Capitala Cubei, Havana, se confruntă cu o situație de criză pe măsură ce gunoaiele se adună la colțurile străzilor, creând un pericol de sănătate publică și evidențiind impactul sever al restricțiilor asupra alimentării cu combustibil impuse de Statele Unite. Acest fenomen este unul dintre cele mai vizibile efecte ale eforturilor Washingtonului de a bloca livrările de petrol către insula din Caraibe, măsuri care au afectat grav funcționarea serviciilor publice esențiale în ţară, transmite Reuters.