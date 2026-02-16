Leonardo Badea, Prim-viceguvernator BNR: Măsurători şi implicaţii macroeconomice privind evoluţia IAPC şi a deflatorului PIB
Ziarul Financiar, 16 februarie 2026 17:30
Leonardo Badea, Prim-viceguvernator BNR: Măsurători şi implicaţii macroeconomice privind evoluţia IAPC şi a deflatorului PIB
Acord în coaliţia de guvernare pe reforma administraţiei locale şi centrale. Ce domenii scapă de tăierile de cheltuieli? Sistemul de apărare, ordine publică, siguranţa naţională, educaţie, sănătate dar şi cultură # Ziarul Financiar
Liderii coaliţiei au decis luni, că reforma administraţiei şi pachetul de relansare economică va fi adoptată prin OUG, iar un grup de lucru va propune modificări ale taxelor şi impozitelor locale, vizând supraimpozitarea, clădirile vechi şi facilităţi pentru persoanele cu dizabilităţi.
Raluca Niţă, ROPEA: Multe companii din România sunt solide operaţional şi au antreprenori foarte buni şi cu viziune, însă nu sunt întotdeauna pregătite pentru cerinţele specifice ale capitalului instituţional – în special în zona de guvernanţă, raportare şi procese de decizie mai structurate # Ziarul Financiar
Piaţa de private equity şi venture capital din România se află într-un proces de maturizare, iar una dintre principalele provocări rămâne pregătirea fondatorilor şi a echipelor de management pentru cerinţele capitalului instituţional. În acest context, educaţia devine o prioritate strategică pentru 2026, spune Raluca Niţă, board member ROPEA (Asociaţia Română de Private Equity şi Venture Capital).
Remus Aurel Benţa, Daw Benţa din Mureş: Investim 13 mil. euro în dublarea capacităţii de producţie de vopsele şi tencuieli. Suntem într-un proces continuu de dezvoltare organică. Compania a ajuns la o cifră de afaceri de 234 mil. lei în 2024, în uşoară creştere faţă de anul anterior şi raporta 348 de angajaţi # Ziarul Financiar
Producătorul de materiale de construcţii DAW Benţa România, deţinut de omul de afaceri Remus Aurel Benţa şi concernul german DAW SE, are în plan o investiţie de 13 milioane de euro în dublarea capacităţii de producţie pe vopsele şi tencuieli.
În 2024-2025, Agenţia Domeniilor Statului a încheiat 180 de contracte de arendă şi concesiune, dar păstrează secrete atât suprafaţa atribuită fiecărui contract, cât şi preţul stabilit # Ziarul Financiar
În 2024-2025, Agenţia Domeniilor Statului (ADS) a încheiat 180 de contracte de arendă şi concesiune, dar păstrează secrete atât suprafaţa atribuită fiecărui contract, cât şi preţul stabilit, deşi ZF a solicitat aceste informaţii. Ele ar trebui să fie publice şi uşor accesibile, având în vedere că este vorba de active ale statului român. Terenul agricol aflat în administrarea Ministerului Agriculturii este de 320.000 de hectare, aproape cât suprafaţa unui judeţ precum Giurgiu, care are 350.000 de hectare.
Dénes Laczkó, CEO al Protena: Observ un macro-trend: o parte din capacităţile zootehnice din vestul Europei se mută spre est, iar România poate deveni „noua Polonie“ în avicultură. Carnea de pasăre este „locomotiva“ zootehniei # Ziarul Financiar
România are toate şansele să crească mai multe animale şi să devină un jucător tot mai important în sectorul agroalimentar, chiar dacă acum are deficit. În ultimii ani, producţia de carne de pasăre a crescut şi piaţa este excedentară, însă mai este loc ca jucătorii locali să crească, fiind încă mici în comparaţie cu liderii din vestul Europei.
Salariile bat pasul pe loc: inflaţia a scufundat creşterile salariale timp de şase luni din 2025. „Pentru cei mai mulţi angajatori, 2025 a fost un an al creşterilor prudente, dar rămâne totuşi sub pragul psihologic de 10%” # Ziarul Financiar
Salariul mediu net pe economie a ajuns la 5.914 lei în decembrie 2025, în creştere cu 5,3% faţă de noiembrie 2025 şi în creştere cu 4,8% faţă de decembrie 2024, arată datele publicate recent de Institutul Naţional de Statistică (INS). Pentru şase luni din 2025, creşterile salariale au fost acoperite de inflaţie, după cum arată statisticile oficiale centralizate de ZF.
ZF Live. Tony Romani, Invenio Partners, un fond de private equity: După ce am investit în lanţul de cafenele 5 to go, acum ne uităm şi după alte companii: am trei dosare mai avansate # Ziarul Financiar
Fondul de investiţii Invenio Partners vizează noi achiziţii în regiune după ce la finalul lui 2024 a intrat în acţionariatul 5 to go, lanţul românesc de cafenele. Investitorii vor să ridice a treia rundă de finanţare, estimată între 80 şi 100 mil. euro, cât primele două cumulate, şi se uită spre companii cu EBITDA de peste 1 mil. euro, cu o creştere anuală de cel puţin 20%.
ZF Live. Cristi Stanciu, CEO, RealKom Imobiliare: Preţul apartamentelor este în creştere, dar numărul de tranzacţii este în scădere. În 2026, cel puţin în prima jumătate a anului, cred că această tendinţă se va menţine. Comparativ cu T4 2025, primele luni din 2026 au adus deja o creştere de 2–5% a preţurilor # Ziarul Financiar
Piaţa rezidenţială din Bucureşti începe anul sub semnul unui aparent paradox: preţurile apartamentelor continuă să urce, în timp ce numărul tranzacţiilor scade, după cum spune Cristi Stanciu, CEO al RealKom Imobiliare.
Lanţurile naţionale şi regionale de farmacii înclină balanţa şi se apropie de 50% cotă de piaţă din totalul de 9.000 de farmacii. În Bucureşti este prevă zută o farmacie la 3.000 de locuitori, în oraşele reşedinţă de judeţ, o farma cie la 3.500 de locuitori, iar în restul oraşelor trebuie să existe o farmacie la 4.000 de locuitori # Ziarul Financiar
Lanţurile naţionale de farmacii şi cele regionale şi-au adăugat noi unităţi în portofoliu în 2025, în timp ce farmaciile locale şi cele independente şi-au diminuat ponderea, arată un studiu de piaţă consultat de ZF. Astfel, deşi numărul de farmacii a rămas acelaşi de la un an la altul, în jur de 9.000 de unităţi, pe creştere au fost doar marii jucători, ceea ce arată că ei au cumpărat licenţele de la operatorii mai mici.
Creatorul austriac al OpenClaw se alătură OpenAI. Va dezvolta „noua generaţie” de agenţi AI # Ziarul Financiar
Peter Steinberger, programatorul austriac responsabil pentru software-ul open-source OpenClaw, a anunţat că s-a angajat la OpenAI. Obiectivul său este de a contribui la crearea unor agenţi inteligenţi mai accesibili şi mai uşor de utilizat, scrie Euronews.
Alexandru Bogdan, CEO ROCA X: Fondatorii au devenit prea „soft“, vin doar cu PPT-uri şi fără prototipuri funcţionale. Trebuie să vedem angajamente şi tracţiune, nu doar idei # Ziarul Financiar
Într-o perioadă în care ecosistemul local de start-up-uri se află într-un moment de tranziţie, în care multe dintre fondurile de investiţii existente alocă resurse pentru finanţarea unor proiecte mature sau pentru susţinerea fondatorilor aflaţi deja în portofoliile lor, şi în care încă se aşteaptă lansarea unor noi fonduri de capital de risc, investitorii sunt mult mai riguroşi, astfel că banii nu se mai acordă pe „viziune“, ci pe execuţie.
Analiza de luni. Cum au găsit fraţii Pavăl „antidotul“ la criză: când alţii se sperie şi aşteaptă, ei investesc şi apasă acceleraţia. Familia Pavăl a pornit de la un mic magazin în Bacău, a devenit lider în bricolaj şi primul mare investitor român peste hotare şi este la un pas de a juca în liga mare a retailului alimentar după preluarea Carrefour # Ziarul Financiar
Pavăl Holding intră în negocieri exclusive pentru preluarea operaţiunilor Carrefour – este o ştire care pe mulţi i-a făcut să îşi frece ochii şi să mai citească o dată. Şi nu-i de mirare având în vedere dimensiu-nea numelor celor două grupuri şi istoria acestora pe piaţă.
S-au intensificat problemele cu lichiditatea în mediul de business. Sumele refuzate la plată de bănci cu bilete la ordin şi cecuri au ajuns în anul 2025 la 3,5 mld. lei, cu 30% peste 2024, marcând maximul ultimilor 8 ani. Refuzurile la plată sunt un indicator care reflectă situaţia economiei # Ziarul Financiar
Băncile au refuzat la plată cecuri, bilete la ordin şi cambii în valoare cumulată de peste 3,5 mld. lei pe parcursul întregului an 2025, în creştere cu 30% comparativ cu nivelul din perioada ianuarie - decembrie 2024.
Temutul grup Wagner din Rusia şi-a îndreptat atenţia spre sabotaj în Europa: Recrutorii Wagner care se specializaseră în convingerea tinerilor din regiunile îndepărtate ale Rusiei să lupte în Ucraina au primit o nouă sarcină - recrutarea unor europeni vulnerabili din punct de vedere economic pentru a comite acte de violenţă pe teritoriul NATO # Ziarul Financiar
Urmează ZF Capital Markets Summit pe 16 martie 2026. Bani sunt, investitori există, cerere există. Cum aducem mai multe companii la bursă? # Ziarul Financiar
De la prima ediţie, summitul a fost construit pe un principiu simplu: pentru a dezvolta piaţa de capital trebuie să-i aduci la aceeaşi masă pe toţi cei care o mişcă – autorităţi, investitori instituţionali locali şi internaţionali, brokeri, administratori de fonduri, companii private şi de stat, avocaţi, consultanţi financiari şi corporativi, auditori, bănci de investiţii şi analişti de piaţă.
Bursa de la Budapesta, performer în regiune în 2026: cum se explică avansul de 16% al indicelui ungar BUX? # Ziarul Financiar
Indicele de referinţă BUX, care reflectă evoluţia celor mai tranzacţionate companii de pe bursa ungară, înregistrează o creştere de peste 16% de la început de an, una dintre cele mai bune dinamici din Europa din 2026. Ce stă în spatele randamentului?
