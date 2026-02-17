Portugalia avertizează că eforturile de echilibrare a bugetului şi reducere a datoriei sunt limitate de pagubele provocate de furtuni
News.ro, 17 februarie 2026 06:40
Portugalia va face tot posibilul pentru a menţine bugetul echilibrat şi pentru a continua reducerea datoriei publice, însă aceste obiective vor fi afectate de impactul economic al furtunilor devastatoare recente, a declarat luni ministrul de Finanţe, Joaquim Miranda Sarmento, la sosirea la reuniunea Eurogrup de la Bruxelles, transmite Reuters.
• • •
Alte ştiri de News.ro
Acum 30 minute
07:00
Premierul Canadei, Mark Carney, a anunţat numirea funcţionarului public şef Janice Charette în funcţia de negociator-şef pentru relaţia comercială cu Statele Unite, transmite Reuters.
Acum o oră
06:40
Portugalia avertizează că eforturile de echilibrare a bugetului şi reducere a datoriei sunt limitate de pagubele provocate de furtuni # News.ro
Portugalia va face tot posibilul pentru a menţine bugetul echilibrat şi pentru a continua reducerea datoriei publice, însă aceste obiective vor fi afectate de impactul economic al furtunilor devastatoare recente, a declarat luni ministrul de Finanţe, Joaquim Miranda Sarmento, la sosirea la reuniunea Eurogrup de la Bruxelles, transmite Reuters.
Acum 2 ore
06:20
Împuşcături la un meci de hochei din Rhode Island provoacă moartea a trei persoane, inclusiv a trăgătorului, şi rănirea altor trei # News.ro
Împuşcăturile de la meciul de hochei pentru tineri din Rhode Island au provocat moartea a trei persoane, inclusiv a trăgătorului, şi rănirea altor trei, care au fost spitalizate luni seara în stare critică, au declarat autorităţile, relatează AP.
06:20
Cuba suspendă festivalul anual al trabucurilor, pe fondul crizei energetice provocate de blocada petrolieră a SUA # News.ro
Festivalul anual al trabucurilor din capitala Cubei, Havana, programat să aibă loc timp de cinci zile la sfârşitul lunii februarie, a fost suspendat pe termen nedeterminat din cauza agravării crizei economice din ţară, transmite CNBC.
06:10
Aşteptările sunt scăzute pentru ultimele negocieri mediate de SUA între Rusia şi Ucraina / Trump: Ucraina ar face bine să vină repede la masa negocierilor # News.ro
O delegaţie ucraineană s-a îndreptat luni spre Geneva pentru o nouă rundă de negocieri mediate de SUA cu oficialii ruşi, înaintea celei de-a patra aniversări a invaziei ruseşti în masă a ţării vecine, care va avea loc săptămâna viitoare, relatează AP. Preşedintele Donald Trump a declarat, în timp ce se întorcea luni seara la Washington de la reşedinţa sa din Florida, că negocierile dintre Rusia şi Ucraina de marţi de la Geneva vor fi „discuţii importante” iar Ucraina ar face bine să vină repede la masa negocierilor.
06:00
Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat luni că va fi implicat „indirect” în negocierile de mare importanţă dintre Iran şi SUA privind programul nuclear al Teheranului, programate pentru marţi la Geneva, adăugând că, în opinia sa, Teheranul doreşte să încheie un acord, relatează Reuters.
06:00
O delegaţie ucraineană s-a îndreptat luni spre Geneva pentru o nouă rundă de negocieri mediate de SUA cu oficialii ruşi, înaintea celei de-a patra aniversări a invaziei ruseşti în masă a ţării vecine, care va avea loc săptămâna viitoare, relatează AP.
05:40
Hillary Clinton acuză administraţia Trump de „muşamalizarea” dosarelor Epstein: Faceţi publice dosarele. Ei le ţin ascunse # News.ro
Hillary Clinton a acuzat administraţia preşedintelui Donald Trump de „muşamalizare” în ceea ce priveşte gestionarea dosarelor legate de defunctul infractor sexual Jeffrey Epstein, relatează BBC.
05:40
Apple intră în competiţie cu YouTube şi Spotify printr-o nouă experienţă de podcasturi video # News.ro
Apple a anunţat că va introduce în această primăvară o experienţă integrată de podcasturi video în aplicaţia Apple Podcasts, într-o mişcare care o aliniază mai direct cu rivali precum YouTube şi Spotify, transmite CNBC.
05:40
Senatorul american Mark Kelly declară pentru BBC că va „lua în considerare serios” candidatura la Casa Albă # News.ro
Senatorul democrat american Mark Kelly a declarat că va „lua în considerare serios” candidatura la preşedinţie în 2028, în timp ce se luptă cu administraţia Trump în legătură cu un videoclip în care a îndemnat personalul militar să refuze ordinele ilegale, relatează BBC.
Acum 4 ore
05:10
Procurorii francezi investighează Nestlé, Danone şi alte companii în scandalul laptelui praf contaminat pentru bebeluşi # News.ro
Procurorii din Paris au deschis o anchetă penală care vizează cinci companii producătoare de formule pentru sugari, în contextul extinderii crizei generate de retragerile succesive de produse posibil contaminate, transmite CNBC.
05:00
Anul Nou Chinezesc: Începe „Anul Calului de Foc” - anul curajului, an ce favorizează acţiunile îndrăzneţe, explorarea şi mişcările importante # News.ro
Anul Nou Chinezesc începe pe 17 februarie 2026, marcând începutul „Anului Calului de Foc”. Acesta se va încheia la 6 februarie 2027, când va începe Anul Caprei.
Acum 6 ore
01:50
Poliţia franceză a făcut percheziţii la Institutul Lumii Arabe din Paris, pe fondul extinderii scandalului Epstein # News.ro
Poliţia franceză a percheziţionat luni Institutul Lumii Arabe din Paris, în cadrul unei anchete deschise în privinţa fostului său director, fostul ministru al Culturii Jack Lang, şi a legăturilor sale cu infractorul sexual american Jeffrey Epstein, decedat în închisoare în 2019, relatează Reuters.
Acum 8 ore
01:20
O faimoasă structură stâncoasă de pe coasta italiană a Mării Adriatice, cunoscută sub numele de „Arcul îndrăgostiţilor”, s-a prăbuşit chiar de Ziua Îndrăgostiţilor, după câteva zile de vreme rea, determinând autorităţile locale să avertizeze că şi alte porţiuni ale fragilului litoral ar putea fi în pericol, relatează Reuters.
01:00
Ucraina a înregistrat cel mai rapid câştig teritorial pe câmpul de luptă din ultimii doi ani şi jumătate # News.ro
Ucraina a recucerit săptămâna trecută 201 kilometri pătraţi de teritoriu de la Rusia în cinci zile - cel mai rapid câştig teritorial din ultimii doi ani şi jumătate, potrivit analizei făcute de AFP asupra datelor furnizate de Institutul pentru Studiul Războiului (ISW). Experţii institutului au afirmat că Ucraina a profitat probabil de recentul blocaj al accesului forţelor ruse la Starlink.
00:40
Emmanuel Macron şi-a început cea de-a patra vizită în India, având perspectiva vânzării a peste 100 de avioane Rafale # News.ro
Preşedintele francez Emmanuel Macron a sosit luni seara în India pentru o vizită oficială de trei zile menită să consolideze un parteneriat deja strâns cu perspectiva unui contract de vânzare a 114 avioane de vânătoare Rafale, în plină dezordine mondială, relatează AFP.
00:20
POLITICO: Irlanda conduce lupta împotriva „E6”, clubul de elită al celor mai mari economii din UE # News.ro
Irlanda a tras luni un semnal de alarmă cu privire la un nou grup format din cele mai mari şase economii ale Europei, denumit „E6”, în contextul temerilor că interesele ţărilor mai mici ar putea fi ignorate, scrie POLITICO.
00:10
La Liga: Surpriză uriaşă, Girona a bătut campioana, 2-1 cu FC Barcelona, şi schimbă liderul # News.ro
Echipa spaniolă Girona a învins luni seara, pe teren propriu, scor 2-1, echipa campioană a Spaniei, FC Barcelona, în etapa a 24-a din La Liga.
16 februarie 2026
23:50
Echipa italiană Lecce a învins luni seara, în deplasare, scor 2-0, formaţia Cagliari, în etapa a 25-a din Serie A.
23:50
Suspectat că ar fi în spatele contului anonim @getoffmydickerson, baschetbalistul Kevin Durant se află din nou în centrul unei polemici legate de reţelele sociale.
23:30
Medic agresat la Urgenţa Spitalului Judeţean Târgu Jiu de aparţinătorii unui pacient / A fost întocmit dosar penal # News.ro
Un medic de la Unitatea de Primiri Urgenţe a Spitalului Judeţean Târgu Jiu a fost agresat, luni seară, de aparţinătorii unui pacient şi a suferit o entorsă. Poliţia a deschis un dosar penal.
Acum 12 ore
23:20
„În calitate de şefi ai apărării, trebuie să vă avertizăm în legătură cu Rusia”: Doi comandanţi europeni de rang înalt avertizează publicul, într-un demers rar întâlnit, că sunt necesare „decizii dificile” # News.ro
Şefii apărării din două importante state aliate ale SUA au lansat un apel public rar întâlnit, adresat cetăţenilor din întreaga Europă, avertizând că serviciile de informaţii constată că Moscova îşi orientează postura militară din ce în ce mai mult către Vest şi solicitându-le, în consecinţă, să sprijine creşterea semnificativă a cheltuielilor pentru apărare, pentru a descuraja un posibil război cu Rusia.
23:20
JO de iarnă: Superstarul chinez al schiului acrobatic, Eileen Gu, învinsă în proba de big air # News.ro
Superstarul chinez al schiului acrobatic, Eileen Gu, a câştigat medalia de argint în finala olimpică de schi big air de la Livigno, la finalul unei competiţii foarte disputate, unde s-a impus canadianca Megan Oldham.
23:20
Ciprian Ciucu, studiind organigrama STB: Avem 250 de economişti şi 200 de directori şi şefi / La toată Administraţia Prezidenţială lucrează 200 de oameni / STB consumă cât o primărie de sector / Primarul general va anunţa măsuri # News.ro
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, anunţă, luni seară, că studiază organigrama STB şi a constatat că sunt aproximativ 250 de economişti şi 200 de directori şi şefi. Datoriile curente ale societăţii sunt de 1,6 miliarde de lei, aproape cât bugetul municipiului Braşov. După ce va analiza singur cifrele, întrucât acuză Consiliul General că a refuzat auditul pe care l-a propus, va avansa soluţii pentru redresarea societăţii.
23:00
Sorin Grindeanu a cerut explicaţii în coaliţie privind deciziile de politică externă a României: E vorba tot de politică care ţine de o coaliţie până la urmă. Politica externă nu e făcută de o cabală # News.ro
Liderul PSD Sorin Grindeanu afirmă că a cerut în coaliţie explicaţii privind unele decizii luate de România privind politica externă, el explicând că sunt hotărâri care angajează România pentru foarte mulţi ani, iar românii trebuie să ştie la ce se înhamă.
23:00
Fotbal: Începe Ramadanul! Meciurile din Premier League vor avea pauze pentru a permite jucătorilor musulmani să se alimenteze # News.ro
Odată cu începerea sărbătorii de Ramadan, meciurile din Premier League programate la ora apusului soarelui vor avea pauze naturale în cursul cărora jucătorii şi oficialii musulmani vor putea să întrerupă postul de peste zi.
22:50
JO de iarnă: România, locul 17 în proba masculină de sărituri cu schiurile Super Team pe trambulina mare # News.ro
Echipa României s-a clasat pe locul 17 în proba masculină de sărituri cu schiurile Super Team pe trambulina mare HS141, de la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina.
22:40
Bogdan Ivan anunţă realizarea primei rafinării de cupru: Rafinarea este cel mai complex lucru şi din acest motiv România pierde foarte mult / Acord cu o companie minieră din America, ce deţine licenţele de exploatare a unor zăcăminte rare din Groenlanda # News.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, care a anunţat recent că România are 16 din cele 32 de elemente considerate critice la nivel european, a afirmat, luni seară, că rafinarea este cel mai complex lucru şi din acest motiv România pierde foarte mult. România extrage cupru de o puritate 3-5% şi îl transportă în Turcia, de unde revine rafinat, la o puritate de 98%. MInistrul vorbeşte despre realizarea primei rafinării din România, existând un acord cu o companie minieră din America, ce deţine licenţele de exploatare a unor zăcăminte rare din Groenlanda.
22:40
Andra Balcangiu – Stroescu, medic specialist, prezintă farfuria perfectă pentru o alimentaţie echilibrată şi sănătoasă # News.ro
Dr Andra Balcangiu – Stroescu, medic specialist nefrologie, diabet zaharat şi boli metabolice, a afirmat că era o perioadă în care multe persoane spuneau că trebuie să slăbească deoarece au scos pâinea din alimentaţie. Ea susţine că un carbohidrant complex poate fi adus din pâine integrală sau cartofi fierţi, la cuptor sau piure.
22:30
Echipele U BT Cluj-Napoca şi CSM CSU Oradea vor juca finala Cupei României la baschet masculin, unde s-au calificat în urma victoriilor obţinute luni.
22:20
Fotbal: Östersund a cerut fanilor ajutorul pentru finalizarea transferului unui jucător din Liga a cincea engleză # News.ro
Clubul suedez din liga a 5-a Östersund a făcut apel la suporteri pentru a primi ajutor în finanţarea unui transfer. Clubul trebuie să strângă o sumă de aproximativ 19.000 de euro.
22:20
Sorin Grindeanu: PSD are câteva priorităţi şi vor trebui prinse în buget. Dacă propunerile noastre nu vor fi acceptate, PSD nu va vota bugetul # News.ro
Liderul PSD, Sorin Grindeanu, avertizează că social-democraţii nu vor vota bugetul dacă pachetul social propus de PSD nu va fi acceptat, iar investiţiile la nivel local nu vor continua la acelaşi nivel cu cel de anul trecut.
22:10
O sută de militari americani au sosit în Nigeria, a anunţat luni purtătorul de cuvânt al cartierului general al Apărării din această ţară din Africa de Vest, în timp ce Washingtonul îşi intensifică operaţiunea militară împotriva combatanţilor grupului Statul Islamic (ISIS), relatează Reuters.
22:10
Superliga: Dinamo - Unirea Slobozia, scor 1-0, şi alb-roşii sunt la un punct de primul loc # News.ro
Echipa bucureşteană Dinamo a învins, luni seara, pe teren propriu, scor 1-0, formaţia Unirea Slobozia, în ultimul meci al etapei a 27-a a Superligii.
22:00
Florin Manole anunţă că va demisiona din funcţie, dacă până în aprilie nu încep discuţiile cu sindicatele pe tema Legii salarizării: Este jalon în PNRR, nu îmi permit să îl ratez. Dacă nu pot face, atunci plec # News.ro
Ministrul Muncii, Florin Manole, a anunţat, luni seară, că va pleca din funcţie dacă, până la jumătatea lunii aprilie, nu vor începe consultările cu sindicatele pe tema Legii salarizării, el precizând că această lege repreztintă jalon în PNRR.
22:00
Andra Balcangiu - Stroescu: În orice proces de scădere ponderală, dacă nu este corect condus, dacă avem diete deficitare cu aport hipocaloric sever, riscăm să pierdem pe lângă masa grasă şi masa musculară / Recomand proteină la fiecare masă # News.ro
Dr Andra Balcangiu - Stroescu, medic specialist nefrologie, diabet zaharat şi boli metabolice, a afirmat, luni seară, că în orice proces de scădere ponderală există riscul să fie pierdută şi masă musculară, pe lângă masă grasă, dacă sunt diete deficitare cu aport hipocaloric sever. Ea a precizat că recomandă pacienţilor săi proteină la fiecare masă.
21:50
Sorin Grindeanu: Membrii coaliţiei au înţeles că această sarabandă a tăierilor trebuie să înceteze / S-a găsit chiar şi în USR PSD / Pare că a trecut acel avânt pioneresc de a tăia / Adevărata bătălie se va da la buget # News.ro
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat, luni seară, că, într-un final, membrii coaliţiei au înţeles ”că această sarabandă a tăierilor trebuie să înceteze” şi susţine că ”pare că a trecut acel avânt pioneresc de a tăia, de a prezenta că aceste tăieri şi aceste concedieri reprezintă reformă”. Liderul social-democraţilor a menţionat că este ”un lucru bun” ce s-a întâmplat în şedinţa coaliţiei, dar adevărata bătălie se va da la aprobarea bugetului.
21:40
Medicul Andra Balcangiu-Stroescu: 40% din populaţia României suferă de obezitate / Trei din patru români au încercat măcar o dată în viaţă să ţină o dietă # News.ro
Dr Andra Balcangiu – Stroescu, medic specialist nefrologie, diabet zaharat şi boli metabolice, a afirmat, luni seară, că 40% din populaţia României suferă de obezitate şi că trei din patru români au încercat măcar o dată în viaţă să ţină o dietă.
21:30
Nico Williams, internaţionalul spaniol de la Athletic Bilbao, va lipsi pentru câteva săptămâni din echipa sa, urmând să-şi trateze pubalgia, a anunţat clubul basc luni.
21:30
Ministrul Muncii, despre pachetul de solidaritate propus de PSD: Sunt sigur că va fi aprobat. Pachetul va fi discutat probabil în prima şedinţă a coaliţiei # News.ro
Ministrul Muncii, Florin Manole, susţine că pachetul de solidaritate propus de PSD va fi discutat, cel mai probabil, la următoarea şedinţă a coaliţiei, el adăugând că nu crede că premierul Ilie Bolojan se va opune adoptării acestor măsuri.
21:30
„Ştiu că a fost asasinat”. Fratele lui Jeffrey Epstein acuză guvernul american că „ascunde” o crimă # News.ro
Mark Epstein, fratele infractorului sexual Jeffrey Epstein, a reiterat luni la BFMTV îndoielile pe care le exprimă de luni de zile cu privire la adevăratele motive ale morţii lui Jeffrey, despre care autorităţile spun că s-a sinucis în închisoare în aşteptarea sentinţei.
21:30
Mediul Andra Balcangiu-Stroescu: 40% din populaţia României suferă de obezitate / Trei din patru români au încercat măcar o dată în viaţă să ţină o dietă # News.ro
Dr Andra Balcangiu – Stroescu, medic specialist nefrologie, diabet zaharat şi boli metabolice, a afirmat, luni seară, că 40% din populaţia României suferă de obezitate şi că trei din patru români au încercat măcar o dată în viaţă să ţină o dietă.
20:50
Actorul Robert Duvall, vedeta din „Naşul” şi „Marele Santini”, a murit la vârsta de 95 de ani - VIDEO # News.ro
Actorul Robert Duvall, care a câştigat un Oscar pentru „Tender Mercies” şi a fost nominalizat pentru rolurile sale din filme precum „Naşul”, „Apocalypse Now” şi „The Great Santini”, a încetat din viaţă la vârsta de 95 de ani.
20:40
Ministrul Apărării, alături de o delegaţie a Congresului SUA, la Centrul de Instruire F-16 – Radu Miruţă: România îşi asumă responsabil rolul de furnizor de securitate în regiune şi va continua să investească în capacităţi moderne # News.ro
Ministrul Apărării, Radu Miruţă, a primit, luni, o delegaţie a Congresului Statelor Unite ale Americii, condusă de senatoarea Jeanne Shaheen, cu care a vizitat Centrul de Instruire F-16.
20:30
Jaqueline Cristian, locul 39 WTA, s-a calificat, luni, în turul doi al turneului de categorie WTA1000 de la Dubai, cu premii de peste 4 milioane de dolari.
20:20
Cazul „Quentin” aprinde spiritele în Franţa. Tânărul activist de extremă dreapta a murit după ce a fost bătut la un miting de militanţi de extremă stânga # News.ro
Preşedintele francez Emmanuel Macron a făcut apel la calm şi reţinere în weekend, după un incident care a devenit un punct fierbinte politic: un activist de extremă dreapta, Quentin Deranque, a murit în urma rănilor suferite după ce a fost bătut de „cel puţin şase persoane” la o manifestaţie împotriva unei conferinţe a eurodeputatei Rima Hassan, reprezentantă a partidului La France insoumise (LFI), de extremă stânga. Luni, procurorul din Lyon au anunţat că au deschis o anchetă penală pentru „omor”, relatează Reuters.
20:20
Ionel Bogdan (PNL): Premierul Ilie Bolojan a demonstrat încă o dată maturitate şi flexibilitate / În urma discuţiilor, avem un acord, dacă nu se răzgândesc partenerii de coaliţie # News.ro
Deputatul PNl Ionel Bogdan, lider al organizaţiei PNL Maramureş, afirmă, după şedinţa coaliţiei, că premierul Ilie Bolojan a demonstrat încă o dată maturitate şi flexibilitate iar în urma discuţiilor, au un acord, dacă nu se răzgândesc partenerii de coaliţie.
20:10
Atacantul român Andrei Ivan a fost eliminat după ceva mai bine de o oră de joc în meciul pe care echipa sa, Panserraikos, l-a terminat la egalitate luni, în deplasare, cu Atromitos, scor 2-2, în etapa a 21-a din campionatul grec, Super League.
19:50
Ludovic Orban: Să vezi şi să nu crezi. A ieşit fum alb după şedinţa coaliţiei de astăzi! După 4 luni de blocaj / Până nu se aprobă în guvern ordonanţa de restructurare a cheltuielilor şi proiectul de lege a bugetului de stat nu putem fi siguri # News.ro
Fostul premier Ludovic Orban comentează, luni, consensul din coaliţia de guvernare, pe pachetul reformei administraţiei, el arătând că a ieşit fum alb după şedinţa coaliţiei, după patru luni de blocaj, dar au mai fost şedinţe la care a părut că s-au înţeles, după care PSD a declanşat din senin tiruri de artilerie contra lui Bolojan. Orban adaugă că, până nu se aprobă în guvern ordonanţa de restructurare a cheltuielior şi proiectul de lege a bugetului de stat, nu putem fi siguri.
19:40
Daniel Buda (PNL): Toţi cei care astăzi îl contestă pe Ilie Bolojan trebuie să înţeleagă un lucru esenţial: doar datorită lui, România nu a pierdut fondurile europene / Procedura de suspendare a fondurilor este doar amânată şi poate fi reluată oricând # News.ro
Europarlamentarul PNL Daniel Buda transmite, luni, că toţi cei care astăzi îl contestă pe Ilie Bolojan trebuie să înţeleagă un lucru esenţial şi anume că doar datorită lui, România nu a pierdut fondurile europene. Potrivit lui Buda, procedura de suspendare a fondurilor este doar amânată şi poate fi reluată oricând.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.