotbalist profesionist, din 1993 până în […]
21:20
Devis Epassy a ieșit din echipa de start a celor de la Dinamo București pentru duelul cu Unirea Slobozia, iar în poarta „câinilor" a intrat Alexandru Roșca, cel care a apărat și în partida din Cupă. Titularul de drept al formației antrenate de Zeljko Kopic a fost înlocuit din motive medicale. El apărase până acum […]
21:20
Ce îi așteaptă pe Chivu și Inter în meciul din UCL de la Cercul Polar Arctic? Imaginile surprinse în Norvegia # Antena Sport
Cristi Chivu și Inter urmează să o întâlnească pe Bodo/Glimt în play-off-ul pentru optimile Ligii Campionilor, iar primul meci urmează să se joace la norvegieni acasă, la Cercul Polar Arctic. Cu câteva zile înainte de meci, un fost fotbalist nordic a dezvăluit cum se prezintă stadionul, dar și ce s-a întâmplat cu un autobuz al […]
21:10
Devis Epassy a ieșit din echipa de start a celor de la Dinamo București pentru duelul cu Unirea Slobozia, iar în poarta „câinilor" a intrat Alexandru Roșca, cel care a apărat și în partida din Cupă. Titularul de drept al formației antrenate de Zeljko Kopic a fost înlocuit din motive medicale. El apărase până acum […]
20:50
Jose Mourinho a dat cărțile pe față! Ce a spus despre revenirea la Real Madrid: „Nu vreau să alimentez povești care nu există” # Antena Sport
Benfica Lisabona se întâlnește iar cu Real Madrid, după „thriller-ul" care a avut loc la Lisabona în ultima etapă a fazei principale de UEFA Champions League. Acum, cele două formații luptă pentru un loc în faza optimilor de finală. Jose Mourinho a prefațat într-o conferință de presă duelul cu formația antrenată acum de Alvaro Arbeloa […]
20:30
“Stiind cine era la VAR…” De ce Daniel Pancu spune că nu a avut emoţii la penalty-ul din minutul 95 # Antena Sport
În minutul 95, Chivulete a dictat penalty pentru Hermannstadt, după ce Sinyan l-a doboarăt pe Ciubotaru. Clujenii au protestat, iar faza a fost analizată în VAR. După trei minure de analiză, Andrei Chivulete a fost chemat de la VAR să revadă faza pentru care a dictat inițial penalty. Arbitrul a revenit asupra deciziei, anulând lovitura […]
20:30
Andrei Ivan, “înger și demon” în Grecia. Fostul atacant al Craiovei, eliminat după ce a dat un assist # Antena Sport
Atacantul român Andrei Ivan a fost eliminat după mai bine de o oră de joc în meciul pe care echipa sa, Panserraikos, l-a terminat la egalitate cu Atromitos, scor 2-2, în etapa a 21-a din campionatul Greciei. În prima repriză a duelului, vârful reușise să paseze decisiv la reușita unui coleg. Andrei Ivan, meci cu […]
20:20
S-a ales praful de afacerea de 6 milioane de euro a lui Gigi Neţoiu: “Vreţi să ne terminaţi cu totul?” # Antena Sport
Gigi Neţoiu a investit nu mai puţin de 6 milioane de euro într-o afacere, în zootehnie. Dinamovistul și-a deschis o fermă de vaci Black Angus la Cetate, în județul Dolj. El a inițiat această nouă afacere în 2025, în domeniul zootehniei. Cum a ajuns Gigi Neţoiu să se plângă de pierderi importante? Ca urmare a […]
20:00
Dorinel Munteanu, stupefiat după ce Hermannstadt n-a primit penalty la ultima fază cu CFR: “Și fault, și henț” # Antena Sport
Dorinel Munteanu a oferit o primă reacție după ce Hermannstadt a fost învinsă de CFR Cluj cu scorul de 1-0. Discursul tehnicianului s-a axat în mare parte pe ce s-a întâmplat la ultima fază, atunci când Andrei Chivulete a întors în urma intervenției VAR-ului un penalty pe care îl daduse pentru sibieni. CFR Cluj a […]
Acum 6 ore
19:40
E oficial! Atacantul cu 11 goluri la naţionala României s-a transferat la Dinamo: “Ne-am înţeles” # Antena Sport
Antena Sport a anunţat discuțiile avansate dintre Dinamo şi George Pușcaș, iar Andrei Nicolescu a confirmat transferul. Dinamo a ajuns la un acord cu George Puşcaş, iar în momentul actual mai sunt doar câteva detalii minore de pus la punct. "E aproape, da. Urmează doar să avem o semnătură pe contract. Ne-am înţeles", a declarat […]
19:30
Un fost fundaș de la FCSB, autogol după o gafă uluitoare a portarului. Fază de cascadorii râsului # Antena Sport
Bogdan Planic, fundașul sârb care a petrecut trei ani la FCSB, a fost protagonistul unui moment care îi va rămâne întipărit pe retină după seara de luni. Stoperul de 34 de ani și-a trimis mingea în proprie poartă în duelul din Liga Campionilor Asiei dintre Al-Ahli și Shabab Al-Ahli, însă greșeala uriașă nu îi aparține […]
19:20
Penalty întors de VAR în minutul 98, în Hermannstadt – CFR Cluj 0-1. Dorinel Munteanu, devastat! # Antena Sport
În minutul 95, Chivulete a dictat penalty pentru Hermannstadt, după ce Sinyan l-a doboarăt pe Ciubotaru. Clujenii au protestat, iar faza a fost analizată în VAR. După trei minure de analiză, Andrei Chivulete a fost chemat de la VAR să revadă faza pentru care a dictat inițial penalty. Arbitrul a revenit asupra deciziei, anulând lovitura […]
19:20
Jaqueline Cristian, calificare „en-fanfare” în turul al doilea la Dubai! Victorie în 66 de minute pentru româncă # Antena Sport
Jaqueline Cristian și-a început cu dreptul parcursul de la turneul WTA de la Dubai, după ce a reușit să se califice fără emoții în turul doi, unde a ajuns astăzi și Sorana Cîrstea. Clasată pe locul 37 în ierarhia WTA, jucătoarea noastră a surclasat-o pe croata Petra Marcinko (69 WTA), după un meci care a […]
19:10
Hermannstadt – CFR Cluj 0-1. Opt victorii consecutive pentru echipa lui Pancu! Clujenii defilează către play-off # Antena Sport
CFR Cluj a urcat pe loc de play-off, după succesul cu scorul de 1-0 obținut pe terenul celor de la Hermannstadt, în penultimul meci al acestei etape. Formația antrenată de Daniel Pancu a bifat a opta victoria la rând în actuala ediție de campionat și este de neoprit în cursa pentru play-off. Hermannstadt – CFR […]
18:50
Louis Munteanu a avut un debut modest la DC United. El a bifat trei meciuri amicale, în care a fost folosit de două ori titular, dar nu a reuşit să înscrie încâ pentru amercani. Louis Munteanu a debutat pe 7 februarie, în fața lui Portland Timbers (0-0). Nici bine "încălzit" că a şi venit prima […]
18:40
Barcelona rămâne în calendarul F1 până în 2032. Decizia interesantă anunțată de organizatorii “Marelui Circ” # Antena Sport
Circuitul Barcelona-Catalunya va rămâne în calendarul din Formula 1 până în 2032 şi va găzdui un Mare Premiu în 2028, 2030 şi 2032, alternând cu circuitul belgian de la Spa-Francorchamps. Circuitul şi Formula One Management (FOM), organizatorii Campionatului Mondial de Formula 1, au ajuns la acest acord după luni de negocieri şi vor reînnoi un […]
18:40
Cea mai dură luptă pentru promovare: trei „giganți adormiți” se bat, dar lider e echipa din orașul cu 10% români # Antena Sport
Lupta pentru promovare în Spania e una dintre cele mai spectaculoase din Europa. După 26 de etape scurse din Segunda División, diferența dintre primul loc și poziția a noua este de doar opt puncte! La finalul celor 42 de runde, primele două echipe din Segunda vor promova direct, în timp ce următoarele patru vor juca […]
18:20
Emma Răducanu, învinsă în primul tur la WTA Dubai. Britanica, în cădere liberă după eșecul de la Transylvania Open # Antena Sport
Emma Răducanu a suferit luni a treia înfrângere la rând în circuitul WTA, fiind eliminată încă din primul tur și de la turneul din Dubai. Sportiva din Marea Britanie a fost învinsă după un meci de peste două ore. După ce a fost învinsă de Sorana Cîrstea în finala Transylvania Open, Emma a suferit eliminări […]
18:20
Anunţul făcut de Gică Hagi legat de România pe reţelele de socializare ale FRF: “Nu va fi uşor” # Antena Sport
Un video motivaţional a surprins pe toată lumea. Într-o perioadă în care se discută tot mai intens de faptul că Gică Hagi ar urma să preia naţionala României, pe reţelele de socializare ale
18:20
(P) Cum percep utilizatorii riscul în cazinourile online: opinia experților DonRo casino # Antena Sport
Nu este un secret pentru nimeni că, atunci când joacă jocuri de noroc, jucătorii își riscă banii. Dar unii sunt mai precauți, iar alții sunt dispuși să riște sume mari. Dar nu este vorba doar de mărimea fondului de joc, ci și de alți factori care influențează percepția riscului – tipul de joc, volatilitatea, RTP, […] The post (P) Cum percep utilizatorii riscul în cazinourile online: opinia experților DonRo casino appeared first on Antena Sport.
18:10
“Arbitrii să se trezească naiba o dată”. Valeriu Iftime a răbufnit după ultimele teorii ale conspirației apărute # Antena Sport
Valeriu Iftime a comentat recent ce s-a întâmplat în ultima perioadă în Liga 1, referindu-se la faza controversată de la Petrolul – FC Argeș, dar și la cea de la la UTA – FC Botoșani. Patronul echipei conduse din teren de Leo Grozavu refuză să creadă că există jocuri de culise care să o avantajeze […] The post “Arbitrii să se trezească naiba o dată”. Valeriu Iftime a răbufnit după ultimele teorii ale conspirației apărute appeared first on Antena Sport.
18:00
Situaţie tenisionată la FCSB după meciul cu Universitatea Craiova. Gigi Becali l-a criticat public pe Meme Stoica pentru că Ofri Arad a fost adus la FCSB, dar nu este pregătit fizic. Supărarea lui Gigi Becali a plecat de la faptul că Baba Alhassan a avut o evoluţie slabă pe Oblemenco. Declaraţia lui Becali nu a […] The post Prima victimă după Universitatea Craiova. Gigi Becali îl scoate din echipă! appeared first on Antena Sport.
17:50
Sorin Cârțu a spus care este marea sa dorință, după victoria cu FCSB: „Și ei și-ar dori să luăm noi campionatul” # Antena Sport
Universitatea Craiova a răpus FCSB-ul în Bănie, la doar câteva zile după ce a eliminat formația antrenată de Elias Charalambous din Cupa României. Oltenii au prins curaj și speră să cucerească în cele din urmă titlul. Sorin Cârțu a vorbit despre victoria de pe ”Oblemenco” și a recunoscut că una dintre marile sale dorințe este […] The post Sorin Cârțu a spus care este marea sa dorință, după victoria cu FCSB: „Și ei și-ar dori să luăm noi campionatul” appeared first on Antena Sport.
Acum 8 ore
17:40
Dinamo, acord de principiu cu George Pușcaș. Ultimele detalii despre transferul pregătit de alb-roșii # Antena Sport
Dinamo este extrem de aproape să obțină semnătura lui George Pușcaș. Atacantul de 29 de ani este la un pas să revină pe terenul de fotbal, după ce a rămas liber de contract ca urmare a despărțirii sale de Bodrumspor vara trecută. Dinamo este în continuare în căutare de atacant, după ce alb-roșiii nu au […] The post Dinamo, acord de principiu cu George Pușcaș. Ultimele detalii despre transferul pregătit de alb-roșii appeared first on Antena Sport.
17:20
Cuvintele pentru care Dani Coman riscă o suspendare record în fotbalul românesc. FRF i-a făcut dosar # Antena Sport
Chiar dacă FC Argeş a pierdut cu Petrolul în urma unei erori de arbitraj, cu 2-1, FRF crede că reacţia lui Dani Coman a fost una care trebuie taxată. Ce a declarat oficialul argeşean? La finalul partidei, supărat de eroarea centralui Radu Petrescu, Dani Coman a făcut o afirmaţie şocantă. „Își bat joc de noi […] The post Cuvintele pentru care Dani Coman riscă o suspendare record în fotbalul românesc. FRF i-a făcut dosar appeared first on Antena Sport.
17:10
David Popovici, prima reacție după ce a fost desemnat cel mai bun sportiv din Balcani în 2025: „O mare onoare” # Antena Sport
Anul 2025 a fost unul de excepție pentru David Popovici, care a cucerit titlul mondial la probele de 100 și 200 metri liber la Singapore. De asemenea, sportivul român a cucerit două medalii de aur (100 m liber, 200 m liber) şi una de bronz (50 m liber), la Campionatele Europene Under-23 de la Samorin […] The post David Popovici, prima reacție după ce a fost desemnat cel mai bun sportiv din Balcani în 2025: „O mare onoare” appeared first on Antena Sport.
17:10
Salut, acestea sunt cele mai tari știri ale zilei, la Antena Sport Update. 1. Reveniri la FCSB Mihai Stoica a anunţat că Tănase şi Thiam vor reveni la meciul cu Metaloglobus, după ce vor petrece câteva zile la “vraciul” Marijana, la Belgrad. Ambii jucători s-au accidentat la meciul de Cupă cu Craiova. 2. Dinamo forţează […] The post Antena Sport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 16 februarie appeared first on Antena Sport.
17:00
David Popovici e uriaş! A fost declarat cel mai bun sportiv din Balcani, în 2025. Ce nume mari a învins # Antena Sport
David Popovici, dublu campion mondial la Singapore, anul trecut, a fost desemnat cel mai bun sportiv din Balcani în 2025, la cea de-a 52-a ediţie a anchetei organizate de agenţia bulgară de ştiri BTA. Popovici a învins nume mari din sportul mondial, precum baschetbaliştii Nikola Jokic (Serbia) şi Giannis Antetokounmpo (Grecia). David Popovici, cel mai […] The post David Popovici e uriaş! A fost declarat cel mai bun sportiv din Balcani, în 2025. Ce nume mari a învins appeared first on Antena Sport.
16:50
Președintele lui Inter ripostează în scandalul apărut după Inter – Juventus 3-2: “Să vă aduc aminte ceva” # Antena Sport
Giuseppe Marotta, președintele lui Inter, a vorbit în cadrul unei Adunări Generale a Ligii de Fotbal din Italia despre tot scandalul iscat după derby-ul echipei sale cu Juventus. Conducătorul “nerazzurrilor” a ținut să îi ia apărarea lui Alessandro Bastoni, jucătorul acuzat că a simulat pentru a-i provoca eliminarea lui Pierre Kalulu, după care a adus […] The post Președintele lui Inter ripostează în scandalul apărut după Inter – Juventus 3-2: “Să vă aduc aminte ceva” appeared first on Antena Sport.
16:50
Conducerea Csikszereda a reacționat, după a 7-a amendă primită din partea FRF: „Un război deschis” # Antena Sport
Cei de la Csikszereda au viață grea cu Federația Română de Fotbal, după ce au primit o a doua sancțiune în ultima lună. Comisia de Disciplină a sancționat clubul nou promovat pentru afișarea simbolurilor Ținutului Secuiesc și din cauza scandărilor xenofobe la meciurile din Liga 1. Oficialii formației care se află la primul sezon pe […] The post Conducerea Csikszereda a reacționat, după a 7-a amendă primită din partea FRF: „Un război deschis” appeared first on Antena Sport.
16:50
Aleix Garcia este foarte aproape de un transfer important în carieră. Barcelona şi Real Madrid ar fi interesate de el, iar mutarea ar urma să se facă din vară. Aleix Garcia a evoluat pentru o scurtă perioadă şi la Dinamă, în 2020, atunci când Cosmin Contra era antrenor în Ştefan cel Mare. El a evoluat […] The post Fostul jucător de la Dinamo, transfer la Barcelona sau Real Madrid! appeared first on Antena Sport.
16:30
LPF a anunțat programul rundei a 29-a din Liga 1! Când au fost programate meciurile celor de la FCSB și CFR Cluj # Antena Sport
Liga Profesionistă de Fotbal a anunțat programul etapei cu numărul 29 din Liga 1, iar în această rundă vom avea parte de dueluri importante în ceea ce privește lupta la play-off. FCSB va da piept cu UTA, CFR Cluj o va înfrunta pe Farul Constanța în deplasare, în timp ce Dinamo București va sta în […] The post LPF a anunțat programul rundei a 29-a din Liga 1! Când au fost programate meciurile celor de la FCSB și CFR Cluj appeared first on Antena Sport.
16:30
Meme Stoica, replică la Adrian Porumboiu după ce l-a făcut “paharnic”: “E un om de 75 de ani, am respect pentru senectute” # Antena Sport
Adrian Porumboiu a analizat faza în care Luca Băsceanu a jucat mingea cu umărul, în Craiova – FCSB 2-2, şi a dat un verdict categoric: golul a fost unul valabil! Analiza lui Porumboiu nu i-a convenit lui Meme Stoica. “Nu am încredere în judecata unora care ar putea, nu mă refer la ceva anume, ar […] The post Meme Stoica, replică la Adrian Porumboiu după ce l-a făcut “paharnic”: “E un om de 75 de ani, am respect pentru senectute” appeared first on Antena Sport.
16:00
FC Argeş îşi caută dreptatea în instanţă, după golul anulat de Radu Petrescu: “O să fie o premieră” # Antena Sport
FC Argeş a anunţat că va merge în instanţă, dacă va rata calificarea în play-off, după golul anulat de Radu Petrescu în meciul cu Petrolul Ploieşti. În minutul 85, Sierra a reluat cu capul din centrarea lui Micovschi, dar arbitrul a fluierat înainte ca mingea să intre în poartă. Daniel Stanciu, membru în staff-ul administrativ […] The post FC Argeş îşi caută dreptatea în instanţă, după golul anulat de Radu Petrescu: “O să fie o premieră” appeared first on Antena Sport.
Acum 12 ore
15:30
Cristi Chivu, comparat cu Jose Mourinho după sezonul avut cu Inter: “Se vede că l-a avut antrenor” # Antena Sport
Cristi Chivu a fost comparat în Italia cu Jose Mourinho, după sezonul avut cu Inter. Massimo Moratti, fostul patron al nerazzurrilor, ajuns la vârsta de 80 de ani, l-a lăudat pe antrenorul român. Massimo Moratti a declarat că Cristi Chivu a preluat unele lucruri de la fostul său antrenor, Jose Mourinho, alături de care a […] The post Cristi Chivu, comparat cu Jose Mourinho după sezonul avut cu Inter: “Se vede că l-a avut antrenor” appeared first on Antena Sport.
15:00
“Cea mai mare ruşine din istorie”. Gigi Mustaţă i-a taxat pe jucătorii FCSB-ului, după eşecul cu Universitatea Craiova # Antena Sport
Gigi Mustaţă a avut o reacţie categorică, după ce Universitatea Craiova a învins-o pe FCSB cu scorul de 1-0, în etapa a 27-a din Liga 1. Liderul galeriei roş-albastre a declarat că pentru campioană ar fi o ruşine istorică să rateze play-off-ul, în acest sezon. Gigi Mustaţă i-a taxat pe jucătorii campioanei şi le-a reproşat […] The post “Cea mai mare ruşine din istorie”. Gigi Mustaţă i-a taxat pe jucătorii FCSB-ului, după eşecul cu Universitatea Craiova appeared first on Antena Sport.
14:50
Haos în Liga Campionilor Africii, unde Reghecampf s-a calificat în sferturi: un jucător, rănit de „proiectilele” din tribune # Antena Sport
Scene violente au avut loc la Cairo, în Egipt, într-un meci decisiv pentru calificarea în sferturile Ligii Campionilor Africii, acolo unde a ajuns și Laurențiu Reghecampf, cu Al-Hilal Omdurman. Duminică, supercampioana Africii, Al Ahly, a primit-o pe FAR Rabat, din Maroc, în grupa B. Oaspeții au avut de înfruntat o atmosferă extrem de ostilă pe […] The post Haos în Liga Campionilor Africii, unde Reghecampf s-a calificat în sferturi: un jucător, rănit de „proiectilele” din tribune appeared first on Antena Sport.
