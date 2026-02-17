BNR se reunește pentru a doua ședință de politică monetară din 2026. Codirlașu: „Inflația ridicată nu permite reducerea dobânzii”

07:10

Drumul lui Brâncuși din centrul orașului Târgu-Jiu arată deplorabil, deși abia a fost reabilitat. Pavajul de piatră s-a spart sau s-a desprins în multe locuri, iar unele pietre pot fi chiar scoase cu mâna. Drumul care leagă operele marelui sculptor a costat două milioane de euro, iar firma care s-a ocupat de reabilitare a fost amendată pentru lucrările de proastă calitate. Cu 4.250 de lei. „Este o bătaie de joc!”, sunt de părere localnicii.