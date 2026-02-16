Grindeanu: Coaliţia a acceptat ca sistemul de ordine publică, educaţia şi sănătatea să fie exceptate de la tăierile cu 10%
Financial Intelligence, 16 februarie 2026 23:20
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni că partidele din coaliţia de guvernare au acceptat ca veniturile din […] The post <b>Grindeanu:</b> Coaliţia a acceptat ca sistemul de ordine publică, educaţia şi sănătatea să fie exceptate de la tăierile cu 10% appeared first on Financial Intelligence.
• • •
Alte ştiri de Financial Intelligence
Acum 30 minute
23:20
Grindeanu: Coaliţia a acceptat ca sistemul de ordine publică, educaţia şi sănătatea să fie exceptate de la tăierile cu 10% # Financial Intelligence
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni că partidele din coaliţia de guvernare au acceptat ca veniturile din […] The post Grindeanu: Coaliţia a acceptat ca sistemul de ordine publică, educaţia şi sănătatea să fie exceptate de la tăierile cu 10% appeared first on Financial Intelligence.
Acum o oră
23:10
Grindeanu: Dacă iar începem cu tot felul de știri pe surse, vom retrage încrederea premierului # Financial Intelligence
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni că susţinerea premierului Ilie Bolojan depinde de felul cum va arăta […] The post Grindeanu: Dacă iar începem cu tot felul de știri pe surse, vom retrage încrederea premierului appeared first on Financial Intelligence.
23:10
Grindeanu: Am cerut în coaliţie să se vină cu o prezentare pe anumite decizii de politică externă; toată lumea a fost de acord # Financial Intelligence
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni că a cerut în coaliţia de guvernare să se facă o […] The post Grindeanu: Am cerut în coaliţie să se vină cu o prezentare pe anumite decizii de politică externă; toată lumea a fost de acord appeared first on Financial Intelligence.
23:10
Sorin Grindeanu: Există mari şanse ca unele impozite locale să fie reduse; Pachetul pe relansare economică a fost acceptat, în sfârşit, de colegii de guvernare # Financial Intelligence
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni că există mari şanse ca o serie de impozite locale să […] The post Sorin Grindeanu: Există mari şanse ca unele impozite locale să fie reduse; Pachetul pe relansare economică a fost acceptat, în sfârşit, de colegii de guvernare appeared first on Financial Intelligence.
Acum 4 ore
21:40
Compania energetică ungară MOL a anunţat luni că a contactat Guvernul de la Budapesta pentru a iniţia punerea […] The post MOL cere Ungariei să pună în circulaţie rezervele strategice de petrol appeared first on Financial Intelligence.
21:30
Croaţia a respins solicitarea Ungariei şi Slovaciei de a permite transportul de petrol rusesc prin oleoductul Adria # Financial Intelligence
Ministrul croat al Economiei, Ante Susnjar, a respins luni o solicitare adresată cu o zi înainte de ministrul […] The post Croaţia a respins solicitarea Ungariei şi Slovaciei de a permite transportul de petrol rusesc prin oleoductul Adria appeared first on Financial Intelligence.
21:30
Germania şi cinci state membre ale Uniunii Europene intenţionează să se mişte într-un ritm mai rapid în problemele […] The post Şase state membre UE vor o integrare mai rapidă a pieţelor de capital appeared first on Financial Intelligence.
21:30
Incendiul de la Crans-Montana: Şeful pompierilor locali, audiat de poliţie în calitate de martor # Financial Intelligence
Şeful pompierilor din staţiunea elveţiană Crans-Montana, unde un incendiu a cauzat moartea a 41 de persoane şi rănirea […] The post Incendiul de la Crans-Montana: Şeful pompierilor locali, audiat de poliţie în calitate de martor appeared first on Financial Intelligence.
Acum 6 ore
19:00
Lion Capital: Profitul net realizat în 2025, în suma de 471 milioane lei, este în principal efectul veniturilor din dividende, dobânzi și câștigul din active financiare la valoarea justă # Financial Intelligence
Lion Capital raportează că profitul net realizat la data de 31 decembrie 2025, în suma de 471 milioane […] The post Lion Capital: Profitul net realizat în 2025, în suma de 471 milioane lei, este în principal efectul veniturilor din dividende, dobânzi și câștigul din active financiare la valoarea justă appeared first on Financial Intelligence.
19:00
Transilvania Investments a înregistrat, în 2025, un profit net de 205,97 milioane lei, în creștere cu 328,77% # Financial Intelligence
Transilvania Investments a înregistrat la 31.12.2025 un profit net de 205,97 milioane lei, în creștere cu 328,77% față […] The post Transilvania Investments a înregistrat, în 2025, un profit net de 205,97 milioane lei, în creștere cu 328,77% appeared first on Financial Intelligence.
19:00
Bloomberg: Guvernele UE se grăbesc să aleagă un succesor preşedintelui Băncii Centrale Europene # Financial Intelligence
Guvernele europene ar putea decide să accelereze găsirea unui succesor pentru Christine Lagarde în fruntea Băncii Centrale Europene, […] The post Bloomberg: Guvernele UE se grăbesc să aleagă un succesor preşedintelui Băncii Centrale Europene appeared first on Financial Intelligence.
18:40
Reţelele de distribuţie nu au ţinut pasul cu dezvoltarea economiei în ultimele trei decenii (Lorant Antal) # Financial Intelligence
O parte dintre dificultăţile actuale din sectorul energetic ar fi putut fi diminuate dacă în ultimii ani ar […] The post Reţelele de distribuţie nu au ţinut pasul cu dezvoltarea economiei în ultimele trei decenii (Lorant Antal) appeared first on Financial Intelligence.
18:40
Extinderea nelimitată a prosumatorilor generează costuri de până la 372 lei/MWh, suportate de consumatori (preşedinte AFEER) # Financial Intelligence
Dezvoltarea segmentului de prosumatori trebuie susţinută pentru acoperirea consumului propriu, însă extinderea nelimitată a acestuia generează costuri semnificative […] The post Extinderea nelimitată a prosumatorilor generează costuri de până la 372 lei/MWh, suportate de consumatori (preşedinte AFEER) appeared first on Financial Intelligence.
18:30
Omniasig Vienna Insurance Group a preluat un pachet de 5,5% din capitalul social al Pool-ului de Asigurare Împotriva […] The post Omniasig Vienna Insurance Group intră în acţionariatul PAID appeared first on Financial Intelligence.
18:30
Ministrul Energiei: Reumplerea lacului Vidraru ar putea începe din 31 martie # Financial Intelligence
Proiectul de la Vidraru, dacă nu se făcea acum, nu mai avea când să fie făcut, iar începând […] The post Ministrul Energiei: Reumplerea lacului Vidraru ar putea începe din 31 martie appeared first on Financial Intelligence.
18:30
Ivan: La Azomureş, împreună cu ministrul Agriculturii, am creat un sistem prin care îngrăşămintele să meargă direct la fermieri # Financial Intelligence
Mare pare din gazul din Marea Neagră o să meargă în industria din România, în industria petrochimică, iar […] The post Ivan: La Azomureş, împreună cu ministrul Agriculturii, am creat un sistem prin care îngrăşămintele să meargă direct la fermieri appeared first on Financial Intelligence.
18:30
APCPR: Situaţia producătorilor de carne de porc este critică; fermele româneşti vor începe să se închidă în curând # Financial Intelligence
Situaţia producătorilor autorizaţi de porci şi carne de porc din România este critică din cauza scăderii accelerate a […] The post APCPR: Situaţia producătorilor de carne de porc este critică; fermele româneşti vor începe să se închidă în curând appeared first on Financial Intelligence.
18:10
Longshield Investment Group SA – Comunicat disponibilitate Situații Financiare Preliminare pentru exerciţiul financiar 2025 # Financial Intelligence
În conformitate cu Calendarul Financiar pentru anul 2026, Longshield Investment Group SA, prin administratorul său, SAI Muntenia Invest […] The post Longshield Investment Group SA – Comunicat disponibilitate Situații Financiare Preliminare pentru exerciţiul financiar 2025 appeared first on Financial Intelligence.
Acum 8 ore
17:10
Ivan: Intervenţiile de la Barajul Vidraru au fost făcute cu respectarea tuturor prevederilor legale # Financial Intelligence
Barajul Vidraru este depăşit 30 de ani faţă de termenul normal de utilizare, iar intervenţiile începute în cursul […] The post Ivan: Intervenţiile de la Barajul Vidraru au fost făcute cu respectarea tuturor prevederilor legale appeared first on Financial Intelligence.
16:40
Şedinţa Coaliţiei – Reforma administrației și pachetul de relansare economică, finalizate. Urmează schimbări la impozitele locale # Financial Intelligence
Liderii celor patru partide ale coaliției de guvernare și ai grupului minorităților naționale reuniți în ședința luni, 16 […] The post Şedinţa Coaliţiei – Reforma administrației și pachetul de relansare economică, finalizate. Urmează schimbări la impozitele locale appeared first on Financial Intelligence.
16:30
Economia Elveţiei a crescut cu 1,4% în 2025, după un avans de 1,2% în 2024, dar rata de […] The post Economia Elveţiei a crescut anul trecut cu 1,4% appeared first on Financial Intelligence.
16:20
Consiliul Concurenţei analizează preluarea activelor ArcelorMittal Hunedoara de către UMB Steel # Financial Intelligence
Consiliul Concurenţei analizează tranzacţia prin care UMB Steel SRL intenţionează să preia activele aparţinând ArcelorMittal Hunedoara SA, informează […] The post Consiliul Concurenţei analizează preluarea activelor ArcelorMittal Hunedoara de către UMB Steel appeared first on Financial Intelligence.
16:10
Finlanda va înfiinţa un centru de comandă al NATO în Laponia pentru consolidarea securităţii în Arctica # Financial Intelligence
Un centru de comandă multinaţional al Forţelor Terestre Avansate ale NATO (FLF, după acronimul în limba engleză) urmează […] The post Finlanda va înfiinţa un centru de comandă al NATO în Laponia pentru consolidarea securităţii în Arctica appeared first on Financial Intelligence.
16:00
Secretarul de stat american Marco Rubio a declarat luni, la Budapesta, că preşedintele SUA, Donald Trump, îşi doreşte […] The post Rubio afirmă la Budapesta că Trump îi urează succes lui Orban în alegeri appeared first on Financial Intelligence.
16:00
Lion Capital – Disponibilitate rezultate financiare preliminare aferente anului 2025 # Financial Intelligence
Societatea emitentă Lion Capital SA • Sediul social Calea Victoriei nr. 35 A, Arad 310158 • Tel +40257 […] The post Lion Capital – Disponibilitate rezultate financiare preliminare aferente anului 2025 appeared first on Financial Intelligence.
15:50
Sustainability Lens: De la CSR embrionar la competitivitate – sustenabilitatea ca management al riscului de business # Financial Intelligence
Autor Mihaela Croitoru, Sustainability Lens În cadrul Romanian Sustainability Forum 2026, organizat de Financial Intelligence, Mihaela Croitoru, CEO […] The post Sustainability Lens: De la CSR embrionar la competitivitate – sustenabilitatea ca management al riscului de business appeared first on Financial Intelligence.
Acum 12 ore
15:40
UE va participa la reuniunea inaugurală a ‘Consiliului pentru pace’, fără a deveni membră a noii structuri # Financial Intelligence
Un comisar european va participa în această săptămână la reuniunea inaugurală a ‘Consiliului pentru pace’, iniţiativă lansată recent […] The post UE va participa la reuniunea inaugurală a ‘Consiliului pentru pace’, fără a deveni membră a noii structuri appeared first on Financial Intelligence.
13:30
Un tren a deraiat luni dimineaţă în cătunul Goppenstein din Alpii de Sud elveţieni, accident soldat cel mai […] The post Elveţia: Posibili răniţi după ce un tren a deraiat în Alpii de Sud appeared first on Financial Intelligence.
13:30
Ministrul de externe Tajani va prezenta o informare în parlament despre implicarea Italiei în Consiliul pentru Pace # Financial Intelligence
Vicepremierul şi ministru de externe italian, Antonio Tajani, va prezenta marţi o informare în parlament după ce şefa […] The post Ministrul de externe Tajani va prezenta o informare în parlament despre implicarea Italiei în Consiliul pentru Pace appeared first on Financial Intelligence.
13:10
Andrei Moise, membru în Consiliul Reprezentanţilor Fondului Proprietatea, și apropiații săi au vândut acţiuni FP de 28 milioane lei, în tranzacțiile deal de vineri # Financial Intelligence
Andrei Moise, membru în Consiliul Reprezentanţilor Fondului Proprietatea, și apropiații săi au vândut acţiuni FP de 28 milioane […] The post Andrei Moise, membru în Consiliul Reprezentanţilor Fondului Proprietatea, și apropiații săi au vândut acţiuni FP de 28 milioane lei, în tranzacțiile deal de vineri appeared first on Financial Intelligence.
12:40
Israel: La biroul lui Netanyahu a fost descoperit ‘un plic suspect’ cu o substanţă necunoscută (media) # Financial Intelligence
Personalul biroului prim-ministrului israelian Benjamin Netanyahu a descoperit ‘un plic suspect’, transmite dpa, preluând media israeliene de luni. […] The post Israel: La biroul lui Netanyahu a fost descoperit ‘un plic suspect’ cu o substanţă necunoscută (media) appeared first on Financial Intelligence.
12:40
Guvernul britanic ia în considerare devansarea ţintei de cheltuieli pentru apărare de 3% din PIB (BBC) # Financial Intelligence
Guvernul britanic ia în considerare devansarea datei până la care va cheltui 3% din produsul intern brut pentru […] The post Guvernul britanic ia în considerare devansarea ţintei de cheltuieli pentru apărare de 3% din PIB (BBC) appeared first on Financial Intelligence.
12:00
Cazul Midas: Fostul ministru al energiei Herman Halușcenko – acuzat de spălare de bani și participare la o organizație criminală # Financial Intelligence
Biroul Național Anticorupție (NABU) și Parchetul Specializat Anticorupție (SAPO – Specialized Anti-Corruption Prosecutor’s Office) au extins cercul suspecților în […] The post Cazul Midas: Fostul ministru al energiei Herman Halușcenko – acuzat de spălare de bani și participare la o organizație criminală appeared first on Financial Intelligence.
11:40
Rompetrol Rafinare investește în siguranță – autospeciale moderne pentru rafinăria Petromidia # Financial Intelligence
Rompetrol Rafinare continuă investițiile în echipamente și autospeciale de intervenție de ultimă generație, parte a eforturilor constante de […] The post Rompetrol Rafinare investește în siguranță – autospeciale moderne pentru rafinăria Petromidia appeared first on Financial Intelligence.
11:30
AFEER a lansat Studiul privind evoluția, cadrul de reglementare și impactul prosumatorilor asupra sistemului energetic din România # Financial Intelligence
Creșterea accelerată a numărului de prosumatori în România a produs modificări semnificative în piața de energie, cu efecte […] The post AFEER a lansat Studiul privind evoluția, cadrul de reglementare și impactul prosumatorilor asupra sistemului energetic din România appeared first on Financial Intelligence.
Acum 24 ore
10:30
Percheziții domiciliare într-un dosar de înșelăciune în formă continuată comisă de un cadru militar # Financial Intelligence
În cursul zilei de azi, 16 februarie 2026, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Secției parchetelor militare […] The post Percheziții domiciliare într-un dosar de înșelăciune în formă continuată comisă de un cadru militar appeared first on Financial Intelligence.
10:20
România, Moldova și Ucraina. De ce vom face din ce în ce mai multe împreună (Radu Magdin) # Financial Intelligence
În ultimii ani, România, Republica Moldova și Ucraina au început să funcționeze ca un triunghi geopolitic emergent. Cele […] The post România, Moldova și Ucraina. De ce vom face din ce în ce mai multe împreună (Radu Magdin) appeared first on Financial Intelligence.
09:30
România își extinde producția de energie solară printr-o finanțare de 34 milioane EUR de la BEI # Financial Intelligence
BEI alocă 34 milioane EUR pentru sprijinirea dezvoltării a trei parcuri fotovoltaice în sud-vestul României. Noile centrale fotovoltaice […] The post România își extinde producția de energie solară printr-o finanțare de 34 milioane EUR de la BEI appeared first on Financial Intelligence.
09:20
Leonardo Badea, Prim-viceguvernator BNR: Măsurători și implicații macroeconomice privind evoluția IAPC și a deflatorului PIB # Financial Intelligence
În general, atunci când se discută despre evoluția prețurilor în sens larg, publicul se gândește la evoluția inflației, […] The post Leonardo Badea, Prim-viceguvernator BNR: Măsurători și implicații macroeconomice privind evoluția IAPC și a deflatorului PIB appeared first on Financial Intelligence.
09:20
Producătorul român de echipamente energetice Endress-Zenessis Group anunță un început de an puternic pe segmentul exporturilor, compania primind, […] The post Zenessis: Export românesc de 3,5 mil. euro în sectorul energetic appeared first on Financial Intelligence.
09:10
Interviu Volker Raffel: “Dacă va exista un cadru de reglementare adecvat, suntem dispuși să investim, între 2025–2030, peste 1,7 miliarde euro în rețele de distribuție”; “România are potențialul de a-și crește PIB-ul cu aproape 3% anual, prin deblocarea investițiilor în rețele energetice” # Financial Intelligence
“E.ON a decis să renunțe la planurile de retragere și să își consolideze și să își dezvolte în […] The post Interviu Volker Raffel: “Dacă va exista un cadru de reglementare adecvat, suntem dispuși să investim, între 2025–2030, peste 1,7 miliarde euro în rețele de distribuție”; “România are potențialul de a-și crește PIB-ul cu aproape 3% anual, prin deblocarea investițiilor în rețele energetice” appeared first on Financial Intelligence.
09:10
Lion Capital a achiziționat 5% din Electromontaj de la unul din acționarii minoritari # Financial Intelligence
Lion Capital (LION) a cumpărat de la Trasab 55, un pachet de peste 5% din Electromontaj, companie de […] The post Lion Capital a achiziționat 5% din Electromontaj de la unul din acționarii minoritari appeared first on Financial Intelligence.
09:10
În luna ianuarie 2026, comparativ cu ianuarie 2025, rata anuală a inflaţiei scade ușor, la 9,6% – INSSE # Financial Intelligence
În luna ianuarie 2026, comparativ cu ianuarie 2025, rata anuală a inflaţiei scade ușor, la 9,6%, conform datelor […] The post În luna ianuarie 2026, comparativ cu ianuarie 2025, rata anuală a inflaţiei scade ușor, la 9,6% – INSSE appeared first on Financial Intelligence.
08:40
Dumitru Chisăliță: „Băieții deștepți” reprezintă ”efectul” care a contribuit la creșterea prețului la energie, cauza o constituie instituțiile care i-au inventat # Financial Intelligence
Premierul Ilie Bolojan a spus că în sistemul energetic există „băieți deștepți” care au blocat investiții reale prin […] The post Dumitru Chisăliță: „Băieții deștepți” reprezintă ”efectul” care a contribuit la creșterea prețului la energie, cauza o constituie instituțiile care i-au inventat appeared first on Financial Intelligence.
08:10
Declinul creditului acordat companiilor, o cauză majoră a evoluțiilor nefavorabile din economie în ultimele trimestre (Andrei Rădulescu) # Financial Intelligence
Autor: Andrei Rădulescu Rolul creditului bancar în finanțarea companiilor a înregistrat o tendință de scădere după incidența Marii […] The post Declinul creditului acordat companiilor, o cauză majoră a evoluțiilor nefavorabile din economie în ultimele trimestre (Andrei Rădulescu) appeared first on Financial Intelligence.
07:30
Câștigurile Europei cresc în ritm accelerat, în timp ce evaluările ridicate limitează recompensele # Financial Intelligence
Creșterea profiturilor companiilor europene se accelerează în acest sezon de raportare, pe fondul unei îmbunătățiri provizorii a contextului […] The post Câștigurile Europei cresc în ritm accelerat, în timp ce evaluările ridicate limitează recompensele appeared first on Financial Intelligence.
07:20
UE ia în considerare o abordare pe două fronturi, pentru a ieși din impasul reformelor economice (Reuters) # Financial Intelligence
Macron și von der Leyen stabilesc termenul limită în iunie pentru progresul Uniunii Financiare Cele șase mari economii […] The post UE ia în considerare o abordare pe două fronturi, pentru a ieși din impasul reformelor economice (Reuters) appeared first on Financial Intelligence.
07:20
Marco Rubio: Statele Unite nu doresc ca Europa să le fie un vasal, ci un aliat cu o apărare proprie puternică # Financial Intelligence
Secretarul american de stat, Marco Rubio, a declarat duminică în capitala slovacă Bratislava că Statele Unite nu se […] The post Marco Rubio: Statele Unite nu doresc ca Europa să le fie un vasal, ci un aliat cu o apărare proprie puternică appeared first on Financial Intelligence.
07:10
Erdogan îşi amână vizita la Abu Dhabi din cauza unei “probleme de sănătate” a preşedintelui EAU # Financial Intelligence
Preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan a amânat o vizită prevăzută luni la Abu Dhabi, pe motivul că omologul […] The post Erdogan îşi amână vizita la Abu Dhabi din cauza unei “probleme de sănătate” a preşedintelui EAU appeared first on Financial Intelligence.
07:10
Economia Japoniei evită recesiunea tehnică, dar revenirea din al patrulea trimestru nu se ridică la nivelul așteptărilor # Financial Intelligence
Economia Japoniei a crescut cu 0,1%, atât față de trimestrul anterior, cât și față de aceeași perioadă a […] The post Economia Japoniei evită recesiunea tehnică, dar revenirea din al patrulea trimestru nu se ridică la nivelul așteptărilor appeared first on Financial Intelligence.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.