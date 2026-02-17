Studiu de coșmar. Vaccinurile Covid au ”livrat” cancer, nu imunitate

10:40

Momente crunte pentru părinții unei copile care a murit la doar două luni, la spital. Familia acuză medicii vasluieni de neglijență. Deja s-a început o anchetă la Spitalul de Urgență (SJU) din Vaslui, după moartea bebelușului. Fetița de doar două luni a murit, la un spital de Pediatrie din Iași, după ce fusese transferată de […] The post O fetiță de doar două luni a murit la spital. Părinții acuză medicii din Vaslui că nu au pus la timp diagnosticul corect: „Nu au vrut să ne spună” first appeared on Ziarul National.