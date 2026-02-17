În loc să restructureze sectorul bugetar, guvernul angajează. Câte posturi sunt disponibile la stat
Lumea Politică, 17 februarie 2026 03:10
Începutul anului aduce o creștere a locurilor de muncă în sectorul public, cu peste 1.500 de posturi disponibile. Deși numărul este mai mic față de sectorul privat, creșterea față de anul trecut este considerabilă. Angajatorii din sectorul public au postat peste 1.500 de locuri de muncă de la începutul anului, conform unei firme de recrutare […]
Alte ştiri de Lumea Politică
Acum 30 minute
04:00
Procurorul general Pam Bondi: „toate” dosarele legate de Jeffrey Epstein au fost dezvăluite. Peste 300 de nume mari apar în documente # Lumea Politică
Procurorul general al SUA, Pam Bondi, a anunțat publicarea tuturor dosarelor legate de Jeffrey Epstein, conform unei legi privind transparența. Lista include nume sonore precum Donald Trump, Barack Obama și Bill Gates. Procurorul general al Statelor Unite, Pam Bondi, a făcut publică decizia într-o scrisoare oficială, precizând că „toate” dosarele legate de Jeffrey Epstein au […]
Acum 2 ore
03:10
În loc să restructureze sectorul bugetar, guvernul angajează. Câte posturi sunt disponibile la stat # Lumea Politică
Începutul anului aduce o creștere a locurilor de muncă în sectorul public, cu peste 1.500 de posturi disponibile. Deși numărul este mai mic față de sectorul privat, creșterea față de anul trecut este considerabilă. Angajatorii din sectorul public au postat peste 1.500 de locuri de muncă de la începutul anului, conform unei firme de recrutare […]
Acum 4 ore
01:40
O „vrăjitoare” din Ialomița a evoluat în era tehnologiei. Și-a însușit două telefoane ca să le „ardă” bateriile # Lumea Politică
O adolescentă din Ialomița este anchetată pentru înșelătorie după ce a folosit metoda ghicitului pentru a sustrage două telefoane mobile. Incidentul a avut loc în Buzău, iar prejudiciul a fost recuperat. O tânără de 17 ani din Ialomița este cercetată de polițiștii din Buzău pentru înșelătorie. Ea a convins o altă adolescentă să îi dea […]
Acum 6 ore
00:10
Oana Gheorghiu cere „maturitate”: „România nu-și permite să plătească la nesfârșit bani pe care nu-i are și să se împrumute” # Lumea Politică
Vicepremierul Oana Gheorghiu a declarat că este esențial ca politicienii să acționeze responsabil pentru a stopa împrumuturile excesive. De asemenea, a confirmat pierderea fondurilor europene din cauza reformelor nefinalizate. Vicepremierul Oana Gheorghiu a subliniat că politicienii trebuie să acționeze cu maturitate pentru a opri împrumuturile necontrolate ale României. Într-un interviu la Digi 24, ea a […]
16 februarie 2026
23:30
Câte persoane au pierdut indemnizațiile de handicap, numai în Iași, după noile prevederi legale # Lumea Politică
În județul Iași, sute de persoane au fost afectate în 2025 de reevaluările gradului de handicap. Modificările au inclus fie pierderea încadrării, fie trecerea la un grad inferior. Ministerele de resort au avertizat în repetate rânduri asupra neconcordanțelor din sistem. Un raport al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași indică faptul că, […]
Acum 12 ore
19:00
Nicușor Dan, criticat pentru participarea la Consiliul Păcii. „Secta USR-istă și gașca de propagandă o să amuțească” # Lumea Politică
Decizia lui Nicușor Dan de a lua parte la prima reuniune a Consiliului Păcii de la Washington a stârnit critici acerbe. Fostul premier Adrian Năstase și Silviu Predoiu, fost șef SIE, au comentat acid pe rețelele sociale. România va avea statut de observator, dar mulți pun sub semnul întrebării relevanța acestei participări. Nicușor Dan va […]
18:40
Cristian Tudor Popescu, îngrijorat pentru vizita lui Nicușor Dan în SUA. „Un detaliu, neesențial: ce-o să facă acolo” # Lumea Politică
Cristian Tudor Popescu și-a exprimat nemulțumirea față de participarea lui Nicușor Dan la Consiliul Păcii de la Washington. Jurnalistul consideră că președintele nu a luat decizii importante în cele 9 luni de mandat, iar vizita este inutilă. Cristian Tudor Popescu a criticat pe Facebook decizia lui Nicușor Dan de a participa la reuniunea Consiliului Păcii […]
16:00
Podcastul „Legende Urbane” a înregistrat în ultimul an peste 46 de milioane de vizualizări pe toate platformele digitale. Vă prezentăm topul celor mai vizionați invitați care s-au perindat prin studiourile „Legende Urbane” în acest an. Peste jumătate din invitați au adunat peste un milion de spectatori Din cele 31 de episoade de „Legende Urbane”, nu […]
Acum 24 ore
14:50
Explozie de prețuri în ianuarie! Alimentele de bază s-au scumpit pe linie, față de anul trecut. Pâinea, cu aproape 10%, laptele cu 11%, ouăle cu 13%. Ce produs e campionul scumpirilor, cu aproape 25% # Lumea Politică
Rata inflației rămâne ridicată la începutul anului 2026, cu o ușoară scădere față de sfârșitul lui 2025. Conform INS, inflația anuală a fost de 9,6% în ianuarie. Prețurile la energie, alimente și servicii continuă să apese asupra bugetelor. Datele INS arată că indicele prețurilor de consum a crescut cu 0,86% în ianuarie față de decembrie […]
14:50
INS anunță că inflația rămâne aproape de 10%. Viața tot mai scumpă în 2026: românii plătesc cu 60% mai mult la curent și cu 25% mai mult la cafea # Lumea Politică
La începutul anului 2026, inflația în România continuă să fie la un nivel alarmant, cu o rată anuală de 9,6%. În ciuda unei ușoare scăderi față de finalul anului trecut, gospodăriile resimt puternic creșterile de prețuri, mai ales în sectoarele de servicii și energie. Datele publicate de Institutul Național de Statistică (INS) arată că, în […]
14:50
Zelenski se dezlănțuie împotriva rușilor: „Du-te dracului în Rusia!” / Ce a generat furia președintelui Ucrainei # Lumea Politică
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a lansat un atac dur asupra rușilor care trăiesc în Occident, cerând sancțiuni mai dure. El a avertizat, de asemenea, despre pericolul reprezentat de Vladimir Putin, dacă nu este oprit. Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei, a adresat un mesaj dur rușilor care locuiesc în Occident, susținuți financiar de rudele lor din Rusia. […]
14:50
Economistul Adrian Negrescu explică manevra prin care se va scădea inflația din pix: Creșterea prețului energiei nu se mai ia în calcul # Lumea Politică
Economistul Adrian Negrescu prevede o scădere a inflației în a doua jumătate a anului 2026, dar nu datorită reducerii prețurilor sau creșterii veniturilor. Schimbarea vine din eliminarea creșterii prețului la energie din formula de calcul. Adrian Negrescu a declarat că inflația din România va cunoaște o temperare semnificativă în a doua parte a anului 2026. […]
14:50
Adrian Câciu pune cifrele în fața lui Bolojan: România a terminat banii din PNRR, are 0 euro în conturi. Din iunie 2025 nu a tras niciun cent # Lumea Politică
Fostul ministru al Fondurilor Europene, Adrian Câciu, a declarat că România are zero euro în conturi din PNRR. El a subliniat că țara nu a accesat fonduri europene din iunie 2025 și că plățile curente sunt acoperite din împrumuturi naționale. Adrian Câciu, fostul ministru al Fondurilor Europene, a lansat acuzații grave privind gestionarea fondurilor din […]
14:40
Prima ședință a coaliției după câteva săptămâni de pauză. Miniștrii PSD refuză să își dea avizul pentru reforma administrației / „Le urăm succes # Lumea Politică
Liderii coaliției de guvernare s-au întâlnit pentru a discuta despre reforma administrației, dar PSD refuză să semneze avizele necesare din cauza tăierilor salariale. Discuțiile au loc pe fondul unor amenințări privind ruperea coaliției și organizarea de alegeri anticipate. Liderii PSD, PNL, USR, UDMR și ai Minorităților Naționale s-au reunit luni pentru a discuta despre adoptarea […]
14:40
Cristian Tudor Popescu nu este impresionat după ce Nicușor Dan a anunțat că merge la Consiliul pentru Pace al lui Trump: ‘România la clasa a doua’ # Lumea Politică
Președintele României, Nicușor Dan, a decis să participe la Consiliul pentru Pace organizat de Donald Trump la Washington. Cristian Tudor Popescu a reacționat critic la această decizie, punând sub semnul întrebării și o posibilă întâlnire la Casa Albă. Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat că va participa la Consiliul pentru Pace, organizat de fostul președinte […]
14:10
Trump anunță fonduri pentru Gaza. Nicușor Dan s-a hotărât să ajungă la Consiliul pentru Pace # Lumea Politică
Donald Trump a anunțat că statele membre ale Consiliului pentru Pace vor aloca peste 5 miliarde de dolari pentru reconstrucția și ajutorul umanitar în Gaza. Reuniunea va avea loc joi la Washington, cu prezența unor delegații din peste 20 de țări. România și Italia vor participa ca observatori. Donald Trump a dezvăluit pe Truth Social […]
13:40
Statele UE nu sunt pregătite să ofere Ucrainei o dată concretă pentru aderarea la blocul comunitar, a declarat Kaja Kallas la Conferinţa de Securitate de la Munchen. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski insistă asupra unei date precise, dar negocierile sunt încă în desfășurare. Kaja Kallas a afirmat că statele membre ale UE nu sunt pregătite să […]
13:10
SUA transportă primul microreactor nuclear într-o operațiune istorică. Alternativă la generatoarele pe motorină # Lumea Politică
Un avion militar C-17 a realizat prima transportare a unui microreactor nuclear din California în Utah, marcând un moment istoric pentru SUA. Acțiunea, coordonată de Departamentele Energiei și Apărării, explorează potențialul energiei nucleare portabile în zone izolate. Un microreactor nuclear a fost transportat pentru prima dată de un avion militar C-17, din California în Utah, […]
12:40
Relațiile lui Epstein cu Mossad. Oficialii israelieni au sărit ca arși să nege total # Lumea Politică
Relația dintre fostul premier israelian Ehud Barak și Jeffrey Epstein a reaprins teoriile considerate conspiraționiste privind legături cu Mossad. Liderii politici israelieni și foști oficiali ai serviciilor secrete resping ferm aceste acuzații. Un nou val de documente și reportaje a adus în prim-plan relația dintre fostul prim-ministru israelian Ehud Barak și Jeffrey Epstein. Aceste dezvăluiri […]
12:10
obama Fostul președinte american Barack Obama a declarat într-un interviu că extratereștrii sunt reali, însă a respins ferm ideea că guvernul SUA ar ascunde dovezi despre forme de viață extraterestră la Area 51. Discuția a avut loc cu comentatorul politic Brian Tyler Cohen, care l-a întrebat direct despre existența extratereștrilor. Obama a răspuns: „Sunt reali, […]
11:40
Reducere drastică a consumului de alimente. Ministrul Barbu propune din nou plafonarea adaosului comercial # Lumea Politică
Scăderea puterii de cumpărare a românilor a dus la o reducere drastică a consumului de alimente, avertizează Florin Barbu. Ministrul Agriculturii anunță un mecanism de plafonare a adaosului comercial, corelat cu inflația, pentru a proteja industria alimentară. Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a declarat că puterea de cumpărare a românilor a scăzut semnificativ, iar consumul de […]
11:10
Duble negocieri la Geneva. Trump îi trimite pe Kushner și Witkoff ca să oprească două războaie # Lumea Politică
Donald Trump a desemnat pe Jared Kushner și Steve Witkoff să reia discuțiile cu Iranul asupra programului nuclear. Cei doi vor merge săptămâna aceasta la Geneva pentru negocieri indirecte cu Teheranul, sub medierea Omanului. Casa Albă a confirmat duminică, 15 februarie, că Jared Kushner și Steve Witkoff, emisarul special, vor participa la discuțiile de la […]
10:40
România și Europa în fața unei crize demografice. Vârsta medie și „depopularea regională” la noi # Lumea Politică
Populația Uniunii Europene îmbătrânește rapid, vârsta medie ajungând la 44,9 ani în 2025. Raportul Eurostat indică provocări majore pentru sistemele de pensii și economie. România se confruntă cu o presiune suplimentară odată cu pensionarea “decrețeilor”. Vârsta medie a populației din UE a atins 44,9 ani la 1 ianuarie 2025, cu o creștere de peste 2 […]
10:10
Activele Blue Air, scoase la licitație. Platforma de vânzări anunță rezultate record # Lumea Politică
Activele mai multor companii, inclusiv Blue Air, au fost vândute pe o platformă specializată în 2025, generând încasări de peste 32,5 milioane euro. Licitațiile au inclus atât bunuri imobiliare cât și mobile, printre care carcase de avioane Boeing. Platforma își propune să investească în tehnologii noi pentru a îmbunătăți experiența utilizatorilor. Activele Blue Air, alături […]
09:30
Kim Jong Un inaugurează un cartier pentru familiile militarilor morți în Ucraina, într-un moment important # Lumea Politică
Kim Jong Un a deschis un cartier dedicat familiilor militarilor decedați în operațiuni externe, inclusiv în Ucraina. Evenimentul a marcat și o nouă apariție publică a fiicei sale, Ju Ae. Liderul nord-coreean Kim Jong Un a inaugurat duminică, 15 februarie, un cartier rezidențial în Phenian, dedicat familiilor militarilor căzuți în operațiuni externe, cum ar fi […]
09:10
Plan controversat readus în joc de Moscova: Rusia vrea plasarea Ucrainei sub administraţie internaţională # Lumea Politică
Rusia reia propunerea de a plasa Ucraina sub o administrație internațională coordonată de ONU. Inițiativa vine cu puțin timp înaintea negocierilor mediate de SUA. Vice-ministrul rus de externe, Mihail Galuzin, a confirmat deschiderea Moscovei pentru discuții pe această temă. Rusia readuce în prim-plan o propunere lansată de președintele Vladimir Putin, care vizează plasarea Ucrainei sub […]
09:10
Elena Udrea s-a pozat cu un șarpe și a dat un mesaj cu subînțeles: La câți șerpi “am ținut la sân”, cu acesta a fost o joacă # Lumea Politică
Elena Udrea a stârnit reacții pe Facebook cu o postare amuzantă despre vizita la o grădină zoologică din Capitală. Fosta politiciană a glumit pe seama întâlnirii cu un șarpe, comparând-o cu experiențele din trecut. Reacțiile au venit rapid din partea urmăritorilor săi. Elena Udrea a postat recent pe Facebook un mesaj plin de umor despre […]
09:00
Ciolacu: „Dacă PSD iese din guvern, ne ducem către alegeri anticipate/ Lucrurile duc spre ruperea coaliției” # Lumea Politică
Fostul premier Marcel Ciolacu trage un semnal de alarmă în privința stabilității coaliției de guvernare. El avertizează că lipsa dialogului ar putea duce la ieșirea PSD de la guvernare. În cazul unei ruperi, alegerile anticipate sunt văzute ca soluția ideală. Marcel Ciolacu, fost premier și lider PSD, a lansat critici dure la adresa coaliției de […]
09:00
Ședință tensionată luni la Palatul Victoria. Coaliția, la un pas de ruptură după anunțul recesiunii tehnice # Lumea Politică
Ședința de luni a coaliției de guvernare se anunță tensionată după anunțul intrării României în recesiune tehnică. PSD critică dur guvernul condus de Ilie Bolojan și sugerează schimbări. Liberalii insistă pe reforme și adoptarea bugetului. După două săptămâni fără discuții formale între lideri, coaliția de guvernare se confruntă cu tensiuni sporite. Anunțul recesiunii a provocat […]
09:00
Președintele Nicușor Dan a reacționat după anunțul INS privind recesiunea tehnică, subliniind necesitatea concentrării pe problemele structurale. El a îndemnat cetățenii să continue să exercite presiune asupra decidenților politici. România a intrat în recesiune tehnică, conform datelor INS. Produsul Intern Brut a scăzut cu 1,9% în trimestrul IV din 2025, după un declin de 0,2% […]
09:00
Trump promite sprijin militar Israelului. SUA și Iranul reiau negocierile nucleare. # Lumea Politică
Donald Trump a promis sprijin militar Israelului împotriva Iranului, dacă nu se ajunge la un acord nuclear. SUA intensifică prezența militară în Orientul Mijlociu, în timp ce discuțiile cu Iranul continuă la Geneva. Donald Trump i-a garantat premierului israelian Benjamin Netanyahu sprijinul SUA pentru atacurile asupra Iranului, în lipsa unui acord nuclear. Întâlnirea a avut […]
08:50
Șeful CNAS avertizează că românii săraci riscă să fie lăsați fără tratamente în spitale: Spitalele private vor atrage pacienți tineri și sănătoși! # Lumea Politică
Horațiu Moldovan, șeful CNAS, avertizează că introducerea mai multor case de asigurări, inclusiv private, ar putea afecta pacienții vulnerabili și spitalele publice. El subliniază că reforma sistemului de sănătate ar trebui să se concentreze pe autonomia reală și eficiența cheltuirii fondurilor. Horațiu Moldovan, președintele CNAS, a declarat că reforma sănătății în România este esențială, dar […]
08:50
Cine este vinovatul, în opinia fostului premier Orban, din cauza căruia nu a fost îmbunătățit ratingul de țară: Este neîncrederea în PSD # Lumea Politică
Agenția Fitch a menținut ratingul României la „BBB-” cu perspectivă negativă, generând reacții critice din partea fostului premier Ludovic Orban. Orban a subliniat că această decizie nu aduce beneficii economice semnificative și a evidențiat neîncrederea în viitorul politic ca factor de risc. Liderul Forța Dreptei, Ludovic Orban, a comentat duminică menținerea ratingului de către Fitch, […]
08:50
Motivul uluitor pentru care mașinile electrice ieftine, precum cea în care o femeie a ars de vie, în București, se aprind ca torțele. Sunt adevarate coșciuge pe roți # Lumea Politică
O tragedie a avut loc vineri în Sectorul 6 din București, unde o femeie a murit carbonizată într-o mașină electrică Arora S2. Vehiculul produs în Turcia a ridicat semne de întrebare legate de siguranța mașinilor electrice ieftine. Titi Aur, expert în conducere defensivă, explică riscurile pe care le implică aceste vehicule. O femeie a murit […]
08:40
Ciolacu îl acuză pe Bolojan de „şmecherii contabiliceşti”: „Suntem primul stat care a fost în recesiune fără să-şi dea seama” # Lumea Politică
Fostul premier Marcel Ciolacu critică guvernul condus de Ilie Bolojan, acuzând manipularea datelor economice pentru a ascunde recesiunea din România. În replică, Bolojan afirmă că recesiunea era inevitabilă și face parte dintr-o schimbare economică majoră. Marcel Ciolacu a declarat duminică, la Antena 3, că România ar fi trecut prin recesiune în urmă cu doi ani […]
Mai mult de 2 zile în urmă
15:10
Toxiinfecție în parlamentul ucrainean. S-au colectat „probe”. Bănuielile, îndreptate spre cantina „sovietică” # Lumea Politică
Situație inedită în Rada ucraineană, unde mai mulți deputați au prezentat simptome de toxiinfecție alimentară. Activitatea parlamentară a fost suspendată temporar, iar autoritățile sanitare investighează cauza incidentului. Mai mulți deputați din Rada ucraineană ar fi ajuns cu simptome tipice unei toxiinfecții alimentare, ceea ce a dus la perturbarea activității legislative. Autoritățile sanitare au demarat investigații […]
14:40
Ion Cristoiu a analizat discursul controversat al lui Călin Georgescu, acuzat de propagandă fascistă. În emisiunea lui Marius Tucă, Cristoiu a contestat acuzațiile procuraturii, comparând temele naționaliste ale discursului cu cele ale altor politicieni. Invitat la emisiunea lui Marius Tucă, Ion Cristoiu a discutat despre discursul lui Călin Georgescu, considerat fascist de procuratură. Cristoiu a […]
13:40
Deputatul AUR Daniel Ciornei a organizat un protest neobișnuit la Baia Mare, aducând o capră îmbrăcată cu sigla PSD în fața Primăriei. Gestul său a stârnit reacții critice pe rețelele sociale, fiind considerat de mulți drept ridicol. Joi, deputatul AUR Daniel Ciornei a protestat în fața Primăriei Baia Mare alături de o capră îmbrăcată în […]
11:10
Adrian Câciu, despre „acoliții premierului” și iminentul rating Fitch: „Propaganda vă va spune că e foarte bine” # Lumea Politică
Adrian Câciu, fost ministru al Finanțelor, avertizează că susținătorii premierului Bolojan pregătesc laude, în ciuda posibilei mențineri a perspectivei negative a României de către Fitch. Câciu subliniază că cetățenii resimt efectele guvernării actuale. Adrian Câciu, ex-ministru al Finanțelor, avertizează că agenția Fitch ar putea păstra o perspectivă negativă asupra ratingului României. El susține că apropiații […]
10:50
Ludovic Orban, liderul Forța Dreptei, solicită o reformă administrativă urgentă în România, vizând reducerea numărului de județe și unități administrativ-teritoriale. Acesta critică primarii care se opun restructurării și evidențiază angajările pe criterii politice în primării. Într-o intervenție la RFI România, Ludovic Orban a subliniat că sistemul administrativ actual este “supradimensionat și ineficient”. El a acuzat […]
10:20
Macron, preocupat de „hidra” antisemitismului din Franța. Ce a făcut în curtea Palatului Élysée # Lumea Politică
Președintele Emmanuel Macron a denunțat răspândirea antisemitismului în Franța, numind fenomenul o „hidră” care a pătruns în societate. În discursul său, Macron a cerut sancțiuni dure pentru oficialii cu remarci antisemite. Președintele Franței, Emmanuel Macron, a vorbit vineri despre amenințarea antisemitismului în cadrul unei ceremonii la Palatul Élysée. Evenimentul a marcat 20 de ani de […]
10:10
Prețurile pentru apă și canalizare variază drastic în România. Unde sunt cele mai mici tarife # Lumea Politică
La începutul lunii februarie 2026, prețurile pentru apă potabilă și canalizare diferă semnificativ între județele din România. Datele ANRSC arată că în unele regiuni costurile sunt aproape duble față de altele, în timp ce București și Ilfov rămân printre zonele cu cele mai accesibile tarife. Datele oficiale ale ANRSC, valabile la 1 februarie 2026, indică […]
09:40
Zvonuri despre revenirea pe scena politică a fostului cancelar Angela Merkel. Reacții oficiale # Lumea Politică
Speculațiile privind o posibilă candidatură a fostului cancelar Angela Merkel la președinția Germaniei au fost respinse de biroul său. Publicația Bild a sugerat că Partidul Verzilor ar putea să o propună, dar liderii partidului au negat informația. Zvonurile despre o eventuală candidatură a Angelei Merkel la președinția Germaniei au fost dezmințite de biroul fostului cancelar. […]
09:10
Cu România intrată în recesiune tehnică, Nazare vorbește de o creștere economică „mică”. Care e „adevăratul” risc # Lumea Politică
România a intrat oficial în recesiune tehnică, dar ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, afirmă că țara se află pe drumul cel bun. Premierul Bolojan promite prosperitate din a doua jumătate a anului. Nazare subliniază că economia este susținută de investiții și un management eficient. România a intrat în recesiune tehnică, dar ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a […]
09:10
Economistul Adrian Negrescu: „Evoluția economică a României, în momentul de față, urmează tiparul unor dinți de fierăstrău” # Lumea Politică
România a intrat oficial în recesiune tehnică, conform specialistului Adrian Negrescu. Scăderea economică din ultimele trimestre este pusă pe seama politicilor guvernamentale și a inflației ridicate. Expertul atrage atenția asupra provocărilor economice care vor continua în 2026. România se confruntă cu recesiune tehnică după trei trimestre consecutive de scădere economică în 2025, a declarat Adrian […]
09:10
Cod secret pentru accesul fetelor lui Epstein la Palatul Buckingham. Reacția poliției metropolitane # Lumea Politică
Noi dezvăluiri din dosarele Epstein sugerează că Prințul Andrew ar fi folosit un cod secret pentru a permite accesul unor tinere femei în Palatul Buckingham. Formula ar fi fost utilizată pentru a ocoli verificările de securitate, stârnind reacții și cereri de anchetă. Prințul Andrew este vizat de noi acuzații în urma unor dezvăluiri din presa […]
08:40
Claudiu Manda îi arată pisica lui Bolojan. România în recesiune tehnică, „experimentul s-a terminat” # Lumea Politică
Secretarul general al PSD, Claudiu Manda, îl avertizează pe premierul Ilie Bolojan cu posibila demitere din funcție, după ce datele oficiale indică intrarea României în recesiune tehnică. Manda acuză politica economică a premierului și îndeamnă la schimbări rapide. Secretarul general al PSD, Claudiu Manda, a lansat un mesaj dur către premierul Ilie Bolojan, avertizând că […]
08:10
Toaletele inteligente din Iași, un eșec costisitor. Numai una costă cât un SUV de lux # Lumea Politică
Toaletele publice moderne din Iași, achiziționate cu prețuri comparabile cu cele ale unor garsoniere, s-au dovedit a fi un fiasco. Primăria a decis acum să investească în noi toalete, cu prețuri asemănătoare unei mașini noi. Primăria Iași a plătit în 2017 30.000 de euro pentru fiecare din cele șase toalete inteligente, însă acestea nu au […]
08:00
Oana Țoiu, între gafe și agenda de securitate de la München: „Mă bucur că sunt aici, deși nu am nimic de zis” # Lumea Politică
Participarea României la Conferința de Securitate de la München din acest an este marcată de prezența ministrului de Externe, Oana Țoiu, care a susținut în aceste zile intervenții publice pe teme de actualitate, atât la München, cât și la Londra, în cadrul unui eveniment organizat de Chatham House. Declarațiile șefei diplomației române au atras însă […]
07:10
Bipolaritatea este o situație în care două superputeri similare se află în concurență directă sau indirectă pe scena mondială, ambele având un avans considerabil față de restul statelor. Multipolaritatea este o situație în care trei sau mai multe superputeri similare se află în concurență directă, sau indirectă, între ele. Acum că am definit aceste concepte […]
