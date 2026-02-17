Producătorul de uşi şi ferestre Pinum va inaugura o nouă fabrică lângă Bucureşti, la Moara Vlăsiei, printr-o investiţie totală de peste 14 milioane de euro, care dublează capacitatea de producţie a companiei
News.ro, 17 februarie 2026 09:50
Pinum, producător de uşi şi ferestre din România, a încheiat anul 2025 cu o cifră de afaceri de 24,9 milioane de euro, în creştere cu aproximativ 20% faţă de anul precedent. În acest an, compania va inuagura o fabrică la Moara Vlăsiei, lângă Bucureşti, printr-o investiţie totală de peste 14 milioane de euro, un proiect ce dublează capacitatea de producţie a companiei şi integrează soluţii sustenabile, inclusiv panouri solare pentru alimentarea energetică.
• • •
Acum 5 minute
10:20
România va fi reprezentată la Jocurile Paralimpice de Iarnă Milano-Cortina 2026 în probele de para snowboard şi para schi alpin # News.ro
Comitetul Naţional Paralimpic a anunţat oficial participarea României la Jocurile Paralimpice de Iarnă Milano-Cortina 2026, competiţie care va reuni, în perioada 6-15 martie 2026, cei mai buni sportivi paralimpici ai lumii în disciplinele de iarnă.
Acum 30 minute
10:00
Medic al Spitalului de Urgenţă Târgu-Jiu, bruscat de ruda unei paciente aflate la UPU, pe care încerca să o stabilizeze/ A intervenit agentul de pază, iar angajaţii au chemat Poliţia/ La ieşirea din salon, doctorul a alunecat şi s-a lovit la picior # News.ro
Un medic de la Spitalul Judeţean Târgu-Jiu a fost bruscat şi împins de ruda unei paciente aflate la Unitatea de Primiri Urgenţe, pe care încerca să o stabilizeze. Agentul de pază a intervenit imediat, iar angajaţii din UPU au sunat la Poliţie. La ieşirea din salonul unde a avut loc agresiunea, medicul a alunecat şi s-a lovit puternic la picior. Conducerea spitalului „condamnă ferm” orice formă de violenţă împotriva personalului medical.
Acum o oră
09:50
09:40
Cinci morţi şi patru răniţi în Spania, într-un incendiu într-un bloc de cinci etaje la Manlleu, în apropiere de Barcelona # News.ro
Cinci persoane au murit, iar alte patru au fost rănite într-un incendiu într-un bloc de cinci etaje, în comuna Manlleu, în apropiere de Barcelona, potrivit pompierilor, scrie ziarul spaniol El Pais, relatează AFP.
09:40
Schi alpin: La nouă zile după căzătura de la Jocurile Olimpice, Lindsey Vonn a revenit în Statele Unite # News.ro
Americanca Lindsey Vonn, vedeta aşteptată la Jocurile Olimpice de la Milano Cortina înainte de teribila sa cădere în proba olimpică de coborâre, s-a întors în Statele Unite, a anunţat ea în noaptea de luni spre marţi, la nouă zile după prima dintre cele patru operaţii la piciorul stâng.
09:30
Actorul american Robert Duvall, decedat duminică la vârsta de 95 de ani, era un "actor înnăscut" şi îi va "lipsi" lui Al Pacino, partenerul său din filmul "Naşul/ The Godfather", a declarat acesta într-un comunicat transmis luni agenţiei AFP.
09:30
Constanţa: Ambulanţă aflată în misiune, implicată într-un accident rutier / Asistenta din autospecială a fost rănită # News.ro
O ambulanţă aflată în misiune a fost implicată într-un accident rutier, marţi dimineaţă, în municipiul Constanţa, iar în urma evenimentului asistenta din autospecială a fost rănită.
09:30
Box: „Nu trebuie să amâni niciodată lucrurile pe mâine”, Tyson Fury dezvăluie că accidentul lui Anthony Joshua l-a determinat să revină în ring # News.ro
Boxerul britanic Tyson Fury, care la 37 de ani şi-a anunţat revenirea în ring, a dezvăluit că accidentul rivalului său de lungă durată, Anthony Joshua, din decembrie, în Nigeria, l-a motivat să revină.
Acum 2 ore
09:20
Forţele ruse au distrus peste 150 de drone ucrainene care au vizat în principal regiunea Mării Negre, în noaptea de luni spre marţi, anunţă marţi Ministerul rus al Apărării, înaintea reluării unor negocieri la Geneva între Rusia, Ucraina şi Statele Unite, relatează AFP.
09:10
Preşedintele CJ Dâmboviţa, Corneliu Ştefan (PSD): În Dâmboviţa va funcţiona prima fabrică din Europa care produce echipamente blindate de ultimă generaţie, cu tehnologia coreană Hanwha Aerospace. Intrăm pe harta industrială a României # News.ro
Preşedintele CJ Dâmboviţa, Corneliu Ştefan, prim-vicepreşedinte PSD anunţă, în contextul începerii lucrărilor la prima unitate de producţie a gigantului coreean Hanwha Aerospace din Europa, la Petreşti, în judeţul Dâmboviţa, că fabrica înseamnă, pe lângă construcţia de vehicule blindate şi obuziere de ultimă generaţie K9, aproximativ 2.000 de locuri de muncă, transfer de tehnologie şi integrarea în industria locală, cu un factor de localizare de până la 80%.
09:00
Criptomonedele joacă un rol tot mai mare în reţelele de trafic de persoane, arată un raport Chainalysis # News.ro
Plăţile în criptomonede către sindicate suspectate de trafic de persoane au crescut cu 85% în 2025, ajungând la sute de milioane de dolari tranzacţionaţi pe blockchainuri publice, potrivit unui nou raport al Chainalysis, citat de CNBC.
09:00
„Lăsaţi copiii în pace”: Norvegia explică formula succesului la Jocurile Olimpice de iarnă # News.ro
Consecvenţa remarcabilă a Norvegiei la Jocurile Olimpice de iarnă provine dintr-o cultură veche de zeci de ani, care pune baza pe fericirea copiilor, accesul egal la sport şi împărtăşirea cunoştinţelor înaintea rezultatelor rapide, a declarat şeful delegaţiei ţării, Tore Oevreboe, conform unui material Reuters.
08:40
Frederick Wiseman, legendarul regizor de filme documentare, a încetat din viaţă la vârsta de 96 de ani # News.ro
Frederick Wiseman, prolificul documentarist din spatele filmelor precum „Titicut Follies”, „At Berkeley”, „National Gallery” şi „Ex Libris”, a încetat din viaţă luni, la vârsta de 96 de ani, potrivit Variety.
08:30
JO de iarnă: Japonezii Riku Miura şi Ryuichi Kihara, campioni olimpici în proba de perechi # News.ro
Japonezii Riku Miura şi Ryuichi Kihara au fost încoronaţi campioni olimpici la proba perechi din cadrul concursului de patinaj artistic, luni, la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina.
Acum 4 ore
08:20
Meteorologi - Frig în estul ţării în această săptămână, după care, până la jumătatea lunii martie, temperaturile vor fi uşor mai ridicate decât cele specifice perioadei # News.ro
Meteorologii prognozează că va fi frig în estul ţării în această săptămână, după care, până la jumătatea lunii martie, temperaturile vor fi uşor mai ridicate decât cele specifice perioadei, în majoritatea regiunilor
08:20
Preşedintele Nicuşor Dan se întâlneşte marţi cu liderii coaliţiei de guvernare.
08:20
Guvernul britanic închide ”o portiţă” legală: chatbot-urile AI, incluse în legea privind siguranţa online a copiilor # News.ro
Guvernul Marii Britanii a anunţat că va închide ”o portiţă” din legislaţia privind siguranţa online, astfel încât chatbot-urile bazate pe inteligenţă artificială vor intra sub incidenţa obligaţiilor de combatere a conţinutului ilegal, riscând amenzi sau chiar blocarea dacă nu respectă legea, relatează CNBC.
08:10
JO de iarnă: Zi cu mari emoţii pentru Team Romania. Mihai Tentea şi George Iordache evoluează în manşele 3 şi 4 la bob / Intră în concurs şi Julia Sauter # News.ro
Mihai Tentea şi George Iordache evoluează în manşele 3 şi 4 la bob două persoane, marţi, la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina.
08:00
Apple va organiza în 4 martie un eveniment pe care-l descrie în invitaţiile de presă drept o „experienţă specială”, pentru a-l diferenţia de evenimentele tradiţionale din toamnă.
07:50
Altman şi Pichai, printre directorii din tehnologie care participă la un summit major despre inteligenţa artificială în India # News.ro
Lideri ai celor mai mari companii tehnologice din lume se reunesc în această săptămână la New Delhi pentru AI Impact Summit, un eveniment organizat de guvernul indian şi dedicat inteligenţei artificiale, într-o piaţă considerată esenţială pentru creştere pe termen lung, transmite CNBC.
07:30
Avansul tehnologic al Chinei ameninţă dominaţia SUA în inteligenţa artificială: ”Şocul abia începe” # News.ro
Progresul accelerat al Chinei în domeniul inteligenţei artificiale riscă să zdruncine dominaţia Statelor Unite pe această piaţă, iar analiştii avertizează că ”şocul tehnologic” generat de Beijing este doar la început, relatează CNBC.
07:00
Premierul Canadei, Mark Carney, a anunţat numirea funcţionarului public şef Janice Charette în funcţia de negociator-şef pentru relaţia comercială cu Statele Unite, transmite Reuters.
06:40
Portugalia avertizează că eforturile de echilibrare a bugetului şi reducere a datoriei sunt limitate de pagubele provocate de furtuni # News.ro
Portugalia va face tot posibilul pentru a menţine bugetul echilibrat şi pentru a continua reducerea datoriei publice, însă aceste obiective vor fi afectate de impactul economic al furtunilor devastatoare recente, a declarat luni ministrul de Finanţe, Joaquim Miranda Sarmento, la sosirea la reuniunea Eurogrup de la Bruxelles, transmite Reuters.
Acum 6 ore
06:20
Împuşcături la un meci de hochei din Rhode Island provoacă moartea a trei persoane, inclusiv a trăgătorului, şi rănirea altor trei # News.ro
Împuşcăturile de la meciul de hochei pentru tineri din Rhode Island au provocat moartea a trei persoane, inclusiv a trăgătorului, şi rănirea altor trei, care au fost spitalizate luni seara în stare critică, au declarat autorităţile, relatează AP.
06:20
Cuba suspendă festivalul anual al trabucurilor, pe fondul crizei energetice provocate de blocada petrolieră a SUA # News.ro
Festivalul anual al trabucurilor din capitala Cubei, Havana, programat să aibă loc timp de cinci zile la sfârşitul lunii februarie, a fost suspendat pe termen nedeterminat din cauza agravării crizei economice din ţară, transmite CNBC.
06:10
Aşteptările sunt scăzute pentru ultimele negocieri mediate de SUA între Rusia şi Ucraina / Trump: Ucraina ar face bine să vină repede la masa negocierilor # News.ro
O delegaţie ucraineană s-a îndreptat luni spre Geneva pentru o nouă rundă de negocieri mediate de SUA cu oficialii ruşi, înaintea celei de-a patra aniversări a invaziei ruseşti în masă a ţării vecine, care va avea loc săptămâna viitoare, relatează AP. Preşedintele Donald Trump a declarat, în timp ce se întorcea luni seara la Washington de la reşedinţa sa din Florida, că negocierile dintre Rusia şi Ucraina de marţi de la Geneva vor fi „discuţii importante” iar Ucraina ar face bine să vină repede la masa negocierilor.
06:00
Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat luni că va fi implicat „indirect” în negocierile de mare importanţă dintre Iran şi SUA privind programul nuclear al Teheranului, programate pentru marţi la Geneva, adăugând că, în opinia sa, Teheranul doreşte să încheie un acord, relatează Reuters.
06:00
O delegaţie ucraineană s-a îndreptat luni spre Geneva pentru o nouă rundă de negocieri mediate de SUA cu oficialii ruşi, înaintea celei de-a patra aniversări a invaziei ruseşti în masă a ţării vecine, care va avea loc săptămâna viitoare, relatează AP.
05:40
Hillary Clinton acuză administraţia Trump de „muşamalizarea” dosarelor Epstein: Faceţi publice dosarele. Ei le ţin ascunse # News.ro
Hillary Clinton a acuzat administraţia preşedintelui Donald Trump de „muşamalizare” în ceea ce priveşte gestionarea dosarelor legate de defunctul infractor sexual Jeffrey Epstein, relatează BBC.
05:40
Apple intră în competiţie cu YouTube şi Spotify printr-o nouă experienţă de podcasturi video # News.ro
Apple a anunţat că va introduce în această primăvară o experienţă integrată de podcasturi video în aplicaţia Apple Podcasts, într-o mişcare care o aliniază mai direct cu rivali precum YouTube şi Spotify, transmite CNBC.
05:40
Senatorul american Mark Kelly declară pentru BBC că va „lua în considerare serios” candidatura la Casa Albă # News.ro
Senatorul democrat american Mark Kelly a declarat că va „lua în considerare serios” candidatura la preşedinţie în 2028, în timp ce se luptă cu administraţia Trump în legătură cu un videoclip în care a îndemnat personalul militar să refuze ordinele ilegale, relatează BBC.
05:10
Procurorii francezi investighează Nestlé, Danone şi alte companii în scandalul laptelui praf contaminat pentru bebeluşi # News.ro
Procurorii din Paris au deschis o anchetă penală care vizează cinci companii producătoare de formule pentru sugari, în contextul extinderii crizei generate de retragerile succesive de produse posibil contaminate, transmite CNBC.
05:00
Anul Nou Chinezesc: Începe „Anul Calului de Foc” - anul curajului, an ce favorizează acţiunile îndrăzneţe, explorarea şi mişcările importante # News.ro
Anul Nou Chinezesc începe pe 17 februarie 2026, marcând începutul „Anului Calului de Foc”. Acesta se va încheia la 6 februarie 2027, când va începe Anul Caprei.
Acum 12 ore
01:50
Poliţia franceză a făcut percheziţii la Institutul Lumii Arabe din Paris, pe fondul extinderii scandalului Epstein # News.ro
Poliţia franceză a percheziţionat luni Institutul Lumii Arabe din Paris, în cadrul unei anchete deschise în privinţa fostului său director, fostul ministru al Culturii Jack Lang, şi a legăturilor sale cu infractorul sexual american Jeffrey Epstein, decedat în închisoare în 2019, relatează Reuters.
01:20
O faimoasă structură stâncoasă de pe coasta italiană a Mării Adriatice, cunoscută sub numele de „Arcul îndrăgostiţilor”, s-a prăbuşit chiar de Ziua Îndrăgostiţilor, după câteva zile de vreme rea, determinând autorităţile locale să avertizeze că şi alte porţiuni ale fragilului litoral ar putea fi în pericol, relatează Reuters.
01:00
Ucraina a înregistrat cel mai rapid câştig teritorial pe câmpul de luptă din ultimii doi ani şi jumătate # News.ro
Ucraina a recucerit săptămâna trecută 201 kilometri pătraţi de teritoriu de la Rusia în cinci zile - cel mai rapid câştig teritorial din ultimii doi ani şi jumătate, potrivit analizei făcute de AFP asupra datelor furnizate de Institutul pentru Studiul Războiului (ISW). Experţii institutului au afirmat că Ucraina a profitat probabil de recentul blocaj al accesului forţelor ruse la Starlink.
00:40
Emmanuel Macron şi-a început cea de-a patra vizită în India, având perspectiva vânzării a peste 100 de avioane Rafale # News.ro
Preşedintele francez Emmanuel Macron a sosit luni seara în India pentru o vizită oficială de trei zile menită să consolideze un parteneriat deja strâns cu perspectiva unui contract de vânzare a 114 avioane de vânătoare Rafale, în plină dezordine mondială, relatează AFP.
00:20
POLITICO: Irlanda conduce lupta împotriva „E6”, clubul de elită al celor mai mari economii din UE # News.ro
Irlanda a tras luni un semnal de alarmă cu privire la un nou grup format din cele mai mari şase economii ale Europei, denumit „E6”, în contextul temerilor că interesele ţărilor mai mici ar putea fi ignorate, scrie POLITICO.
00:10
La Liga: Surpriză uriaşă, Girona a bătut campioana, 2-1 cu FC Barcelona, şi schimbă liderul # News.ro
Echipa spaniolă Girona a învins luni seara, pe teren propriu, scor 2-1, echipa campioană a Spaniei, FC Barcelona, în etapa a 24-a din La Liga.
16 februarie 2026
23:50
Echipa italiană Lecce a învins luni seara, în deplasare, scor 2-0, formaţia Cagliari, în etapa a 25-a din Serie A.
23:50
Suspectat că ar fi în spatele contului anonim @getoffmydickerson, baschetbalistul Kevin Durant se află din nou în centrul unei polemici legate de reţelele sociale.
23:30
Medic agresat la Urgenţa Spitalului Judeţean Târgu Jiu de aparţinătorii unui pacient / A fost întocmit dosar penal # News.ro
Un medic de la Unitatea de Primiri Urgenţe a Spitalului Judeţean Târgu Jiu a fost agresat, luni seară, de aparţinătorii unui pacient şi a suferit o entorsă. Poliţia a deschis un dosar penal.
23:20
„În calitate de şefi ai apărării, trebuie să vă avertizăm în legătură cu Rusia”: Doi comandanţi europeni de rang înalt avertizează publicul, într-un demers rar întâlnit, că sunt necesare „decizii dificile” # News.ro
Şefii apărării din două importante state aliate ale SUA au lansat un apel public rar întâlnit, adresat cetăţenilor din întreaga Europă, avertizând că serviciile de informaţii constată că Moscova îşi orientează postura militară din ce în ce mai mult către Vest şi solicitându-le, în consecinţă, să sprijine creşterea semnificativă a cheltuielilor pentru apărare, pentru a descuraja un posibil război cu Rusia.
23:20
JO de iarnă: Superstarul chinez al schiului acrobatic, Eileen Gu, învinsă în proba de big air # News.ro
Superstarul chinez al schiului acrobatic, Eileen Gu, a câştigat medalia de argint în finala olimpică de schi big air de la Livigno, la finalul unei competiţii foarte disputate, unde s-a impus canadianca Megan Oldham.
23:20
Ciprian Ciucu, studiind organigrama STB: Avem 250 de economişti şi 200 de directori şi şefi / La toată Administraţia Prezidenţială lucrează 200 de oameni / STB consumă cât o primărie de sector / Primarul general va anunţa măsuri # News.ro
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, anunţă, luni seară, că studiază organigrama STB şi a constatat că sunt aproximativ 250 de economişti şi 200 de directori şi şefi. Datoriile curente ale societăţii sunt de 1,6 miliarde de lei, aproape cât bugetul municipiului Braşov. După ce va analiza singur cifrele, întrucât acuză Consiliul General că a refuzat auditul pe care l-a propus, va avansa soluţii pentru redresarea societăţii.
23:00
Sorin Grindeanu a cerut explicaţii în coaliţie privind deciziile de politică externă a României: E vorba tot de politică care ţine de o coaliţie până la urmă. Politica externă nu e făcută de o cabală # News.ro
Liderul PSD Sorin Grindeanu afirmă că a cerut în coaliţie explicaţii privind unele decizii luate de România privind politica externă, el explicând că sunt hotărâri care angajează România pentru foarte mulţi ani, iar românii trebuie să ştie la ce se înhamă.
23:00
Fotbal: Începe Ramadanul! Meciurile din Premier League vor avea pauze pentru a permite jucătorilor musulmani să se alimenteze # News.ro
Odată cu începerea sărbătorii de Ramadan, meciurile din Premier League programate la ora apusului soarelui vor avea pauze naturale în cursul cărora jucătorii şi oficialii musulmani vor putea să întrerupă postul de peste zi.
22:50
JO de iarnă: România, locul 17 în proba masculină de sărituri cu schiurile Super Team pe trambulina mare # News.ro
Echipa României s-a clasat pe locul 17 în proba masculină de sărituri cu schiurile Super Team pe trambulina mare HS141, de la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina.
22:40
Bogdan Ivan anunţă realizarea primei rafinării de cupru: Rafinarea este cel mai complex lucru şi din acest motiv România pierde foarte mult / Acord cu o companie minieră din America, ce deţine licenţele de exploatare a unor zăcăminte rare din Groenlanda # News.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, care a anunţat recent că România are 16 din cele 32 de elemente considerate critice la nivel european, a afirmat, luni seară, că rafinarea este cel mai complex lucru şi din acest motiv România pierde foarte mult. România extrage cupru de o puritate 3-5% şi îl transportă în Turcia, de unde revine rafinat, la o puritate de 98%. MInistrul vorbeşte despre realizarea primei rafinării din România, existând un acord cu o companie minieră din America, ce deţine licenţele de exploatare a unor zăcăminte rare din Groenlanda.
22:40
Andra Balcangiu – Stroescu, medic specialist, prezintă farfuria perfectă pentru o alimentaţie echilibrată şi sănătoasă # News.ro
Dr Andra Balcangiu – Stroescu, medic specialist nefrologie, diabet zaharat şi boli metabolice, a afirmat că era o perioadă în care multe persoane spuneau că trebuie să slăbească deoarece au scos pâinea din alimentaţie. Ea susţine că un carbohidrant complex poate fi adus din pâine integrală sau cartofi fierţi, la cuptor sau piure.
