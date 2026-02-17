După 8 luni de căutări, a fost identificat cadavrul din Portugalia. E vorba de un român dispărut în Germania
StiriDiaspora.ro, 17 februarie 2026 08:50
După 8 luni de căutări, a fost identificat cadavrul din Portugalia. E vorba de un român dispărut în Germania
Acum 30 minute
08:50
După 8 luni de căutări, a fost identificat cadavrul din Portugalia. E vorba de un român dispărut în Germania
Acum o oră
08:20
"Arcul îndrăgostiților" din Italia s-a prăbușit în timpul unei furtuni de Valentine's Day
Acum 24 ore
15:00
Badantă moldoveancă, obligată să doarmă într-un beci, după ce chiriașa refuză să-i elibereze apartamentul
14:10
Un român cu o amendă restantă de 1000 euro în Germania, dus la închisoare, după ce a fost verificat la graniță
12:50
Născut in Italia din părinți români, un băiat de 12 ani nu este recunoscut de nici o țară: "Nu are drept de pașaport"
12:10
Bărbat de 51 de ani, prins la granița României, cu lingouri de aur
11:30
Un tren cu 80 de pasageri a deraiat în Elveția, după o avalanșă. Sunt mai mulți răniți
10:40
A fost prins criminalul lui Gheorghe Chindriș, cel care a fondat primul sat românesc din SUA. S-au cunoscut pe internet
09:20
Evaziune fiscală uriașă în Austria. Restaurantele foloseau un soft prin care ștergeau încasările
Ieri
08:20
Noi detalii despre românul care a încercat să răpească o fetiță din Italia. Ce avea în buzunar
15 februarie 2026
16:30
Ministrul Apărării Naţionale: România trebuie să influențeze schimbările de securitate din Europa, nu să privească de pe margine
15:30
Obama explodează după videoclipul rasist distribuit de Trump: „Politica americană a devenit un spectacol de clovni”
14:00
Cum a ajuns un pensionar de 77 de ani de la o pensie de 850 de euro la venituri de până la 3.500 de euro
12:50
Cât câștigă un pensionar în România în 2026: Vezi dacă ai fi mai bine în țară sau în străinătate
11:20
Un român, condamnat pentru infracțiuni grave a fost ridicat direct din închisoare și trimis în centru de repatriere
10:40
Român arestat în Italia după ce a încercat să răpească o fetiță dintr-un supermarket
Mai mult de 2 zile în urmă
16:40
Vreme extremă la Roma: 50 de persoane evacuate din cauza furtunii
14:50
S-a întors cu cei 8 copii în România: „În Anglia erau prea libertini, aici cresc cu frică de Dumnezeu”
14:00
Mii de manifestanţi s-au adunat în Grecia pentru a susţine protestele agricultorilor
12:00
Medic de stat, avere de lux? Un oftalmolog român nu își poate justifica averea de peste jumătate de milion de euro
11:00
Român înjunghiat și transportat de urgență la spital. Un italian a fost arestat pentru tentativă de omor
10:30
Un român a fost arestat după ce a amenințat un echipaj de poliție cu arma și a avariat opt mașini
09:50
Horoscop: clasamentul celor mai norocoase zodii ale săptămânii 16-22 februarie 2026
13 februarie 2026
23:30
Doi copii s-au trezit cu hoții în casă în timp ce părinții erau la o înmormântare. Aceștia au apărat casa cu succes
20:50
Român, anchetat în Italia: forța copii de 8 ani și imigranți ilegali să muncească într-un depozit
18:20
Atenționare de călătorie pentru românii din Italia: Zboruri anulate sau întârziate pe 16 februarie
13:20
O femeie din Spania a murit după prăbuşirea unui acoperiş în timpul furtunii Nils
13:00
Furtuna Nils face a doua victimă în Franţa: un bărbat a murit în grădina sa
11:40
Alunecare de teren la Roma, soldată cu un mort. O stâncă a lovit un bloc
10:50
Alocație universală pentru copii în Spania. 100.000 de români ar putea primi 200 de euro lunar
10:10
Economia României a crescut cu 0,6% în 2025, dar încheie anul în recesiune tehnică
09:40
Judecătoarea "m-a sunat Lia" se pensionează
09:30
Marco Rubio, înainte de Conferinţa de Securitate de la Munchen: SUA sunt "profund legate" de Europa
08:40
De ce dorul de casă rămâne atât de viu la românii plecați în diaspora? Radu Leca, explicații pe înțelesul tuturor
08:30
Camion românesc oprit de poliție în Germania. Când au văzut starea tehnică, l-au confiscat pe loc
12 februarie 2026
23:40
Un român de 32 de ani din Piatra Neamț a murit într-un accident de motocicletă în Italia
21:00
Un miliardar britanic se plânge de numărul mare de imigranți: „Nu poți avea o economie cu ei în țară”
18:10
Alertă MAE pentru românii din Franța: Transportul ar putea fi grav afectat de codul roșu de furtuni și ninsori
13:30
Caporal român din Spania, condamnat la închisoare și obligat să plătească despăgubiri muncitorilor exploatați
11:10
Furtuna Nils a măturat Franţa. Un mort şi 850.000 de gospodării fără electricitate
10:10
Preşedintele Nicuşor Dan participă la reuniunea informală a Consiliului European
09:50
Îngrijitoare româncă din Italia, acuzată că a păcălit un bătrân să-i lase averea. Actul a fost semnat la notar
09:20
Lovitură pentru Trump: Mai mulți republicani au votat pentru abrogarea taxelor vamale impuse Canadei
09:00
Un italian a aruncat la gunoi 20 de lingouri de aur în valoare de 120.000 de euro
08:20
Italia înăsprește regulile privind migranții. Taberele din Albania, reactivate
11 februarie 2026
23:20
Minor, prins într-un vid birocratic între Italia și România: Un copil „invizibil” pentru sistem
20:10
România poate aduce protecția diasporei pe agenda UE: munca în străinătate și industrie, printre priorități
18:30
Peste 70 de loturi distribuite de Danone au fost retrase din magazine
16:00
Protest uriaș la Madrid. Peste 1500 de fermieri în stradă
15:30
Realitatea Plus, obligată de CNA să-și suspende emisia timp de trei ore
