Creatorul OpenClaw, instrumentul AI care a atras 2 milioane de vizitatori într-o săptămână, se alătură OpenAI după o bătălie cu Meta - ambele oferte fiind evaluate la miliarde de dolari. Apelul pe WhatsApp cu Mark Zuckerberg: "Asta merge, asta nu face doi bani"

Ziarul Financiar, 16 februarie 2026 23:15

Dezvoltatorul austriac Peter Steinberger, creatorul agentului AI open-source OpenClaw - unul dintre cele mai rapide fenomene virale din istoria recentă a industriei tech -, se alătură OpenAI, a anunţat Sam Altman, CEO-ul companiei americane de inteligenţă artificială evaluată la 500 de miliarde de dolari.

Acum 30 minute
23:15
Dezvoltatorul austriac Peter Steinberger, creatorul agentului AI open-source OpenClaw - unul dintre cele mai rapide fenomene virale din istoria recentă a industriei tech -, se alătură OpenAI, a anunţat Sam Altman, CEO-ul companiei americane de inteligenţă artificială evaluată la 500 de miliarde de dolari.
Cofondatorii companiei americane Fitbit, James Park şi Eric Friedman, au lansat Luffu, un start-up care dezvoltă o platformă bazată pe inteligenţă artificială destinată gestionării sănătăţii la nivel de familie, nu de individ. Compania a fost anunţată pe 3 februarie 2026, la doi ani după ce cei doi au părăsit Google, unde ajunseseră odată cu achiziţia Fitbit pentru 2,1 miliarde de dolari în 2019.
Acord în coaliţia de guvernare pe reforma administraţiei locale şi centrale. Ce domenii scapă de tăierile de cheltuieli? Sistemul de apărare, ordine publică, siguranţa naţională, educaţie, sănătate dar şi cultură Ziarul Financiar
Liderii coaliţiei au decis luni, că reforma administraţiei şi pachetul de relansare economică va fi adoptată prin OUG, iar un grup de lucru va propune modificări ale taxelor şi impozitelor locale, vizând supraimpozitarea, clădirile vechi şi facilităţi pentru persoanele cu dizabilităţi.
Raluca Niţă, ROPEA: Multe companii din România sunt solide operaţional şi au antreprenori foarte buni şi cu viziune, însă nu sunt întotdeauna pregătite pentru cerinţele specifice ale capitalului instituţional – în special în zona de guvernanţă, raportare şi procese de decizie mai structurate Ziarul Financiar
Piaţa de private equity şi venture capital din România se află într-un proces de maturizare, iar una dintre principalele provocări rămâne pregătirea fondatorilor şi a echipelor de management pentru cerinţele capitalului instituţional. În acest context, educaţia devine o prioritate strategică pentru 2026, spune Raluca Niţă, board member ROPEA (Asociaţia Română de Private Equity şi Venture Capital).
CJ Maramureş a lansat licitaţia pentru construirea variantei de ocolire a municipiului Baia Mare, etapa I, investiţie estimată la 250 mil. euro Ziarul Financiar
Remus Aurel Benţa, Daw Benţa din Mureş: Investim 13 mil. euro în dublarea capacităţii de producţie de vopsele şi tencuieli. Suntem într-un proces continuu de dezvoltare organică. Compania a ajuns la o cifră de afaceri de 234 mil. lei în 2024, în uşoară creştere faţă de anul anterior şi raporta 348 de angajaţi Ziarul Financiar
Producătorul de materiale de construcţii DAW Benţa România, de­ţi­nut de omul de afaceri Remus Aurel Benţa şi concernul german DAW SE, are în plan o investiţie de 13 milioane de euro în dublarea capacităţii de producţie pe vopsele şi tencuieli.
Te gândeşti să faci voluntariat în Grecia şi nu ştii cum să aplici pentru un astfel de program? Iată care sunt oportunităţile care te aşteaptă în acest an Ziarul Financiar
Constructorul Frasinul, controlat de antreprenorul bistriţean Traian Larionesi, reabilitează 35,8 km de drum judeţean în Bistriţa-Năsăud pentru 37,5 mil. euro Ziarul Financiar
În 2024-2025, Agenţia Domeniilor Statului a încheiat 180 de contracte de arendă şi concesiune, dar păstrează secrete atât suprafaţa atribuită fiecărui contract, cât şi preţul stabilit Ziarul Financiar
În 2024-2025, Agenţia Dome­niilor Statului (ADS) a încheiat 180 de contracte de arendă şi con­cesiune, dar păstrează secrete atât suprafaţa atribuită fiecărui contract, cât şi preţul stabilit, deşi ZF a solicitat aceste informaţii. Ele ar trebui să fie publice şi uşor accesibile, având în vedere că este vorba de active ale statului ro­mân. Terenul agricol aflat în ad­mi­nistrarea Ministerului Agri­culturii este de 320.000 de hec­tare, aproape cât suprafaţa unui judeţ precum Giurgiu, care are 350.000 de hectare.
Ministerul Finanţelor a împrumutat de la bănci aproape 903 mil. lei, prin două licitaţii cu titluri de stat, la dobânzi de 6,12% şi 6,65% pe an. Ziarul Financiar
Dénes Laczkó, CEO al Protena: Observ un macro-trend: o parte din capacităţile zootehnice din vestul Europei se mută spre est, iar România poate deveni „noua Polonie“ în avicultură. Carnea de pasăre este „locomotiva“ zootehniei Ziarul Financiar
România are toate şansele să crească mai multe animale şi să devină un jucător tot mai important în sectorul agroa­li­mentar, chiar dacă acum are deficit. În ultimii ani, producţia de carne de pasăre a crescut şi piaţa este exceden­tară, însă mai este loc ca jucătorii locali să crească, fiind încă mici în comparaţie cu liderii din vestul Europei.
Avocaţii de la Clifford Chance au asistat BEI, BERD şi BCR în finanţarea proiectelor solare dezvoltate de Scatec în România, de aproape 190 MW Ziarul Financiar
Salariile bat pasul pe loc: inflaţia a scufundat creşterile salariale timp de şase luni din 2025. „Pentru cei mai mulţi angajatori, 2025 a fost un an al creşterilor prudente, dar rămâne totuşi sub pragul psihologic de 10%” Ziarul Financiar
Salariul mediu net pe economie a ajuns la 5.914 lei în decembrie 2025, în creştere cu 5,3% faţă de noiembrie 2025 şi în creştere cu 4,8% faţă de decembrie 2024, arată datele publicate recent de Institutul Naţional de Statistică (INS). Pentru şase luni din 2025, creşterile salariale au fost acoperite de inflaţie, după cum arată statisticile oficiale centralizate de ZF.
Ford extinde strategia de upgrade al bateriilor şi la vehiculele comerciale: E-Transit Courier “de Craiova” primeşte autonomie cu 10% mai mare şi posibilitatea de a alimenta echipamente la bord Ziarul Financiar
Lidas din Tulcea a intrat în concordat preventiv Ziarul Financiar
Hotelul Central din Ploieşti a fost scos la vânzare de FEPER, companie controlată de Transilvania Investments Alliance, cu 10 mil. euro Ziarul Financiar
Paradoxul inteligenţei artificiale pe Wall Street: Investitorii sunt prinşi între teama că AI-ul va înlocui meserii şi scepticismul privind profitabilitatea rapidă a companiilor. Cum s-au şters 1.000 mld. dolari din piaţă? Ziarul Financiar
ZF Live. Tony Romani, Invenio Partners, un fond de private equity: După ce am investit în lanţul de cafenele 5 to go, acum ne uităm şi după alte companii: am trei dosare mai avansate Ziarul Financiar
Fondul de investiţii Invenio Part­ners vizează noi achiziţii în regiune după ce la finalul lui 2024 a intrat în acţionariatul 5 to go, lanţul românesc de cafenele. Investitorii vor să ridice a treia rundă de finanţare, estimată între 80 şi 100 mil. euro, cât primele două cumulate, şi se uită spre compa­nii cu EBITDA de peste 1 mil. euro, cu o creştere anuală de cel puţin 20%.
ZF Live. Cristi Stanciu, CEO, RealKom Imobiliare: Preţul apartamentelor este în creştere, dar numărul de tranzacţii este în scădere. În 2026, cel puţin în prima jumătate a anului, cred că această tendinţă se va menţine. Comparativ cu T4 2025, primele luni din 2026 au adus deja o creştere de 2–5% a preţurilor Ziarul Financiar
Piaţa rezidenţială din Bucureşti începe anul sub semnul unui aparent paradox: preţurile apartamentelor continuă să urce, în timp ce numărul tranzacţiilor scade, după cum spune Cristi Stanciu, CEO al RealKom Imobiliare.
Veniturile grupului Ascendis au ajuns la 13,3 mil. euro în 2025, plus 16% an/an. Pentru 2026, compania vede cerere mai mare pentru cursuri de tehnologie şi din zona industriei de apărare Ziarul Financiar
Europa intră într-o nouă eră a fricii: Germania şi Franţa discută deschis despre un „scut nuclear european”, Merz cere Americii să refacă încrederea pierdută, iar Macron avertizează că Rusia nu va dispărea şi că Europa trebuie să devină, în sfârşit, o adevărată putere geopolitică Ziarul Financiar
Hollywood intră din nou în haos: Warner Bros. ia în calcul să rupă acordul cu Netflix după o ofertă explozivă de la Paramount Ziarul Financiar
ZF DESCHIDEREA DE ASTĂZI. Cum va merge bursa. Urmăriţi o discuţie marţi, 17 februarie 2026, ora 09.30 cu Divo Pulitika, Membru al Consiliului de Administraţie, InterCapital ETF Ziarul Financiar
Lanţurile naţionale şi regionale de farmacii înclină balanţa şi se apropie de 50% cotă de piaţă din totalul de 9.000 de farmacii. În Bucureşti este prevă zută o farmacie la 3.000 de locuitori, în oraşele reşedinţă de judeţ, o farma cie la 3.500 de locuitori, iar în restul oraşelor trebuie să existe o farmacie la 4.000 de locuitori Ziarul Financiar
Lanţurile naţionale de farmacii şi cele regionale şi-au adăugat noi unităţi în portofoliu în 2025, în timp ce farmaciile lo­cale şi cele independen­te şi-au diminuat ponderea, arată un studiu de piaţă consultat de ZF. Astfel, deşi numărul de farmacii a rămas ace­laşi de la un an la altul, în jur de 9.000 de unităţi, pe creştere au fost doar marii jucători, ceea ce a­rată că ei au cumpărat licen­ţele de la operatorii mai mici.
Aurul cade sub 5.000 de dolari uncia după o frenezie speculativă fără precedent: Traderii marchează profitul, China e „închisă” de Anul Nou Lunar, iar băncile mari pariază pe un nou record spre 5.800 în lunile următoare Ziarul Financiar
România a înregistrat în 2025 un deficit de cont curent de 30 mld. euro, cu 1,27 mld.euro mai mare faţă de 2024. Investiţiile străine directe au însumat 8 mld.euro, în creştere cu 45,5% an/an Ziarul Financiar
„RAMmageddon”: Criza globală de cipuri care poate scumpi tot ce folosim zilnic, de la iPhone-uri şi laptopuri până la maşini, console şi infrastructura care ţine internetul în viaţă Ziarul Financiar
Creatorul austriac al OpenClaw se alătură OpenAI. Va dezvolta „noua generaţie” de agenţi AI Ziarul Financiar
Peter Steinberger, programatorul austriac responsabil pentru software-ul open-source OpenClaw, a anunţat că s-a angajat la OpenAI. Obiectivul său este de a contribui la crearea unor agenţi inteligenţi mai accesibili şi mai uşor de utilizat, scrie Euronews.
România a încheiat 2025 cu o datorie externă totală de 227 mld. euro, în creştere cu aproape 24 mld. euro faţă de decembrie 2024. Datoria statului în valută a crescut cu 18,5 mld. euro, până la 125,5 mld. euro Ziarul Financiar
PwC: Piaţa de fuziuni şi achiziţii din România a scăzut cu 5% în 2025, la 5,3 mld.euro. Mega-tranzacţia Regina Maria–CVC a concentrat 22% din valoarea pieţei Ziarul Financiar
