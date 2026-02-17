Macedonia de Nord aprobă proiecte de energie verde de 4,4 GW pentru 2026

14:00

Primarul Sectorului 3, Robert Negoiţă, vizat de o anchetă DNA, a anunţat, marţi, că rezultatele analizei toxicologice de la Institutul Naţional de Medicină Legală (INML) indică absenţa drogurilor în organismul său. Edilul a decis să facă această analiză după ce, săptămâna trecută, a ieşit pozitiv la cocaină, la un test rapid făcut pe holurile Tribunalului Bucureşti, la solicitatea unui activist civic. Negoiţă s-a întors de joia trecută la birou, în urma deciziei instanţei, care i-a admis contestaţia la măsura controlului judiciar. Potrivit DNA, Negoiţă ar fi provocat un prejudiciu de peste 900.000 de lei Primăriei, după ce ar fi construit şi asfaltat un drum de legătură. Totodată, el ar fi dispus lucrări de reparaţii, amenajare sau construcţie pe 11 străzi, fără documentele legale şi avize, inclusiv cele care trebuie emise de Transgaz.