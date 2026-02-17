Cod Galben și Portocaliu de ninsori viscolite

10:00

Compania elvețiană Hugelshofer Logistik a realizat recent un nou record operațional cu un camion electric Renault E-Tech T: peste 1.000 km parcurși într-o zi. În ciuda unei autonomii de până la 300 de kilometri, camioanele electrice Renault ale Hugelshofer parcurg în mod regulat peste 600 de kilometri pe zi, datorită unei strategii inteligente de încărcare.