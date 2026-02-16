O senatoare americană influentă critică raportul SUA privind alegerile din România: „Este eronat, nu îi acordăm atenţie”
StirileProtv.ro, 16 februarie 2026 23:20
Raportul din Comisia juridică a Camerei Reprezentanţilor a Statelor Unite privind alegerile din România este "eronat" şi "partizan", a declarat, luni, senatoarea democrată Jeanne Shaheen, în cadrul unei conferinţe de presă, la Bucureşti.
• • •
Alte ştiri de StirileProtv.ro
Acum 30 minute
23:20
Acum o oră
23:00
PSD îl amenință din nou pe Bolojan: Dacă propunerile noastre nu vor fi acceptate, nu vom vota bugetul # StirileProtv.ro
Liderul PSD, Sorin Grindeanu, avertizează că social-democraţii nu vor vota bugetul dacă pachetul social propus de PSD nu va fi acceptat, iar investiţiile la nivel local nu vor continua la acelaşi nivel cu cel de anul trecut.
Acum 2 ore
22:40
O senatoare SUA a încurcat Bucureștiul cu Budapesta, în fața jurnaliștilor români. Cum a reacționat după ce a fost corectată # StirileProtv.ro
Senatoarea democrată Jeanne Shaheen a susținut, luni, la București, o conferință de presă în care a vorbit despre Visa Waiver și despre importanța parteneriatului româno-american. Însă, a început cu o gafă.
22:30
Ministrul Muncii a amenințat cu demisia dacă până în aprilie nu încep discuţiile cu sindicatele pe tema Legii salarizării # StirileProtv.ro
Ministrul Muncii, Florin Manole, a anunţat, luni seară, că va pleca din funcţie dacă, până la jumătatea lunii aprilie, nu vor începe consultările cu sindicatele pe tema Legii salarizării, el precizând că această lege reprezintă un jalon în PNRR.
22:30
Horoscop 17 februarie 2026, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. Lună nouă și noutăți. Or să ne ia prin surprindere veștile și poate avem și noi să le dăm vești unor oameni care așteaptă răspuns de la noi.
22:30
O eclipsă solară rară care va crea un „Inel de Foc" va avea loc mâine. De unde poate fi văzută # StirileProtv.ro
O eclipsă rară va crea un „Inel de Foc” pe o mare parte a Pământului, miercuri, 17 februarie. Este un fenomen cunoscut sub numele de eclipsă inelară și va acoperi până la 96% din Soare.
22:20
Fratele lui Jeffrey Epstein acuză guvernul SUA că ascunde o crimă. „Sunt din ce în ce mai convins că a fost asasinat” # StirileProtv.ro
Mark Epstein, fratele lui Jeffrey Epstein, a reiterat luni la BFMTV îndoielile pe care le exprimă de luni de zile cu privire la adevăratele motive ale morţii lui Jeffrey, despre care autorităţile spun că s-a sinucis în închisoare în aşteptarea sentinţei.
22:10
Miniştrii apărării din Germania şi Ucraina au semnat vinerea trecută un acord pentru trimiterea unor instructori ucraineni pentru armata germană, informează luni dpa.
22:00
Mutațiile descoperite la copiii angajaților centralei nucleare de la Cernobîl, care au fost expuși la radiații # StirileProtv.ro
La patru decenii după dezastrul de la centrala nucleară de la Cernobîl, copiii muncitorilor încă trăiesc cu efectele acestuia.
Acum 4 ore
21:40
Proiecte de lege care vizează modificarea Codului muncii. Noi obligații pentru angajatori și controale extinse # StirileProtv.ro
Senatul a adoptat, luni, în plen, două proiecte de lege ale Guvernului prin care modifică legislaţia actuală privind combaterea hărţuirii şi violenţei la locul de muncă.
21:40
Viktor Orban pare că se îndreaptă spre o înfrângere dureroasă în Ungaria. Partidul rival se apropie de 50% în sondaje # StirileProtv.ro
Liderul opoziţiei din Ungaria, conservatorul Peter Magyar, a criticat duminică guvernul premierului Viktor Orban şi a promis că va pune capăt corupţiei şi se va alătura Parchetului European dacă va câștiga, așa cum arată sondajele.
21:30
Un român a furat 200.000 de euro de la localul unde lucra în Austria. Ce făcea cu banii # StirileProtv.ro
Un casier român de 27 de ani este cercetat în Austria după ce ar fi furat, timp de mai mulți ani, încasările unui local la care muncea.
21:10
Viktor Orban se agață de sentimentele lui Trump pentru a-și păstra puterea. Schimb de elogii la Budapesta, cu Rubio # StirileProtv.ro
„Președintele Trump este profund dedicat succesului dumneavoastră”, i-a declarat, luni, fără echivoc, secretarul american de stat premierului ungar Viktor Orban, al cărui mandat este sub semnul întrebării după alegerile din 12 aprilie.
21:00
Ludovic Orban: „A ieșit fum alb după ședința coaliției, după patru luni de blocaj” # StirileProtv.ro
Fostul premier Ludovic Orban comentează, luni, consensul din coaliţia de guvernare pe pachetul reformei administraţiei.
20:40
Noul An Chinezesc, sărbătorit și în România. Anul Calului de Foc se repetă doar o dată la 60 de ani # StirileProtv.ro
Un miliard și jumătate de persoane se pregătesc pentru trecerea în Noul An Chinezesc. Și asiaticii, stabiliți în România, sărbătoresc.
20:40
Doi schiori au murit și mai mulți au fost răniți în avalanșe în Alpi. Un tren a deraiat în Elveția # StirileProtv.ro
O avalanșă produsă în Alpii Italieni a ucis doi schiori și a rănit un altul. Alte cinci persoane au fost rănite luni dimineață după ce un tren a deraiat în Elveția tot din cauza unei avalanșe. Circulația garniturilor a fost oprită complet.
20:30
Un nou succes românesc. Am putea deveni primul stat UE capabil să rafineze pământuri rare, folosite în tehnologiile moderne # StirileProtv.ro
România ar putea deveni prima țară din Uniunea Europeană capabilă să rafineze pământuri rare, materiale esențiale pentru tehnologiile moderne, de la mașini electrice la sateliți.
20:30
Robert Duvall, actorul câștigător al premiului Oscar și cunoscut mai ales pentru rolurile din „Nașul” și „Apocalypse Now”, a murit la 95 de ani.
20:30
Aglomerație pe pârtiile din țară. Mii de elevi învață să schieze în vacanța de o săptămână # StirileProtv.ro
Agitația din jurul școlilor s-a mutat - zilele acestea - pe pârtii. Elevii din jumătate de țară sunt în vacanță, iar mulți și-o petrec în tabără, la munte. Este și cea mai aglomerată perioadă pentru instructorii de schi.
20:10
Ministrul Energiei: „Nu o să crească prețul la gaze pentru consumatorii casnici. Plafonăm de la producător, pe tot lanţul” # StirileProtv.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat luni că vrea să fie toată lumea liniştită, în ciuda apelurilor bombastice de pe reţele de socializare și de pe anumite ecrane.
20:10
Secții moderne de ATI pentru copiii cu afecțiuni cardiace. La Târgu Mureș se construiește o clădire nouă # StirileProtv.ro
Copiii cu afecțiuni grave, în special cardiace, vor beneficia de secții și echipamente moderne finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență.
20:10
Jocurile de noroc, luate în vizor. Modificările pe care le aduc propunerile legislative adoptate de Senat # StirileProtv.ro
Senatul a adoptat, luni, două propuneri legislative pentru modificarea OUG 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, cu măsuri pentru protejarea tinerilor.
20:10
De ce nu a reușit să se salveze la timp femeia care a ars de vie în mașina electrică cuprinsă de flăcări. Detalii din anchetă # StirileProtv.ro
Apar primele detalii în cazul femeii care a ars de vie, într-o mașină electrică aflată în mers. Ancheta preliminară arată că victima se afla pe bancheta din spate a vehiculului.
20:00
Cruzime greu de imaginat la o fermă din Cluj. Animalele ar fi fost lăsate să moară de foame. 50 au fost găsite moarte # StirileProtv.ro
După povestea șocantă a câinilor uciși cu barbarie într-un padoc din Vrancea, un nou scandal cu animale chinuite iese la iveală.
20:00
Primăriile din țară mențin supraimpozitarea clădirilor degradate. Taxele pot ajunge până la 500% # StirileProtv.ro
Supraimpozitarea clădirilor lăsate de izbeliște aplicată de tot mai multe primării din ţară dă rezultate, aşa că autorităţile anunţă că vor menţine măsura şi anul acesta.
20:00
Produse consumate zilnic, contaminte cu metale grele, arată un studiu. Copiii, printre cei mai expuși # StirileProtv.ro
Copiii sunt expuși la niveluri ridicate de metale grele și acrilamidă prin alimentele consumate zilnic, cum ar fi cerealele, produsele de patiserie, pâinea și peștele, arată un studiu francez.
19:50
De ce sunt românii atât de atrași de jocurile de noroc. INS le-a inclus în calculul infțaiei. „Riscă bani absolut necesari” # StirileProtv.ro
Pentru prima dată în România, jocurile de noroc au fost incluse în calculul ratei inflației. Aceste cheltuieli au devenit suficient de frecvente în bugetul populației, încât să fie urmărite statistic și incluse în coșul de consum.
19:50
Moment rar în politica românească. Puterea și opoziția susțin prezența lui Nicușor Dan la reuniunea Consiliului lui Trump # StirileProtv.ro
Decizia de participare a țării noastre la reuniunea inaugurală a Consiliului de Pace creat de președintele Donald Trump, a fost bine primită atât de coaliția de guvernare, cât și de opoziție.
Acum 6 ore
19:40
Iarna revine puternic în 25 de județe. În Capitală se așteaptă un strat de zăpadă de până la 15 cm # StirileProtv.ro
După câteva zile cu temperaturi mai blânde, iarna se întoarce vijelioasă, în 25 de județe din sudul și estul țării. Meteorologii au emis mai multe coduri de ninsori și viscol, dar și de temperaturi apropiate de pragul înghețului.
19:30
Cum acționa pompierul din Brăila care e acuzat de fraudă cu crypto. Printre victime ar fi și polițiști # StirileProtv.ro
Un pompier de la ISU Brăila este cercetat de procurorii militari pentru înșelătorie în formă continuată. 1,6 milioane de lei ar fi reușit acesta să strângă de la mai multe persoane pe care le-ar fi făcut să creadă că investesc în cryptomonede.
19:20
Kremlinul a dezvăluit ce se va discuta la negocierile de la Geneva. Care sunt „principalele probleme” de pe agenda rușilor # StirileProtv.ro
Kremlinul a anunţat luni că ceea ce a numit „principalele probleme”, inclusiv chestiunile sensibile legate de teritoriu, vor fi discutate în cadrul negocierilor de pace cu Ucraina, care vor avea loc la Geneva în această săptămână, relatează Reuters.
19:20
Cine scapă de tăieri. Guvernul a stabilit reducerile de 10% din cheltuielile cu personalul # StirileProtv.ro
La mai bine de șase luni de când au început negocierile pentru reforma administrației, coaliția de guvernare a ajuns la un acord privind tăierile cu 10% din cheltuielile cu personalul.
18:50
Dacia anunță producția unui al doilea SUV în Turcia, după o investiție de 400 de milioane de euro la fabrica din Bursa # StirileProtv.ro
Grupul Renault a confirmat că fabrica din Bursa, Turcia, va începe producția unui nou model SUV cu sigla Dacia până la sfârșitul anului 2026. Anunțul face parte din planul de investiții de 400 de milioane de euro anunțat în decembrie 2023.
18:30
Ministrul de externe al Estoniei, avertisment pentru Rusia. „NATO va câștiga în cele din urmă războiul” # StirileProtv.ro
NATO va lansa atacuri în interiorul Rusiei dacă aceasta va îndrăzni să invadeze statele baltice, a avertizat ministrul de externe al Estoniei, respingând temerile că Moscova ar putea realiza o rapidă acaparare a teritoriilor din est.
18:30
Horoscop 16-22 februarie 2026, cu Cristina Demetrescu. Schimbări, creativitate și energie. Cum ne influențează eclipsa # StirileProtv.ro
Astrologul Cristina Demetrescu a prezentat, în emisiunea „Vorbește Lumea” de la PRO TV, previziunile astrale pentru perioada 16-22 februarie 2026.
18:10
ANALIZĂ. De ce a acceptat Nicușor Dan statutul de observator al României la Consiliul lui Donald Trump: ”Era inevitabil” # StirileProtv.ro
Politologul Cristian Pîrvulescu explică într-un interviu realizat de jurnalistul Robert Hoară pentru Știrile Pro TV de ce România a ales statutul de observator la Consiliul pentru Pace și ce consecințe poate avea această decizie în relația cu SUA și UE.
18:10
Suspectul în cazul crimei din Florești, adus la reconstituire. Cum a murit inginerul minier pensionar din Florești # StirileProtv.ro
La aproape 48 de ore de când a fost capturat de polițiști, suspectul în cazul crimei din Florești, județul Cluj, a fost adus la locul faptei pentru reconstituire.
18:10
Anul Nou Chinezesc 2026. Anul Calului de Foc aduce noroc și schimbări majore. Ce oportunități au zodiile # StirileProtv.ro
Anul Nou Chinezesc 2026 stă sub semnul Calului de Foc, un simbol al pasiunii, curajului și mișcării rapide.
17:50
Reţeaua de socializare X a fost afectată de o nouă pană, la doar o lună de la ultima # StirileProtv.ro
Site-ul şi aplicaţia reţelei de socializare X nu puteau fi accesate luni, la o lună de la o ultimă pană, potrivit unor semnalări pe site-ul de monitorizare în timp real Downdetector.
17:50
Când au loc interviurile pentru șefia Parchetelor. Candidații care se luptă la vârful PÎCCJ, DNA și DIICOT # StirileProtv.ro
Ministerul Justiţiei a anunţat, luni, că toţi cei 19 candidaţi care s-au înscris pentru funcţiile de conducere de la PÎCCJ, DNA şi DIICOT au îndeplinit condiţiile necesare, iar prima zi de interviuri va fi pe 23 februarie.
Acum 8 ore
17:40
Ce mesaj a transmis Marco Rubio Ungariei. Condiția pe care trebuie să o îndeplinească statul ca să intre în „epoca de aur” # StirileProtv.ro
Preşedintele Donald Trump îşi doreşte succesul prim-ministrului ungar Viktor Orban, deoarece leadershipul şi relaţia acestuia cu şeful Casei Albe sunt cruciale pentru interesele SUA.
17:30
Un TIR scăpat de sub control a spulberat două mașini, pe o șosea din Iași. Accidentul a fost filmat. VIDEO # StirileProtv.ro
Grav accident rutier în județul Iași. Două mașini au fost lovite de un camion scăpat de sub control, azi-noapte, în dreptul localității Moțca.
17:20
Gestul făcut de norvegianul Atle Lie McGrath după ce a ratat titlul olimpic. Conducea detașat în prima manșă. VIDEO # StirileProtv.ro
Norvegianul Atle Lie McGrath, care conducea detaşat după prima manşă a slalomului de la Jocurile Olimpice, a cedat complet în cea de-a doua manşă.
17:10
David Popovici, ales cel mai bun sportiv din Balcani în 2025. Înotătorul este dublu campion mondial la Singapore # StirileProtv.ro
Înotătorul român David Popovici, dublu campion mondial la Singapore, a fost ales cel mai bun sportiv din Balcani în anul 2025, a anunţat, luni, agenţia bulgară de ştiri BTA, care a organizat cea de-a 52-a ediţie a acestei anchete.
17:10
Momentul în care un acrobat a căzut de la patru metri înălțime, în timpul unui spectacol în Craiova. Era pe „Roata morții” # StirileProtv.ro
Scene șocante în arena circului la Craiova. Un acrobat spaniol de 39 de ani, s-a prăbușit de la patru metri înălțime în timpul unui număr extrem pe așa-numita roată a morții.
17:10
MAE a lansat programul anual de burse pentru cetăţenii străini din statele non-UE. Unde se depun candidaturile # StirileProtv.ro
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a lansat, luni, programul anual de burse oferite de Guvernul României cetăţenilor străini din statele non-UE pentru anul universitar 2026-2027.
17:10
NATO va ridica o bază în „țara lui Moș Crăciun” pentru consolidarea securităţii în Marele Nord. Ce pregătește Alianța # StirileProtv.ro
Un centru de comandă multinaţional al Forţelor Terestre Avansate ale NATO (FLF, după acronimul în limba engleză) urmează să fie amplasat în Rovaniemi, capitala Laponiei, a anunţat luni ministrul apărării finlandez, Antti Hakkanen, citat de EFE.
17:10
Mărturia tatălui fetiței pe care a încercat să o răpească un român, în Italia. „S-a apropiat de noi, apoi a apucat-o” # StirileProtv.ro
Românul care a încercat să răpească o fetiță, în Italia, a fost audiat luni. Tatăl copilei de un an și jumătate a povestit momentele de groază în care suspectul a smucit-o pe fetiță când aceasta ieșea dintr-un magazin, de mână cu mama ei.
17:00
Un livrator a rămas blocat cu mașina într-o mlaștină după ce a urmat indicațiile GPS, în Marea Britanie | VIDEO # StirileProtv.ro
Un livrator de la Amazon a rămas blocat cu mașina pe un teren mlăsștinos după ce a urmat indicațiile sistemului GPS. El s-a aventurat pe The Broomway, o potecă veche de secole și cunoscută drept „cea mai periculoasă din Marea Britanie”.
16:30
UE participă la prima reuniune a „Consiliului pentru pace”, dar fără a se alătura oficial la reuniunea lui Trump # StirileProtv.ro
Un comisar european va participa în această săptămână la reuniunea inaugurală a 'Consiliului pentru pace', iniţiativă lansată recent de către preşedintele american Donald Trump, fără ca Uniunea Europeană să adere pentru moment la noua structură.
