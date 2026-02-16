PREMIERĂ Datoria statului trece pragul de 60% din PIB. Cu un deficit încă mult peste 3% din PIB, România încalcă acum ambele reguli ale UE privind finanțele publice. Revenim prin 2031
Profit.ro, 17 februarie 2026 00:20
Datoria statului român a depășit pentru prima dată pragul de 60% din PIB, una dintre cele două limitări de bază ale UE, alături de pragul de 3% din PIB privind deficitul bugetar, relevă datele analizate de Profit.ro. Depșirea acestei limite în ceea ce privește datoria publică era o chestiune de timp (a fost evitată la limită în august), după ce guvernele ultimilor ani au operat cu deficite bugetare ridicate, pe care au fost nevoite să le acopere din împrumuturi.
Acum o oră
00:30
EXCLUSIV Viitorul model compact Dacia - tot mai departe de Mioveni. Uzina Renault din Turcia va produce un al doilea model al mărcii românești # Profit.ro
Declarațiile făcute pentru Profit.ro de Mihai Bordeanu, Head of Country Dacia România, cel care coordonează inclusiv uzina din Mioveni, referitoare la locul de producție al viitorului model C-Neo pot fi citite într-o lumină și mai defavorabilă României. Reprezentanții Renault din Turcia au decis acum că vor produce un al doilea model Dacia în fabrica din Bursa.
00:20
00:20
ULTIMA ORĂ Taxe și impozite locale schimbate. Cum vor scădea la unele case. Noile cote cerute lui Bolojan # Profit.ro
Guvernul se pregătește să reintroducă reduceri la impozitele și taxele locale tocmai majorate începând din acest an. Reducerile procentuale care erau aplicate înainte de majorările din luna ianuarie vor fi acum însă semnificativ mai mici. Doar persoanele cu handicap vor mai beneficia de o scutire la jumătate din impozitul pe prima locuință și pe primul automobil, relevă datele analizate de Profit.ro.
00:20
EXCLUSIV Tranzacție imobiliară importantă. Gigantul SCOR deschide în Timpuri Noi Square biroul din București, pentru circa 250 de angajați, una dintre cele mai mari tranzacții de închiriere de birouri CONFIRMARE # Profit.ro
Compania franceză SCOR, unul dintre cei mai mari reasigurători din lume, își va deschide biroul din București într-una dintre clădirile de birouri ale complexului Timpuri Noi Square, aflat în proprietatea Vastint, cu acționari comuni cu cei ai retailerului de mobilă IKEA, potrivit surselor Profit.ro.
Acum 2 ore
23:30
Ministrul Energiei: pământuri rare extrase din Groenlanda sunt aduse la Feldioara, în România. Sunt destinate industriei aerospațiale, inclusiv SpaceX, compania lui Elon Musk # Profit.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, afirmă că are un protocol de cooperare cu o companie extrem de importantă din SUA, cotată la câteva miliarde de dolari, prin care pământuri rare extrase din Groenlanda sunt aduse la Feldioara, în România, sunt rafinate și în această formă punem bazele primului proiect integrat de extracție, rafinare și consum, pentru că acele materiale rare vor fi destinate industriei aerospațiale, inclusiv SpaceX, compania lui Elon Musk
Acum 4 ore
22:30
Sistemul de ordine publică, poliția și armata, jandarmeria, profesorii, și sănătatea scapă de tăierea cu 10% a anvelopei salariale, anunță liderul PSD, Sorin Grindeanu.
22:00
Economia Japoniei a crescut într-un ritm anual anemic de 0,2% în ultimul trimestru din 2025, cu o creștere pentru întregul an 2025 de doar 1,1%.
21:40
După ce a depășit impasul de 2-3 săptămâni, bursa românească își continuă escalada din maxime în maxime.
21:30
ULTIMA ORĂ România a scos fostul Sidex, Liberty Galați, la licitație, la preț ușor mai mare # Profit.ro
România a lansat licitația de vânzare a combinatului siderurgic Liberty Galați, fostul Sidex, dar la un preț ușor mai mare decât cel gândit inițial, respectiv de 709,1 milioane euro, în loc de 690 milioane euro.
21:20
Digi are un concurent care vine puternic din spate în Spania. Câștigă peste o jumătate de milion de utilizatori într-un timp record # Profit.ro
Digi este operatorul telecom cu cea mai rapidă creștere din Spania, cu peste 10,2 milioane de abonați la finele anului trecut, însă un nou concurent vine puternic din spate, reușind să câștige peste o jumătate de milion de utilizatori într-un timp record.
Acum 6 ore
21:10
Guvernul a fost notificat de sindicaliștii din sănătate cu privire la intenția de a declanșa grevă generală.
21:00
20:50
Vânzările de autoturisme din China au cunoscut schimbări importante în prima lună a anului, potrivit informațiilor oficiale de pe cea mai mare piață auto a lumii.
20:40
Distribuție Energie Electrică România SA (DEER), operatorul de distribuție din grupul Electrica SA, la care cel mai mare acționar este statul român, are un nou sediu social, în Cluj-Napoca.
20:30
Patru mărci ale Stellantis vor derula o campanie comună, care are în centru riscuri de scurgere de combustibil de la motor care pot sta la originea unui incendiu. Este vorba despre un motor diesel pe care Stellantis vrea să-l extindă pe cât mai multe modele pentru a-și crește vânzările.
20:30
Lucrările de modernizare a Drumului Județean 102I, pe tronsonul Valea Doftanei – Brădet, avansează, anunță autoritățile.
20:00
Inflația din România a încetinit sub așteptări. Certurile din coaliție au amânat noi reduceri de cheltuieli - Bloomberg # Profit.ro
Inflația din România a scăzut mai puțin decât se aștepta în ianuarie, întrucât creșterile de taxe și măsurile de austeritate ale guvernului continuă să afecteze prețurile și să împiedice banca centrală să relaxeze politica monetară, scrie Bloomberg.
19:40
Ofensivă împotrivă jocurilor noroc: Restricții de publicitate online pe timpul zilei și acces interzis persoanelor sub 21 de ani # Profit.ro
Senatorii au adoptat, prin vot în plenul camerei superioare a Legislativului, două proiecte care introduc restricția de publicitate în mediul online în timpul zilei, între orele 06-24, pentru jocurile de noroc, respectiv majorarea de la 18 ani la 21 ani a vârstei de la care este permisă participarea la astfel de jocuri.
19:30
PREMIERĂ Wizz Air lansează o nouă platformă de rezervări bilete avion, WIZZ Link, pentru anumite călătorii # Profit.ro
Compania aeriană maghiară low-cost Wizz Air a lansat WIZZ Link, o nouă platformă digitală dezvoltată în parteneriat cu furnizorul de tehnologie pentru turism Dohop, care permite pasagerilor să rezerve călătorii compuse din mai multe segmente de zbor, într-o singură tranzacție.
19:30
Ministrul Energiei: După ce va fi preluat de Romgaz, Azomureș va da îngrășăminte fermierilor în contul subvențiilor de la stat, pe bază de bonuri valorice # Profit.ro
Combinatul Azomureș, după ce va fi preluat de către compania de stat Romgaz, va da îngrășăminte fermierilor români în contul subvențiilor pe suprafață pe care aceștia le au de încasat de la stat, pe bază de bonuri valorice, a declarat ministrul Energiei, Bogdan Ivan.
19:20
Acum 8 ore
19:00
După ce a băut o sticlă de apă de 0,20 euro pentru că simțea „deshidratat” în timpul turei la casă, un angajat Lidl din Marea Britanie a fost concediat.
18:40
Construcorul german Mercedes-Benz a confirmat planurile sale de lansare pentru anii 2026 și 2027.
18:30
Banca Națională a României e așteptată să țină dobânzile neschimbate la ședința de marți, 17 februarie, deși economia a intrat în recesiune în a doua parte a anului trecut, cu o scădere amplă în ultimul trimestru. Inflația nu ajută însă BNR, cu o valoare peste așteptări la început de an. BCR revizuiește în sus prognoza de inflație pentru 2026.
18:10
Vânzarea de mașini noi care au un volan desenat în forma unei manșe va fi interzisă în China de la începutul anului viitor.
18:00
Creșterea puternică a salariului minim pentru tinerii lucrători din Marea Britanie în ultimii trei ani a contribuit la accentuarea șomajului în această categorie de vârstă, a declarat Catherine Mann, membră în conducerea Băncii Angliei, într-un interviu publicat duminică, transmite Reuters.
17:30
Rețeaua de socializare a lui Elon Musk, X, este din nou inaccesibilă, în acest moment, la o lună de la o ultimă pană.
17:30
Un bărbat din Statele Unite ale Americii a achiziționat un sat întreg abandonat în Spania pentru 310.000 de euro.
17:20
PAID România confirmă înscrierea Omniasig Vienna Insurance Group în registrul acționarilor companiei, în urma preluării unui pachet de 5,5% din capitalul social.
Acum 12 ore
17:00
ULTIMA ORĂ Guvernul schimbă taxele și impozite locale în cazurile de supraimpozitare, precum la unele clădiri mai vechi de 50 de ani și persoanele cu dizabilități # Profit.ro
Coaliția de guvernământ a decis să aducă modificări legislative în cazurile de aplicare a cotelor de supraimpozitare, precum în situația unor clădiri mai vechi de 50 de ani și a persoanelor cu dizabilități.
16:40
Miliardar olandez, mesaj în România în contextul în care ANRE vrea să-i suspende o autorizație deja acordată: Suspendarea temporară potențială este legată de calendarul finanțării. Dacă va fi adoptată, va fi anulată la închiderea financiară # Profit.ro
Aukera, cu sediul la Bruxelles și având în spate un miliardar olandez, confirmă că ANRE vrea să suspende autorizația pentru construcția centralei electrice eoliene Delești, acordată societății în vara anului trecut, precizând însă că posibilă suspendare temporară este cauzată de condițiii privind calendarul de finanțare atașat autorizației.
16:40
Surpriză: Bruxelles-ul își atenuează criticile la adresa lui Orban și ar putea debloca fonduri europene pentru Ungaria # Profit.ro
Uniunea Europeană își temperează criticile la adresa lui Viktor Orban și ar putea debloca noi fonduri europene pentru guvernul său, înainte de alegerile parlamentare din aprilie.
16:30
NATO merge în Țara lui Moș Crăciun - centru de comandă al NATO în Laponia pentru consolidarea securității în Arctica # Profit.ro
Ministrul apărării finlandez, Antti Hakkanen, a anunțat că un centru de comandă multinațional al Forțelor Terestre Avansate ale NATO (FLF, după acronimul în limba engleză) urmează să fie amplasat în Rovaniemi, capitala Laponiei.
16:30
16:20
Televiziunea, așa cum o știm noi în prezent, va fi exista tot mai puțin în următorii ani.
16:20
România - cea mai gravă criză de vaccinare din ultimele decenii. Rata de vaccinare a copiilor cade la cote alarmante, cazurile de rujeolă se înmulțesc. # Profit.ro
Rata de vaccinare a copiilor din România a scăzut, iar cazurile de rujeolă se înmulțesc.
16:10
Ministrul ungar al Afacerilor Externe, Peter Szijarto, a declarat că Ungaria și Slovacia au cerut ajutorul Croației pentru livrarea de petrol rusesc prin conducta Adria.
16:10
Credite fără comision de acordare pentru anumite afaceri, anunțate de Exim Banca Românească # Profit.ro
Exim Banca Românească anunță că a relansat oferta promoțională dedicată susținerii micilor afaceri.
16:00
Ciucu pregătește adăposturi împotriva temperaturilor extreme și cere instituțiilor publice sau private să ofere spații # Profit.ro
Primăria Capitalei vrea să înființeze o rețea de adăposturi climatice în București, formată din spații publice sau private, adaptate pentru asigurarea confortului termic în perioadele de temperaturi extreme, disponibile gratuit pentru populație.
15:50
Volkswagen, decizie cu ușile închise - plan masiv de economii, va tăia 20% din costuri. Nu sunt sunt excluse noi închideri de fabrici # Profit.ro
Volkswagen intenționează să reducă costurile cu 20% la toate mărcile sale până la finalul lui 2028.
15:50
Tranzacția prin care UMB Steel, parte din grupul UMB, controlat de Dorinel Umbrărescu, preia ArcelorMittal Hunedoara a intrat în analiza Consiliului Concurenței.
15:40
Ford Pro, divizia de vehicule comerciale a mărcii americane, a anunțat oficial îmbunătățirea parametrilor pentru modelul E-Transit Courier, versiunea de marfă a modelului produs în România.
15:40
Deficitul de cont curent a sărit de 30 de miliarde de euro în 2025. Revenire pentru investițiile străine. Datoria externă crește simțitor GRAFIC # Profit.ro
Balanța externă a României a continuat să se deterioreze în termeni nominali anul trecut, depășind pragul de deficit de 30 de miliarde de euro, mai ales pe fondul deteriorării balanței primare (dividende datorate și dobânzi pentru datoria externă), în timp ce ponderea în PIB a scăzut ușor. Pe de altă parte, investițiile străine directe sunt la cel mai ridicat nivel al ultimilor trei ani.
15:30
Invenția introdusă de Tesla și răspândită apoi în toată industria auto, care a condus la dispariția comenzilor fizice de pe bordul mașinilor începe să devină istorie. După ce mai mulți constructori au început să readucă butoanele, autoritățile din China au făcut un pas important și le-au legiferat.
15:00
O nouă serie de laptopuri MacBook, mai ieftină și mai colorată decât ceea ce a oferit Apple până acum, este așteptată a fi lansată în curând pe piață.
14:50
Datoria externă totală a României a crescut anul trecut cu 23,837 miliarde euro, până la 227,347 miliarde euro # Profit.ro
Datele Băncii Naționale a României (BNR) arată că datoria externă totală a României a crescut în 2025 cu 23,837 miliarde euro, până la 227,347 miliarde euro.
14:40
Armata americană a folosit inteligența artificială Claude, dezvoltată de Anthropic, în cadrul operațiunii care a dus la capturarea președintelui venezuelean Nicolás Maduro.
14:10
Netflix - posibile probleme la achiziția HBO: Warner Bros. se gândește să redeschidă discuțiile cu Paramount pe oferta îmbunătățită # Profit.ro
Warner Bros. se gândește să redeschidă discuțiile cu Paramount pentru vânzarea HBO, în pofida faptului că a fost deja de acord să vândă către Netflix.
14:00
Viktor Orban, atacat de opoziție: A furat miliarde de la unguri. Ne vom alătura, din prima zi, Parchetului European # Profit.ro
Peter Magyar, iderul opoziției din Ungaria, a criticat dur guvernul premierului ultranaționalist Viktor Orban.
13:50
Un tren a deraiat în Elveția, la Goppenstein, în Alpii de Sud, iar ”probabil” mai multe persoane au fost rănite.
