Directorul sportiv al Juventus, Damien Comolli, suspendat o lună şi jumătate pentru „comportament agresiv” şi „grav intimidant” faţă de arbitrul meciul cu Inter
News.ro, 17 februarie 2026 19:20
La trei zile după victoria Interului împotriva echipei Juventus (3-2) într-un derby italian marcat de critici vehemente la adresa arbitrajului după cartonaşul roşu nejustificat acordat lui Pierre Kalulu, clubul din Torino a fost sancţionat de Liga Italiană de Fotbal.
Acum 5 minute
19:30
Alexandru Nazare, ministrul Finanţelor: Viitorul pensiilor românilor şi investiţiile strategice în România, teme centrale azi la ECOFIN / Vom introduce un tratament fiscal avantajos atât pentru pensile ocupaţionale, cât şi pentru cele paneuropen # News.ro
Alexandru Nazare, ministrul Finanţelor, anunţă marţi că viitorul pensiilor românilor şi investiţiile strategice în România au fost teme centrale azi la ECOFIN. Ministrul spune că a susţinut proiectul Comisiei Europene privind produsele de pensii ocupaţionale şi pentru cele paneuropene (PEPP), prin care se va introduce un tratament fiscal avantajos atât pentru pensile ocupaţionale, cât şi pentru cele paneuropen.
Acum 15 minute
19:20
Ministrul Transporturilor, şedinţă cu responsabilii fiecărui mod de transport – rutier, feroviar, aerian şi naval, în contextul codurilor de avertizare meteorologică emise pentru perioada următoare # News.ro
Ministrul Transporturilor şi Infrastructurii, Ciprian-Constantin Şerban a avut, marţi, discuţii cu responsabilii fiecărui mod de transport – rutier, feroviar, aerian şi naval, în contextul codurilor de avertizare meteorologică emise pentru perioada următoare. CNAIR a transmis că în zonele afectate de codurile meteorologice sunt mobilizate 1.571 de utilaje şi aproximativ 3.000 de angajaţi, care vor acţiona pentru a menţine drumurile deschise circulaţiei, în condiţii de siguranţă.
19:20
Consilierul Kremlinului Nikolai Patruşev ameninţă europenii care confiscă nave ruseşti: Rusia şi-ar putea desfăşura marina militară şi ar putea riposta împotriva blocadei # News.ro
Rusia ar putea să-şi desfăşoare marina militară pentru a împiedica puterile europene să-i confişte navele şi ar putea riposta împotriva transportului maritim european dacă navele ruseşti sunt confiscate, a declarat marţi Nikolai Patruşev, unul dintre principalii susţinători ai liniei dure de la Kremlin, relatează Reuters.
19:20
Acum 30 minute
19:10
Cristian Pistol: Interes crescut pentru Drumul Expres Suceava – Siret / Au fost depuse 8 oferte pentru Lotul 3 / Drumul strategic de mare viteză, în valoare totală de 5,74 miliarde lei este finanţat prin SAFE # News.ro
Directorul general al CNAIR, Cirstian Pistol, anunţă, marţi, un interes crescut pentru Drumul Expres Suceava – Siret, fiind depuse 8 oferte pentru Lotul 3, după ce, pentru loturile 1 şi 2, s-au depus 12 oferte. Drumul strategic de mare viteză, în valoare totală de 5,74 miliarde lei este finanţat prin SAFE.
19:10
Prahova: Intervenţie a jandarmilor montani în sprijinul a doi schiori care, din cauza ceţii, s-au rătăcit pe munte # News.ro
Jandarmii montani prahoveni au intervenit, marţi după-amiază, în sprijinul a doi schiori care au cerut ajutor, după ce au constatat că, din cauza ceţii, nu ştiu dacă se mai află pe pârtia omologată pe care intraseră, în zona staţiunii Sinaia, sau au ieşit în afara acesteia. Cei doi au fost coborâţi în siguranţă de pe munte.
Acum o oră
19:00
Perechea Jaqueline Cristian şi Gabriela Ruse s-a calificat, marţi, în sferturile probei de dublu, de la turneul de categorie WTA 1000, de la Dubai.
Acum 2 ore
18:30
Ruşii şi belaruşii vor putea participa sub steagurile proprii la Jocurile Paralimpice de iarnă de la Milano-Cortina # News.ro
Şase sportivi ruşi şi patru sportivi din Belarus vor putea participa sub steagurile proprii la Jocurile Paralimpice de la Milano Cortina, din perioada 6-15 martie, a anunţat, marţi, pentru AFP Comitetul Paralimpic Internaţional, o decizie care marchează revenirea a două naţiuni excluse după invadarea Ucrainei.
18:30
Avertisment al Poliţiei de Frontieră: Traficul poate fi afectat din cauza condiţiilor meteorologice severe / Pot apărea întârzieri, restricţii temporare de trafic sau dificultăţi de deplasare # News.ro
Poliţia de Frontieră avertizează că ninsorile, poleiul sau viscolul prognozate de către meteorologi pot afecta traficul prin punctekle de trecere a frontierei şi ar putea să apară întârzieri, restricţii temporare de trafic sau dificultăţi de deplasare.
18:20
Ministrul Muncii, Florin Manole: Cei care au primit certificate de dizabilitate pe nedrept sau care au păcălit sistemul până acum, vor ieşi de sub protecţia statului. Acolo unde fraudele sunt intenţionate şi clare vom sesiza inclusiv Parchetul # News.ro
Ministrul Muncii, Florin Manole, anunţă marţi că cei care au primit certificate de dizabilitate pe nedrept sau care au păcălit sistemul până acum, vor ieşi de sub protecţia statului iar acolo unde fraudele sunt intenţionate şi clare vor sesiza inclusiv Parchetul.
18:20
Staţia de epurare din Braşov, ansamblu complex de instalaţii care contribuie la protejarea sănătăţii populaţiei şi a mediului, prin tratarea şi curăţarea apelor uzate, este blocată din cauza cantităţilor mari de şerveţele umede aruncate în canalizare.
18:00
Peste 1.000 de pacienţi români au fost trataţi în 2025 la Wiener Privatklinik din Viena, majoritatea au solicitat îngrijire pentru afecţiuni oncologice. Valoarea totală a tratamentelor acordate pacienţilor români a crescut cu 10% comparativ cu anul preced # News.ro
Wiener Privatklinik (WPK), unul dintre cele mai mari spitale private din Austria, anunţă că a tratat peste 1.000 de pacienţi români în 2025, în timp ce valoarea totală a tratamentelor acordate pacienţilor români a crescut cu 10% comparativ cu anul precedent.
18:00
Ninge abundent pe DN 67 C Novaci – Rânca / Drumarii recomandă turiştilor să nu se aventureze fără lanţuri antiderapante / Filtru al Poliţiei - FOTO / VIDEO # News.ro
Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri (DRDP) Craiova anunţă, marţi, că ninge abundent pe DN 67 C Novaci – Rânca, iar turiştii sunt sfătuiţi să nu se aventureze ăn zonă fără anvelope de iarnă şi lanţuri antiderapante. Poliţiştii au instituit filtru la kilometrul 22.
18:00
POLITICO: Parlamentul European se pregăteşte pentru remanierea de la jumătatea mandatului. Lupta şi manevrele pentru posturi influente au început deja, chiar dacă schimbarea va avea loc abia peste un an # News.ro
Cu mai mult de un an înainte de remanierea de la jumătatea mandatului, care va avea loc la începutul anului 2027 şi va duce la realocarea funcţiilor de conducere din Parlamentul European, comploturile şi luptele au început deja pentru cele mai înalte funcţii din Parlamentul European. Remanierea va testa din nou aşa-numitul „cordon sanitar”, acordul informal între forţele centriste pentru a ţine extrema dreaptă departe de procesul decizional, scrie POLITICO.
18:00
Administraţia ”Apele Române”: Faptul că locuitorii oraşului Curtea de Argeş nu au acces la apă este responsabilitatea companiei locale aflate în subordonarea Consiliului Local care nu a mai realizat investiţii în propriile echipamente de peste 50 de ani # News.ro
Reprezentanţii Administraţiei ”Apele Române” au transmis, marţi, clarificări privind exploatarea acumulării Vidraru şi alimentarea cu apă a municipiului Curtea de Argeş, arătând că nu are atribuţii în furnizarea apei menajere şi potabile către populaţie, acestea revenind operatorului serviciului public de alimentare cu apă de la nivel local. Totodată, ”Apele Române” nu are atribuţii privind tratarea sau potabilizarea apei şi nu gestionează infrastructura staţiilor de tratare. ”Faptul că astăzi locuitorii oraşului Curtea de Argeş nu au acces la apă este responsabilitatea companiei locale aflate în subordonarea consiliului local care nu a mai realizat investiţii în propriile echipamente de peste 50 de ani”, arată ANAR.
18:00
Anchetă în cazul unei fetiţe de două luni care a murit la Spitalul de Copii din Iaşi, după ce a fost tratată la spitalul din Vaslui. Părinţii îi acuză pe medicii vasluieni că au pus diagnosticul greşit şi au trimis-o târziu la Iaşi # News.ro
O fetiţă din judeţul Vaslui în vârstă de aproape două luni a murit la Spitalul de Copii "Sfânta Maria" din Iaşi, după ce fusese adusă în stare gravă de la spitalul din Vaslui, părinţii micuţei acuzându-i pe medicii vasluieni că au pus diagnosticul greşit şi au transferat copilul la Iaşi mult prea târziu. Conducerea spitalului din Vaslui a demarat o anchetă internă în acest caz.
18:00
Sorana Cîrstea, locul 32 mondial, s-a calificat, marţi, în optimi la turneul WTA 1000 de la Dubai, cu premii totale de peste 4 milioane de dolari.
17:50
Macedonia de Nord intenţionează să adauge 4,42 GW în capacităţi noi de producţie de energie verde în cadrul planului său anual de construcţie energetică pentru 2026, cu investiţii totale estimate la 3,7 miliarde de euro (4,4 miliarde de dolari), a anunţat Ministerul Energiei, Minelor şi Resurselor Minerale, potrivit SeeNews.
17:40
Alexandru Rogobete, după cazul medicului bruscat, de la Târgu Jiu: Mi se pare de noaptea minţii ca în anul 2026 ministrul Sănătăţii să vină şi să spună oamenilor ”Vă rog să nu mergeţi în spitale să bateţi doctorii”/ Ce propune # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat, marţi, după incidentul petrecut În Unitatea de Primiri Urgenţe a Spitalului Judeţena Târgu Jiu, unde un medic a fost bruscat de ruda unei paciente, că i se pare „de noaptea minţii” ca în anul 2026 să vină ministrul şi să le spună oamenilor «vă rog să nu mergeţi în spitale să bateţi doctorii», dar că, „din păcate”, aceasta este „realitatea” actuală. În acest context, Rogobete spune că sunt necesare măsuri legislative „clare, concrete, simple”, uşor aplicabile, şi care „să apere” personalul medical de „astfel de personaje” care, din punctul său de vedere, ar trebui „să răspundă în faţa legii”. „Astfel de manifestări ar putea fi incluse în zona ultrajului”, a adăugat Rogobete.
17:40
UPDATE - Copil de 11 ani, rănit într-un accident rutier în judeţul Neamţ / Au fost implicate un autotren în care se afla doar conducătorul auto şi un autoturism în care se aflau trei persoane / Cum s-a produs evenimentul # News.ro
Un copil de 11 ani a fost rănit, marţi, într-un accident rutier produs în judeţul Neamţ, fiind transportat la spital împreună cu mama sa. În evenimentul rutier au fost implicate un autotren în care se afla doar conducătorul auto şi un autoturism în care se aflau trei persoane.
Acum 4 ore
17:30
17:20
Donald Trump ar putea merge în Italia pentru finala masculină de hochei pe gheaţă de la JO # News.ro
Donald Trump ar urma să vină la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina doar în cazul în care Statele Unite ar ajunge în finala turneului masculin de hochei pe gheaţă. Vizita sa, care ar fi una rapidă, a pus deja în alertă autorităţile italiene, informează rmcsport.fr.
17:20
17:00
Ministrul de externe al Iranului declară că s-au înregistrat progrese în negocierile cu SUA de la Geneva # News.ro
Iranul şi Statele Unite au ajuns, marţi, la un acord cu privire la principalele „principii directoare” în cadrul celei de-a doua runde de negocieri pe teme nucleare de la Geneva, dar mai sunt încă multe de făcut, a declarat ministrul de externe iranian Abbas Araqchi, citat de Reuters.
17:00
Ruşii, ucrainenii şi americanii discută la Hotelul InterContinental, la Geneva, despre un sfârşit al Războiului din Ucraina. ”Problemele de securitate şi umanitare sunt pe ordinea de zi”, anunţă Umerov. Peskov nu aşteaptă ”veşti azi”. Riabkov: Probleme ”v # News.ro
Negociatori ruşi, ucraineni şi americani au început marţi, la Geneva, o nouă rundă de negocieri în vederea găsirii unei ieşiri din cei aproape patru ani de Război din Ucraina, vizată în timpul nopţii de luni spre marţi de atacuri ruseşti masive asupra unor instalaţii energetice, relatează AFP.
17:00
Alexandru Muraru (PNL), după ce Marcel Ciolacu a acuzat cosmetizarea deficitului bugetar: Nu îşi poate justifica diploma de Bacalaureat, dar pune la îndoială specialiştii INS # News.ro
Liderul PNL Iaşi, deputatul Alexandru Muraru, susţine că afirmaţiile fostului premier Marcel Ciolacu privind cosmetizarea deficitului bugetar sunt ”baliverne conspiraţioniste” de tip AUR şi că este genul de discurs care distruge încrederea în statul român. Totodată, Muraru afirmă că Marcel Ciolacu ”încă nu îşi poate justifica diploma de Bacalaureat, dar pune la îndoială specialiştii INS”.
16:50
Şedinţă extraordinară a Comitetului ministerial pentru situaţii de urgenţă al Ministerului Mediului/ Secretat de stat: Suntem într-o perioadă cu risc meteorologic şi hidrologic ridicat. Este esenţial ca autorităţile locale să fie în alertă # News.ro
Comitetul ministerial pentru situaţii de urgenţă al Ministerului Mediului s-a reunit, marţi, într-o şedinţă extraordinară, după ce meteorologii şi hidrologii au emis avertizări pentru perioada următoare. ”Suntem într-o perioadă cu risc meteorologic şi hidrologic ridicat. Este esenţial ca autorităţile locale să fie în alertă şi să aplice fără întârziere măsurile preventive”, a transmis secretarul de stat Raul Pop. El a adăugat că trebuie acordată o atenţie specială zonei de munte, întrucât multe persoane se află în vacanţa de schi. ”Îndemn populaţia să trateze aceste avertizări cu maximă seriozitate. Prevenţia şi prudenţa sunt esenţiale în următoarele ore”, a transmis Raul Pop.
16:20
JO de iarnă: Patinatoarea de viteză Jutta Leerdam ar fi câştigat 1 milion de euro, după proba de 1.000 metri # News.ro
Patinatoarea de viteză Jutta Leerdam ar fi câştigat o sumă frumuşică după ce a obţinut medalia de aur la proba de 1.000 m, pe 9 februarie, sub privirile logodnicului său, YouTuber-ul şi boxerul Jake Paul.
16:20
Femeie de 38 de ani, administrator al unei societăţi din Bucureşti, reţinută după ce ar fi înşelat mai multe persoane prin intermedieri fictive cu pachete turistice externe „last minute”/ Prejudiciul, 40.000 de euro/ Metoda de operare # News.ro
O femeie de 38 de ani, administrator al unei societăţi comerciale din Bucureşti, este acuzată că a înşelat mai multe persoane cărora le-a intermediat fictiv pachete turistice externe, prejudiciul adus acestora, dar şi unei agenţii de turism fiind de aproximativ 40.000 de euro. Femeia ar fi folosit datele altcuiva pentru a intermedia, în mod fraudulos, achiziţii de vacanţe „last minute” în Turcia, Maldive, Japonia, Cuba şi alte destinaţii, de la o firmă din Arad, păgubită la rândul ei. Ca să le convingă că plata fost făcută, femeia le trimitea victimelor ordine de plată false. Din cauza ei, două familii cu copii mici au fost evacuate dintr-un hotel din Turcia, după patru zile de vacanţă. Poliţiştii au făcut percheziţii în Sectorul 2, iar femeia a fost reţinută.
16:20
Un posibil fragment de dronă a fost descoperit, marţi, pe plaja din Mamaia.
16:00
Arad: Bărbat, condamnat la 20 de ani de închisoare după ce a violat-o timp de patru ani, pe fiica adolescentă a partenerei sale/ Mama fetei, condamnată la 13 ani şi 8 luni de închisoare întrucât a permis abuzurile/ Decizia nu este definitivă # News.ro
Un bărbat de 44 de ani a fost condamnat de Judecătoria Arad la 20 de ani de închisoare după ce, timp de patru ani, a violat-o pe fiica adolescentă a partenerei sale. Femeia, care ştia despre abuzuri şi a facilitat comiterea acestora, a fost condamnată la 13 ani şi opt luni de închisoare în acelaşi dosar. Totodată, cei doi doi trebuie să îi plătească 50.000 de euro victimei. Decizia nu este definitivă.
15:50
Cel puţin doi morţi în nord-vestul Rusiei, în surparea parţială a unui post al Poliţiei Militare, în baza militară Sertolovo, în regiunea Leningrad # News.ro
Cel puţin două persoane au murit, potrivit unor informaţii de presă neconfirmate de către autorităţi, în surparea, marţi, a unei clădiri, într-o bază militară, în nord-vestul Rusiei, au anunţat autorităţile locale, care precizează că nu s-au stabilit imediat cauzele surpării şi că salvatori au fost trimişi la faţa locului, relatează AFP.
15:50
Nicuşor Dan: Au existat anumite dubii, neîncredere poate, după alegerile anulate din 2024, din partea administraţiei americane / A fost un moment de neîncredere la adresa democraţiei din România, dar acest moment a fost depăşit # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, marţi, că au existat anumite dubii, neîncredere poate, după alegerile anulate din 2024, din partea administraţiei americane şi a fost un moment de neîncredere la adresa democraţiei din România, dar acest moment a fost depăşit. El a ţinut să precizeze că prezenţa României în SUA, la Consiliul pentru Pace, prin preşedintele ei, ajută la a clarifica, o dată pentru totdeauna, diplomatic şi faţă de cetăţeni, care este relaţia adevărată bilaterală între România şi Statele Unite.
15:40
BNR: Rata anuală a inflaţiei va consemna o creştere în trimestrul II al anului şi va cunoaşte o corecţie descendentă abruptă în trimestrul III 2026, pentru ca apoi să descrească gradual # News.ro
Rata anuală a inflaţiei îşi va prelungi scăderea lentă în trimestrul I 2026, iar în trimestrul următor va consemna o creştere, pe fondul influenţelor decurgând din efecte de bază, precum şi din evoluţia cotaţiilor unor mărfuri şi din eliminarea plafonului pentru adaosul comercial la alimente de bază, arată prognoza Băncii Naţionale a României (BNR). Inflaţia va cunoaşte însă o corecţie descendentă abruptă în trimestrul III 2026, odată cu epuizarea efectelor directe ale celor două şocuri semnificative pe partea ofertei, pentru ca apoi să descrească gradual, coborând de la mijlocul semestrului I 2027 în interiorul intervalului ţintei.
15:40
Nicuşor Dan: Estimez că în cursul lunii martie vom avea 40-50 de rechemări de ambasadori şi de numiri, totodată / Lipseşte o diplomaţie economică # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, marţi, că estimează că în cursul lunii martie vom avea 40-50 de rechemări de ambasadori şi de numiri, totodată, el apreciind că lipseşte o diplomaţie economică, în condiţiile în care partea economică este extrem de importantă în activitatea lor.
Acum 6 ore
15:20
UPDATE - BNR menţine rata dobânzii de politică monetară la nivelul de 6,50 la sută pe an/ Rata anuală a inflaţiei îşi va prelungi scăderea lentă în trimestrul I 2026, iar în trimestrul următor va consemna o creştere # News.ro
Consiliul de Administraţie al Băncăă Naţionale a României a decis marţi menţinerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 6,50 la sută pe an. Rata anuală a inflaţiei îşi va prelungi scăderea lentă în trimestrul I 2026, în trimestrul următor va consemna o creştere şi apoi va cunoaşte o corecţie descendentă abruptă în trimestrul III 2026, conform BNR.
15:20
Federaţia ”Solidaritatea Sanitară”: Agresiunile împotriva profesioniştilor din sănătate sunt inacceptabile/ Sindicaliştii solicită aplicarea prevederilor care prevăd că astfel de agresiuni sunt considerate accidente de muncă # News.ro
Federaţia ”Solidaritatea Sanitară” atrage atenţia că agresiunile fizice, ameninţările şi abuzul verbal împotriva angajaţilor din sănătate sunt inacceptabile şi solicită aplicarea prevederilor din contractul colectiv de muncă din sănătate potrivit cărora astfel de acte sunt considerate accidente de muncă.
15:20
„O doză mai mult decât generoasă”, un specialist în mărirea penisului confirmă că a tratat un sportiv înainte de Jocurile Olimpice de la Milano Cortina. # News.ro
Medic specializat în mărirea penisului prin injectarea de acid hialuronic, doctorul Alessandro Littara a confirmat că a operat un săritor cu schiurile cu câteva săptămâni înainte de Jocurile Olimpice de la Milano Cortina, relatează rmcsport.fr.
15:10
Complicaţiile severe ale sarcinii pot rămâne nedetectate până în momentul naşterii, când riscurile cresc semnificativ atât pentru mamă, cât şi pentru făt. Un nou instrument bazat pe inteligenţă artificială (AI) ar putea îmbunătăţi identificarea unei afecţiuni rare, dar potenţial fatale, care este frecvent omisă la ecografie. Rezultatele au fost prezentate la un important Congres american privind medicina materno-fetală.
15:10
Nicuşor Dan: Numirea şefilor de servicii, o decizie comună a preşedintelui şi a Parlamentului. Se va întâmpla relativ curând / O propunere care să fie respinsă de Parlament nu e deloc un semn de stabilitate / Am cinci nume pe fiecare listă # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, marţi, că numirea şefilor de servicii, o decizie comună a preşedintelui şi a Parlamentului şi se va întâmpla relativ curând, el adăugând că o propunere care să fie respinsă de Parlament nu e deloc un semn de stabilitate . Şeful statului a mai spus că are cinci nume pe fiecare listă la servicii şi a dat asigurări că, atunci când propunerea sa o să fie trimisă către Parlament, ea o să fie votată şi se va consulta şi cu partidele.
15:10
Consiliul de Administraţie al Băncăă Naţionale a României a decis marţi menţinerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 6,50 la sută pe an.
15:00
Ambasada Marii Britanii: Începând cu 25 februarie, cetăţenii europeni, inclusiv cei români, care călătoresc în Regatul Unit în scop turistic, vizită sau scurtă şedere, vor avea nevoie de Autorizaţia Electronică de Călătorie / Cum se obţine # News.ro
Autorizaţia Electronică de Călătorie, în baza căreia cetăşenii europeni vor putea călători în Marea Britanie, intră în vigoare din 25 februarie, anunţă Ambasada Marii Britanii la Bucureşti. Costul autorizaţiei este de 16 lire.
15:00
Nicuşor Dan, despre referendumul pe justiţie: Lucrăm la sistemul electronic care să permită această consultare astfel încât să fie asigurată confidenţialitatea celor care răspund şi să nu existe niciun dubiu că este reală # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, marţi, despre referendumul pe justiţie, că în acest moment se lucrează la sistemul electronic care să permită această consultare astfel încât să fie asigurată confidenţialitatea celor care răspund şi să nu existe niciun dubiu că este reală.
15:00
Cluj: Trupul neînsufleţit al copilului de patru ani dispărut în apele Someşului Mic, în luna ianuarie, după ce a ajuns în râu de pe un derdeluş, a fost găsit # News.ro
Pompierii din judeţul Cluj au găsit, marţi, trupul neînsufleţit al copilului de patru ani care a ajuns, în 23 ianuarie, în apele râului Someşul Mic, după ce s-a dat pe un derdeluş de pe malul apei.
14:50
Preşedintele Nicuşor Dan: Faptul că au fost toate aceste amânări succesive nu cred că a făcut bine nici Curţii Constituţionale şi nici imaginii pe care românii şi-o fac despre statul român în general # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, marţi, despre decizia pe pensiile magistraţilor, aşteptată la CCR, că faptul că au fost toate aceste amânări succesive nu a făcut bine nici Curţii Constituţionale şi nici imaginii pe care românii şi-o fac despre statul român, în general.
14:50
Iranul şi SUA au început o a doua serie de negocieri la Cologny, la reşedinţa Omanului în Elveţia, în apropiere de Geneva # News.ro
Iranul şi Statele Unite au început o a doua serie de negocieri, marţi, în apropiere de Geneva, în vederea îndepărtării riscului unei intervenţii militare a Statelor Unite, iar Teheranul evocă ”în mod prudent” semne ale unei poziţii americane ”mai realiste” în problema nucleară, relatează AFP.
14:40
Preşedintele Nicuşor Dan: Întâlnirea cu liderii coaliţiei, pentru o discuţie de început de sesiune parlamentară / Sunt bucuros că în şedinţa de coaliţie cumva s-a ajuns la un consens / Discuţia pe buget e gata să înceapă # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, despre întâlnirea cu liderii coaliţiei, de marţi, că este pentru o discuţie de început de sesiune parlamentară, el arătând că sunt mai multe subiecte de politică internă, pe agendă. Şeful statului a mai spus că este bucuros că în şedinţa de coaliţie cumva s-a ajuns la un consens pe anumite legi dar a precizat că şi-ar fi dorit ca bugetul să fie aprobat la finalul anului trecut. El a menţionat că a discutat cu ministrul de Finanţe şi discuţia pe buget e gata să înceapă.
14:40
CJ Hunedoara: Activiştii de mediu blochează definitiv, printr-o decizie a instanţei, proiectul hidrotehnic ”Acumularea Mihăileni de pe râul Crişul-Alb”, realizat în proporţie de 90% # News.ro
Reprezentanţii Consiliului Judeţean Hunedoara acuză că activiştii de mediu ”blochează definitiv” proiectul privind construirea Barajului Mihăileni, pe râul Crişul Alb, după ce magistraţii Curţii de Apel Cluj au admis o acţiune a Declic şi au anulat autorizaţia de construire, emisă în 1987. ”România şi judeţul Hunedoara nu îşi permit să piardă această investiţie de la Mihăileni, aflată aproape de finalizare şi ale cărei lucrări s-au derulat constant pe parcursul anilor, în baza fondurilor alocate de către Guvern”, afirmă şeful CJ Hunedoara, Laurenţiu Nistor.
14:40
Nicuşor Dan: Şi eu mi-aş dori ca liderii partidelor din coaliţie să nu se critice, discuţiile să fie mai constructive, ce e stabilit să rămână stabilit / Nu văd motive pentru care această coaliţie să nu continue să funcţioneze # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, marţi, că şi el şi-at dori ca liderii partidelor din coaliţie să nu se critice, discuţiile să fie mai constructive, ce e stabilit să rămână stabilit dar nu vede motive pentru care această coaliţie să nu continue să funcţioneze.
14:30
Evenimente plastice organizate în ţară şi străinătate, la împlinirea a 150 de ani de la naşterea lui Constantin Brâncuşi # News.ro
Mai multe evenimente, propuse de Uniunea Artiştilor Plastici din România, vor fi organizate în ţară şi în străinătate, săptămâna aceasta, la împlinirea a 150 de ani de la naşterea lui Constantin Brâncuşi.
