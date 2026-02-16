Creatorul OpenClaw, instrumentul AI care a atras 2 milioane de vizitatori într-o săptămână, se alătură OpenAI după o bătălie cu Meta - ambele oferte fiind evaluate la miliarde de dolari. Apelul pe WhatsApp cu Mark Zuckerberg: "Asta merge, asta nu face doi bani"

13:45

Lanţurile naţionale de farmacii şi cele regionale şi-au adăugat noi unităţi în portofoliu în 2025, în timp ce farmaciile lo­cale şi cele independen­te şi-au diminuat ponderea, arată un studiu de piaţă consultat de ZF. Astfel, deşi numărul de farmacii a rămas ace­laşi de la un an la altul, în jur de 9.000 de unităţi, pe creştere au fost doar marii jucători, ceea ce a­rată că ei au cumpărat licen­ţele de la operatorii mai mici.