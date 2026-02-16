Leonardo Badea, Prim-viceguvernator BNR: Măsurători şi implicaţii macroeconomice privind evoluţia IAPC şi a deflatorului PIB

12:45

Într-o perioadă în care ecosistemul local de start-up-uri se află într-un moment de tranziţie, în care multe dintre fondurile de investiţii existente alocă resurse pentru finanţarea unor proiecte mature sau pentru susţinerea fondatorilor aflaţi deja în portofoliile lor, şi în care încă se aşteaptă lansarea unor noi fonduri de capital de risc, investitorii sunt mult mai riguroşi, astfel că banii nu se mai acordă pe „viziune“, ci pe execuţie.