BNR se reunește pentru a doua ședință de politică monetară din 2026. Codirlașu: „Inflația ridicată nu permite reducerea dobânzii”
Digi24.ro, 17 februarie 2026 13:10
Consiliul de administrație al Băncii Naționale a României (BNR) se întrunește marți, 17 februarie, pentru cea de-a doua ședință de politică monetară din acest an, iar analiștii se așteaptă la menținerea dobânzii-cheie la 6,5%, în condițiile în care inflația rămâne aproape de 10%. Președintele CFA România, Adrian Codirlașu, a declarat pentru Digi24.ro că nivelul ridicat al inflației nu permite, deocamdată, o reducere a dobânzii, iar eventualele scăderi vor depinde de evoluția prețurilor în perioada următoare.
Președintele Nicușor Dan a semnat, marți, decretul privind rechemarea lui Sorin-Dan Mihalache din calitatea de ambasador al României în Republica Cipru, transmite Administrația Prezidențială.
Radu Miruță refuză tăierea normei de hrană pentru militari: „O măsură care există de la Cuza încoace” # Digi24.ro
Ministrul Apărării, Radu Miruță, a anunțat că nu va semna eliminarea normei de hrană pentru militari, după ce scenariul a fost discutat în Coaliția de guvernare. Ministrul susține că se pot face reduceri de cheltuieli de la alte capitole în cadrul MApn, însă nu de la venituri.
Un oficial olandez sugerează modificarea software-ului avioanelor F-35, „ca la un iPhone”, pentru a integra armament european # Digi24.ro
Secretarul de stat interimar al apărării din Olanda, Gijs Tuinman, a declarat luni că, „la fel ca în cazul unui iPhone”, avionul de vânătoare american F-35 poate face obiectul unui „jailbreak” tehnic, care ar permite modificarea software-ului pentru a elimina restricțiile impuse de SUA și a integra mai rapid armament european.
Un lider PNL amenință cu ieșirea de la guvernare: „Fără reforme, nu văd de ce am mai rămâne într-o coaliţie cu PSD” # Digi24.ro
Deputatul PNL Robert Sighiartău, membru în Biroul Executiv al partidului, consideră că nu ar mai exista niciun motiv ca PNL să rămână la un moment dat într-o coaliţie cu PSD, dacă nu va reuşi să implementeze reformele pe care cetăţenii şi electoratul de dreapta le aşteaptă. În același timp, el acuză PSD, partid care la rândul său a ameninţat în repetate rânduri cu ieşirea din coaliţie, că „joacă la speculă”.
Aproape 55% dintre români consideră Rusia vinovată de declanșarea războiului din Ucraina, în scădere față de 2022 (sondaj) # Digi24.ro
Aproape 55% dintre români cred că Rusia este responsabilă de declanșarea războiului din Ucraina, procent în scădere semnificativă față de mai 2022, când ponderea era de 71,2%, potrivit studiului „4 ani de război în Ucraina”, realizat de INSCOP Research la comanda New Strategy Center.
Polițiștii și militarii ar putea rămâne fără normă de hrană. Tăierea a fost discutată în Guvern # Digi24.ro
Guvernul ar urma să taie indemnizația de hrană pentru cei care lucrează în sistemele de apărare și ordine publică, adică polițiștii și militarii. Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a anunțat la Parlament că măsura a fost discutată în Coaliție, la propunerea Ministerului de Finanțe.
Liderii lumii își împart viitorul AI: Davos, München, ONU — tot ce contează din ultimele 3 săptămâni # Digi24.ro
La sfârșit de ianuarie, la Davos, directoarea Fondului Monetar Internațional, Kristalina Georgieva, a rostit cuvintele care ar fi trebuit să trezească orice guvern din lume: „Treziți-vă. Inteligența artificială este reală. Și lovește piața muncii ca un tsunami.”
Produsele furate cel mai des din magazinele din România. Cum pleacă oamenii cu marfă pentru care nu plătesc # Digi24.ro
Zeci de furturi au loc zilnic în magazinele din România. Datele Poliției Române arată că numărul acestora este în creștere.
Casa Albă solicită un nou portret al lui Trump și extinderea expoziției „America’s Presidents” la Smithsonian # Digi24.ro
Oficialii administrației au discutat despre adăugarea mai multor imagini cu președintele Donald Trump în cadrul expoziției „America’s Presidents” și despre realizarea unui al doilea portret oficial al președintelui în funcție, deși primul nu a fost niciodată expus, scrie The Art Newspaper.
Ministerul Culturii revizuiește ordonanța privind evidența timpului de muncă, după protestul actorilor la TNB # Digi24.ro
Ministerul Culturii a avut, pe 13 februarie, o întâlnire cu reprezentanți ai Ministerului Muncii și ai organizațiilor sindicale pentru a clarifica modul de evidență a timpului de muncă prestat în afara programului în instituțiile publice de spectacole și concerte. Decizia vine după protestul actorilor Teatrului Național „I.L. Caragiale” din 10 februarie, față de aplicarea programului-pilot privind rapoartele zilnice de activitate. La acel moment, ministrul Culturii, Demeter Andras Istvan, a anunțat că proiectul va fi revizuit, iar discuțiile vizează acum modificarea punctuală a Ordonanței nr. 21/2007, pentru stabilirea unor reguli mai clare și aplicabile tuturor categoriilor profesionale din domeniu.
Inspectoratul pentru Situații de Urgență București-Ilfov a emis marți un set de recomandări pentru populație, după ce Administrația Națională de Meteorologie a emis o avertizare meteorologică cod portocaliu, pentru București și Ilfov, vizând ninsori și viscol puternic.
Robert Negoiță a primit rezultatul testului antidrog de la INML. Ce au stabilit legiștii # Digi24.ro
Primarul Sectorului 3 al Capitalei, Robert Negoiță, a aflat rezultatul antidrog de la INML, după ce acesta a iesit pozitiv la cocaină, la un test rapid. De această dată, rezultatul a fost negativ.
Vaticanul va introduce un sistem de traducere asistată de inteligență artificială pentru Sfânta Liturghie, care va fi disponibil în 60 de limbi, în timp real, la Bazilica Sfântul Petru. Credincioșii vor putea urmări slujba pe telefoanele mobile, printr-un cod QR, fără a descărca vreo aplicație.
Filipine, SUA și Australia desfășoară exerciții în Marea Chinei de Sud. Avertisment de la Beijing # Digi24.ro
Filipine, Australia şi Statele Unite au desfăşurat săptămâna aceasta manevre militare comune în apele Mării Chinei de Sud, revendicate în mare parte de China, în timp ce Beijingul a efectuat patrule în zonă şi a acuzat Manila de escaladarea tensiunii regionale.
Primarul Sectorului 3 al Capitalei, Robert Negoiță, a aflat rezultatul antidrog de la INML, după ce acesta a iesit pozitiv la cocaină, la un test rapid. De această dată, rezultatul a fost negativ.
Dragoș Pîslaru acuză fosta guvernare că a blocat PNRR: „Era pe cale să colapseze”. Când vine răspunsul pentru tranșa 4 # Digi24.ro
Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a declarat marți la Digi24 că România nu a putut depune la timp cererea de plată numărul 4 din PNRR deoarece programul era blocat în urma suspendării cererii de plată 3, în mandatul anterior. El afirmă că actualul Executiv a preluat situația „cu suspendarea de rigoare” și că întârzierile nu aparțin actualei guvernări.
Apartamente cu trei camere închiriate de stat cu 171 de lei, în centrul Capitalei. Ciucu anunță măsuri: „Să plătească un preț corect” # Digi24.ro
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunţat, marţi, că va iniţia un proiect de majorare a chiriilor pentru cele peste patru mii de locuinţe gestionate de Administraţia Fondului Imobiliar (AFI), în condiţiile în care acestea nu au mai fost actualizate de aproape 20 de ani. Potrivit primarului, în prezent, prețul mediu pentru o locuinţă „convenabilă” de trei camere este de 171 lei.
Anchetă penală în Franța, care vizează cinci producători de lapte praf pentru sugari. Produse rechemate inclusiv din România # Digi24.ro
Procurorii din Paris au deschis o anchetă penală care vizează cinci producători de formule de lapte praf pentru sugari, în contextul retragerilor succesive de produse suspectate de contaminare cu cereulidă, o toxină periculoasă pentru sănătatea bebelușilor, provocând stări de greață și vărsături. Au fost retrase de pe piață produse, inclusiv din România. Ancheta îi privește pe giganții lactatelor Nestlé, Danone și Lactalis, precum și brandurile mai mici Babybio și La Marque en Moins, scrie CNBC.
Datoria guvernamentală a trecut de 60% din PIB, prag de alertă în UE. Analist: „Ne împrumutăm mai ales pentru cheltuieli curente” # Digi24.ro
Datoria administrației publice a României a crescut în noiembrie 2025 până la 1.121 miliarde de lei, de la 1.116 miliarde de lei în luna precedentă, potrivit datelor publicate de Ministerul Finanțelor, consultate de Digi24.ro. Ca pondere în economie, datoria guvernamentală a ajuns la 60,2% din PIB, în creștere față de 60% în octombrie. „Marea problemă o reprezintă plata datoriei”, avertizează analistul economic Adrian Negrescu, în condițiile în care economia încetinește, iar costurile de finanțare rămân ridicate.
Gruparea Hamas a folosit emoticoane pe telefon pentru a da semnalul atacului asupra Israelului la 7 octombrie 2023 # Digi24.ro
Gruparea islamistă palestiniană Hamas s-a folosit de emoticoane pentru a transmite combatanţilor săi semnalul începerii atacului asupra Israelului în 7 octombrie 2023, a dezvăluit canalul de televiziune israelian N12, citând armata drept sursă. Totuși, o purtătoare de cuvânt a Forţelor de apărare ale Israelului (IDF) nu a putut să confirme iniţial în mod oficial această informaţie.
Un aliat al lui Putin amenință puterile europene cu represalii dacă vor confisca nave din „flota fantomă” a Rusiei # Digi24.ro
Rusia şi-ar putea desfăşura forţele militar-maritime pentru a împiedica puterile europene să-i sechestreze vasele şi ar putea adopta măsuri de represalii împotriva navigaţiei europene dacă vasele ruseşti sunt confiscate, a declarat marţi Nikolai Patruşev, un apropiat al preşedintelui Vladimir Putin.
România va fi reprezentată de doi sportivi la Jocurile Paralimpice de iarnă de la Milano-Cortina # Digi24.ro
România va fi reprezentată la Jocurile Paralimpice de iarnă de la Milano-Cortina (6-15 martie 2026) de doi sportivi, Mihăiţă Papară la para snowboard şi Andrei-Sorin Popa la para schi alpin.
Doctoriță bătută de familia unei paciente, la spitalul Târgu Jiu: „Am fost lovită cu pumnii, a fost aruncată cafea fierbinte pe mine” # Digi24.ro
Polițiștii au făcut audieri după scenele de violență din spitalul de Urgență din Târgu Jiu, unde un medic de gardă a fost bătut cu pumnii în timp ce încerca să salveze viața unei femei. Pacienta fusese adusă la Spitalul Județean de Urgență din Târgu Jiu după ce a înghițit mai multe pastile. Doctorița a decis să îi facă spălături gastrice, moment în care femeia a început să țipe, astfel că mai multe rude au năvălit în salon. Poliția a deschis un dosar penal.
Primul trimestru este o etapă cheie, în care se pot obține informații valoroase despre evoluția sarcinii și riscul anumitor anomalii. Combinarea evaluării ecografice cu testarea biochimică permite o estimare mai bună decât oricare dintre ele separat.
Ministrul apărării polonez sprijină ideea privind dezvoltarea capacităţilor nucleare militare ale ţării: „Acţiune, nu dezbateri lungi” # Digi24.ro
Ministrul apărării polonez, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, şi-a exprimat sprijinul ferm pentru dezvoltarea capacităţilor nucleare militare ale ţării sale, în armonie cu declaraţiile făcute duminică de preşedintele Karol Nawrocki.
Un cetățeam moldovean, arestat pentru oprirea unui tren de marfă polonez. Avea documente rusești și „aparatură electronică” asupra sa # Digi24.ro
Poliția poloneză a reținut un bărbat moldovean în vârstă de 25 de ani într-o gară din estul Poloniei, după ce acesta a acționat frâna de mână a unui tren de marfă care circula spre Dorohusk, la granița cu Ucraina, au anunțat luni autoritățile. Incidentul a avut loc la stația din Puławy, în regiunea estică Lubelskie, a relatat postul de televiziune de stat TVP Info, preluat de polskieradio.pl.
Trump va fi implicat „indirect” în negocierile SUA-Iran: „Teheranul dorește să ajungă la un acord” # Digi24.ro
Preşedintele american Donald Trump a declarat luni că va fi implicat în mod „indirect” în discuţiile cu Iranul care au loc marţi la Geneva şi a dat asigurări că Teheranul „doreşte să ajungă la un acord”.
Măsuri după ce o mașină electrică a luat foc în mers: Se fac verificări la RAR, modelul implicat în incident a fost scos de la vânzare # Digi24.ro
Se iau măsuri după tragedia de săptămâna trecută din Capitală, când o mașină electrică de mici dimensiuni, care poate fi condusă fără permis, a luat foc în mers, iar o femeie a murit. La câteva zile după incident, platforma online pe care aceste vehicule erau comercializate le-a retras de la vânzare. Acum, ministrul Transporturilor a trimis Corpul de Control la Registrul Auto Român pentru a verifica modul în care au fost înmatriculate.
Urmează „cel mai sever episod de iarnă”, avertizează șefa ANM. Ninsori viscolite și zăpadă de până la 50 de centimetri. Zonele afectate # Digi24.ro
Florinela Georgescu, director de prognoză al ANM, a avertizat marți, într-o intervenție Digi24, că urmează cel mai sever episod de viscol și ninsori din această iarnă. În jumătatea sudică a Moldovei, Muntenia și partea de vest a Dobrogei, va ninge abundent, stratul de zăpadă putând să ajungă până la 50 de centimetri. Și în Capitală va ninge viscolit, precizează expertul ANM.
Secretul Norvegiei pentru dominația la Jocurile Olimpice de iarnă. Ce fac diferit pentru copiii lor # Digi24.ro
Consecvenţa remarcabilă a Norvegiei la Jocurile Olimpice de iarnă provine dintr-o cultură veche de zeci de ani, care pune baza pe fericirea copiilor, accesul egal la sport şi împărtăşirea cunoştinţelor înaintea rezultatelor rapide, a declarat şeful delegaţiei ţării, Tore Oevreboe, scrie Reuters.
Havana, sufocată de gunoaie, după ce criza de combustibil din Cuba, provocată de blocada americană, a paralizat colectarea # Digi24.ro
Capitala Cubei, Havana, se confruntă cu o situație de criză pe măsură ce gunoaiele se adună la colțurile străzilor, creând un pericol de sănătate publică și evidențiind impactul sever al restricțiilor asupra alimentării cu combustibil impuse de Statele Unite. Acest fenomen este unul dintre cele mai vizibile efecte ale eforturilor Washingtonului de a bloca livrările de petrol către insula din Caraibe, măsuri care au afectat grav funcționarea serviciilor publice esențiale în ţară, transmite Reuters.
„Vom restabili justiția”: Zelenski sancționează 10 sportivi ruși după scandalul de la Jocurile Olimpice # Digi24.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat sancțiuni împotriva a 10 sportivi ruși acuzați că au susținut agresiunea Moscovei în Ucraina, la scurt timp după scandalul izbucnit la Jocurile Olimpice, unde un sportiv ucrainean a fost descalificat pentru un gest de solidaritate cu victimele războiului.
Donald Trump răspunde acuzațiilor de „muşamalizare” a dosarelor Epstein. Replică acidă pentru Hillary Clinton # Digi24.ro
Preşedintele american, Donald Trump, a afirmat luni că nu are „nimic de ascuns” în legătură cu infractorul sexual decedat Jeffrey Epstein, spre deosebire de fostul preşedinte Bill Clinton şi de „mulţi alţi democraţi”, transmite marţi EFE, potrivit Agerpres. Declarația vine după acuzațiile fostei secretare de stat Hillary Clinton, care susține că administrația Trump a „mușamalizat” dosarele Epstein.
Eurodeputații, avertizați să evite AI pe telefoane și tablete. Măsuri stricte din motive de securitate # Digi24.ro
Funcțiile de inteligență artificială de pe dispozitivele utilizate în Parlamentul European au transmis date către cloud, lucru care a determinat serviciile IT ale instituției să le dezactiveze, scrie Politico.
Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 17 februarie
Meteorologii anunță vreme mai caldă decât de obicei după valul de frig din aceste zile. Estimări pentru 4 săptămâni # Digi24.ro
Vremea va fi mai rece decât de obicei săptămâna aceasta, mai ales în estul țării, dar apoi temperaturile vor crește peste medie în majoritatea regiunilor, arată estimările ANM pentru perioada 16 februarie – 16 martie.
Peste 110 persoane au fost salvate de pe munte în ultimele 24 de ore de către salvamontişti, 48 dintre acestea fiind transportate cu ambulanţele la spital.
Președintele Nicușor Dan se va întâlni azi, la ora 15:00, la Palatul Cotroceni, cu liderii coaliției de guvernare, potrivit agendei comunicate de Administrația Prezidențială. Întâlnirea vine la o zi după ce coaliția a ajuns la un consens privind tăierile din administrație.
Atac armat la un patinoar din SUA, în timpul unui meci între elevi de liceu. Doi oameni au murit, trei sunt în stare critică # Digi24.ro
Doi oameni au murit și trei au fost transportați în stare critică la spital, după ce o persoană a deschis focul într-un patinoar din Statele Unite, în timpul unui meci de hochei pe gheață între elevi de liceu. Incidentul a avut loc în statul Rhode Island. Urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional.
Cuba a suspendat festivalul anual al trabucurilor, din cauza crizei energetice provocate de blocada petrolieră a SUA # Digi24.ro
Festivalul anual al trabucurilor din capitala Cubei, Havana, programat să aibă loc timp de cinci zile la sfârşitul lunii februarie, a fost suspendat pe termen nedeterminat din cauza agravării crizei economice din ţară.
Franța a acordat azil unui cuplu de activiști ruși anti-Kremlin reținuți de ICE în Statele Unite, dar lucrurile nu sunt deloc clare în ceea ce-i privește. Soția lui Aleksei Ișimov, Nadejda, nu a fost de găsit luni, după ce Aleksei a aterizat la Paris. După ce Franța a eliberat cuplului vize umanitare pentru a evita deportarea lor în Rusia, Aleksei Ișimov, în vârstă de 31 de ani, a sosit luni dimineață la Paris din Seattle. Soția sa, Nadejda, în vârstă de 29 de ani, fostă voluntară a defunctului lider al opoziției Aleksei Navalnîi, era așteptată să sosească cu un zbor separat din Miami, tot luni dimineață, relatează AFP, preluată de msn.com.
Trump pune presiune pe Ucraina să „negocieze rapid”. Marți începe o nouă rundă de discuții cu Rusia, la Geneva # Digi24.ro
Preşedintele american Donald Trump a afirmat că Ucraina trebuie să negocieze şi să ajungă la un acord "rapid", în timp ce negociatorii ruşi, ucraineni şi americani urmează să înceapă o nouă rundă de discuţii la Geneva, marţi, notează AFP, preluată de Agerpres.
Construcțiile ridicate fără autorizație, vânate cu drona la Oradea. Peste 400 de imobile, descoperite până acum. Ce riscă proprietarii # Digi24.ro
Peste 400 de construcții ilegale au fost descoperite în Oradea, după ce Poliția Locală a demarat o amplă acțiune de verificare. Vorbim de peste 30 de mii de metri pătrați, care nu se aflau în evidențele oficiale, deși unele fuseseră ridicate și cu 30 de ani în urmă. Ca să identifice și alte astfel de imobile, autoritățile vor ridica, în perioada următoare, și dronele. „Nu este normal să construiești ilegal”, spune ferm city manager-ul orașului, Sebastian Lascu.
Mărturia unui soldat rus dintr-o unitate de elită, care s-a predat ucrainenilor din cauza abuzurilor. „Asta m-a înfuriat” # Digi24.ro
Un soldat rus din unitatea de elită de piloți de drone - Rubikon - s-a predat forțelor ucrainene, spunând că nu mai poate urma ordinele superiorilor, în condiții de presiuni constante și ceea ce el a descris ca fiind abuzuri sistematice, scrie Kyiv Post.
„O bătaie de joc!”. Cum arată drumul lui Brâncuși, de două milioane de euro, pentru care constructorul a fost amendat cu 4.250 de lei # Digi24.ro
Drumul lui Brâncuși din centrul orașului Târgu-Jiu arată deplorabil, deși abia a fost reabilitat. Pavajul de piatră s-a spart sau s-a desprins în multe locuri, iar unele pietre pot fi chiar scoase cu mâna. Drumul care leagă operele marelui sculptor a costat două milioane de euro, iar firma care s-a ocupat de reabilitare a fost amendată pentru lucrările de proastă calitate. Cu 4.250 de lei. „Este o bătaie de joc!”, sunt de părere localnicii.
Organele unei femei în moarte cerebrală au salvat 5 vieți. O fetiță care nu mai avea nicio șansă de a supraviețui a primit ficatul # Digi24.ro
O femeie de 37 de ani, aflată în moarte cerebrală, a fost donatorul care a făcut posibil miracolul la care speră mii de oameni aflați pe listele de așteptare. Printre ei, o fetiță de 13 ani, care nu mai avea nicio șansă de a supraviețui fără un transplant de ficat.
Un bărbat a stat 23 de ani la închisoare pentru o crimă pe care nu a comis-o. Poliția din Marea Britanie i-ar fi înscenat totul (BBC) # Digi24.ro
Noi dovezi descoperite în cazul unui bărbat din Marea Britanie care a stat 23 de ani la închisoare pentru uciderea unei femei indică faptul că această crimă i-a fost înscenată chiar de către poliție, potrivit unei investigații BBC Panorama.
Specialiștii desființează campania antidrog lansată de către Primăria Capitalei: „Un eșec previzibil” # Digi24.ro
Primăria Capitalei a anunțat derularea unei ample campanii antidrog în principalul oraș al țării. După cum ne anunță oficialii: „Campania se va desfăşura în mijloacele de transport în comun, în presă şi pe reţelele de socializare, prin intermediul unui clip video, dar şi la sediul Dalles, unde se va juca piesa de teatru „În ceaţă”. Digi24.ro a vorbit cu Vlad Zaha, criminolog specializat în politicile publice din domeniul drogurilor și criminologie publică intervenționistă. Acesta consideră că demersul PMB este încă o „abordare falimentară”.
Fraude online în 2026: Cum recunoști noile escrocherii generate de inteligența artificială. Recomandările experților în securitate # Digi24.ro
În era digitală, escrocheriile online devin tot mai greu de depistat. Mesaje aparent obișnuite sau oferte „irezistibile” ascund capcane complexe, iar deciziile luate impulsiv pot avea consecințe financiare serioase.
