Aşteptările sunt scăzute pentru ultimele negocieri mediate de SUA între Rusia şi Ucraina

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat luni că vrea să fie toată lumea liniştită, în ciuda apelurilor bombastice de pe reţele de socializare, de pe anumite ecrane, că nu o să crească preţul la gaze naturale pentru consumatorii casnici pentru că vor plafona preţul, de la producător, pe tot lanţul. Mnistrul a anunţat că deja a terminat actul normativ prin care se asigură că nu o să crească preţul la gaze naturale după data de 31 martie, ”lucru care dă stabilitate”.