APIA virează 2,5 milioane lei crescătorilor din Iași
TeleM Iași , 17 februarie 2026 13:10
Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură a început virarea sumelor destinate crescătorilor de animale din județul Iași, în cadrul schemei de sprijin pentru ameliorarea raselor. Peste 2,5 milioane de lei au fost alocați la nivel național pentru plata serviciilor prestate în luna noiembrie 2025. Fondurile provin din bugetul Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale și […]
Acum 30 minute
13:10
Direcția de Asistență Socială Iași a desfășurat în această iarnă mai multe campanii de amploare pentru identificarea și sprijinirea persoanelor fără adăpost, în contextul temperaturilor extreme. Echipele din teren au mers în zonele cunoscute ca fiind frecventate de oamenii străzii, pentru a-i direcționa către centrele special amenajate sau către spitale, atunci când situația medicală a […]
13:10
13:10
Consiliul Județean Suceava a obținut publicarea anunțului de participare pentru licitația privind realizarea centurii ocolitoare a orașului Gura Humorului în Sistemul Electronic de Achiziții Publice, SEAP. Deși documentația a fost transmisă către Agenția Națională pentru Achiziții Publice încă din 30 decembrie 2025, anunțul a fost publicat abia pe 16 februarie. Întârzierea a dus la decalarea […]
Acum 2 ore
11:40
Incident la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Târgu Jiu – medic agresat de un aparținător # TeleM Iași
Un medic a fost agresat de un aparținător, luni, la Unitatea de Primiri Urgențe (UPU) a Spitalului Județean Târgu Jiu, cercetările în acest caz fiind preluate de un procuror al Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Jiu. Este vorba despre o doctoriță care lucrează în cadrul UPU. Potrivit purtătorului de cuvânt al Spitalului Județean de […]
Acum 4 ore
11:00
Tragedie la Vaslui: Fetita de două luni a murit din cauza unei pneumonii netratate la timp. Ancheta este în desfășurare # TeleM Iași
Medicii ieșeni au finalizat autopsia fetitei de două luni care a decedat la Spitalul „Sfânta Maria" din Iași, confirmând că moartea a fost cauzată de insuficiență respiratorie acută, provocată de o bronhopneumonie bilaterală în focare confluente, potrivit articolului publicat de Vremea Nouă. Autopsia a mai relevat și prezența unei formațiuni tumorale benigne la palatul moale […]
10:40
Iarna se întoarce puternic. ANM a emis cod portocaliu de vreme rea: Viscol puternic și ninsori masive în sudul și estul țării. Strat de zăpadă de până la 50 cm # TeleM Iași
Un episod de iarnă extrem de sever lovește România începând din această seară, cu ninsori abundente, viscol puternic și depuneri consistente de zăpadă în mai multe regiuni. Potrivit avertizărilor emise de Administrația Națională de Meteorologie, condițiile meteo se vor deteriora accentuat. ANM a emis o avertizare Cod portocaliu de ninsori și viscol pentru Muntenia și […]
10:30
„Floarea Vieții” aduce speranță în primii pași ai copiilor: flori care se transformă în scutece și lapte praf # TeleM Iași
Asociația Glasul Vieții lansează și în 2026 campania „Floarea Vieții", prin care încearcă să aducă un sprijin concret copiilor sărmani și orfani aflați în grija sa. Familia Vieții a ajuns acum la 10.559 de copii, fiecare având nevoie de hrană, îmbrăcăminte, medicație și produse de igienă de bază. Povestea Marinelei: lupta unei mame pentru șase […]
10:30
România se confruntă cu cea mai gravă criză de vaccinare din ultimele decenii, atrag atenţia reprezentanţii Organizaţiei Salvaţi Copiii. Rata de vaccinare pentru ROR – Rujeolă, Oreion şi Rubeolă – a scăzut abrupt, în special când vine vorba despre cea de-a doua doză, care ar trebui administrată la vârsta de cinci ani. Mai puţin de […]
10:30
Ministrul Muncii ameninţă cu demisia dacă nu se discută cu sindicatele pe tema legii salarizării # TeleM Iași
Ministrul Muncii, Florin Manole, a anunţat, luni seară, că va pleca din funcţie dacă, până la jumătatea lunii aprilie, nu vor începe consultările cu sindicatele pe tema Legii salarizării, el precizând că această lege repreztintă jalon în PNRR. Ministrul Florin Manole a explicat, luni seară, la Antena 3 CNN, că Legea salarizării este jalon în […]
10:20
Datoria administraţiei publice a României (datoria guvernamentală) a urcat, în noiembrie 2025, până la 1.121 miliarde lei, de la 1.116 miliarde de lei în luna precedentă. Conform datelor publicate de Ministerul Finanţelor (MF), citate de Agerpres, ca procent din PIB, datoria guvernamentală a crescut până la nivelul de 60,2%, de la 60% în august (PIB […]
10:00
Premierul Ilie Bolojan reaprinde discuțiile despre reorganizarea administrativă: România ar putea trece la 8 regiuni # TeleM Iași
Premierul Ilie Bolojan a abordat recent posibilitatea unei reorganizări administrativ-teritoriale în România, subliniind dificultățile financiare ale unui număr mare de unități administrativ-teritoriale. Discuții similare au existat și în 2013, atunci când se propunea reducerea celor 41 de județe la 8 regiuni. Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a precizat că doar „o pătrime" dintre cele peste 3.200 […]
09:40
Control judiciar pentru trei angajați ai adăpostului din Suraia, acuzați de uciderea și schingiuirea câinilor # TeleM Iași
Procurorii Parchetul de pe lângă Judecătoria Focșani au dispus luarea măsurii preventive a controlului judiciar pentru 60 de zile față de trei persoane din cadrul adăpostului de câini din Suraia, cercetate pentru uciderea și schingiuirea animalelor. În cazul persoanei juridice, instanța a admis interzicerea încheierii unor contracte privind capturarea câinilor fără stăpân și suspendarea activităților […]
09:40
Ministerul Justiţiei a validat lista cu cei 19 candidaţi înscrişi pentru conducerea marilor parchete # TeleM Iași
Este vorba despre Parchetul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Direcţia Naţională Anticorupţie şi Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – DIICOT. Ministerul Justiţiei a validat lista cu cei 19 candidaţi înscrişi pentru şefia marilor parchete. Este vorba despre Parchetul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Direcţia Naţională Anticorupţie şi Direcţia […]
09:40
Centura Gura Humorului, scoasă la licitație pe SEAP: contract de aproape 600 milioane lei, termen pentru oferte 30 martie # TeleM Iași
La mai bine de o lună și jumătate de la transmiterea documentației către Agenția Națională pentru Achiziții Publice, Consiliul Județean Suceava a obținut publicarea anunțului de participare pentru licitația deschisă privind realizarea centurii ocolitoare a orașului Gura Humorului în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP). Anunțul a fost publicat pe 16 februarie, deși documentația fusese […]
09:30
Universitatea de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad" din Iași (USV Iași) organizează mâine, 18 februarie 2026, workshopul„Managementul pisciculturii ecologice", eveniment care va avea loc începând cu ora 10:00, în Sala Verde situată în clădirea principală a Universității. Workshopul își propune să consolideze colaborarea dintre cercetători și specialiști din domeniul pisciculturii, facilitând transferul rezultatelor […]
09:30
Preşedintele Nicuşor Dan se întâlnește la Palatul Cotroceni cu liderii coaliţiei de guvernare # TeleM Iași
Întâlnirea şefului statului cu liderii coaliţiei de guvernare are loc la o zi după ce aceştia au stabilit mai multe măsuri bugetare. Preşedintele Nicuşor Dan se va întâlni marți cu liderii coaliţiei de guvernare. Întâlnirea este programată la ora 15:00, la Palatul Cotroceni, transmite Administraţia Prezidenţială. Întâlnirea şefului statului cu liderii coaliţiei de guvernare are […]
09:30
Taxe mai mari la UMF Iași din 2026: 13.000 de lei pentru anul I la Medicină și Medicină Dentară # TeleM Iași
Universitățile din țară își definitivează taxele pentru anul universitar viitor, iar mai multe instituții anunță modificări ale costurilor de școlarizare. La Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa" din Iași, Senatul a aprobat creșteri consistente pentru unele specializări. Pentru studenții din anul I la Medicină și Medicină Dentară, taxa ajunge la 13.000 de lei. […]
Acum 24 ore
15:10
Angajații Combinatului Siderurgic din Galați au ieșit luni în stradă, nemulțumiți că nu și-au mai primit salariile din octombrie 2025. Aproximativ 100 de persoane s-au adunat în fața Prefecturii, cerând intervenția rapidă a guvernului pentru respectarea statutului combinatului ca obiectiv strategic. Din 2024, societatea se află în procedură de concordat preventiv, prin care datoriile sunt […]
15:10
Dimineață tensionată la Aeroportul Internațional Iași. Polițiștii de frontieră au dejucat o tentativă de trecere ilegală a frontierei. Un bărbat, care voia să plece în Italia, a fost oprit chiar înainte de îmbarcare. Documentul pe care îl prezenta a ridicat suspiciuni. Se întâmpla pe 14 februarie, în jurul orei patru dimineața, în plin trafic de […]
15:10
Prețurile au continuat să crească puternic în ianuarie 2026, cea mai mare majorare anuală fiind la energia electrică, cu 59,33%, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică. Comparativ cu luna decembrie, energia electrică s-a ieftinit ușor, cu 0,44%. Alte creșteri importante s-au înregistrat la cacao și cafea, cu peste 25%, și la transportul feroviar, […]
15:00
Vremea se răcește accentuat în Moldova la începutul săptămânii, cu valori sub media obișnuită a perioadei. Nopțile și diminețile vor aduce temperaturi deosebit de scăzute, mai ales în nordul regiunii și în zonele depresionare. Sunt așteptate precipitații, în special la munte și în jumătatea sudică a Moldovei. În anumite intervale, acestea pot favoriza formarea poleiului. […]
15:00
Sute de ieșeni au rămas anul trecut fără grad de handicap sau au fost încadrați într-o categorie inferioară, în urma reevaluărilor făcute de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași. Situația vine pe fondul controalelor declanșate la nivel național de Ministerul Muncii și Ministerul Sănătății, care au semnalat posibile neconcordanțe în eliberarea certificatelor. […]
15:00
Universitatea de Medicină și Farmacie "Grigore T. Popa" din Iași va introduce două noi programe de licență dedicate pregătirii specialiștilor în sănătate. La Facultatea de Medicină va fi disponibil programul Radiologie și Imagistică Medicală, iar la Facultatea de Farmacie va fi lansat programul Chimie Medicală. Ambele programe au o durată de trei ani și oferă […]
15:00
Echipa de handbal feminin CSM Iași 2020 a încheiat prima fază a Diviziei A învingând CSM Roman cu scorul de 34-29, 17-14 la pauză. Victoria le asigură handbalistelor ieșene calificarea în play-off de pe primul loc al seriei B, cu 14 victorii din tot atâtea posibile. În faza următoare, formația intră pe traseul promovării cu […]
15:00
Trafic aerian a fost perturbat pe Aeroportul Internațional „Ștefan cel Mare" Suceava, după ce pista a înghețat în urma temperaturilor negative accentuate și a rafalelor puternice de vânt. Fenomenul s-a intensificat în noaptea și în dimineața zilei de 16 februarie, în contextul codului galben de vreme rea emis pentru zona Suceava. Vântul a suflat cu […]
13:30
Plata contactless nu mai este o opțiune „modernă", ci un comportament standard al clienților. Cardul, telefonul sau ceasul au înlocuit cash-ul în multe situații de zi cu zi. Pentru comercianți, efectul este clar: acceptarea plăților contactless duce, în medie, la creșteri de vânzări de aproximativ 20%. Motivul nu este unul singur. Sunt mai multe mecanisme […]
Ieri
10:50
Dragobetele (24 februarie) poate fi
10:50
Percheziţii în Bucureşti şi în trei judeţe într-un dosar de înşelăciune în formă continuată comisă de un cadru militar. Mai multe persoane au fost induse în eroare să achiziţioneze criptomonede # TeleM Iași
Cinci percheziţii au loc luni în Bucureăti şi în judeţele Ilfov, Brăila şi Constanţa, într-un dosar dosar de înşelăciune în formă continuată, în care un cadru militar este suspectat că a indus în eroare mai multe persoane, determinându-le să achiziţioneze criptomonede, banii ajungând de fapt în conturile sale. Prejudiciul constatat până în prezent este de […] Articolul Percheziţii în Bucureşti şi în trei judeţe într-un dosar de înşelăciune în formă continuată comisă de un cadru militar. Mai multe persoane au fost induse în eroare să achiziţioneze criptomonede apare prima dată în TeleM Regional.
10:50
Ştefan Hruşcă revine pe scenele din ţară cu turneul „Un copac cu flori”/ Programul concertelor # TeleM Iași
Turneul este o incursiune emoţionantă prin repertoriul emblematic al artistului, de la lirismul piesei „Nunta de flori”, la fragilitatea evocatoare din „Fostele iubiri”, până la profunzimea din „Rugă pentru părinţi”. „Un copac cu flori” nu este doar o serie de concerte, ci o reîntâlnire cu sensibilitatea unei epoci, o pledoarie pentru emoţie într-o lume grăbită”, […] Articolul Ştefan Hruşcă revine pe scenele din ţară cu turneul „Un copac cu flori”/ Programul concertelor apare prima dată în TeleM Regional.
10:20
Ninsori în zona montană a Moldovei: DRDP Iași spune că drumarii acționează preventiv și recomandă precauție din partea șoferilor # TeleM Iași
Precipitațiile mixte din cursul dimineții s-au transformat în ninsori în zonele montane ale Moldovei, anunță Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Iași care precizează că s-au mobilizat utilajele pentru patrulare și intervenție pe mai multe sectoare critice, în contextul atenționării meteorologice de ninsori și viscol valabilă până mâine, potrivit www.newsbucovina.ro Potrivit informării transmise de […] Articolul Ninsori în zona montană a Moldovei: DRDP Iași spune că drumarii acționează preventiv și recomandă precauție din partea șoferilor apare prima dată în TeleM Regional.
10:00
Dispeceratul Integrat ISU–SMURD–SAJ Iași a fost sesizat cu privire la producerea unui accident rutier în localitatea Moțca, la intersecția DN 2 cu DN 28A. La locul solicitării au fost direcționate de urgență două autospeciale de stingere cu apă și spumă cu modul de descărcare și acordarea primului ajutor (ASAS) și o ambulanță de prim ajutor […] Articolul Accident rutier produs în zona localității Moțca, intersecția DN 2 cu DN 28A apare prima dată în TeleM Regional.
10:00
Premieră medicală în România: 5 transplanturi, în 4 centre din 3 orașe – primul transplant pulmonar din ultimii 2 ani și primul transplant pediatric din 2026 # TeleM Iași
O intervenție complexă de prelevare multiorgan a avut loc la Spitalul Clinic de Urgență Prof. Dr. Nicolae Oblu Iași, de la o femeie în vârstă de 37 de ani, aflată în moarte cerebrală, cu acordul familiei. În urma acestei intervenții, cinci pacienți – printre care și o fetiță de 14 ani – au primit o […] Articolul Premieră medicală în România: 5 transplanturi, în 4 centre din 3 orașe – primul transplant pulmonar din ultimii 2 ani și primul transplant pediatric din 2026 apare prima dată în TeleM Regional.
09:50
Inspectoratul de Poliție Județean Vrancea informează că toți câinii aflați în adăpostul din localitatea Suraia au fost relocați și adoptați, cu sprijinul asociațiilor de protecție a animalelor, al organizațiilor neguvernamentale și al persoanelor implicate activ în gestionarea acestei situații. Adresăm mulțumiri tuturor asociațiilor, organizațiilor și cetățenilor care au dat dovadă de responsabilitate, solidaritate și implicare. […] Articolul Toți câinii din adăpostul Suraia, relocați și adoptați cu sprijinul comunității apare prima dată în TeleM Regional.
09:50
În Italia continuă ediţia din acest an a Jocurilor Olimpice de iarnă, iar sportivii români luptă pentru a obţine rezultate cât mai remarcabile. Deocamdată, delegaţia României se poate lăuda cu un loc 15, obţinut de Valentin Creţu, la sanie, sau cu un loc 9 obţinut de ştafeta mixtă, tot la sanie. Luni, 16 februarie 2026, […] Articolul Jocurile Olimpice de iarnă 2026: Programul sportivilor români, luni 16 februarie apare prima dată în TeleM Regional.
09:50
Potrivit Radio Iași, un conflict legat de tarife, izbucnit între două companii din domeniul salubrității, riscă să aducă municipiul Bacău într-o criză a gunoiului. Pentru a preveni orice risc asupra sănătății populației, autoritățile au somat cele două firme să ajungă la o înțelegere, în caz contrar existând posibilitatea rezilierii contractelor. La nivel local a reacționat […] Articolul Conflict între firmele de salubritate, risc de criză a deșeurilor în Bacău apare prima dată în TeleM Regional.
09:50
Poliţistul, care a suspendat permisul unui pompier aflat în misiune, este cercetat disciplinar # TeleM Iași
Un poliţist din Galaţi este cercetat disciplinar, după ce a sancţionat nejustificat un pompier, care conducea o autospecială de stingere către un incendiu, izbucnit într-un sat din comuna Drăguşani. Poliţistul l-a amendat pe pompier pentru că nu i-ar fi acordat prioritate în misiune, deşi ambele echipaje se îndreptau spre acelaşi incident. Din cauza drumului îngust […] Articolul Poliţistul, care a suspendat permisul unui pompier aflat în misiune, este cercetat disciplinar apare prima dată în TeleM Regional.
09:50
Fostul preşedinte al PSD şi fost premier Marcel Cuolacu a afirmat, duminică seară, că nu exclude ruperea coaliţiei şi, dacă se va ajunge la acest scenariu, consideră că cel mai bine ar fi să se facă alegeri anticipate. Fostul preşedinte al PSD Marcel Ciolacu a afirmat, duminică seară, la Antena 3, că nu exclude o […] Articolul Marcel Ciolacu nu exclude ruperea Coaliţiei: S-a ajuns mult prea sus cu acest scanda apare prima dată în TeleM Regional.
09:40
Ungaria și Slovacia au descoperit o rută alternativă pentru a importa petrol rusesc, acuzând Ucraina de blocaj # TeleM Iași
Ungaria și Slovacia au cerut Croaţia să permită transportul petrolului rusesc prin conducta Adria, în contextul în care Ucraina blochează în continuare tranzitul prin Drujba, a declarat ministrul ungar de externe Peter Szijjarto. “Solicităm Croaţiei să permită transportul petrolului rusesc către Ungaria şi Slovacia prin conducta Adria, conform regulilor Bruxelles-ului”, respectiv excepţia acordată celor două ţări […] Articolul Ungaria și Slovacia au descoperit o rută alternativă pentru a importa petrol rusesc, acuzând Ucraina de blocaj apare prima dată în TeleM Regional.
09:40
Atacurile ruseşti împotriva marilor oraşe, precum Kievul, au distrus numeroase componente ale infrastructurii energetice ucrainene, lăsând fără electricitate milioane de locuitori. Ucraina a încheiat, în weekend, noi acorduri de asistenţă energetică şi militară cu aliaţii europeni. Regimul de la Kiev încearcă să obţină un sprijin mai puternic în timp ce se luptă să respingă înaintarea […] Articolul Ucraina încheie noi acorduri de asistență energetică și militară cu țările aliate apare prima dată în TeleM Regional.
09:40
Două persoane, un bărbat de 38 de ani şi o femeie de 24 de ani, au fost găsite decedate, duminică, într-o locuinţă din satul Voetin, comuna Sihlea. Cauza posibilă a decesului a ar putea fi intoxicarea cu monoxid de carbon, provenit de la o instalaţie de încălzire, a anunţat Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Vrancea. […] Articolul Vrancea | Două persoane, găsite decedate într-o locuinţă din comuna Sihlea apare prima dată în TeleM Regional.
09:40
Un copil de 3 ani a suferit arsuri pe 25% din corp după ce un incendiu i-a cuprins casa, în județul Iași # TeleM Iași
În urma unui apel primit prin numărul unic de urgență 112, pompierii militari din cadrul Detașamentului 2 de Pompieri Iași intervin pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o locuință din localitatea Măcărești, comuna Prisăcani. La locul solicitării au fost direcționate de urgență două autospeciale de stingere cu apă și spumă (ASAS) și o ambulanță de […] Articolul Un copil de 3 ani a suferit arsuri pe 25% din corp după ce un incendiu i-a cuprins casa, în județul Iași apare prima dată în TeleM Regional.
09:40
Galați | Poliţistul care a suspendat permisul unui pompier aflat în misiune, cercetat disciplinar # TeleM Iași
Agentul a susținut că angajatul ISU nu i-ar fi acordat prioritate în trafic, deşi ambele echipaje se îndreptau spre un incendiu. Un poliţist din Galaţi este cercetat disciplinar după ce a sancţionat nejustificat un pompier, care conducea o autospecială de stingere către un incendiu, izbucnit într-un sat din comuna Drăguşani. Potrivit Radio România Iași, agentul a […] Articolul Galați | Poliţistul care a suspendat permisul unui pompier aflat în misiune, cercetat disciplinar apare prima dată în TeleM Regional.
09:40
Intervenție pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o rulotă parcată în curtea unei fabrici de cherestea, în municipiul Iași, strada Hlincea # TeleM Iași
Pompierii militari din cadrul Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Mihail Sturdza” al Județului Iași, Detașamentul 2 Iași, acționează la fața locului cu o autospecială de stingere cu apă și spumă (ASAS). Misiunea este în dinamică. Pentru prevenirea unor situații similare, recomandăm:– utilizarea în siguranță a instalațiilor electrice, fără improvizații;– verificarea periodică a cablurilor și a […] Articolul Intervenție pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o rulotă parcată în curtea unei fabrici de cherestea, în municipiul Iași, strada Hlincea apare prima dată în TeleM Regional.
09:30
Preşedintele Nicuşor Dan a confirmat participarea la prima reuniune a Consiliului pentru Pace de la Washington # TeleM Iași
Şeful statului a acceptat invitaţia preşedintelui american Donald Trump, România urmând să participe la acest summit cu statut de observator. Preşedintele Nicuşor Dan a confirmat participarea la prima reuniune a Consiliului pentru Pace, care va avea loc joi, 19 februarie, la Washington. Şeful statului a acceptat invitaţia preşedintelui american Donald Trump, România urmând să participe […] Articolul Preşedintele Nicuşor Dan a confirmat participarea la prima reuniune a Consiliului pentru Pace de la Washington apare prima dată în TeleM Regional.
15 februarie 2026
13:50
LOTO 6/49, LOTO 5/40 și Joker, duminică, 15 februarie. Fondul de câștiguri la 6 din 49, suplimentat cu 300.000 de lei # TeleM Iași
Azi, 15 februarie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Numerele loto câștigătoare vor fi afișate la ora 18.30. La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 52,18 milioane de lei (peste 10,24 milioane de euro), iar la categoria a II-a, […] Articolul LOTO 6/49, LOTO 5/40 și Joker, duminică, 15 februarie. Fondul de câștiguri la 6 din 49, suplimentat cu 300.000 de lei apare prima dată în TeleM Regional.
13:40
Europenii și-au reafirmat la Conferința de securitate de la Munchen dorința de a-și asuma mai multe responsabilități în domeniul apărării. Statele Unite au transmis Europei un mesaj de reconciliere prin vocea șefului diplomației Marco Rubio, prezent sâmbătă la conferința de securitate de la München, dedicată temelor privind schimbarea ordinii globale, criza din relațiile transatlantice, războiul […] Articolul Cancelarul german avertizează că ordinea bazată pe reguli și drepturi se destramă apare prima dată în TeleM Regional.
13:40
Ministrul mediului, Diana Buzoianu, a anunțat că autovehiculele Romsilva vor avea sisteme GPS, iar angajații instituției vor purta camere de tip bodycam. Numărul controlelor în pădurile statului a crescut în ultima perioadă, iar în curând va lansată și o platformă națională în care vor fi înregistrate toate verificările care se fac la nivel local. Ministrul […] Articolul Măsuri de reducere a tăierilor ilegale de păduri apare prima dată în TeleM Regional.
Mai mult de 2 zile în urmă
10:50
O adolescentă în vârstă de 17 ani, din Gura Humorului, a fost preluată în stare gravă de un elicopter al SMURD Iași, după ce a suferit un accident pe pârtia de schi din Cârlibaba. Coordonatorul SMURD Iași, dr. Diana Cimpoeșu, a declarat că adolescenta a fost găsită inițial inconștientă, prezentând un traumatism cranio-cerebral, pierderea stării […] Articolul Adolescentă de 17 ani, în stare gravă după un accident pe pârtia de schi din Cârlibaba apare prima dată în TeleM Regional.
10:20
Liderii UE salută schimbarea de ton a SUA în discursul lui Rubio la Conferința de Securitate de la München # TeleM Iași
Liderii europeni au salutat schimbarea de ton a Statelor Unite ale Americii după discursul secretarului de stat la Conferința de Securitate de la München, deși mesajul său a rămas ferm ancorat în viziunea administrației Trump, axată pe rolul central al statelor-națiune. Marco Rubio a declarat, sâmbătă, că Europa trebuie să accelereze cheltuielile pentru apărare și […] Articolul Liderii UE salută schimbarea de ton a SUA în discursul lui Rubio la Conferința de Securitate de la München apare prima dată în TeleM Regional.
10:00
USR vrea crearea unui Sistem Unic de Design Digital: ”România are nevoie de un stat digital” # TeleM Iași
Senatorul USR Ciprian Rus, preşedintele Comisiei de IT&C din Senat, a depus la Parlament o iniţiativă legislativă care urmăreşte unificarea modului în care cetăţenii interacţionează cu conturile online ale instituțiilor publice. Potrivit unui comunicat al USR, citat de Agerpres, proiectul prevede crearea unui Sistem Unic de Design Digital (SUDD) – un set de reguli comune […] Articolul USR vrea crearea unui Sistem Unic de Design Digital: ”România are nevoie de un stat digital” apare prima dată în TeleM Regional.
