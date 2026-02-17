Procurorul general Pam Bondi: „toate” dosarele legate de Jeffrey Epstein au fost dezvăluite. Peste 300 de nume mari apar în documente

08:10

Toaletele publice moderne din Iași, achiziționate cu prețuri comparabile cu cele ale unor garsoniere, s-au dovedit a fi un fiasco. Primăria a decis acum să investească în noi toalete, cu prețuri asemănătoare unei mașini noi. Primăria Iași a plătit în 2017 30.000 de euro pentru fiecare din cele șase toalete inteligente, însă acestea nu au […]