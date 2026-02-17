Daniel Bran, Președinte, Asociația pentru Medicamente Generice România (APMGR), va participa la Profit Health.forum - Ediția a XVII-a

00:20

Datoria statului român a depășit pentru prima dată pragul de 60% din PIB, una dintre cele două limitări de bază ale UE, alături de pragul de 3% din PIB privind deficitul bugetar, relevă datele analizate de Profit.ro. Depșirea acestei limite în ceea ce privește datoria publică era o chestiune de timp (a fost evitată la limită în august), după ce guvernele ultimilor ani au operat cu deficite bugetare ridicate, pe care au fost nevoite să le acopere din împrumuturi.