Nicio bilaterală cu Trump, doar speranțe pentru întărirea reluării relației cu SUA după alegeri
Euractiv.ro, 17 februarie 2026 15:10
Unul dintre motivele participării la Consiliul pentru Pace, este întărirea reluării relației cu SUA după alegeri, a susținut Nicușor Dan, deși nu are nicio bilaterală cu președinte Donald Trump, iar discuțiile vor fi despre reconstrucția din Gaza.
Acum 15 minute
15:10
Acum 30 minute
15:00
Germania consideră eforturile Franței în materie de cheltuieli pentru apărare „insuficiente” # Euractiv.ro
Germania consideră eforturile Franței de a crește cheltuielile pentru apărare și de a consolida suveranitatea europeană „insuficiente”, a declarat luni ministrul german de externe, citat de „La Libre Belgique” (Belgia).
Acum o oră
14:30
„Datorită bunelor relații personale dintre președintele american Donald Trump și premierul Viktor Orbán, nu este o exagerare să spunem că trăim în prezent o epocă de aur a relațiilor ungaro-americane”.
14:30
Dan: Anumite decizii luate de Consiliul pentru Parce pot să nu fie puse în practică de observatori # Euractiv.ro
Președintele Nicușor Dan a declarat marți la RRA că, deși Carta Consiliului pentru Pace contravine unor obligații internaționale, România poate participa ca observator ca să aibă "un cuvânt de spus acolo".
Acum 2 ore
13:40
În urma avarierii conductei Drujba, cele două țări doresc ca petrolul rusesc să fie livrat prin conducta Adriatică. Orban nu a primit de la Rubio un răspuns privind derogarea de la sancțiunile americane pentru importul de gaz rusesc de către Ungaria.
Acum 4 ore
13:00
Președintele Nicușor Dan a semnat marți decretul privind lui Dan Mihalache din calitatea de ambasador extraordinar și plenipotențiar al României în Cipru.
12:20
Soldații ucraineni au mai multă experiență în combaterea dronelor și în integrarea rapidă a tehnologiilor moderne de comandă, a explicat un purtător de cuvânt al armatei germane.
Acum 6 ore
11:00
Grindeanu a cerut în coaliție să se vină cu o prezentare pe anumite decizii de politică externă # Euractiv.ro
Președintele social-democrat Sorin Grindeanu spune că a cerut socoteală miniștrilor, în ședința Coaliției de guvernare, cu privire la acordurile la care guvernul se angajează în numele României.
10:00
Jurnaliști de la „El Mundo” (Spania) au vizitat un loc unde dronele sunt modificate și dezvoltate pentru testare pe frontul de luptă din apropiere, vizită concretizată într-un reportaj semnat de Alberto Rojas.
09:50
Pană de curent în Rusia după un atac cu drone: „Cel mai mare atac ucrainean din regiune” # Euractiv.ro
Regiunea Briansk din vestul Rusiei s-a confruntat cu pene parțiale de curent duminică seara, în urma unui atac cu drone pe care autoritățile locale l-au atribuit Ucrainei, notează „La Libre Belgique” (Belgia).
09:40
Consolidarea „parteneriatului strategic”, achiziționarea de avioane de vânătoare Rafale, inteligență artificială, legăturile cu Rusia… Președintele francez efectuează a patra vizită oficială în India. Nu duce lipsă de subiecte de discutat.
09:40
Președintele Nicușor Dan se întâlnește marți, de la ora 15:00, cu liderii Coaliției de guvernare.
09:40
În perioada 19–21 februarie, între orele 09:00 și 19:00, curtea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) găzduiește un eveniment dedicat sărbătorii Dragobetelui.
09:30
Într-un interviu pentru „El País” (Spania), președintele Letonia, Edgars Rinkēvičs, spune că Rusia rămâne „foarte puternică”, iar Europa trebuie să crească presiunea și investițiile în apărare.
Acum 8 ore
09:10
Atacurile comise împotriva companiilor de către unele state membre UE sunt mai elocvente decât vorbele liderilor la o reuniune care a avut loc „într-un castel de secol 16”, scrie „The Washington Post” (SUA).
09:00
Liderii militari ai Germaniei și Marii Britanii avertizează împreună europenii și îi îndeamnă să se înarmeze pentru un posibil atac rusesc, relatează „La Repubblica” (Italia).
08:50
08:40
Lumea intră într-o nouă și periculoasă eră nucleară. În această lună, Noul START, tratatul dintre Statele Unite și Rusia – ultima înțelegere majoră cu privire la cele mai mari arsenale nucleare din lume – a expirat, scrie „The New York Times” (SUA).
08:20
08:00
UE va participa la reuniunea „Consiliului pentru Pace” al lui Trump, fără va deveni membru # Euractiv.ro
Un comisar european va participa în această săptămână la reuniunea inaugurală a „Consiliului pentru Pace” al lui Donald Trump, dar UE nu se va alătura organismului, a anunțat luni Bruxelles-ul, notează „La Libre Belgique” (Belgia).
Acum 24 ore
22:20
Ministrul apărării, Radu Miruță, a primit luni vizita unei delegații a Congresului Statelor Unite ale Americii, condusă de senatoarea democrată Jeanne Shaheen.
18:00
Serbia este stat candidat la aderarea la Uniunea Europeană din 2012 și negociază formal din 2014.
17:20
Reforma administrației centrale și locale și pachetul de relansare economică au fost finalizate și vor adoptate prin OUG, au decis luni liderii celor patru partide ale coaliției de guvernare și ai grupului minoritășilor naționale.
Ieri
14:30
Salvați Copiii: România se confruntă cu cea mai gravă criză de vaccinare din ultimele decenii # Euractiv.ro
Dezinformarea din social media, desființarea vaccinării în școli și izolarea din rural duc la situații dramaticeprivind rujeola: mai puțin de jumătate dintre copii erau vaccinați cu prima doză, în 2025, avertizează Salvați Copiii.
13:20
Președintele Nawrocki cere Poloniei să „înceapă să lucreze” la propria apărare nucleară # Euractiv.ro
Președintele polonez Karol Nawrocki a declarat că Polonia ar trebui să „înceapă să lucreze” la dezvoltarea propriei apărări nucleare pentru a contracara amenințarea „agresivă” a Rusiei.
13:00
Scandalul Centurii Cluj: acuzații de lipsă de transparență și risc de denunțare a contractului # Euractiv.ro
Primarul Emil Boc a fost criticat luni pentru lipsă de transparență în cazul Centurii Metropolitane, după ce „în patru luni de zile nu ni s-a spus nimic”, un consilier local reproșându-i faptul că cetățenii n-au aflat despre problemele proiectului.
11:40
Federația Sindicatelor Silva se opune concedierii angajaților din cele 22 de direcții silvice # Euractiv.ro
Federația Sindicatelor Silva îi transmite ministrei Diana Buzoianu, într-o scrisoare deschisă, că nu e de acord cu concedierea angajaților din cele 22 de direcții silvice județene care urmează să fie desființate prin proiectul de reorganizare a RNP.
10:40
„Sarajevo Safari”: martori vorbesc despre o femeie din România printre „turiști-lunetiști” # Euractiv.ro
Un reportaj publicat sâmbătă de „The Times” (Marea Britanie) readuce în atenție acuzații vechi despre „sniper tourism” în timpul asediului Sarajevo: străini bogați ar fi plătit ca să tragă în civili. În relatări apare și o „femeie din România”.
08:50
Andrea Stroppa, referentul italian al lui Elon Musk, cercetat pentru un accident mortal la Roma # Euractiv.ro
Șoferul mașinii Smart, care l-a accidentat și l-a ucis pe Mirco Garofano în cartierul Collatino din Roma, în seara zilei de 31 ianuarie, are un nume cunoscut. Este Andrea Stroppa, un informatician, contactul italian al lui Elon Musk.
08:40
„Îl vom doborî” pe Papa Francisc, a scris Steve Bannon, pe atunci numit de puțin timp consilier al lui Trump la Casa Albă, în mai multe e-mailuri către Jeffrey Epstein, printre miile de mesaje făcute publice de Departamentul de Justiție.
08:30
Grupul italian ENI se numără printre cele cinci companii autorizate de Administrația Trump să exploateze și să rafineze petrolul și gazele din Venezuela, precum și să furnizeze bunuri, servicii sau tehnologii uzinelor care le gestionează.
08:20
Președintele american, Donald Trump, a declarat vineri că o schimbare de putere în Iran „ar fi cel mai bun lucru care s-ar putea întâmpla”, în timp ce Administrația sa analizează dacă să întreprindă o acțiune militară împotriva Teheranului.
07:50
Fostul ministru ucrainean al Energiei Herman Galușcenko a fost arestat în baza unui mandat emis de Biroul Național Anticorupție din Ucraina (NABU) și de Procuratura Anticorupție (Sapo) în timpul unei tentative de trecere a frontierei cu trenul.
07:40
Atacurile rusești au avariat toate centralele electrice ale Ucrainei, însă sistemul energetic continuă să funcționeze datorită eforturilor energeticienilor, protecției fizice a obiectivelor și sprijinului partenerilor în domeniul apărării antiaeriene
07:30
Acordurile comerciale nu înlocuiesc reformele interne, doar fac mai vizibile costurile amânării acestora. Aceste acorduri plasează Portugalia în fața unei vechi dileme: adaptarea sau pierderea terenului, scrie „Jornal Economico” (Portugalia).
07:20
Secretarul de stat american, Marco Rubio, și-a continuat duminică turneul european, vizitând Slovacia înainte de a se îndrepta spre Ungaria, țări conduse de apropiați ai lui Donald Trump, notează „France 24” (Franța).
07:10
Contraofensiva monedei euro, împrumuturi globale pentru a slăbi dolarul. Lagarde vs. Trump # Euractiv.ro
Scopul acestei măsuri este de a sprijini noile acorduri de liber schimb pe care UE le dezvoltă în întreaga lume pentru a depinde mai puțin de piața americană: recent cu India, cu puțin timp înainte cu Mercosur, srie „Il Corriere della Sera” (Italia).
07:00
Europa riscă o lacună periculoasă în descurajare dacă nu își reduce dependența de Statele Unite, potrivit unui raport prezentat la Conferința de Securitate de la München, scrie Carmen Valero pentru „El Mundo” (Spania).
06:30
Kaja Kallas și Christine Lagarde au fost vorbitorii principali din ultima zi a Conferinței de Securitate de la München, care a inclus discuții despre rolul Europei într-un context global din ce în ce mai volatil și despre competitivitatea economică.
15 februarie 2026
21:00
"Triunghiul Odesa” - România - Ucraina - Moldova a avut la Munchen întâlnirea miniștrilor de externe în care s-a anunțat Tripla Alianță Cibernetică.
16:00
Miruță: Lumea se schimbă rapid, România trebuie să fie printre cei care influențează schimbarea # Euractiv.ro
Lumea se schimbă rapid, iar România trebuie să fie printre cei care influențează această schimbare, nu printre cei care o privesc de pe margine, spune ministrul Apărării, Radu Miruță, aflat la Conferința pentru Securitate de la München.
15:30
”Cred că este același mesaj”, a declarat secretarul american de stat Marco Rubio pentru Bloomberg, când a fost întrebat despre discursul său în comparație cu cel al vicepreședintelui JD Vance, de anul trecut.
Mai mult de 2 zile în urmă
14:20
Președintele Nicușor Dan a anunțat că va participa săptămâna viitoare la prima reuniune a Consiliului Păcii la Washington, răspunzând invitației președintelui american, Donald Trump. Anunțul a venit la puțin timp după cel al premierei Giorgia Meloni.
14 februarie 2026
17:30
Rubio: SUA nu încearcă să divizeze, ci să revitalizeze NATO. Europa să se alăture obiectivelor MAGA # Euractiv.ro
Secretarul de stat american Marco Rubio subliniază la München coeziunea dintre SUA și Europa.
16:40
Guvernul României anunță oficial cumpărarea Portului Giurgiulești din Republica Moldova # Euractiv.ro
Guvernul României anunță cumpărarea, în perioada imediat următoare, de către Administrația Porturilor Maritime SA Constanța, a operatorului Portului Giurgiulești din Republica Moldova.
12:10
Conferința de Securitate de la München (MSC) a intrat, sâmbătă, în ziua a doua, cu aceeași temă dominantă: cum se repoziționează Europa într-o relație transatlantică tensionată, războiul din Ucraina rămânând testul central al ordinii de securitate.
10:30
13 februarie 2026
21:20
Președintele Nicușor Dan le-a transmis vineri guvernanților, în ziua când a fost făcut anunțul oficial că România a intrat în recesiune tehnică, să se preocupe mai mult de problemele structurale și mai puțin de zgomot și lozinci.
18:00
SUA se adaptează deja la această ordine mondială în schimbare "într-un ritm rapid” și într-un mod "radical” care nu face decât să "accelereze” aceste schimbări. Europenii nu trebuie - spune Merz - să se ferească de noua realitate.
14:10
Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) anunță că urmează să finalizeze vânzarea Danube Logistics, operatorul Portului Internațional Liber Giurgiulești (GIFP), către Portul Constanța, deținut de statul român.
