Pace în Ucraina: O nouă rundă de negocieri începe la Geneva. Zelenski cere „dreptate și sancțiuni” în timp ce atacurile rusești continuă
Gândul, 17 februarie 2026 11:50
Negociatori din Moscova, Kiev și Washington au sosit, în această dimineață, la Geneva pentru a găsi o soluție la conflictul din Ucraina. Avionul, care transporta delegația rusă condusă de consilierul prezidențial rus Vladimir Medinsky, a aterizat la Geneva în jurul orei locale 7:00, a transmis o sursă pentru Swissinfo. În timp ce partea ucraineană dorește […]
Acum 5 minute
12:20
Ciprian Ciucu prezintă situația de la STB: „Avem 250 de economiști și 200 de directori și șefi”. Ce vrea să facă primarul Capitalei # Gândul
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, critică birocrația și conducerea Societății de Transport București. El anunță că instituția a ajuns să coste bugetul public cât „două municipii Brașov”. În context, Ciucu transmite că vor urma întâlniri cu șefii STB și cu sindicatele, scrie Mediafax. Ciucu: „Studiez organigrama STB” „Nu știu cum vă petreceți dvs. seara, […]
12:20
În ultimii ani, arta corporală a devenit o formă tot mai vizibilă de exprimare personală în România. Tatuajele și piercingurile nu mai sunt privite ca simple manifestări ale nonconformismului, ci ca alegeri asumate, cu semnificații profunde și estetice. Pentru mulți oameni, aceste forme de exprimare reflectă identitatea, experiențele de viață sau dorința de a marca […]
12:20
Daniel Băluță lansează un atac frontal la adresa lui Ciprian Ciucu: „Aveți două opțiuni – demisia sau munca” # Gândul
Conflictul dintre Daniel Băluță și Ciprian Ciucu continuă. Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, îl acuză public pe primarul general, Ciprian Ciucu, de ipocrizie, incompetență și lipsă de acțiune. Declarațiile apar într-un mesaj dur, publicat pe Facebook, în care liderul social-democrat critică atât planurile de reformă ale STB, cât și modul general de administrare a orașului. […]
Acum 15 minute
12:10
Un client a comandat o mașină Uber din București până în Iași. Cât a plătit pentru cursa de 424 km (6 ore) # Gândul
Un client ca orice client a comandat o mașină Uber din București până în Iași. Conform estimarilor, drumul ar fi fost de 424 km, iar cu ajutorul porțiunilor de autostradă drumul, doar dus, ar fi durat aproximativ șase ore. Șoferul Uber a estimat și câștigul posibil, și se pare că i-a dat cu plus, deși […]
Acum 30 minute
12:00
Cod portocaliu de viscol și ninsori abundente în Capitală și 12 județe. Cât de mare va fi stratul de zăpadă. Prognoza de ultimă oră a meteorologilor ANM, în exclusivitate pentru Gândul # Gândul
ANM a actualizat prognoza meteo și a emis un cod portocaliu de ninsori și viscol pentru mai multe județe din Muntenia și sudul Moldovei. Meteorologii au anunțat, în exclusivitate pentru Gândul, că avertizarea intră în vigoare diseară, la ora 20:00 și este valabilă până mâine la ora 12:00. ANM anunță ninsori abundente, cu depunerea unui […]
Acum o oră
11:50
11:50
Canada și UE pregătesc o alianță comercială globală, ca răspuns la presiunile tarifare ale lui Trump # Gândul
Premierul canadian Mark Carney se află în centrul unor discuții strategice între Uniunea Europeană și un important bloc comercial indo-pacific, în vederea formării uneia dintre cele mai mari alianțe economice din lume, ca reacție la presiunile comerciale ale lui Donald Trump și la riscul fragmentării comerțului global. Canada a preluat inițiativa după ce Carney a […]
11:50
11:40
11:30
Robert Negoiță a ieșit negativ la testul antidrog făcut la INML. „Ca să nu fie ceva neclar” # Gândul
Robert Negoiță a primit un rezultat negativ pentru consum de cocaină, în urma analizelor efectuate la Institutul de Medicină Legală. ” Mostra de urină: negativ pentru: morfină, amfetamine, metamfetamine, MDMA, barbiturice, benzodiazepine, canabinoide, cocaină, metadonă, opiacee, fenciclidină, antidepresive triciclice; Metoda utilizată: test imunologic”, scrie în buletinul de analiză toxicologică publicat de primarul Sectorului 3. […]
11:30
Ion Cristoiu a pariat din nou cu Marius Tucă, de această dată cu speranța că va câștiga. După ce a pierdut în cazul participării lui Nicușor Dan la Consiliului Păcii al lui Donald Trump, de data aceasta este sigur că din trâmbițata reformă a lui Bolojan va rămâne doar „fîsul”. Și cine urmărește emisiunile la […]
Acum 2 ore
11:20
Avans tehnologic impresionant în China. Un spectacol cu roboți umanoizi uimește planeta. Minunile tehnologice au imitat perfect oamenii într-o îmbinare de dans și mișcări de arte marțiale # Gândul
Gala Festivalului de Primăvară dedicată Anului Nou Lunar din China cea mai urmărită emisiune TV din China, a adus în prim-plan roboți umanoizi care au executat demonstrații spectaculoase de kung fu, dans și comedie, într-un semnal clar al ambiției Beijingului de a domina viitorul roboticii și al inteligenței artificiale. Cea mai urmărită emisiune de televiziune […]
11:20
Robert Sighiartău cere ieșirea PNL de la guvernare: „PSD a început o ofensivă împotriva premierului Ilie Bolojan” # Gândul
Coaliția guvernamentală începe din nou să scârțâie, iar de data asta zgomotul vine chiar din interiorul PNL. Deputatul liberal Robert Sighiartău a aruncat pe masă ideea pe care mulți o șopteau deja prin culise: dacă lucrurile continuă așa, liberalii ar trebui să iasă de la guvernare. Mesajul lui Sighiartău e clar – colaborarea cu PSD […]
11:20
Andrei Caramitru: „Sistemul trebuie să extragă 12 miliarde de euro pe an ca să hrănească lăcustele. Din banii voștri” # Gândul
Andrei Caramitru susține că în România funcționează un „sistem de putere și hoție” format din aproximativ 100.000 de persoane care ar consuma anual circa 12 miliarde de euro din bani publici. Într-o postare pe Facebook, acesta descrie mecanismul ca pe o „castă de lăcuste” care ar extrage până la 30% din resursele reale ale statului. […]
11:10
Penurie de prezervative la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina. Se vând cu 100 de euro pe site-urile de anunțuri # Gândul
După doar trei zile de competiție la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina 2026, satele olimpice au rămas fără prezervative. Unii au văzut o oportunitate de afaceri și le revând la prețuri uriașe pe platformele online, scrie Mediafax. Prezervativele de la JO 2026 se vând cu până la 105 euro pe Vinted. Site-ul a […]
11:10
11:00
Călin Georgescu află mâine dacă va scăpa de controlul judiciar, iar astăzi fostul candidat la prezidențiale merge la secția de poliție Buftea să semneze măsura preventivă. Update 10:52: Zeci de susținători ai fostului candidat la prezidențiale s-au strâns în fața Poliției Buftea, în așteptarea lui Georgescu. Știre inițială Georgescu merge la Poliția Buftea astăzi, pentru […]
10:50
Năsui remarcă faptul că ministrul „Rogobete a diagnosticat corect problema în sistemul de sănătate ” şi are un sfat pentru premirerul Ilie Bolojan # Gândul
„România e pe locul 1 în UE la mortalitate prevenibilă și tratabilă. Și este pe locul 3 al celei mai joase speranțe de viață scrie economistul Claudiu Năsui” într-o postare recentă, pe facebook. Fostul ministru al Economiei(USR) răsuflă uşurat la vederea faptului că „în sfârșit un ministru PSD zice ceva corect. Și nu o dată, […]
10:40
Empire State Building din New York, iluminată în roșu pentru a sărbători Anul Nou Chinezesc # Gândul
Faimoasa Empire State Building a fost iluminată în roșu, seara trecută, pentru a sărbători Anul Nou Chinezesc în New York City. „La mulți ani de Anul Nou Lunar. În seara asta strălucesc în roșu — o culoare a norocului, bucuriei și prosperității.“, este mesajul care a însoțit clipul postat pe pagina oficială de X a […]
10:30
Milionarul Costeluș Cășuneanu, relație cu o blondă celebră. Idila dintre ei, înfiripată la Poiana Brașov # Gândul
Când ești milionar și mare cuceritor, viața ta devine o țintă, iar în partida de vânătoare nu mai ști cine-i vânătorul și cine vânatul. Cert este că pentru Costeluș Cășuneanu s-au aliniat astrele și a dat lovitura în plan sentimental, după cum scrie CANCAN. O nouă idilă în showbiz-ul românesc pare că s-a înfiripat în […]
10:30
Bătaia peștelui în Lacul Herăstrău. Trecătorii au rămas mască. Imagini unice filmate azi, 17 februarie # Gândul
Momente neobișnuite au fost surprinse marți, 17 februarie, pe malul Lacului Herăstrău, unde mai mulți angajați au desfășurat o acțiune de populare piscicolă, pentru pescuitul sportiv, care a atras imediat atenția trecătorilor. Zeci de oameni s-au oprit să privească scena, surprinși de cantitatea mare de pește eliberată în apă. Imagini inedite filmate pe malul Lacului […]
Acum 4 ore
10:20
Decizie controversată luată de Muzeul Britanic. Se renunță la termenul „Palestina” în unele expoziții istorice din galeriile Orientului Mijlociu # Gândul
Muzeul Britanic a decis să elimine termenul „Palestina” din anumite panouri și etichete ale galeriilor dedicate Orientului Mijlociu, motivând că acesta nu mai este perceput ca un termen „neutru” și poate fi interpretat ca referire la un teritoriu politic. Muzeul Britanic a confirmat că a eliminat termenul „Palestina” din unele exponate dedicate Orientului Mijlociu, în […]
10:20
Diana Buzoianu anunţă că s-au încheiat înscrierile pentru postul de şef al Romsilva. Pe 19 martie se va afişa lista cu candidaţii admişi pentru examen # Gândul
„Ieri a fost ultima zi de înscriere pentru concursul pentru Directorul General al Romsilva” anun'[ ministrul Mediului, Diana Buzoianu, pe facebook. Urmează analiza dosarelor de către membrii Consiliului de Administrație al Romsilva. Pe 19 martie (joi), aceștia vor face publică lista completă a tuturor candidaților, precum și CV-urile candidaților. Nu vor fi analizate numai dosarele […]
10:00
Președintele Donald Trump a declarat că va fi implicat „indirect” în discuțiile dintre Statele Unite ale Americii și Iran privind programul nuclear al Teheranului. Negocierile urmează să înceapă la Geneva. Președintele Donald Trump a subliniat că va fi implicat indirect și că discuțiile vor fi foarte importante și că, potrivit evaluării sale, Iranul ar fi […]
09:50
Președintele Hyatt Hotels, Thomas Pritzker, a anunțat că demisionează după apariția legăturilor cu Jeffrey Epstein # Gândul
Președintele executiv al Hyatt Hotels, Thomas Pritzker, și-a anunțat retragerea din funcția de președinte executiv al Hyatt Hotels Corporation, după ce documente recente au scos la iveală legături ale acestuia cu finanțatorul Jeffrey Epstein. Decizia a fost confirmată într-o declarație oficială, în care miliardarul a recunoscut că a făcut o greșeală menținând contactul cu Epstein, […]
09:40
„Arcul îndrăgostiților”, un simbol turistic din Italia, s-a prăbușit în mare chiar de Ziua Îndrăgostiților după un val de furtuni violente # Gândul
Celebrul Arc al Îndrăgostiților de la Sant’Andrea, unul dintre cele mai cunoscute simboluri naturale ale coastei Adriaticii, s-a prăbușit în mare de Ziua Îndrăgostiților, după furtunile violente și ploile torențiale care au lovit sudul Italiei în ultimele zile. Celebrul arc de stâncă marină de la Sant’Andrea, din localitatea Melendugno, cunoscut sub numele de „Arcul Îndrăgostiților”, […]
09:30
TOP 20 – Orașele din România cu cel mai mare consum de bere. Câte sticle bea săptămânal un bucureștean, un ieșean sau un clujean # Gândul
Se spune că nivelul de consum al berii rămâne cel mai relevant indicator al obiceiurilor sociale din mediul urban. Pornind de la cele mai mari 20 de orașe din România, am analizat câtă bere bea pe săptămână un bărbat, rezultând clasamentul de mai jos. Ierarhia ne arată că există diferențe interesante între regiuni, de la […]
09:20
Dorinel Munteanu tună la adresa ARBITRAJULUI: „Din păcate, sunt alte partide şi mai grav afectate. Ar trebui să aibă puţin discernământ” # Gândul
Dorinel Munteanu a criticat arbitrajul de la meciul cu CFR Cluj, 0-1, din etapa 27 a Superligii, golul fiind marcat de Biliboc. Ambele echipe au ratat câte un penalty, gazdele prin Florescu și clujenii prin Korenica. În minutul 90+5, arbitrul a dictat penalty pentru Hermannstadt după un duel între Sinyan și Cubotaru, dar a analizat […]
09:10
Au loc intervenții periodice de reparații locale în Sectorul 5, iar echipele societății acționează zilnic pentru îmbunătățirea infrastructurii sectorului nostru, informează primarul Vlad Popescu Piedone. Societatea de Infrastructură a Sectorului 5 continuă programul intervențiilor locale, derulat pentru a menține și îmbunătăți rețeaua stradală din comunitate. În ultimele săptămâni, echipele au acționat pe mai multe artere […]
09:10
Un nou atac armat zguduie Statele Unite. Trei persoane au murit, inclusiv presupusul atacator, într-un atac armat produs în timpul unui meci de hochei de tineret din Rhode Island. În urma atacului au fost descoperite alte trei victime aflate în stare gravă. Trei persoane au fost ucise și alte trei au fost rănite grav într-un […]
09:10
Intervenții în lanț pe munte. În ultimele 24 de ore, peste 100 de turiști au fost salvați, alte zeci au ajuns la spital # Gândul
Salvamontiștii au avut o zi extrem de solicitantă, după ce peste 110 persoane au fost recuperate din zonele montane în ultimele 24 de ore. Aproape jumătate dintre acestea au avut nevoie de îngrijiri medicale și au fost transportate la unități spitalicești. Datele au fost comunicate de Salvamont România, care a precizat că intervențiile au fost […]
09:00
Vremea se schimbă radical în martie. ANM anunță temperaturi neobișnuite pentru prima lună de primăvară # Gândul
Administrația Națională de Meteorologie a actualizat estimările meteorologice pentru următoarea lună. Potrivit prognozei ANM, primăvara își face simțită prezența cu temperaturi mai ridicate decât cele normale. Va fi cald și frumos de Ziua Femeii, 8 martie, arată datele meteo. Cum va fi vremea în săptămâna 16-23 februarie Valorile termice vor fi mai coborâte decât cele […]
08:50
Iubire la CSM București. Două jucătoare de bază și-au oficializat relația de Ziua Îndrăgostiților: ”Azi și în fiecare zi” # Gândul
Relație surpriză în lotul feminin al echipei CSM București. Două dintre sportivele importante ale formației au confirmat public, de Ziua Îndrăgostiților, că formează un cuplu, printr-un mesaj publicat pe rețelele sociale, relatează ProSport. Este vorba despre coordonatoarea de joc Elizabeth Omoregie și portarul Gabriela Moreschi, colege de echipă din 2024, care au ales momentul simbolic […]
08:30
Trump pune presiune pe Ucraina să negocieze „rapid” un acord, înaintea discuțiilor cu Rusia de la Geneva # Gândul
Președintele Donald Trump a cerut Ucrainei să negocieze „rapid” un acord, înaintea discuțiilor trilaterale cu Rusia și SUA de la Geneva. Președintele Donald Trump a declarat luni că Ucraina trebuie să se așeze cât mai repede la masa negocierilor, pe fondul pregătirilor pentru o nouă rundă de discuții cu Rusia, programată marți, la Geneva, potrivit […]
Acum 6 ore
08:20
Preşedintele Nicuşor Dan îi aşteaptă marţi la Cotroceni pe liderii coaliţiei de guvernare. Liderii coaliţiei tocmai au convenit asupra unor măsuri care vizează reforma administrației și pachetul de relansare economică prin Ordonanță de Urgență, imediat după avize. Calendarul vizat: avizul CES miercuri și adoptarea în ședința de Guvern de joi. Reducerile de cheltuieli vor ține cont […]
08:20
Ce i-a transmis Zeljko Kopic noului atacant care vine la Dinamo să lupte pentru titlu. „Foarte multă calitate” # Gândul
Dinamo s-a impus cu 1-0 în fața celor de la Unirea Unirea Slobozia, în ultima partidă diun etapa a a 27-a. La finalul meciului, Zeljko Kopic (48 de ani) a vorbit despre succesul „câinilor”, dar a oferit o reacție și legată de iminentul transfer al noului atacant de la Dinamo, care vine să lupte pentru […]
08:20
Care e termenul pentru depunerea candidaturilor la președinția FRF. Când sunt alegerile pentru conducerea fotbalului românesc # Gândul
Termenul pentru depunerea candidaturilor la președinția Federației Române de Fotbal e până la 2 martie 2026. Dosarele candidaților sunt verificate de o comisie în cel mult cinci zile de la data încheierii depunerilor. Cei care analizează sunt Paul Filip Ciucur (președinte), Daniel Cernat Marin (membru) și Eduard Ursu (membru). Care e termenul pentru depunerea candidaturilor […]
07:50
Havana, presată de Trump să încheie un acord cu Washingtonul: „Cuba este în prezent o națiune în faliment. Trebuie să negocieze cu SUA” # Gândul
Președintele Donald Trump a descris Cuba drept o „națiune în faliment” și a cerut Havanei să încheie un acord cu Statele Unite, respingând însă ideea unei intervenții pentru răsturnarea regimului, pe fondul crizei energetice și al presiunilor economice tot mai mari. Președintele Donald Trump a declarat luni că Cuba se află într-o situație economică critică […]
07:40
Pensionarii români care riscă să rămână fără pensie dacă nu trimit acest document urgent. Care este data limită # Gândul
Unii pensionari români riscă să piardă drepturile financiare dacă nu trimit urgent un document către autorități. A fost stabilită și o dată limită, dincolo de care există riscul sistării plăților cuvenite. Potrivit rotalianul.com, este vorba despre certificatul de viață. Ce este certificatul de viață Acesta este un document folosit ca instrument de verificare administrativă prin […]
07:30
Trump anunță că va decide curând asupra noilor livrări de arme pentru Taiwan, după avertismentele Chinei # Gândul
Președintele Donald Trump a declarat că va lua „foarte curând” o decizie privind noi livrări de arme către Taiwan, subiect sensibil în relația cu Beijingul, în contextul avertismentelor transmise de liderul chinez Xi Jinping și al tensiunilor tot mai mari dintre China și Taiwan. Președintele Donald Trump a afirmat marți dimineață, (ora României n.red), la […]
07:20
17 Februarie, calendarul zilei: Valentin Ceaușescu împlinește 78 de ani, Octavian Belu 75. Răzvan Lucescu face 57 de ani # Gândul
Gândul vă prezintă calendarul zilei de marți, 17 februarie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată. Valentin Ceaușescu, născut pe 17 februarie 1948, în București, este fiul cel mare al fostului lider comunist al României, Nicolae Ceaușescu, și al Elenei Ceaușescu. Spre deosebire de părinții și frații săi, […]
06:40
Valentin Stan: Dacă tot am intrat în recesiune, poate orădenii vor să-l ia pe Bolojan înapoi # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, s-a întrebat dacă locuitorii din Oradea l-ar primi pe Ilie Bolojan înapoi. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Valentin Stan: Bă, orădeanule, tu îl iei pe Bolojan ăsta înapoi? Păi nu, dar […]
Acum 8 ore
06:10
Valentin Stan: În Consiliul European, deciziile nu sunt egale când e majoritatea calificată. Țoiu ar trebui să învețe cum se iau deciziile în UE # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre cum Oana Țoiu nu cunoaște sistemul de luare a deciziilor din UE. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Valentin Stan: Europarlamentarii ăștia nu reprezintă țara de unde vin, pentru […]
05:10
Detalii înspăimântătoare din rechizitoriul „antrenorului de genii” pedofil. Bărbatul nu știa că este filmat # Gândul
După ce magistrații Curții de Apel București au înjumătățit pedeapsa pedofilului Kristof Lajos, au ieșit la iveală noi detalii din dosarul în care a fost acuzat că a violat doi frați în vârstă de 13 și 14 ani. Așa-zisul mentor al copiilor proveniți din familii dezorganizate era supravegheat video în propriul dormitor, iar scenele descrise […]
Acum 12 ore
00:00
Sorin Grindeanu anunță reducerea taxelor locale: „Există mari șanse ca aceste impozite locale să fie reduse” # Gândul
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni, la România TV, că „în câteva zile va fi prezentată” o variantă pentru reducerea anumitor impozite locale. În acest sens, a precizat liderul social-democrat, „există o variantă de lucru susținută de toată lumea”. „Știți, s-au eliminat acele excepții, de exemplu, pe vechimea caselor. Se dădea o excepție, dacă […]
16 februarie 2026
23:50
Supermaketurile sunt jefuite zilnic, prin intermediul caselor self-pay. Ce vârste au hoţii și ce se fură, în general, din magazine # Gândul
Cel puţin 40 magazine sunt prădate zilnic în ţară, 15 numai în Capitală, prin intemediul caselor self-pay, sisteme care au încurajat hoții să îşi bage în traistă tot ce poftesc fără să mai plătească. În topul celor mai furate produse se află dulciurile, produsele cosmetice, băutura, articolele de îmbrăcăminte și, mai rar, cărțile, iar pierderile […]
23:30
Anul Calului de Foc debutează pe 17 februarie 2026, odată cu prima Lună Nouă a anului. Ce nu trebuie să faci în această zi # Gândul
Anul Calului de Foc debutează pe 17 februarie 2026, odată cu prima Lună Nouă a anului, marcând oficial începutul Noului An Lunar și fiind considerat una dintre cele mai puternice și benefice combinații din zodiacul chinezesc. Noul An Chinezesc (Festivalul Primăverii) vine cu o serie de schimbări majore, decizii curajoase și o dorință puternică de […]
Acum 24 ore
23:20
Interzis la alcool, după ora 20:00. Măsura luată de autoritățile dintr-o stațiune celebră din Europa îi afectează direct pe turiști # Gândul
Primarul orașului croat Split, Tomislav Šuta, a anunțat că, din această vară, vânzarea alcoolului va fi interzisă în supermarketuri, magazine specializate și alte unități comerciale din zonele desemnate ale orașului, în intervalul 20:00 și 06:00. Măsura se vrea un răspuns la problemele persistente legate de consumul excesiv de alcool, mai ales în rândul turiștilor străini, […]
23:10
Ce mesaj trebuie să transmită Nicușor Dan la întâlnirea cu Trump ca să evite eșecul. Geoană: „Atunci ne putem juca din nou cărțile” # Gândul
Mircea Geoană, fostul secretar adjunct al NATO, a declarat la Antena 3 CNN că președintele Nicușor Dan trebuie să dea de înțeles în cadrul întâlnirii cub președintele Trump că este un lider care știe să joace „jocul cel nou”. „Este un singur mesaj pe care noi trebuie să îl lăsăm în orice discuție, că vrem […]
23:00
Datoria publică a României a spart pragul critic de 60% din PIB, linie roșie care obligă guvernul, prin lege, să ia măsuri urgente. Guvernul Bolojan a adăugat 81 de miliarde de lei la povară și a trecut peste limita asumată de România în fața UE # Gândul
Datoria publică a României a spart bariera de 60% din PIB, prag care este considerat critic și, de altfel, este un angajament al României în fața Uniunii Europene, prin tratatele de aderare. De asemenea, acest prag obligă, prin lege, Guvernul și Parlamentul României să ia măsuri de reducere a datoriei publice. Ministerul Finanțelor a publicat, […]
