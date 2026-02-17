Fostul ministru Dan Șova scapă de condamnarea primită în dosarul „CET Govora”. Instanța supremă spune că faptele s-au prescris

17:20

Un copil în vârstă de doi ani, din Italia, se află în stare critică după ce a suferit un transplant cu o inimă deteriorată. Organul, care a fost transportat în decembrie din orașul Bolzano spre sud, la Napoli, ar fi fost plasat într-un recipient necorespunzător și în contact direct cu gheață carbonică, ceea ce a dus la leziuni grave ale țesuturilor. Cutia nu era prevăzută nici cu un termometru care să alerteze echipa medicală cu privire la temperatura scăzută, anunță BBC.