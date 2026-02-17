PROPAGANDĂ DE RĂZBOI: Rusia luptă în Ucraina ca să apere libertatea și credința

15:00

„Armele minune” ale lui Putin nu vor schimba echilibrul global de putere, scrie presa independentă rusă, care folosește termenul german, „wunderwaffe”, o aluzie la „armele minune” care nu au reușit să îi salveze pe naziști în Al Doilea Război Mondial. Tot în presa independentă aflăm și cum orfanii ruși pleacă pe front cu speranța că, după război, vor primi locuințe la care oricum au dreptul prin lege.