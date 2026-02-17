Președintele Dan i-a chemat la Cotroceni pe Bolojan și Sorin Grindeanu. PSD, tot mai violent la adresa premierului

20:40

Trei persoane din cadrul adăpostului de câini de la Suraia, cercetate pentru uciderea și schingiuirea animalelor, au fost puse sub control judiciar de procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Focșani. Unul dintre inculpați este cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de „uciderea animalelor, cu intenție, fără drept” și „schingiuirea animalelor”, iar alți doi inculpați sunt cercetați pentru […]