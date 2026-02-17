„La Consiliul Păcii, președintele Nicușor Dan are un mandat limitat exclusiv la discutarea chestiunii Gaza”, afirmă fostul ministru de externe Cristian Diaconescu
Aktual24, 17 februarie 2026 09:50
Fostul ministru de Externe și consilier prezidențial Cristian Diaconescu a atras atenția asupra limitelor mandatului cu care președintele Nicușor Dan participă la reuniunea Consiliului Păcii organizat la Washington, la inițiativa liderului american Donald Trump. Potrivit acestuia, șeful statului român are competența de a discuta exclusiv problematica legată de Fâșia Gaza, în baza unei rezoluții internaționale […]
Alte ştiri de Aktual24
Acum 5 minute
10:20
Surse: Președintele Nicușor Dan nu poate utiliza avionul militar Spartan pentru deplasarea în SUA # Aktual24
Surse autorizate au declarat că președintele României, Nicușor Dan, nu poate efectua deplasarea în Statele Unite cu aeronava militară C-27J Spartan, în contextul participării la Consiliul Păcii organizat în SUA, eveniment asociat fostului președinte american Donald Trump, potrivit informațiilor prezentate de Radu Tudor la la Antena 3. Potrivit surselor citate, există mai multe motive operaționale […]
Acum 15 minute
10:10
România se confruntă cu cea mai gravă criză de vaccinare din ultimele decenii – aproape jumătate dintre copii nu sunt vaccinați contra rujeolei # Aktual24
România se află într-o situație alarmantă în ceea ce privește vaccinarea copiilor. Potrivit organizației Salvați Copiii România, aproape jumătate dintre copii nu sunt vaccinați împotriva rujeolei, ceea ce face ca țara noastră să fie una dintre puținele din Europa cu transmitere endemică a bolii. Date recente citate de News.ro arată că, deși prima doză de […]
Acum 30 minute
10:00
Proiect de interes național în Polonia: obținerea armei nucleare. Președintele și guvernul vorbesc pe aceeași voce # Aktual24
Ministrul apărării al Poloniei, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, și-a exprimat sprijinul ferm pentru dezvoltarea capacităților nucleare militare ale țării, în concordanță cu declarațiile recente ale președintelui Karol Nawrocki, relatează EFE. În cadrul unei conferințe de presă organizate la Cracovia, ministrul a afirmat că, într-o chestiune atât de sensibilă, „este mai bine să facem mai mult și să […]
Acum o oră
09:50
Președintele Dan i-a chemat la Cotroceni pe Bolojan și Sorin Grindeanu. PSD, tot mai violent la adresa premierului # Aktual24
Președintele Nicușor Dan i-a convocat, marți, la Palatul Cotroceni pe liderii coaliției de guvernare, conform unui anunț al Administrației Prezidențiale. ”Întâlnire cu liderii Coaliției de guvernare”, la ora 15.00, se menționează în anunț. În ultima perioadă, PSD și-a amplificat vizibil atacurile la adresa premierului Bolojan, acesta fiind acuzat că a provocat recesiunea economiei românești. Atacurile […]
09:50
Cu ce s-au ales familiile soldaților nord-coreeni uciși în Ucraina. Kim Jong Un zâmbește încântat – VIDEO # Aktual24
Coreea de Nord a inaugurat un nou cartier rezidențial în Phenian destinat familiilor militarilor uciși în timp ce luptau alături de forțele ruse în războiul împotriva Ucrainei, a informat luni agenția oficială Korean Central News Agency (KCNA), într-o acțiune prezentată de autorități drept un omagiu adus trupelor desfășurate pe front. Liderul nord-coreean Kim Jong-un a […]
09:50
„La Consiliul Păcii, președintele Nicușor Dan are un mandat limitat exclusiv la discutarea chestiunii Gaza”, afirmă fostul ministru de externe Cristian Diaconescu # Aktual24
Fostul ministru de Externe și consilier prezidențial Cristian Diaconescu a atras atenția asupra limitelor mandatului cu care președintele Nicușor Dan participă la reuniunea Consiliului Păcii organizat la Washington, la inițiativa liderului american Donald Trump. Potrivit acestuia, șeful statului român are competența de a discuta exclusiv problematica legată de Fâșia Gaza, în baza unei rezoluții internaționale […]
09:40
„Super-fripturi” ieftine și gustoase, din carne de vită modificată genetic, ar putea ajunge în supermarketuri în doar trei ani # Aktual24
Progresele din tehnologia editării genelor ar putea aduce în curând la dispoziția consumatorilor de pretutindeni fripturi, burgeri și carne tocată mai accesibile și mai gustoase. Oamenii de știință au dezvoltat o tehnică care permite descendenților taurilor obișnuiți să moștenească trăsături superioare de la rase de elită, ceea ce ar putea revoluționa producția de carne de […]
Acum 2 ore
09:10
În cazul răsturnării regimului iranian, Gardienii Revoluției ar instaura rapid o dictatură militară, accelerând programul nuclear, avertizează serviciile de informații americane # Aktual24
Comunitatea de informații americane evaluează că, în cazul unui colaps brusc al regimului iranian sau al unei crize majore de leadership, Corpul Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC) ar umple, cel mai probabil, vidul de putere pe termen scurt. Această concluzie, raportată recent în contextul tensiunilor escaladate sub administrația Trump, subliniază riscurile unui scenariu de instabilitate în […]
09:10
Președintele Dan i-a chemat la Cotroceni pe Bolojan și Sorin Grindeanu. PSD, tot mai violent la adresa lui premierului # Aktual24
Președintele Nicușor Dan i-a convocat, marți, la Palatul Cotroceni pe liderii coaliției de guvernare, conform unui anunț al Administrației Prezidențiale. ”Întâlnire cu liderii Coaliției de guvernare”, la ora 15.00, se menționează în anunț. În ultima perioadă, PSD și-a amplificat vizibil atacurile la adresa premierului Bolojan, acesta fiind acuzat că a provocat recesiunea economiei românești. Atacurile […]
08:50
O unitate internațională secretă pilotează avioane F-16 deasupra Kievului, distrugând dronele și rachetele rusești # Aktual24
O unitate internațională secretă de avioane F-16 Fighting Falcon, formată din piloți veterani din Statele Unite și Olanda, a început să desfășoare patrule de luptă în spațiul aerian al regiunii Kiev. Conform informațiilor citate de agenția ucraineană de presă UNN, escadrila ar fi fost creată în strictă confidențialitate pentru a integra rapid experiența operațională NATO […]
08:40
Duplicitatea lui Marco Rubio, dată în vileag: În 2019 îl critica vehement pe Viktor Orban, în 2026 îl sprijină fățiș – VIDEO # Aktual24
Marco Rubio, considerat cândva un senator conservator cu principii ferme în apărarea democrației, a oferit recent un sprijin entuziast față de Viktor Orbán, prim-ministrul Ungariei. Vizita sa la Budapesta din 16 februarie 2026, în calitate de Secretar de Stat al SUA, a marcat un moment de cotitură spectaculos: de la criticile dure din trecut la […]
Acum 4 ore
08:20
Bloomberg: Companiile lui Elon Musk participă la un program secret al Pentagonului privind roiuri de drone controlate vocal # Aktual24
Companiile lui Elon Musk, SpaceX și subsidiara sa xAI, participă la o competiție secretă organizată de Departamentului Apărării al SUA pentru dezvoltarea unei tehnologii avansate de drone autonome controlate prin comandă vocală, potrivit Bloomberg. Conform surselor citate de publicație, cele două companii concurează într-un program cu o durată inițială de șase luni, care urmărește crearea […]
08:10
Ciprian Ciucu dezvăluie: „În organigrama STB sunt 250 de economişti şi 200 de directori şi şefi. STB consumă cât o primărie de sector” # Aktual24
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a lansat un nou atac la adresa modului în care este gestionată Societatea de Transport București (STB), după ce a analizat organigrama și situația financiară a companiei. Într-o postare amplă, publicată pe pagina sa de Facebook, edilul a vorbit despre „sume uriaşe, astronomice” și a anunțat că urmează măsuri […]
07:50
Fratele lui Mark Epstein acuză că miliardarul pedofil a fost ucis de guvernul american: „Sunt convins că a fost o crimă” # Aktual24
Mark Epstein, fratele lui Jeffrey Epstein — milionarul decedat în 2019 în închisoare din New York în timp ce era arestat pentru trafic sexual de minori — a reaprins dezbaterea privind moartea acestuia într-un interviu acordat postului francez de știri BFMTV. În declarațiile făcute luni la postul de televiziune citat, Mark a afirmat fără echivoc […]
07:30
Donald Trump critică acordul privind energia verde, semnat între statul California și Marea Britanie # Aktual24
Președintele american Donald Trump a criticat dur un nou acord privind energia curată semnat între statul California și Regatul Unit, la doar câteva ore după oficializarea acestuia. Potrivit publicației Politico, liderul de la Casa Albă a calificat înțelegerea drept „inadecvată”, susținând că Londra nu ar trebui să încheie acorduri cu un guvernator democrat care i […]
07:20
Trei morți într-un atac armat la un patinoar din Rhode Island, în timpul unui meci de hochei pentru tineri – VIDEO # Aktual24
Un atac armat produs luni în timpul unui meci de hochei pentru tineri a zguduit comunitatea din Pawtucket, statul Rhode Island. Trei persoane, inclusiv suspectul, au fost ucise, iar alte trei victime se află în stare critică la spital, potrivit autorităților locale, citate de Associated Press. Incidentul a avut loc în interiorul arenei Dennis M. […]
07:10
Havana, în pragul unei epidemii după ce criza de combustibil din Cuba, provocată de blocada americană, a paralizat colectarea gunoaielor # Aktual24
Capitala Cubei, Havana, se confruntă cu o situație de criză pe măsură ce gunoaiele se adună în colțurile străzilor, creând un pericol de sănătate publică și evidențiind impactul sever al restricțiilor asupra alimentării cu combustibil impuse de Statele Unite. Acest fenomen este unul dintre cele mai vizibile efecte ale eforturilor Washingtonului de a bloca livrările […]
Acum 12 ore
23:30
Prezența portavionului american USS Abraham Lincoln a fost confirmată de BBC Verify aîn apropierea Iranului folosind imagini din satelit, în timp ce Washingtonul continuă să exercite presiuni asupra țării din cauza programului său militar și a recentei represiuni mortale asupra protestatarilor. Oficialii americani și iranieni se vor întâlni marți în Elveția pentru o a doua […]
23:30
O faimoasă formațiune stâncoasă din Sant’Andrea, Italia, supranumită „Arcul Îndrăgostiților”, s-a prăbușit chiar de Ziua Îndrăgostiților, după zile de ploi abundente și vânturi puternice. Formația stâncoasă din Puglia a servit drept atracție turistică pentru cererile în căsătorie și a fost un punct de reper popular pe coasta Adriaticii, potrivit BBC. „Acesta este un cadou nedorit […]
23:10
Șefii băncilor din Marea Britanie pregătesc un sistem de plată alternativ la Visa și Mastercard, pe fondul temerilor legate de controlul pe care Trump l-ar putea exercita asupra acestora # Aktual24
Șefii băncilor britanice se întâlnesc pentru prima data, joi, pentru a stabili o alternativă națională la Visa și Mastercard, din cauza îngrijorărilor legate de posibilitatea ca Donald Trump să blocheze sistemele de plată americane. Întâlnirea, prezidată de directorul executiv al Barclays UK, Vim Maru, va reuni un grup de finanțatori din City care vor acoperi […]
23:00
Consultați medicul dacă ați slăbit fără niciun motiv, deși aveți poftă de mâncare. Aceasta poate fi o alertă importantă a organismului, indicând afecțiuni serioase care nu trebuie ignorate. Pierderea inexplicabilă în greutate poate părea inițial inofensivă, dar deseori ascunde probleme medicale ce necesită atenție imediată. Identificarea cauzei la timp poate face diferența între tratament eficient […]
22:40
Ce înseamnă când un copil are creșteri întârziate de înălțime? Aceasta poate fi o experiență îngrijorătoare pentru părinți și poate semnala diverse aspecte legate de sănătatea copilului. Întârzierea creșterii nu înseamnă întotdeauna o problemă gravă, dar este esențial să fie evaluată corect pentru a preveni complicații pe termen lung și pentru a asigura dezvoltarea optimă. […]
22:30
”România va deveni jucător global în industria metalelor și materialelor critice”, anunță ministrul Energiei. Resurse noi identificate în perimetrul minier Bihor Sud # Aktual24
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a reiterat luni ambiția României de a deveni un „jucător global” în industria metalelor și materialelor critice, subliniind necesitatea dezvoltării unui lanț integrat de la extracție la rafinare și utilizare industrială, pentru a reduce pierderile generate de exportul de materii prime neprelucrate. „România pierde foarte mult pentru că nu închidem circuitul […]
22:10
Warner Bros. Discovery analizează reluarea negocierilor cu Paramount Skydance, alternativă la acordul cu Netflix # Aktual24
Compania americană Warner Bros. Discovery (WBD) analizează posibilitatea reluării negocierilor cu Paramount Skydance, după ce a primit o ofertă îmbunătățită care include preluarea unor riscuri financiare semnificative, inclusiv o penalitate de 2,8 miliarde de dolari legată de un acord cu Netflix, potrivit Bloomberg. Consiliul de administrație al WBD evaluează dacă propunerea Paramount Skydance ar putea […]
21:50
Grecia va încerca să recupereze fotografii cu execuția a 200 de prizonieri politici comuniști greci de către naziști, scoase la vânzare pe internet # Aktual24
Grecia a anunțat, luni, că va încerca să obțină fotografii care par să înfățișeze ultimele momente ale celor 200 de greci executați de un pluton de execuție nazist la Atena în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, după ce imaginile, necunoscute anterior, au apărut de vânzare online. Imaginile, apărute pe eBay în weekend, ar arăta […]
21:40
„Țarul frontierelor” spune că o forță de securitate „mica” va rămâne în Minnesota după retragerea parțială a agenților de imigrație. Deportările în masă vor continua în toată țara # Aktual24
Tom Homan, „Țarul frontierelor”, a declarat că peste 1.000 de agenți de imigrare au părăsit zona Twin Cities din Minnesota și că alte sute vor pleca în zilele următoare, în contextul reducerii măsurilor intensificate de control al imigrației adoptate de administrația Trump. O forță de securitate „mică” va rămâne pentru o perioadă scurtă de timp […]
21:40
Ministru german: ”Țările UE nu trebuie să se mai ascundă în spatele interesului național” # Aktual24
Uniunea Europeană se află într-un moment de cotitură și trebuie să accelereze deciziile pentru a-și consolida influența și suveranitatea, a declarat luni ministrul german de Finanțe, Lars Klingbeil, înaintea reuniunii miniștrilor de finanțe din UE, desfășurată la Bruxelles, potrivit Reuters. „Vrem să tăiem nodurile, vrem să găsim soluții, întotdeauna cu obiectivul de a consolida suveranitatea […]
21:30
Estonia nu se teme. ”Dacă Rusia ne invadează, Estonia va duce războiul pe teritoriul rus” – ministrul de Externe # Aktual24
Estonia își consolidează capacitățile de apărare și, în cazul unei invazii ruse, va răspunde astfel încât conflictul să fie dus pe teritoriul Federației Ruse, a declarat ministrul estonian de externe, Margus Tsahkna, într-un interviu acordat DW, citat de European Pravda. Șeful diplomației de la Tallinn a respins afirmațiile potrivit cărora Estonia ar fi una dintre […]
Acum 24 ore
21:20
Senatoare SUA: Raportul care contestă anularea alegerilor din România este „eronat” și „lipsit de obiectivitate”, ”nimeni nu-i dă atenție” # Aktual24
Raportul Comisiei juridice a Camerei Reprezentanților a SUA care pune sub semnul întrebării anularea alegerilor prezidențiale din România este „eronat”, „ideologic” și „partizan”, a declarat luni, la București, senatoarea democrată Jeanne Shaheen. „Raportul este un document ideologic, partizan, căruia nimeni nu îi acordă atenție în zona de apărare a SUA, în public. Credem că este […]
21:10
Criza climatică se apropie de punctul critic. Oamenii de știință avertizează că „nu putem salva Pământul la fel cum am salvat băncile” # Aktual24
Pământul se apropie de un prag climatic ireversibil, iar avertismentele oamenilor de știință devin tot mai alarmante, relatează The Guardian. Potrivit unei analize publicate în revista One Earth, lumea este mai aproape decât se estima de un „punct fără întoarcere”, dincolo de care încălzirea globală ar putea scăpa definitiv de sub control. Spre deosebire de […]
21:10
Ministrul iranian de Externe s-a întâlnit la Geneva cu directorul AIEA înaintea celei de-a doua runde de negocieri cu Statele Unite # Aktual24
Șeful diplomației iraniene s-a întâlnit, luni, cu șeful agenției ONU de supraveghere nucleară, înaintea unei a doua runde de negocieri cu Statele Unite privind programul nuclear al Teheranului. Ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi, s-a întâlnit cu Rafael Grossi, directorul general al Agenției Internaționale pentru Energie Atomică, și a declarat că se va întâlni și […]
20:50
Ce tip de sistem încearcă să instaureze Trump prin atacurile asupra presei. „Democrația se prăbușește atunci când adevărul nu mai contează” # Aktual24
În America de astăzi, jurnalismul încă există, dar lanțul care odată lega reportajele de realitatea comună și de răspunsul instituțional începe să se rupă. Faptele pot fi publicate, verificate și totuși nu reușesc să declanșeze un răspuns, iar democrația pare să plătească prețul acestei slăbiciuni, relatează European Pravda. Strategia de subminare a mass-media Potrivit analistului […]
20:40
Serviciile de informații rusești au început să trimită Wagner-isti pentru a găsi agenți pentru sabotaje în Europa # Aktual24
Rețeaua care a lucrat anterior pentru PMC-ul Wagner a devenit principala legătură a Moscovei în organizarea operațiunilor de sabotaj din Europa, relatează Financial Times, citând oficiali ai serviciilor secrete occidentale. Financial Times notează că, după mai multe valuri de expulzări ale diplomaților ruși din țările europene, Moscova apelează din ce în ce mai mult la […]
20:40
Trei persoane de la adăpostul de câini din Suraia, sub control judiciar. Sunt acuzate de „uciderea animalelor, cu intenție, fără drept” și „schingiuirea animalelor” # Aktual24
Trei persoane din cadrul adăpostului de câini de la Suraia, cercetate pentru uciderea și schingiuirea animalelor, au fost puse sub control judiciar de procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Focșani. Unul dintre inculpați este cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de „uciderea animalelor, cu intenție, fără drept” și „schingiuirea animalelor”, iar alți doi inculpați sunt cercetați pentru […]
20:00
Ucraina profită că rușii au rămas fără Starlink: contraofensivă majoră, a recucerit peste 200 km pătrați în doar câteva zile # Aktual24
Armata ucraineană a recucerit aproximativ 201 kilometri pătraţi de teritoriu de la forţele ruse în intervalul miercuri–duminică, potrivit unei analize realizate de AFP pe baza datelor Institutului pentru Studiul Războiului (ISW). Potrivit evaluării, forţele ucrainene nu au mai recuperat o suprafaţă atât de mare într-un interval atât de scurt de la contraofensiva lansată în iunie […]
20:00
Ucraina, mulțumiri pentru ”sufletul cald al românilor”: ”Zeci de familii şi potenţial mii de oameni vor avea căldură şi curent electric” # Aktual24
Ministerul Afacerilor Externe a transmis mulţumiri pentru campania umanitară „Generatoare de Speranţă”, iniţiată pentru sprijinirea Ucrainei, iar demersul a fost apreciat şi de oficiali ucraineni, potrivit activistului Radu Hossu. Radu Hossu a anunţat, într-un mesaj public, că a fost contactat de ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, care i-a transmis aprecieri oficiale pentru campanie. „Mai devreme […]
19:40
Kievul produce anual aproximativ 100.000 de drone de tip „Baba Iaga”. Care este prețul și ce capabilități are cel mai utilizat sistem aerian fără pilot din Ucraina # Aktual24
Într-un război în care tehnologia decide tot mai des soarta câmpului de luptă, drona Baba Iaga a companiei SkyFall s-a impus ca un simbol al inovației ucrainene, al adaptabilității și al determinării de a transforma vulnerabilitatea în forță. Cu un nume inspirat din mitologia slavă și cu performanțe care îi justifică reputația, acest sistem aerian […]
19:10
Reacții de indignare în Polonia în urma ”minimalizării repetate” a masacrelor din Volînia. Rolul lui Stepan Bandera # Aktual24
Declarațiile recente ale șefului Institutul Ucrainean pentru Memorie Națională au reaprins una dintre cele mai dureroase controverse din istoria Europei Centrale și de Est, provocând un val de indignare în Polonia și readucând în prim-plan rănile încă nevindecate ale masacrelor din Volînia. Într-un moment în care relațiile dintre Kiev și Varșovia sunt esențiale pentru stabilitatea […]
19:10
Presshub: Alertă privind vaccinarea: România conduce în Europa la cazuri de rujeolă, acoperire de doar 47% la prima doză ROR # Aktual24
România se află în fața celei mai dramatice crize ale vaccinării din ultimele decenii. Aceasta este concluzia pe care Organizația Non-Guvernamentală „Salvați Copii!” a transmis-o luni printr-un comunicat de presă. Cazul cel mai grav este al vaccinului împotriva rujeolei, de care au beneficiat numai 47% din copii în 2025 (prima doză). Principalele cauze identificate sunt […]
18:40
După ce invazia Rusiei în Ucraina a declanșat o schimbare radicală în ceea ce privește aderarea la NATO, Suedia începe să ia în considerare o altă schimbare istorică: adoptarea monedei euro. Deși dezbaterea se află în stadii incipiente, o schimbare subtilă, dar notabilă, are loc pe măsură ce condițiile se schimbă. În 2003, când alegătorii […]
18:20
Armata americană a transportat aerian un microreactor nuclear, pentru prima dată în istorie # Aktual24
Armata americană a transportat, pe 15 octombrie, pentru prima dată în istorie, un microreactor nuclear de la Baza Rezervei Aeriene March din California la Baza Forțelor Aeriene Hill din Utah. Aceasta face parte din politica președintelui american Donald Trump de a extinde desfășurarea energiei nucleare în Statele Unite și pe linia frontului forțelor americane din […]
18:20
Marea ”familie” Thuma din Ilfov. Managerul de la Bălăceanca, fost jandarm, este finul primarului din Cernica și încredințează contracte unui avocat cu aceeași adresă ca a sa # Aktual24
Situație stranie la Spitalul de Psihiatrie „Eftimie Diamandescu” (cunoscut drept Spitalul de Psihiatrie „Bălăceanca”). Managerul spitalului, Stoica Tănase, numit politic, a încredințat mai multe contracte de reprezentare juridică unui avocat a cărui adresă este exact la adresa de domiciliu a lui Tănase. Documente aflate în posesia redacției arată că Spitalul de Psihiatrie „Eftimie Diamandescu” Bălăceanca […]
18:10
Lupta de succes a Suediei împotriva bandelor înarmate: destructurarea grupărilor Dalen, Rumba și Foxtrot # Aktual24
Cu doar trei ani în urmă, Suedia se afla în fruntea Europei de Vest în ceea ce privește infracțiunile cu arme de foc, depășită doar de Albania și Muntenegru, cu o rată de zece ori mai mare decât în Danemarca. Adolescenți de numai 13 ani erau recrutați prin Telegram și alte aplicații pentru a comite […]
18:10
Jandarmerița Ștefania spune acum adevărul despre ”10 August”: ”Nu eram în stare gravă. Am fost indignată pentru că s-a comunicat că nu ştiu cum să le spun părinţilor că e posibil să rămân paralizată” # Aktual24
Ștefania Nistor, jandarmerița devenită faimoasă în urma protestului din 10 august 2018 din Piața Victoriei, a recunoscut la proces că purtătorul de cuvânt al Jandarmeriei, Marius Militaru, a dezinformat atunci românii în legătură cu starea ei în urma agresiunilor. Militaru sugerase atunci, la televiziuni, că jandarmerița ar avea coloana ruptă, justificând astfel reprimarea extrem de […]
17:50
Distrugere din teribilism la Brașov. Adolescent arestat pentru incendierea unei mașini din cauza unei provocări online # Aktual24
Un adolescent de 15 ani din Brașov a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzat că a incendiat intenționat un autoturism în noaptea de 13 spre 14 februarie. Ancheta poliției a scos la iveală un motiv șocant pentru aceste fapte, o provocare apărută pe o rețea de socializare. Provocarea online fatală și lipsa […]
17:40
Vladimir Putin se laudă cu „armele-minune” ale Rusiei, prezentând rachete și torpile nucleare ce ar fi capabile să transforme complet câmpul de luptă. Cu toate acestea, realitatea testelor și a utilizării acestor sisteme dezvăluie un contrast izbitor între promisiuni și eficiență, punând sub semnul întrebării valoarea practică a arsenalului modern rus, potrivit unor rapoarte citate […]
17:30
Mărturie stranie a unui fost lider PSD în procesul ”10 August”: ”Dragnea mi-a solicitat această întâlnire. Lui îi trebuia să vină lume în piaţă” # Aktual24
Aurelian Bădulescu, fost viceprimar PSD al Capitalei în timpul represiunii din Piața Victoriei din 10 august 2018, a declarat în timpul procesului că fostul lider al PSD, Liviu Dragnea, își dorea ca în piață să fie cât mai mulți oameni. Bădulescu, actual membru în conducerea Curții de Conturi, a declarat la proces că el cerut […]
17:20
Un britanic a fost depistat cu lingouri de aur de mare valoare ascunse în bagaj la vama Albița # Aktual24
Un bărbat britanic a încercat să intre în țară cu patru lingouri de aur nedeclarate la frontieră. Individul a fost supus controlului, duminică seara, ceea ce a scos la iveală o tentativă de trafic cu metale prețioase, în timp ce călătorea ca pasager într-un autocar de cursă lungă pe ruta Chișinău-Cluj. Vigilența inspectorilor de la […]
17:10
Uniunea Europeană face pași decisivi pentru a lansa euro digital, o monedă inovatoare care promite să reducă dependența continentului de plățile non-europene și să întărească suveranitatea economică a Europei. Parlamentul European a aprobat recent poziția de negociere a Consiliului Uniunii Europene, marcând primul sprijin major pentru această monedă digitală a băncii centrale, ce va funcționa […]
17:00
Senzație pe gheața de la Cortina. Echipajul Tentea-Iordache urcă pe locul 5 la Jocurile Olimpice # Aktual24
Boberii români au reușit o redresare spectaculoasă în a doua manșă a concursului olimpic de astăzi. Mihai Tentea și George Iordache au urcat cinci poziții în clasamentul intermediar după o evoluție fără greșeală. Recorduri germane și un început prudent pentru tricolori în prima manșă Concursul a început la ora 11:00, iar tricolorii au încheiat prima […]
