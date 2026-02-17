ANM a transmis date de ultima oră despre vreme, în exclusivitate pentru Gândul. Cod portocaliu de viscol și ninsori abundente, valabil până mâine

23:10

Mircea Geoană, fostul secretar adjunct al NATO, a declarat la Antena 3 CNN că președintele Nicușor Dan trebuie să dea de înțeles în cadrul întâlnirii cub președintele Trump că este un lider care știe să joace „jocul cel nou”. „Este un singur mesaj pe care noi trebuie să îl lăsăm în orice discuție, că vrem […]