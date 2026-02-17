Consilierul Kremlinului Nikolai Patruşev ameninţă europenii care confiscă nave ruseşti: Rusia şi-ar putea desfăşura marina militară şi ar putea riposta împotriva blocadei

14:40

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, despre întâlnirea cu liderii coaliţiei, de marţi, că este pentru o discuţie de început de sesiune parlamentară, el arătând că sunt mai multe subiecte de politică internă, pe agendă. Şeful statului a mai spus că este bucuros că în şedinţa de coaliţie cumva s-a ajuns la un consens pe anumite legi dar a precizat că şi-ar fi dorit ca bugetul să fie aprobat la finalul anului trecut. El a menţionat că a discutat cu ministrul de Finanţe şi discuţia pe buget e gata să înceapă.