Claudiu Manda îi arată pisica lui Bolojan. România în recesiune tehnică, „experimentul s-a terminat”
Lumea Politică, 14 februarie 2026 08:40
Secretarul general al PSD, Claudiu Manda, îl avertizează pe premierul Ilie Bolojan cu posibila demitere din funcție, după ce datele oficiale indică intrarea României în recesiune tehnică. Manda acuză politica economică a premierului și îndeamnă la schimbări rapide. Secretarul general al PSD, Claudiu Manda, a lansat un mesaj dur către premierul Ilie Bolojan, avertizând că […]
Acum 30 minute
08:40
Claudiu Manda îi arată pisica lui Bolojan. România în recesiune tehnică, „experimentul s-a terminat” # Lumea Politică
Secretarul general al PSD, Claudiu Manda, îl avertizează pe premierul Ilie Bolojan cu posibila demitere din funcție, după ce datele oficiale indică intrarea României în recesiune tehnică. Manda acuză politica economică a premierului și îndeamnă la schimbări rapide. Secretarul general al PSD, Claudiu Manda, a lansat un mesaj dur către premierul Ilie Bolojan, avertizând că […]
Acum o oră
08:10
Toaletele inteligente din Iași, un eșec costisitor. Numai una costă cât un SUV de lux # Lumea Politică
Toaletele publice moderne din Iași, achiziționate cu prețuri comparabile cu cele ale unor garsoniere, s-au dovedit a fi un fiasco. Primăria a decis acum să investească în noi toalete, cu prețuri asemănătoare unei mașini noi. Primăria Iași a plătit în 2017 30.000 de euro pentru fiecare din cele șase toalete inteligente, însă acestea nu au […]
Acum 2 ore
08:00
Oana Țoiu, între gafe și agenda de securitate de la München: „Mă bucur că sunt aici, deși nu am nimic de zis” # Lumea Politică
Participarea României la Conferința de Securitate de la München din acest an este marcată de prezența ministrului de Externe, Oana Țoiu, care a susținut în aceste zile intervenții publice pe teme de actualitate, atât la München, cât și la Londra, în cadrul unui eveniment organizat de Chatham House. Declarațiile șefei diplomației române au atras însă […]
07:10
Bipolaritatea este o situație în care două superputeri similare se află în concurență directă sau indirectă pe scena mondială, ambele având un avans considerabil față de restul statelor. Multipolaritatea este o situație în care trei sau mai multe superputeri similare se află în concurență directă, sau indirectă, între ele. Acum că am definit aceste concepte […]
Acum 24 ore
16:10
România se duce în cap. Datele Eurostat arată că țara noastră are cea mai mare scădere a PIB-ului din toată Uniunea Europeană # Lumea Politică
România a intrat oficial în recesiune tehnică, având cea mai mare scădere a PIB din UE, potrivit Eurostat. Premierul Ilie Bolojan și fostul premier Victor Ponta au reacționat cu opinii opuse față de această situație. România a înregistrat cea mai mare scădere a PIB din Uniunea Europeană, conform datelor Eurostat. În trimestrul IV din 2025, […]
16:10
Premierul Ilie Bolojan a anunțat la Europa FM că prețul energiei electrice ar putea scădea cu 10-20% dacă se deblochează investițiile în sistemul energetic. El a criticat alocarea excesivă a avizelor de racordare, care împiedică dezvoltarea capacităților reale de producție. Premierul Ilie Bolojan a declarat că reducerea prețului energiei electrice cu 10-20% este posibilă prin […]
16:10
Ilie Bolojan anunță că recesiunea se va încheia în a doua jumătate a anului: E ca atunci când iei antibiotice, trebuie să iei și probiotice # Lumea Politică
Premierul Ilie Bolojan a detaliat la Europa FM motivele pentru care România a intrat în recesiune tehnică. El a explicat că măsurile economice de corecție au fost necesare pentru reducerea deficitelor, dar au avut efecte de contracție economică. Premierul Ilie Bolojan a declarat la Europa FM că România se află oficial în recesiune tehnică. El […]
16:00
Ciolacu acuză INS că a falsificat datele din 2024, pentru a transforma creșterea economică în recesiune # Lumea Politică
Marcel Ciolacu a lansat acuzații grave la adresa Institutului Național de Statistică, susținând că datele economice au fost falsificate. Fostul premier afirmă că actuala creștere economică i se datorează, dar criticile nu au întârziat să apară online. Marcel Ciolacu, fost lider PSD, susține că INS a modificat datele economice din 2024, când era premier, pentru […]
16:00
Cum pot fi compensați bucureștenii pentru energia termică nelivrată în ianuarie. Anunțul Termoenergetica # Lumea Politică
Locuitorii din București care nu au primit căldură și apă caldă la standardele contractuale în ianuarie pot solicita o compensare pentru luna februarie. Compania Termoenergetica a anunțat că cererile se depun prin asociațiile de proprietari. Problemele au afectat în special sectoarele 2 și 3 ale Capitalei. De la începutul lunii ianuarie, o avarie la CET […]
16:00
Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu: „Ce a cauzat recesiunea? Inconștiența guvernului Bolojan, care a majorat în același timp prețurile la energia electrică, dar și taxele de consum # Lumea Politică
Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR, acuză Guvernul Bolojan de inconștiență economică, susținând că măsurile de austeritate au dus la recesiune. El afirmă că majorările de prețuri și taxe au afectat grav economia. „Ce a cauzat recesiunea? Inconștiența guvernului Bolojan, care a majorat în același timp prețurile la energie electrică după 1 iulie 2025, dar și […]
16:00
Băluță îl critică din nou pe Ciucu: „În afară de a plânge în tramvai, nu face nimic” # Lumea Politică
Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a lansat acuzații dure la adresa primarului general Ciprian Ciucu, susținând că acesta are un comportament de „baron” și că politica sa publică este centrată pe „lacrimi”. Băluță a criticat propunerea de creștere a prețului biletelor de transport și a oferit soluții alternative. Ciucu și-a exprimat nemulțumirea față de relația […]
16:00
Sorin Grindeanu, atacuri la premier și un avertisment după ce România a intrat în recesiune: „O guvernare dacă nu este pentru oameni, atunci nu va mai fi deloc” # Lumea Politică
Sorin Grindeanu, liderul PSD, a declarat că partidul său își asumă responsabilitatea pentru recesiunea tehnică a României, dar acuză premierul Bolojan de direcția greșită a economiei. Grindeanu susține că măsurile luate au fost nesatisfăcătoare și a lansat critici dure la adresa premierului. Sorin Grindeanu a afirmat pe Facebook că România a intrat oficial în recesiune […]
15:40
Andrei Marga critică dur guvernarea Nicușor Dan – Ilie Bolojan: „se adâncește prostocrația” # Lumea Politică
Fostul ministru de Externe, Andrei Marga, a lansat critici acide la adresa actualei guvernări, atacând direct liderii Nicușor Dan și Ilie Bolojan. Marga a subliniat că regimul actual elimină meritocrația și promovează incompetența. Andrei Marga, fost ministru de Externe și al Educației, a criticat vehement regimul condus de Nicușor Dan și Ilie Bolojan, pe care […]
15:00
Paradoxul comunicării moderne în România e ușor de formulat, dar greu de digerat: n-am vorbit niciodată atât de mult unii cu alții și, cu toate astea, parcă nu ne-am înțeles niciodată mai puțin. Avem platforme peste platforme, expunere continuă, opinii la fiecare colț de internet — și totuși dialogul public pare tot mai subțire, mai […]
14:10
Kremlinul ia în calcul să-l invite pe Donald Trump la parada militară din Moscova, organizată cu ocazia Zilei Victoriei. Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, a declarat că se vor interesa dacă Trump poate participa. Pe 9 mai, Rusia sărbătorește victoria asupra Germaniei naziste cu o paradă militară în Piața Roșie din Moscova. Evenimentul […]
14:10
Nicușor Dan laudă candidații pentru șefia Parchetelor: „niște oameni foarte interesanți printre ei” # Lumea Politică
Președintele Nicușor Dan a declarat că printre candidații pentru șefia celor trei Parchete se află persoane „foarte interesante”. El a respins speculațiile legate de Marius Voineag și a evitat să ofere un termen pentru propunerile privind serviciile secrete. În cadrul unei conferințe de presă după reuniunea liderilor Consiliului European, președintele Nicușor Dan a afirmat că […]
13:10
Proiecții alarmante: Creștere masivă a cazurilor de cancer până în 2040, mai ales la anumite tipuri. Unde se situează România # Lumea Politică
Incidența cancerului va crește semnificativ până în 2040, cu un impact major asupra mortalității, avertizează Sistemul European de Informații cu privire la Cancer. În România, deși incidența este sub media UE, mortalitatea rămâne ridicată, subliniind necesitatea unor măsuri de prevenție și diagnostic precoce. Îmbătrânirea populației va determina o creștere a incidenței cancerului, cu proiecții arătând […]
13:00
Nicușor Dan a precizat că România va avea statut de observator la Consiliul pentru Pace din 19 februarie, din cauza nepotrivirilor cu carta organizației. Deși inițial planificase să participe la evenimentul din Washington, surse politice sugerează că ar putea să nu mai meargă. Nicuşor Dan a declarat că România va participa la Consiliul pentru Pace […]
13:00
Sistemul de pensii din România se bazează pe puncte acumulate pe parcursul carierei. Punctajul reflectă contribuțiile raportate la câștigul salarial mediu brut. Profesii diferite înregistrează pensii semnificativ diferite. Calculul pensiei se bazează pe numărul de puncte obținute de-a lungul carierei. Aceste puncte sunt proporționale cu contribuțiile plătite, în raport cu câștigul salarial mediu brut din […]
12:50
Nicușor Dan acuză CCR de „tergiversare” privind pensiile magistraților: „Îmi doresc asumare din partea CCR” # Lumea Politică
Amânarea deciziei CCR privind pensiile magistraților a stârnit reacții dure. Nicușor Dan acuză tergiversarea, în timp ce Tudorel Toader justifică întârzierile. Cazul este amânat pentru a cincea oară. Președintele Nicușor Dan a criticat amânarea Curții Constituționale Române de a lua o decizie referitoare la pensiile magistraților. El consideră că este „o tergiversare” și cere o […]
12:50
Continuă asaltul asupra lui Bolojan din interiorul partidului. Alin Tișe, lider PNL: „S-a instalat o nouă disciplină olimpică: tăierea sincron” # Lumea Politică
Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj, a adresat o scrisoare deschisă lui Ilie Bolojan, premier și președinte PNL, criticând tăierile bugetare ce afectează cetățenii vulnerabili. Tișe susține că măsurile guvernamentale favorizează companiile de stat, în detrimentul reformelor reale. Alin Tișe a publicat pe Facebook un text intitulat „România, Republica Tăierilor”, în care își exprimă nemulțumirea […]
12:40
Un scandal sexual zguduie politica maghiară. Liderul opoziției acuză „capcana cu miere” a guvernului Orban # Lumea Politică
Înaintea alegerilor din 2026, politica maghiară este zguduită de un scandal de proporții. Peter Magyar, liderul partidului de opoziție Tisza, acuză guvernul Viktor Orban de orchestrarea unei „capcane cu miere” pentru a-l discredita. Fidesz neagă acuzațiile, dar tensiunile cresc pe măsură ce campania electorală se intensifică. Ungaria se pregătește pentru alegerile parlamentare din aprilie 2026, […]
12:10
Elevii din clasele a V-a și a VI-a vor avea animale la școală. Opționalul „Ora cu și pentru animale” devine disponibilă în toată țara # Lumea Politică
Un nou opțional, „Ora cu și pentru animale”, va fi introdus în școlile din România pentru elevii de clasa a V-a și a VI-a. Această inițiativă urmărește să dezvolte empatia și responsabilitatea față de animale și va putea fi predată de orice profesor, indiferent de specializare. Noua disciplină opțională a fost aprobată la nivel național […]
11:10
La Tribunalul Vâlcea, o grefieră susține că a fost agresată verbal și fizic de judecătorul Bogdan Mateescu. Incidentul a atras intervenția poliției, iar sindicatul grefierilor denunță public cazul, afirmând că nu este unul izolat. Un incident tensionat a avut loc la Tribunalul Vâlcea, unde o grefieră acuză că a fost agresată verbal și fizic de […]
10:40
Farmaciștii primesc noi responsabilități la regimul „drogurilor” medicale. Guvernul aprobă modificări legislative privind substanțele stupefiante # Lumea Politică
Guvernul a aprobat un proiect de lege ce modifică regimul juridic al substanțelor stupefiante și psihotrope. Schimbările vizează clarificarea legislației, responsabilizarea farmaciștilor și adaptarea la reglementările internaționale. Proiectul va fi dezbătut în Parlament. O nouă inițiativă legislativă a fost aprobată de guvern, aducând modificări esențiale Legii nr. 339/2005. Scopul este de a alinia legislația națională […]
10:30
Președintele Nicușor Dan susține că, în ciuda atacurilor dintre părți, coaliția guvernamentală este eficientă. Adoptarea bugetului este prioritară și se așteaptă finalizarea în două-trei săptămâni. Președintele Nicușor Dan a afirmat că, în ciuda percepțiilor și atacurilor frecvente dintre părțile coaliției, aceasta funcționează mai bine decât se vede. Declarațiile au fost făcute după reuniunea informală a […]
10:10
„Oamenii nebuni” sunt corecți și nu fură. Sindicatul de la Investiții l-a pus la zid pe Sebastian Burduja pentru această declarație # Lumea Politică
Sindicatul „MIPE Normalitate” solicită scuze publice și retragerea declarațiilor lui Sebastian Burduja, fost ministru al Energiei, după ce acesta i-a numit „nebuni” pe angajații din sectorul public. Burduja, acum consilier onorific al premierului Ilie Bolojan, a fost reclamat la CNCD de Sindicatul Angajaților din Aparatul de Lucru al Guvernului. Sindicatul „MIPE Normalitate” a condamnat ferm […]
10:00
Trei nume ia în calcul președintele Nicușor Dan pentru funcţiile de directori ai SRI și SIE # Lumea Politică
Președintele Nicușor Dan analizează trei candidați pentru conducerea SRI și SIE. Numirile ar putea avea loc în această lună, fără a fi legate de cele ale șefilor marilor Parchete. Discuțiile cu partidele parlamentare sunt esențiale pentru validarea în Parlament. Președintele Nicușor Dan ia în calcul trei persoane pentru pozițiile de directori la Serviciul Român de […]
10:00
Trump lovește tot mai puternic în punctul vulnerabil al Rusiei pentru a-l forța pe Putin să facă pace în Ucraina # Lumea Politică
Administrația Trump intensifică presiunea asupra aliaților Rusiei, precum Iranul și Venezuela, pentru a limita resursele Kremlinului. Această abordare ar putea accelera negocierile diplomatice și aduce mai repede pacea în Ucraina. Donald Trump a adoptat o strategie de slăbire a capacității Rusiei de a susține războiul din Ucraina, concentrându-se pe aliații Moscovei. Aceștia furnizează resurse esențiale […]
10:00
România a intrat în recesiune tehnică, confirmă Statistica. PIB-ul încă „mișcă”, dar mediul privat e tot mai prudent și apasă frâna # Lumea Politică
Economia românească a înregistrat o contracție în ultimul trimestru din 2025 (față de trimestrul anterior), după ce și în toamnă economia scăzuse față de vara anului trecut. Tehnic, suntem în recesiune deși pe ansamblul întregului an România a avut o creștere de 0,6%, potrivit anunțului făcut vineri de Statistică. Informația vine după ce, luni, premierul […]
09:10
Nicușor Dan: Interes american crescut pentru investiții în România. „Țara noastră își poate consolida relevanța” # Lumea Politică
Președintele Nicușor Dan a anunțat miercuri că există un interes puternic din partea companiilor americane pentru investiții în România. Discuțiile recente cu liderii AmCham indică o întărire a legăturilor economice bilaterale în viitorul apropiat. Președintele Nicușor Dan a transmis pe Facebook că a discutat cu liderii companiilor americane din Camera de Comerț Americană în România […]
09:10
Comisia Europeană, vizată de percheziții în Bruxelles. Ancheta EPPO are o miză de 900 de milioane de euro # Lumea Politică
Poliția belgiană a desfășurat percheziții la sediul Comisiei Europene în cadrul unei investigații privind vânzarea unor active imobiliare. Ancheta, coordonată de Parchetul European, implică o tranzacție de 900 de milioane de euro și are legătură cu fostul comisar pentru buget Johannes Hahn. Percheziții au avut loc joi dimineață la diverse sedii ale Comisiei Europene din […]
Ieri
08:40
Cristian Ghinea îl atacă dur pe Vlad Gheorghe. Replici acide între foștii colegi din USR: „Cârtiță” # Lumea Politică
Cristian Ghinea, fost ministru al Fondurilor Europene, a lansat acuzații grave împotriva lui Vlad Gheorghe, recent numit consilier al premierului Ilie Bolojan. Ghinea îl numește „ticălos” și „unealtă a sistemului”, declanșând un schimb tensionat de replici. Cristian Ghinea susține că Vlad Gheorghe a acționat împotriva intereselor USR în trecut, în contextul tensiunilor dintre PSD și […]
08:10
Reacția Ioanei Dogioiu, după sondajul cu 76% din români care nu au încredere în Bolojan # Lumea Politică
Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a reacționat la un sondaj care arată că 76% dintre români și-au pierdut încrederea în premierul Ilie Bolojan. Dogioiu a subliniat că preluarea funcției de prim-ministru nu a fost dorită de mulți. Sondajul ARA Public Opinion relevă o nemulțumire semnificativă față de activitatea premierului. Ioana Dogioiu, purtătorul de […]
07:40
Un fost primar, condamnat la închisoare pentru că a pus foc la primărie. Cât are de plată Mihai Marin # Lumea Politică
Fostul primar al comunei Beleți-Negrești, Mihai Marin, a fost condamnat la patru ani de închisoare pentru incendierea primăriei. Decizia Judecătoriei Topoloveni nu este definitivă. Marin a susținut inițial că ar fi dat foc din cauza unor conflicte cu angajații. Judecătoria Topoloveni a decis condamnarea lui Mihai Marin la patru ani de închisoare pentru incendierea primăriei […]
07:10
Ciprian Ciucu își prezintă noua colegă de birou, o pisică salvată. „Situația pare destul de critică la primărie dacă a fost nevoie să se apeleze la postări cu pisici” # Lumea Politică
Primarul General al Capitalei, Ciprian Ciucu, a stârnit controverse după ce a postat pe Facebook imagini cu o pisică pe care a salvat-o. În timp ce unii bucureșteni au apreciat gestul, alții au criticat lipsa de acțiune în problemele orașului. Primarul General, Ciprian Ciucu, a împărtășit pe Facebook imagini cu pisica sa, Catchy, pe care […]
06:40
Miniștrii care refuză să semneze ordonanța care le reduce bugetele. „Ministerul Agriculturii şi-a făcut reorganizarea” # Lumea Politică
Mai mulți miniștri refuză să semneze ordonanța care le-ar reduce bugetele, amenințând reforma administrației. Florin Barbu, ministrul Agriculturii, se opune unei noi reduceri de 10% din fondul de salarii. Florin Barbu a declarat că Ministerul Agriculturii nu poate suporta o nouă tăiere de 10% din fondul de salarii. Barbu afirmă că ministerul său este singurul […]
12 februarie 2026
18:40
Robert Negoiță a scăpat de controlul judiciar. Primarul Sectorului 3 se întoarce la Primărie. # Lumea Politică
Tribunalul București a decis joi să revoce măsura controlului judiciar impusă primarului Sectorului 3, Robert Negoiță, în cazul construirii fără avize legale a unor străzi. Decizia instanței este definitivă, ceea ce îi permite lui Negoiță să revină în funcție. Primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, a câștigat joi o bătălie juridică importantă. Tribunalul București a admis […]
16:50
Sistemul global de acreditare se unifică sub Global Accreditation Cooperation Incorporated # Lumea Politică
Sistemul global de acreditare intră într-o nouă etapă, odată cu lansarea Global Accreditation Cooperation Incorporated, o organizație internațională unică ce reunește activitatea a două structuri-cheie: Cooperarea Internațională pentru Acreditarea Laboratoarelor (ILAC) și Forumul Internațional de Acreditare (IAF). Noua entitate și-a început oficial activitatea la 1 ianuarie 2026, marcând totodată lansarea propriului Aranjament de Recunoaștere Multilaterală […]
15:50
Robert Negoiță a ieșit pozitiv la testul antidrog al lui Ceaușescu. „Eu nu știu cu ce aparate umblați” # Lumea Politică
Robert Negoiță, primarul suspendat al Sectorului 3, a fost testat antidrog în fața instanței de activistul Marian Ceaușescu. Testul rapid a ieșit pozitiv, generând noi controverse. Negoiță contestă controlul judiciar și cauțiunea de 800.000 lei impusă de DNA. Robert Negoiță, primarul suspendat al Sectorului 3, s-a prezentat joi la instanță, unde a avut parte de […]
15:50
PSD critică dur nouă filozofie bugetară a Guvernului. Marius Budăi: ‘Dacă rezişti fără 10% personal, câştigi reforma. Dacă nu, ghinion’ # Lumea Politică
Deputatul Marius Budăi critică dur politica bugetară a guvernului, acuzând că reducerile sunt aplicate fără discernământ în toate domeniile, inclusiv în sănătate. Fostul ministru al Muncii avertizează că această abordare poate transforma sistemul sanitar într-un „concurs de supraviețuire”. Deputatul Marius Budăi a lansat critici la adresa guvernului, afirmând că politica bugetară actuală recurge la tăieri […]
15:50
Marcel Ciolacu acuză Guvernul Bolojan de „șmecherii contabile”. Deficitul bugetar, redus prin artificii financiare # Lumea Politică
Marcel Ciolacu a dezvăluit cum, în opinia sa, Ilie Bolojan a manipulat cifrele pentru a reduce deficitul bugetar prin măsuri de austeritate. Acuzațiile sale confirmă dezvăluirile anterioare ale publicației Gândul, evidențiind transferurile financiare care au dus la un deficit aparent mai mic. Marcel Ciolacu a criticat strategia financiară a Guvernului Bolojan, subliniind că „au făcut […]
15:50
Trump forțează achiziția de energie pe cărbune. Pentagonul sub presiune pentru contracte militare # Lumea Politică
Președintele Donald Trump a ordonat Pentagonului să cumpere energie electrică din cărbune, invocând securitatea națională. Această mișcare vine ca parte a eforturilor sale de a revigora industria cărbunelui, într-un context de critică asupra energiilor regenerabile. Președintele Trump a emis un decret prin care cere Departamentului Apărării să achiziționeze energie electrică produsă din cărbune. Măsura, destinată […]
15:40
Noi măsuri anunțate de Putin pentru creșterea natalității. Publicitate pentru familiile cu mulți copii și fonduri serioase # Lumea Politică
Vladimir Putin a anunțat un nou set de măsuri pentru a sprijini „valorile familiale tradiționale” și a stimula natalitatea în Rusia. Decretul vine în contextul unei rate scăzute a fertilității, care a ajuns la 1,347 copii pe femeie, sub nivelul de înlocuire a populației. Rata fertilității din Rusia este în scădere, ajungând la 1,347 copii […]
15:40
Dilemă mare pentru Nicușor Dan: Înclină să refuze invitația lui Donald Trump, dar asta îi va interzice și vizita la Casa Albă # Lumea Politică
Președintele României, Nicușor Dan, trebuie să decidă dacă va participa la reuniunea Consiliului pentru Pace, organizată de Donald Trump pe 19 februarie. Deși invitația este tentantă, Dan cântărește implicațiile internaționale ale unei asemenea decizii. Președintele Nicușor Dan se află într-o dilemă înaintea reuniunii Consiliului pentru Pace de la Washington. Conform surselor din Administrația Prezidențială, Dan […]
15:40
Câteva zeci de persoane, susținători AUR, s-au adunat pe scările Tribunalului București pentru a protesta împotriva măsurilor fiscale propuse de Guvernul Bolojan. Manifestanții au scandat împotriva taxelor și au cerut demisia premierului. Protestul organizat de AUR la Tribunalul București a reunit zeci de participanți care și-au exprimat nemulțumirea față de măsurile fiscale ale Guvernului Ilie […]
14:50
Salariul mediu net s-a mărit în decembrie 2025. Unde s-au înregistrat cele mai mari creșteri # Lumea Politică
Câștigul salarial mediu net în decembrie 2025 a atins 5.914 lei, cu o creștere de 5,3% față de noiembrie, conform datelor INS. Cele mai mari câștiguri au fost înregistrate în extracția de petrol și IT, iar cele mai mici în hoteluri și restaurante. Fluctuațiile salariale au fost influențate de prime și performanțe. Câștigul salarial mediu […]
14:40
Tusk avertizează asupra riscului unui „Polexit”. Conflictele interne din Polonia ar putea destabiliza Europa # Lumea Politică
Premierul polonez Donald Tusk a lansat un avertisment despre riscul ca Polonia să părăsească Uniunea Europeană, din cauza conflictelor cu președintele Karol Nawrocki. Tensiunile politice ar putea avea consecințe grave pentru stabilitatea continentului. Premierul Poloniei, Donald Tusk, a declarat miercuri că țara sa riscă să iasă din Uniunea Europeană din cauza confruntărilor politice interne. Acesta […]
14:40
Guvernul, despre anunțul oficial privind pierderea banilor europeni: Este o chestiune de zile # Lumea Politică
Ioana Dogioiu, purtătorul de cuvânt al Guvernului, susține că Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) nu a primit încă scrisoarea de la Comisia Europeană privind pierderea a peste 230 de milioane de euro. Între timp, Curtea Constituțională a amânat din nou decizia privind reforma pensiilor magistraților. Ioana Dogioiu a declarat joi că MIPE nu a […]
14:30
UE elimină scutirea de taxe pentru coletele mici: 3 euro pentru fiecare categorie. La o bluză de mătase și două de lână, taxă de 6 euro # Lumea Politică
Consiliul a aprobat miercuri formal noi norme privind taxele vamale pentru articolele din coletele mici care intră în UE, în mare parte prin intermediul comerțului electronic. Potrivit unui comunicat al instituției, noile norme sunt o reacție la faptul că astfel de colete intră în prezent în UE scutite de taxe vamale, ceea ce duce la o […]
