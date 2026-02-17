Hansi Flick a pus o întrebare şi a plecat din interviu, după Girona – Barcelona 2-1: “Hai! Spune”

09:00

FCSB a pierdut la Craiova, 0-1 cu Universitatea, şi şansele campioanei en-titre să prindă play-off-ul şi în acest sezon au scăzut sensibil, cu 15%. Asta mai ales după ce CFR Cluj a ajuns la opt victorii consecutive şi a urcat pe loc de play-off, cu şanse de 83% să rămână între primele şase echipe şi […]