VIDEO. Marco Badea: Toată lumea voia poze cu Maia Sandu la Munchen. E un lider european cunoscut şi respectat

Primanews.ro, 16 februarie 2026 23:20

VIDEO. Marco Badea: Toată lumea voia poze cu Maia Sandu la Munchen. E un lider european cunoscut şi respectat

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Primanews.ro

Acum 5 minute
23:40
VIDEO. Gabriela Ciot, profesor relaţii internaţionale: Simpla prezenţă a lui Nicuşor Dan la Consiliul de Pace nu e suficientă dacă nu există şi o strategie Primanews.ro
VIDEO. Gabriela Ciot, profesor relaţii internaţionale: Simpla prezenţă a lui Nicuşor Dan la Consiliul de Pace nu e suficientă dacă nu există şi o strategie
Acum 15 minute
23:30
VIDEO. Constantin Rudniţchi, despre plafonarea la alimente: Nu cred în acest mecanism, dacă era eficient am fi văzut deja efectele. Nu cred în ce vrea Florin Barbu să facă Primanews.ro
VIDEO. Constantin Rudniţchi, despre plafonarea la alimente: Nu cred în acest mecanism, dacă era eficient am fi văzut deja efectele. Nu cred în ce vrea Florin Barbu să facă
Acum 30 minute
23:20
VIDEO. Marco Badea: Toată lumea voia poze cu Maia Sandu la Munchen. E un lider european cunoscut şi respectat Primanews.ro
VIDEO. Marco Badea: Toată lumea voia poze cu Maia Sandu la Munchen. E un lider european cunoscut şi respectat
Acum 4 ore
20:50
VIDEO. Valeriu Munteanu: "AUR nu vrea sa intre la guvernare. Nu ne dorim coaliţie cu PSD" Primanews.ro
VIDEO. Valeriu Munteanu: "AUR nu vrea sa intre la guvernare. Nu ne dorim coaliţie cu PSD"
20:40
VIDEO. Ciprian Dobre (PNL): "Ilie Bolojan tocmai a primit o reconfimare că îşi va duce mandatul la capăt" Primanews.ro
VIDEO. Ciprian Dobre (PNL): "Ilie Bolojan tocmai a primit o reconfimare că îşi va duce mandatul la capăt"
20:30
VIDEO. Munteanu: "AUR nu vrea sa intre la guvernare. Nu ne dorim coaliţie cu PSD" Primanews.ro
VIDEO. Munteanu: "AUR nu vrea sa intre la guvernare. Nu ne dorim coaliţie cu PSD"
20:10
VIDEO. Bogdan Matei (PSD): "Pas cu pas, în linişte, colegii de la USR au acceptat toate măsurile PSD" Primanews.ro
VIDEO. Bogdan Matei (PSD): "Pas cu pas, în linişte, colegii de la USR au acceptat toate măsurile PSD"
20:00
“Revoluţie”! Aplicaţia oferă informaţia. Prima Play, pe toate smart tv-urile LG Primanews.ro
“Revoluţie”! Aplicaţia oferă informaţia. Prima Play, pe toate smart tv-urile LG
Acum 6 ore
19:40
VIDEO. Silviu Feroiu (PNL): O decizie curajoasă a preşedintelui de a merge în SUA, după ce a fost acuzat de colegii de la PSD că stă ascuns Primanews.ro
VIDEO. Silviu Feroiu (PNL): O decizie curajoasă a preşedintelui de a merge în SUA, după ce a fost acuzat de colegii de la PSD că stă ascuns
18:50
VIDEO. Ce l-a făcut pe Nicuşor Dan să se răzgândească în privinţa Consiliului de Pace? Iulian Chifu analizează la România Politică Primanews.ro
VIDEO. Ce l-a făcut pe Nicuşor Dan să se răzgândească în privinţa Consiliului de Pace? Iulian Chifu analizează la România Politică
Acum 8 ore
15:50
România înregistrează o creştere de 23,8 miliarde euro a datoriei externe în 2025 Primanews.ro
România înregistrează o creştere de 23,8 miliarde euro a datoriei externe în 2025
Acum 12 ore
13:40
Rivalul lui Viktor Orban promite să pună capăt corupţiei şi să se alăture Parchetului European Primanews.ro
Rivalul lui Viktor Orban promite să pună capăt corupţiei şi să se alăture Parchetului European
12:40
Şedinţă de urgenţă a Coaliţiei după anunţul privind recesiunea Primanews.ro
Şedinţă de urgenţă a Coaliţiei după anunţul privind recesiunea
12:10
Inflaţia anuală aproape de 10% în 2026. Ce produse s-au scumpit cel mai mult? Primanews.ro
Inflaţia anuală aproape de 10% în 2026. Ce produse s-au scumpit cel mai mult?
12:10
Vreme rece, ploi, ninsori şi intensificări ale vântului, până joi, în toată ţara Primanews.ro
Vreme rece, ploi, ninsori şi intensificări ale vântului, până joi, în toată ţara
12:10
Obama spune că extratereştrii sunt ”reali” Primanews.ro
Obama spune că extratereştrii sunt ”reali”
11:50
Marcel Ciolacu: Cel mai bine pentru România este, dacă se rupe această coaliţie, să mergem către alegeri anticipate Primanews.ro
Marcel Ciolacu: Cel mai bine pentru România este, dacă se rupe această coaliţie, să mergem către alegeri anticipate
11:50
Ucraina a încheiat noi acorduri de ajutor militar cu aliaţii săi europeni Primanews.ro
Ucraina a încheiat noi acorduri de ajutor militar cu aliaţii săi europeni
Ieri
15:30
Nicuşor Dan va participa la prima reuniune a Consiliului Păcii la Washington, la invitaţia lui Donald Trump Primanews.ro
Nicuşor Dan va participa la prima reuniune a Consiliului Păcii la Washington, la invitaţia lui Donald Trump
Mai mult de 2 zile în urmă
19:10
Mircea Lucescu, eroul de la Mexico ’70: documentar în premieră duminică, 15 februarie, ora 15:45, la Cinemaraton Primanews.ro
Mircea Lucescu, eroul de la Mexico ’70: documentar în premieră duminică, 15 februarie, ora 15:45, la Cinemaraton
13:10
VIDEO. Daniel Băluţă, discuţie cu Nicuşor Dan: „Este un rol important pentru bugetul Capitalei”. "PSD înclină balanţa în Consiliul General" Primanews.ro
VIDEO. Daniel Băluţă, discuţie cu Nicuşor Dan: „Este un rol important pentru bugetul Capitalei”. "PSD înclină balanţa în Consiliul General"
13:10
VIDEO. Discurs istoric la Munchen: Marco Rubio promite revitalizarea relaţiei transatlantice - „Nu vrem declinul controlat al Occidentului” Primanews.ro
VIDEO. Discurs istoric la Munchen: Marco Rubio promite revitalizarea relaţiei transatlantice - „Nu vrem declinul controlat al Occidentului”
13:00
VIDEO. Daniel Băluţă nu exclude o nouă candidatură la Primăria Capitalei: „Este un lucru pe care îl iau în calcul” Primanews.ro
VIDEO. Daniel Băluţă nu exclude o nouă candidatură la Primăria Capitalei: „Este un lucru pe care îl iau în calcul”
13:00
VIDEO. Daniel Băluţă îl compară pe Ilie Bolojan cu „Jupuitu’” din Moromeţii: „Românii fug de el. Gata cu tăierile!” Primanews.ro
VIDEO. Daniel Băluţă îl compară pe Ilie Bolojan cu „Jupuitu’” din Moromeţii: „Românii fug de el. Gata cu tăierile!”
12:50
VIDEO. Daniel Băluţă, despre o alianţă PSD-AUR: "Sunt împotriva unei alianţe cu partide extremiste" Primanews.ro
VIDEO. Daniel Băluţă, despre o alianţă PSD-AUR: "Sunt împotriva unei alianţe cu partide extremiste"
12:40
VIDEO. Daniel Băluţă, despre relaţia cu primarul Capitalei: „Nu suntem în conflict, dar promisiunile lui Ciprian Ciucu au fost o butaforie” Primanews.ro
VIDEO. Daniel Băluţă, despre relaţia cu primarul Capitalei: „Nu suntem în conflict, dar promisiunile lui Ciprian Ciucu au fost o butaforie”
12:40
VIDEO. Daniel Băluţă: Planşeul de la Unirii va fi gata cu 4-5 luni înainte de termen. „Se termină cel târziu în primăvara viitoare” Primanews.ro
VIDEO. Daniel Băluţă: Planşeul de la Unirii va fi gata cu 4-5 luni înainte de termen. „Se termină cel târziu în primăvara viitoare”
01:20
Daniel Băluţă vine la Insider Politic, sâmbătă, de la ora 12 Primanews.ro
Daniel Băluţă vine la Insider Politic, sâmbătă, de la ora 12
13 februarie 2026
20:50
VIDEO. Mihai Isac: Este o greşeală că preşedintele Nicuşor Dan nu este prezent la summitul de la Munchen. Contabilizează absenţe de la evenimente cruciale în contextul internaţional actual Primanews.ro
VIDEO. Mihai Isac: Este o greşeală că preşedintele Nicuşor Dan nu este prezent la summitul de la Munchen. Contabilizează absenţe de la evenimente cruciale în contextul internaţional actual
20:50
VIDEO. Radu Leca, psiholog: Guvernul trebuie să lanseze un proiect naţional pentru prevenirea violenţei şi a informaţiei false din mediul online Primanews.ro
VIDEO. Radu Leca, psiholog: Guvernul trebuie să lanseze un proiect naţional pentru prevenirea violenţei şi a informaţiei false din mediul online
20:50
Nicuşor Dan, mesaj dur după intrarea României în recesiune tehnică: Mai puţin zgomot şi lozinci din partea politicienilor, mai multă responsabilitate Primanews.ro
Nicuşor Dan, mesaj dur după intrarea României în recesiune tehnică: Mai puţin zgomot şi lozinci din partea politicienilor, mai multă responsabilitate
20:10
VIDEO. Mihai Isac: Este o greşeală că preşedintele Nicuşor Dan nu este prezent la summitul de la Munchen. Contabilizează nişte absenţe de la evenimente cruciale în contextul internaţional actual Primanews.ro
VIDEO. Mihai Isac: Este o greşeală că preşedintele Nicuşor Dan nu este prezent la summitul de la Munchen. Contabilizează nişte absenţe de la evenimente cruciale în contextul internaţional actual
19:40
VIDEO. Mihai Isac: Prezenţa lui Marco Rubio la Munchen arată o altă modalitatea a Statelor Unite de a face politică externă Primanews.ro
VIDEO. Mihai Isac: Prezenţa lui Marco Rubio la Munchen arată o altă modalitatea a Statelor Unite de a face politică externă
16:20
Oana Ţoiu, după un schimb de opinii cu secretarul general al NATO: Alianţa rămâne angajată să îşi consolideze postura de descurajare şi apărare pe Flancul Estic şi România are un rol cheie în regiune Primanews.ro
Oana Ţoiu, după un schimb de opinii cu secretarul general al NATO: Alianţa rămâne angajată să îşi consolideze postura de descurajare şi apărare pe Flancul Estic şi România are un rol cheie în regiune
15:40
Marco Rubio s-a întâlnit la Munchen cu Wang Yi, omologul său chinez, înaintea unui posibil summit Trump-Xi Primanews.ro
Marco Rubio s-a întâlnit la Munchen cu Wang Yi, omologul său chinez, înaintea unui posibil summit Trump-Xi
15:30
Europa are nevoie de o forţă de reacţie rapidă de 80.000 - 100.000 de oameni care să înlocuiască trupele americane, afirmă comisarul UE pentru apărare Primanews.ro
Europa are nevoie de o forţă de reacţie rapidă de 80.000 - 100.000 de oameni care să înlocuiască trupele americane, afirmă comisarul UE pentru apărare
15:30
Bolojan: Toate deciziile au fost luate în coaliţie, de comun acord. Când se întâmplă ceva bun ne înghesuim cu toţii în poză, când nu, fugim de responsabilitate Primanews.ro
Bolojan: Toate deciziile au fost luate în coaliţie, de comun acord. Când se întâmplă ceva bun ne înghesuim cu toţii în poză, când nu, fugim de responsabilitate
13:40
De cine e reprezentată România la Conferinţa de Securitate de la Munchen Primanews.ro
De cine e reprezentată România la Conferinţa de Securitate de la Munchen
10:50
VIDEO. Corina Ene (PSD): Fără PSD la guvernare măsurile erau mult mai dure Primanews.ro
VIDEO. Corina Ene (PSD): Fără PSD la guvernare măsurile erau mult mai dure
10:40
VIDEO. Economist, despre recesiunea tehnică: Când tai, tai, tai, aici ajungi Primanews.ro
VIDEO. Economist, despre recesiunea tehnică: Când tai, tai, tai, aici ajungi
10:10
Rubio,înaintea Conferinţei de la Munchen: Europenii vor să ştie încotro ne îndreptăm Primanews.ro
Rubio,înaintea Conferinţei de la Munchen: Europenii vor să ştie încotro ne îndreptăm
10:00
Economia României a intrat oficial în recesiune tehnică Primanews.ro
Economia României a intrat oficial în recesiune tehnică
10:00
Începe Conferinţa de Securitate de la Munchen cu tensiuni între UE şi SUA Primanews.ro
Începe Conferinţa de Securitate de la Munchen cu tensiuni între UE şi SUA
12 februarie 2026
22:50
VIDEO. Gheorghe Piperea (AUR): "Am contestat creşterea taxelor locale în instanţă". Îi sfătuieşte pe români să nu-şi plătească încă taxele, că poate are câştig de cauză Primanews.ro
VIDEO. Gheorghe Piperea (AUR): "Am contestat creşterea taxelor locale în instanţă". Îi sfătuieşte pe români să nu-şi plătească încă taxele, că poate are câştig de cauză
22:50
VIDEO. Gheorghe Piperea (AUR), despre o potenţială guvernare cu PNL în 2028: "Până atunci PNL-ul va fi un partid cu totul diferit de cel de acum" Primanews.ro
VIDEO. Gheorghe Piperea (AUR), despre o potenţială guvernare cu PNL în 2028: "Până atunci PNL-ul va fi un partid cu totul diferit de cel de acum"
22:40
VIDEO. Sorin Minea: "Mă îndoiesc profund că se poate tempera inflaţia prin plafonarea la alimente. Să facem un minister al preţului, de ce să ne mai complicăm" Primanews.ro
VIDEO. Sorin Minea: "Mă îndoiesc profund că se poate tempera inflaţia prin plafonarea la alimente. Să facem un minister al preţului, de ce să ne mai complicăm"
22:00
VIDEO. Gheorghe Piperea: "Am contestat creşterea taxelor locale în instanţă". Îi sfătuieşte pe români să nu-şi plătească încă taxele, că poate are câştig de cauză Primanews.ro
VIDEO. Gheorghe Piperea: "Am contestat creşterea taxelor locale în instanţă". Îi sfătuieşte pe români să nu-şi plătească încă taxele, că poate are câştig de cauză
21:10
LIVE VIDEO. Nicuşor Dan, declaraţii de presă, după summitul din Belgia. Ce au decis liderii europeni Primanews.ro
LIVE VIDEO. Nicuşor Dan, declaraţii de presă, după summitul din Belgia. Ce au decis liderii europeni
20:50
VIDEO. Adrian Cozma, preşedintele PNL Satu-Mare, explică cum s-a ajuns la ideea comasării a două comune din judeţ, o premieră în România Primanews.ro
VIDEO. Adrian Cozma, preşedintele PNL Satu-Mare, explică cum s-a ajuns la ideea comasării a două comune din judeţ, o premieră în România
20:40
VIDEO. Narcis Mircescu (USR): Bugetul intră în Guvern pe 26 februarie, dar este puţin probabil să fie gata în martie Primanews.ro
VIDEO. Narcis Mircescu (USR): Bugetul intră în Guvern pe 26 februarie, dar este puţin probabil să fie gata în martie
Mai multe ştiri
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.