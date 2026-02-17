Producătorul de uşi şi ferestre Pinum va inaugura o nouă fabrică lângă Bucureşti, la Moara Vlăsiei, printr-o investiţie totală de peste 14 milioane de euro, care dublează capacitatea de producţie a companiei

22:40

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, care a anunţat recent că România are 16 din cele 32 de elemente considerate critice la nivel european, a afirmat, luni seară, că rafinarea este cel mai complex lucru şi din acest motiv România pierde foarte mult. România extrage cupru de o puritate 3-5% şi îl transportă în Turcia, de unde revine rafinat, la o puritate de 98%. MInistrul vorbeşte despre realizarea primei rafinării din România, existând un acord cu o companie minieră din America, ce deţine licenţele de exploatare a unor zăcăminte rare din Groenlanda.