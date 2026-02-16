Gardienii Revoluției au început exerciții navale în Strâmtoarea Ormuz
Adevarul.ro, 17 februarie 2026 00:30
Corpul Gardienilor Revoluţiei din Iran, armata de elită a regimului iranian, a început luni exerciţii militare în strâmtoarea strategică Ormuz, a anunțat televiziunea de stat iraniană. Acestea au loc în contextul în care Teheranul urmează să poarte discuții cu SUA la Geneva.
• • •
Alte ştiri de Adevarul.ro
Acum 30 minute
00:45
Anul Nou Lunar rămâne una dintre cele mai importante sărbători culturale la nivel global, marcând începutul unui nou ciclu în calendarul tradițional chinezesc. În 2026, acesta coincide cu intrarea într-o combinație zodiacală rară și intens discutată în spațiul public în ultima perioadă: Calul de Foc
Acum o oră
00:30
Corpul Gardienilor Revoluţiei din Iran, armata de elită a regimului iranian, a început luni exerciţii militare în strâmtoarea strategică Ormuz, a anunțat televiziunea de stat iraniană. Acestea au loc în contextul în care Teheranul urmează să poarte discuții cu SUA la Geneva.
00:15
Octavian Bellu s-a născut la data de 17 februarie 1951, în municipiul Ploiești. Tot pe 17 februarie s-a născut cântăreața de romanțe Ioana Radu și baschetbalistul Michael Jordan.
Acum 2 ore
00:00
Ciucu anunță măsuri la STB: „Avem aproximativ 250 de economiști și 200 de directori și șefi. Ne costă cât două oraşe Brașov” # Adevarul.ro
Primarul general al Bucureștiului, Ciprian Ciucu, a declarat luni seară, după ce a analizat organigrama și procesele de management ale Societății de Transport București (STB), că va organiza noi întâlniri cu conducerea societății și cu sindicatele.
16 februarie 2026
23:45
Grindeanu cere transparență în deciziile de politică externă: „Românii trebuie să știe la ce se înhamă” # Adevarul.ro
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni seară că a solicitat explicații în cadrul Coaliției de guvernare cu privire la unele decizii de politică externă ale României, subliniind că aceste hotărâri nu trebuie luate de un grup restrâns.
23:30
Cuba amână emblematicul festival anual al trabucurilor pe fondul penuriei severe de combustibil # Adevarul.ro
Festivalul anual al trabucurilor din Cuba, care urma să aibă loc în ultima săptămână a lunii februarie, a fost amânat, au anunțat sâmbătă organizatorii, în contextul în care insula se confruntă cu pene de curent și penurii severe de combustibil în urma blocajului SUA asupra petrolului.
23:30
Cum ajungem să ne temem de propria vârstă? „Dacă nu intervii, pierzi; dacă faci ce trebuie, poți recupera” # Adevarul.ro
Industria antiaging valorează miliarde. Creme, proceduri, suplimente, injecții. Dar dacă cel mai eficient hack pentru tinerețe nu are absolut nicio legătură cu felul în care arăți?
23:30
O senatoare americană contestă raportul SUA despre alegerile din România:„E partizan și eronat, românii ar trebui să îl ignore. Nu este bazat pe fapte” # Adevarul.ro
Senatoarea americană Jeanne Shaheen a declarat luni, la București, că raportul Comisiei juridice a Camerei Reprezentanților SUA privind alegerile din România este „eronat și partizan” și a recomandat românilor să nu îi acorde atenție.
23:15
Prima rafinărie de cupru și materiale rare din România. Bogdan Ivan anunță colaborarea cu o companie americană deținătoare de licențe pentru Groenlanda # Adevarul.ro
România ar putea avea prima rafinărie de cupru și materiale rare, după ce Ministerul Energiei a semnat un acord preliminar cu o companie americană deținătoare a licențelor pentru exploatarea unor zăcăminte rare din Groenlanda, a anunțat ministrul Bogdan Ivan.
Acum 4 ore
23:00
România, aproape invizibilă la München: „Mi-e teamă că la noi nu se înțelege cât de mare este schimbarea de atitudine a Germaniei” # Adevarul.ro
La Conferința de la München s-a conturat noua structură de securitate a Europei, cu Germania care investește sute de miliarde de euro pentru a-și crea cea mai mare armată de pe continent și negociază cu Franța un posibil transfer de tehnologie nucleară, susține cercetătoarea Dana Trif (UBB).
23:00
Dinamo n-o lasă pe Craiova să se distanțeze. „Câinii” s-au chinuit cu Unirea Slobozia, dar sunt matematic în play-off # Adevarul.ro
Dinamo și CFR Cluj au obținut luni victorii la limită în etapa a 27-a de Superligă.
22:45
Grindeanu anunță că există „mari șanse” ca unele impozite locale să fie reduse: „E vorba de excepțiile eliminate” # Adevarul.ro
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni seara că există „mari șanse” ca o serie de impozite și taxe locale să fie reduse în perioada următoare.
22:45
Nu s-a potolit scandalul de la meciul Inter Milano - Juventus Torino 3-2, de sâmbătă seară.
22:30
„Adevărata bătălie se va da la buget”. Grindeanu pune presiune pe Bolojan și avertizează: „Fără pachetul de solidaritate nu votăm” # Adevarul.ro
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni seară că „adevărata bătălie se va da la buget”, avertizând că social-democrații nu vor vota legea bugetului de stat dacă pachetul de solidaritate propus de partid nu va fi inclus în forma finală a documentului.
22:30
Fratele lui Jeffrey Epstein, tot mai convins că acesta a fost ucis: „Semăna prea mult cu o crimă”. Ce menționa inițial certificatul de deces # Adevarul.ro
Mark Epstein, fratele lui Jeffrey Epstein, continuă să conteste versiunea oficială privind moartea acestuia și acuză autoritățile americane că ar ascunde o crimă. Într-un interviu acordat luni postului BFMTV, el a reiterat suspiciunile pe care le exprimă de ani de zile, în ciuda concluziilor FBI.
22:15
PSD, acuzat că introduce majorări salariale pentru șefii de spitale în plină austeritate # Adevarul.ro
Parlamentarii PSD au propus o serie de amendamente la Ordonanța de Urgență 84/2025, act normativ prin care Guvernul urmărea reducerea cheltuielilor publice, care prevăd majorări salariale semnificative pentru conducerea spitalelor, precum și acordarea unor zile suplimentare de concediu, atrage atenț
22:00
Copii de 8 ani din Republica Moldova munceau alături de părinți într-o fabrică din Italia deținută de o româncă # Adevarul.ro
Un caz grav de exploatare a forței de muncă a fost descoperit de carabinieri într-un oraș din nordul Italiei, unde 23 de cetățeni din Republica Moldova, printre care opt minori cu vârste între 8 și 16 ani, erau obligați să lucreze în condiții extrem de periculoase în fabrica unei românce.
22:00
Adelina Pestrițu a dezvăluit că a ales să o ducă personal pe cea mică la școală, renunțând la transportul special, pentru a se bucura zilnic de rutina lor de familie și de momentele petrecute împreună încă de la primele ore ale dimineții.
22:00
Mitul numărului nelimitat de recruți începe să se destrame. Rusia, tot mai dependentă de „carne de tun” de peste hotare # Adevarul.ro
Secretarul britanic al Apărării, John Healey, a declarat la Conferința de Securitate de la München că Rusia depinde tot mai mult de recrutarea de luptători străini, pe măsură ce pierderile de pe câmpul de luptă depășesc capacitatea de a le compensa cu noi recruți din Rusia.
22:00
„Plec singur”. Florin Manole își dă demisia dacă legea salarizării nu intră în consultări până în aprilie # Adevarul.ro
Ministrul Muncii, Florin Manole, își condiționează mandatul de respectarea calendarului pentru Legea salarizării. Oficialul a anunțat, luni seară, că își va da demisia dacă până la jumătatea lunii aprilie nu încep consultările cu sindicatele.
22:00
Bătaia dintre Tom Cruise și Brad Pitt care a declanșat panică la Hollywood. „Fior rece pe șira spinării” # Adevarul.ro
Un videoclip hiper-realist de doar 15 secunde, în care Tom Cruise și Brad Pitt par să se dueleze pe un acoperiș la apus, a provocat neliniște și reacții dure în industria cinematografică americană.
21:45
Cazul biroului vamal unde toți angajații aveau certificate de handicap: „Vor răspunde penal”. Peste 3.000 de români au fentat criteriile de dizabilitate # Adevarul.ro
Un control recent efectuat de Ministerul Muncii a scos la iveală că 11 vameși aveau toți grad de încadrare în handicap.
21:30
Luna Nouă din 17 februarie vine cu o energie puternică de resetare, dar pentru o zodie în mod special, efectele vor fi spectaculoase.
21:15
CTP ironizează miza vizitei lui Nicușor Dan la Washington: Trump o sa-i spună că „Romeinia iz fentestic!” # Adevarul.ro
Gazetarul și scriitorul Cristian Tudor Popescu a vorbit din nou luni,16 februarie, despre decizia președintelui Nicușor Dan de a participa, în calitate de observator, la prima ședință a Consiliului pentru Pace inițiat de Donald Trump, întrebându-se retoric ce rezultate ar putea obține șeful statului
21:15
Noile reguli privind hărțuirea la locul de muncă: ce trebuie să știe angajații și angajatorii # Adevarul.ro
Senatul a adoptat modificările la Codul Muncii care țin de hărțuirea la locul de muncă. Acum, acest tip de comportament abuziv are o definiție legală clară. În plus, foarte important, legea stabilește că la hărțuire se pot încadra nu doar acțiunile care se întâmplă la locul fizic de muncă.
21:15
Motivul halucinant pentru care un bărbat din Tulcea a ucis copilul de 3 ani al concubinei. De ce n-a anunțat Poliția tatăl micuțului # Adevarul.ro
Anchetatorii scot la iveală detalii șocante în cazul copilului de trei ani din județul Tulcea, omorât în bătaie. Iubitul mamei le-a spus judecătorilor că și-a descărcat furia asupra copilului după ce colegii de serviciu îl ironizau pentru că creștea un copil care nu era al lui.
Acum 6 ore
21:00
Focar de infecție la ferma de bizoni din Recea-Cristur: zeci de animale moarte, în stare de putrefacție. # Adevarul.ro
Ferma de bizoni din Recea-Cristur, prezentată în 2014 drept cea mai mare din Europa de Est, s-a transformat, la 12 ani distanță, într-un adevărat focar de infecție. Fotografii realizate recent în zonă arată numeroase exemplare de bizoni și cerbi moarte, aflate în stare avansată de putrefacție.
20:45
Ucigașul lui Gheorghe Chindriș le-a spus anchetatorilor de ce l-a omorât pe fondatorul satului românesc din SUA # Adevarul.ro
Dezvăluiri șocante despre moartea lui Gheorghe Chindriș, românul care a creat primul sat românesc din Statele Unite și fost director al Cupru Min Abrud. Tânărul de 26 de ani care l-a ucis în propria vilă din Florești a recunoscut pas cu pas cum s-a desfășurat tragedia.
20:45
Robert Selden Duvall, unul dintre cei mai apreciați actori ai cinematografiei americane, a murit la vârsta de 95 de ani. Informația a fost confirmată de soția actorului, Luciana Duvall, într-o postare emoționantă pe Facebook.
20:30
Ce se fură cel mai des la casele self-pay: cel puțin 40 de magazine, prădate zilnic în România # Adevarul.ro
Cel puțin 40 de magazine sunt prădate zilnic la nivel național, dintre care aproximativ 15 doar în București. Sistemele de plată self-pay, menite să ușureze munca angajaților și experiența clienților, au devenit o oportunitate pentru hoți, care sustrag produse fără să le mai plătească
20:15
Administrația Prezidențială intervine după ororile de la adăpostul din Suraia: „Cruzimea față de animale este inacceptabilă” # Adevarul.ro
Ororile descoperite în adăpostul pentru câini din Suraia au declanșat o reacție fermă a Administrației Prezidențiale: „Cruzimea față de animale este inacceptabilă”, a declarat Diana Punga, consiliera președintelui Nicușor Dan.
20:00
Ciolacu acuză Guvernul Bolojan de falsificarea datelor bugetare: „Așa se construiește imaginea eroului salvator” # Adevarul.ro
Fostul premier Marcel Ciolacu acuză Guvernul Bolojan că ar fi modificat retroactiv datele privind investițiile publice, mutând sume semnificative din execuția bugetară a anului 2024 în anul 2025.
20:00
Nicușor Dan „va sta la aceeași masă cu Trump”. Ambasadorul României în SUA explică ce presupune statutul de observator # Adevarul.ro
Președintele României, Nicușor Dan, a confirmat că va participa la prima întrunire a Consiliului Păcii inițiat de liderul SUA, Donald Trump. Ambasadorul României în SUA a oferit detalii despre vizita în SUA, inclusiv despre o posibilă întâlnire Trump-Dan.
19:45
Un român a furat 1.000 de euro pe zi din localul unde lucra din 2018. Ce sumă a strâns și ce făcea cu banii # Adevarul.ro
Un român de 27 de ani este cercetat în Austria după ce ar fi furat bani din casa de marcat a restaurantului în care lucra, timp de mai mulți ani. Bărbatul s-ar fi angajat în localul din Unken în 2018 și ar fi început să sustragă zilnic aproximativ 1.000 de euro din încasări.
19:15
Angajații din spitale şi serviciile de ambulanţă scapă de tăierile de 10%. Rogobete: „Ar fi însemnat un nou exod din sistem” # Adevarul.ro
Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, a anunțat luni seară că veniturile angajaților din spitale, serviciile de ambulanță și unitățile de urgență nu vor fi reduse cu 10%, respingând astfel scenariul unei tăieri salariale care, spune el, ar fi generat demotivare și un nou val de plecări din sistem
Acum 8 ore
19:00
AI intră în prima linie. Armata SUA testează sisteme de inteligență artificială capabile să analizeze mii de ținte pe zi # Adevarul.ro
Armata Statelor Unite avertizează că volumul uriaș de informații generate pe câmpul de luptă modern depășește cu mult capacitatea umană de analiză, motiv pentru care dezvoltarea unor sisteme avansate de inteligență artificială a devenit esențială.
19:00
Reguli mai dure pentru jocurile de noroc: ce prevăd noile modificări adoptate de Senat # Adevarul.ro
Deputata PNL, Raluca Turcan anunță o victorie legislativă pentru protecția copiilor și tinerilor în fața jocurilor de noroc. Cele două proiecte de lege pe care le-a inițiat au fost adoptate în plenul Senatului, după ce în comisie primiseră raport de respingere.
19:00
Se anunță negocieri tensionate la Geneva. Rusia vrea să abordeze direct chestiunile teritoriale cu Ucraina # Adevarul.ro
Kremlinul a anunțat luni că negocierile de pace programate în această săptămână la Geneva vor aborda „problemele principale” din conflictul cu Ucraina, inclusiv chestiunile teritoriale, transmite Reuters.
18:45
Filmul lui Pabst din 1926 a fost într-adevăr cum definea întregul spectacol directoarea festivalului Tricia Tuttle: Perla coroanei. Ne-a invidiat pe noi, spectatorii, că nu a putut rămâne și ea și mi-am zis că mă bucur să fiu simplu cinefil.
18:45
Al treilea război mondial ar putea începe în tăcere, la 2.000 de kilometri deasupra Pământului # Adevarul.ro
Departe de ochii noștri, la peste 2000 de kilometri deasupra Pământului, se desfășoară deja un conflict fără explozii spectaculoase și fără declarații oficiale de război. Nu are tranșee, nici fronturi clasice. Are însă sateliți care orbitează tăcuți și state care își ascut ambițiile.
18:45
Leguma care face bine inimii și creierului, bogată în antioxidanți, fibre și vitamine: este considerată cel mai puternic „purificator al sângelui” # Adevarul.ro
O legumă rădăcinoasă, cu o culoare intensă și gust ușor pământiu, câștigă tot mai mult teren în dietele celor care vor să aibă grijă de sănătatea inimii. Specialiștii în nutriție spun că aceasta poate contribui la scăderea tensiunii arteriale și îmbunătățirea circulației sanguine.
18:45
Israel aprobă înregistrarea terenurilor în Cisiordania. Palestinienii vorbesc de o anexare de facto # Adevarul.ro
Cabinetul israelian a aprobat duminică noi măsuri menite să întărească controlul Israelului asupra Cisiordaniei ocupate și să faciliteze achiziționarea de terenuri de către coloniști, o mișcare pe care palestinienii au numit-o „anexare de facto”.
18:30
„Am fost șocat”. Toate cele 10.000 de prezervative gratuite de la JO de iarnă au fost epuizate: „Sunt 2.800 de sportivi, faceți voi calculele” # Adevarul.ro
Satul olimpic de la Milano Cortina a rămas fără prezervative gratuite, după ce cei 2.800 de sportivi prezenți la Jocurile Olimpice de iarnă au consumat întregul stoc de 10.000 de unități, pus la dispoziție de organizatori.
18:00
Inflația a coborât la 9,6%, dar vom avea parte de scumpiri în următoarele luni, spun economiștii. Când vom vedea o scădere semnificativă a ritmului de creștere a prețurilor # Adevarul.ro
Rata anuală a inflației a ajuns la 9,6% în ianuarie 2026, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică, marcând o scădere marginală față de nivelul de 9,7% înregistrat în decembrie 2025.
18:00
Barajul Vidraru a depășit cu 30 de ani termenul de utilizare. Ministrul Energiei: „Intervenţiile au fost făcute cu respectarea tuturor prevederilor legale” # Adevarul.ro
Barajul Vidraru, unul dintre cele mai importante obiective hidroenergetice din România, funcționează de peste 30 de ani peste termenul normal de utilizare, iar lucrările de retehnologizare demarate anul trecut respectă toate prevederile legale, a declarat, luni, ministrul Energiei, Bogdan Ivan.
18:00
Tensiuni între Moscova și Baku. Președintele Azerbaidjanului acuză Rusia de un „atac intenționat” asupra ambasadei din Kiev # Adevarul.ro
Președintele Azerbaidjanului, Ilham Aliyev, a acuzat Rusia că a vizat deliberat ambasada țării sale din Kiev în trei rânduri în cursul atacurilor asupra Ucrainei de anul trecut, relatează presa ucraineană.
17:45
Cum a devenit apatrid un băiat de 12 ani, născut în Italia din părinți români. Nu poate avea cetățenia niciuneia dintre țări # Adevarul.ro
Visul unui băiat de 12 ani de a pleca într-o excursie școlară la Londra s-a transformat într-un coșmar birocratic. Minorul s-a născut în Italia din părinți români și locuiește acolo de la naștere, însă nu poate obține pașaport pentru a călători.
17:30
Încă un fost fotbalist fără ocupație merge la Asia Express. Sezonul trecut, trofeul a fost câștigat de perechea Tamaș-Alexa # Adevarul.ro
La 36 de ani, fostul fotbalist Gabriel Torje are doi ani de când s-a retras din activitate.
17:30
David Popovici domină topurile din Balcani. Campionul olimpic a primit încă o distincție onorantă # Adevarul.ro
Campionul român a fost premiat de agențiile de știri din Balcani.
17:30
Angajații unei primării din județul Dolj s-au luat la bătaie după ce au petrecut la ziua primarului # Adevarul.ro
Trei bărbați din comuna Desa, județul Dolj, au ajuns la spital în urma unui conflict violent petrecut aproape de miezul nopții, într-un bar din localitate, de ziua primarului.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.