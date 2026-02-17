Proiectul centurii din Gura Humorului va prinde contur

09:50

Fostul preşedinte al PSD şi fost premier Marcel Cuolacu a afirmat, duminică seară, că nu exclude ruperea coaliţiei şi, dacă se va ajunge la acest scenariu, consideră că cel mai bine ar fi să se facă alegeri anticipate. Fostul preşedinte al PSD Marcel Ciolacu a afirmat, duminică seară, la Antena 3, că nu exclude o […] Articolul Marcel Ciolacu nu exclude ruperea Coaliţiei: S-a ajuns mult prea sus cu acest scanda apare prima dată în TeleM Regional.