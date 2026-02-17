Craiova - FCSB, recordul sezonului! Derby-ul din Bănie a fost cel mai urmărit meci al acestui campionat, din perspectiva telespectatorilor
Golazo.ro, 17 februarie 2026 13:20
Audiențele TV sunt în creștere în acest start de 2026. Craiova - FCSB 1-0 a făcut un rating pe care doar două meciuri din play-off-ul trecut l-au depășit.
• • •
Acum o oră
13:20
Acum 2 ore
12:50
Scrisoare deschisă după ce Hermannstadt a pierdut luni cu CFR, 0-1, în urma mai multor decizii controversate
12:30
Nu avem vârf cu Turcia? Îngrijorare. Unul e suspendat, doi în criză, altul în formă, dar nu a mai înscris la națională de peste 2 ani # Golazo.ro
România va juca pe 26 martie cel mai important meci al anului, semifinala barajului CM cu Turcia, la Istanbul. Avem probleme mari cu numărul 9
12:20
Cele mai interesante știri ale săptămânii din marketing și business sportiv. Episodul 89.
12:20
Biletul Zilei XBets.ro marți, 17 februarie 2026 - cota 6.88 din Play-off Champions League # Golazo.ro
Astăzi sunt programate primele 4 meciuri din play-off-ul pentru optimile Champions League. De la ora 19:45 Galatasaray va primi vizita celor de la Juventus Torino. Meciurile Monaco vs PSG, Benfica Lisabona vs Real Madrid și Borussia Dortmund vs Atalanta Bergamo vor începe de la ora 22:00.
12:20
Nadia, la Cenaclul Flacăra Mesaj emoționant transmis de legenda gimnasticii, la evenimentul de la Sala Palatului # Golazo.ro
Nadia Comăneci (64 de ani), prima sportivă care a obținut nota 10 la Jocurile Olimpice și legendă a gimnasticii, a avut o apariție surprinzătoare la concertul „Cenaclul Flacăra - O Istorie” de la Sala Palatului.
Acum 4 ore
11:50
Barcelona, pe #2 în La Liga Nervos, Hansi Flick a plecat în mijlocul interviului, după eșecul de la Girona. Ce l-a nemulțumit # Golazo.ro
GIRONA - BARCELONA 2-1. Catalanii au pierdut meciul din etapa #24 din La Liga, după un gol încasat în ultimele minute, la o faza contestată dur de Hansi Flick (60 de ani).
11:40
Poliția i-a cerut să nu iasă din casă! Arbitrul care a gafat în Inter - Juventus 3-2, ținta amenințărilor cu moartea: „Te înjunghiem pe stradă!” # Golazo.ro
Federico La Penna (42 de ani), „centralul” partidei Inter - Juventus 3-2, trece prin momente dificile, după gafa de arbitraj comisă în etapa 25 din Serie A.
10:40
Îngrijorare la Dinamo VIDEO: Unul dintre jucătorii lui Kopic nu s-a putut ridica de pe gazon. A avut nevoie de ajutor pentru a ajunge la vestiar # Golazo.ro
DINAMO - UNIREA SLOBOZIA 1-0. Georgi Milanov (33 de ani), mijlocașul lui Dinamo, a rămas așezat pe gazon la finalul meciului din etapa #27 a Ligii 1.
10:30
Teroare la un meci între licee Un bărbat a ucis două persoane și a rănit alte 3! » Mărturia unui jucător: „Am fugit la vestiar și ne-am baricadat acolo!” # Golazo.ro
Momente cumplite în Rhode Island, la un meci de hochei pe gheață între licee.
10:10
„Cu pistolul și cuțitul la gât” Momentul în care Ilie Dumitrescu a fost atacat de o grupare interlopă + Cine l-a salvat # Golazo.ro
Marian Tudor, fost șef la Arestul Central al Poliţiei Capitalei, a povestit momentul în care Ilie Dumitrescu (57 de ani) a fost atacat de membrii unei grupări interlope, chiar în centrul istoric al Bucureștiului.
Acum 6 ore
09:10
Scene inedite după Dinamo - Slobozia VIDEO Cum l-a „forțat” Petre pe Niculescu să înjure Steaua + ce i-au strigat fanii lui Florentin # Golazo.ro
Dinamo s-a calificat matematic în play-off după 1-0 cu Slobozia, echipă antrenată de Claudiu Niculescu, 49 de ani
Acum 24 ore
00:10
Mutare în Asia După Tamaș și Alexa, încă un dinamovist ar fi bătut palma cu un reality show # Golazo.ro
Gabi Torje (36 de ani) ar urma să calce pe urmele prietenilor Gabi Tamaș (42 de ani) și Dan Alexa (46 de ani).
16 februarie 2026
23:30
Niculescu laudă Dinamo Antrenorul Unirii Slobozia, după ce a fost învins de fosta sa echipă: „Are față de campioană. Dar să nu uităm de FCSB!” # Golazo.ro
DINAMO - UNIREA SLOBOZIA 1-0. Claudiu Niculescu (49 de ani), antrenorul ialomițenilor, a vorbit despre eșecul în fața fostei sale echipe.
23:10
„Sper să fie pregătit” Zeljko Kopic, primele cuvinte despre George Pușcaș: „A fost onest, a spus că are niște probleme” » A analizat și meciul cu Unirea # Golazo.ro
DINAMO - UNIREA SLOBOZIA 1-0. Zeljko Kopic (48 de ani), antrenorul „câinilor”, a vorbit despre victoria echipei sale, dar și despre posibilul transfer al lui George Pușcaș (29 de ani).
23:00
„A fost greu!” VIDEO. Eroul lui Dinamo, ferm după succesul cu Unirea Slobozia » Ce spune despre George Pușcaș # Golazo.ro
DINAMO - UNIREA SLOBOZIA 1-0. Raul Opruț (28 de ani), fundașul lateral al „câinilor”, a vorbit despre victoria echipei sale.
22:30
Spalletti, atac la Chivu Antrenorul lui Juventus continuă scandalul după înfrângerea din derby-ul cu Inter: „L-a tratat prostește! E inacceptabil” # Golazo.ro
Luciano Spalleti (66 de ani), antrenorul celor de Juventus, a lansat un atac la adresa lui Cristi Chivu (45 de ani), omologul său de la Inter.
22:10
Eroare uriașă la Dinamo - Unirea FOTO. Oaspeții au fost la un pas să dea lovitura pe Arena Națională, după o gafă de neînțeles comisă de Boateng și Roșca # Golazo.ro
DINAMO - UNIREA SLOBOZIA. Oaspeții au fost foarte aproape de a deschide scorul, după o eroare imensă a lui Kennedy Boateng (29 de ani) și Alexandru Roșca (22 de ani).
22:00
„E clar, nu există dubii” FOTO. Verdict din La Liga pentru cea mai controversată fază din Hermannstadt - CFR Cluj: „VAR e obligat să intervină” # Golazo.ro
Hermannstadt - CFR Cluj 0-1. Alfonso Perez Burrull (60 de ani), fost arbitru spaniol cu peste 200 de meciuri conduse în La Liga, a analizat pentru GOLAZO.ro faza controversată de la penalty-ul ratat de sibieni.
21:10
„Câinilor” le e teamă de amenzi FOTO. Dinamo a luat măsuri de urgență pe Arena Națională, după incidentul șocant cu Baiaram # Golazo.ro
Dinamo - Unirea Slobozia. Incidentul petrecut la finalul meciului dintre Dinamo și Universitatea Craiova a determinat conducerea clubului gazdă să ia măsuri imediate pe Arena Națională.
21:00
Față în față după scandal MM Stoica și Angelescu, dialog aprins în studio: „Dacă erai în locul nostru, o luai pe coclauri!” # Golazo.ro
MM Stoica (60 de ani) și Victor Angelescu (41 de ani) au purtat un dialog încins în direct.
21:00
„O să vadă toată Europa!” Planul revoluționar al celor de la FC Argeș, după scandalul Radu Petrescu: „O să fie o premieră! Toate cluburile ne susțin” # Golazo.ro
Daniel Stanciu (51 de ani), membru în staff-ul administrativ al celor de la FC Argeș, a anunțat că piteștenii sunt gata să acționeze în instanță, după eroarea gravă de arbitraj din meciul cu Petrolul, 1-2.
20:30
„Presiunea e mare și pe ei” Daniel Pancu, declarație neașteptată. Sare în apărarea brigăzii de arbitri de la meciul cu Hermannstadt! # Golazo.ro
Hermannstadt - CFR Cluj 0-1. Daniel Pancu a oferit o primă reacție după meciul în care „centralul” Andrei Chivulete a acordat câte un penalty fiecărei echipe.
20:20
„Meciul, decis de alți factori!” Dorinel Munteanu a răbufnit la adresa arbitrajului: „Greu de suportat. Interpretează cum doresc!” # Golazo.ro
HERMANNSTADT - CFR CLUJ 0-1. Dorinel Munteanu (57 de ani), antrenorul gazdelor, a vorbit despre înfrângerea etapei sale.
20:10
David Popovici (21 de ani) a fost ales cel mai bun sportiv din Balcani în 2025, în cadrul celei de a 52-a ediții, organizată de agenția de știri BTA, din Bulgaria.
20:00
Măsuri urgente pe Arena Națională O firmă va primi 90.000 de euro pentru a asigura retractarea acoperișului de 12 ori în 2026 » Compania e deținută de eMAG # Golazo.ro
Arena Națională este într-o stare avansată de degradare, iar una dintre cele mai mari probleme o reprezintă acoperişului retractabil, care este în continuare nefuncțional.
19:40
Ziua îndrăgostiților olimpici Olivia Smart și Jean-Luc Baker s-au logodit chiar în timpul JO: „De la rivali la soț și soție!” # Golazo.ro
Poveste de dragoste pe gheață: un rival devine logodnic la Milan-Cortina 2026
19:20
Misiune complicată pentru FCSB Calcule. Cum arată lupta pentru play-off cu 3 etape înainte de finalul sezonului regulat # Golazo.ro
Calcule pentru play-off. Situația se complică pentru FCSB, după ce CFR Cluj a reușit să o învingă pe Hermannstadt, 1-0, în ultimul meci al etapei #27.
18:50
Trebuia repetat penalty-ul? FOTO. Fază controversată în Hermannstadt - CFR Cluj » Ce spune regulamentul și ce a decis „centralul” Andrei Chivulete # Golazo.ro
HERMANNSTADT - CFR CLUJ. Gazdele au ratat o șansă imensă de a deschide scorul chiar înainte de pauză.
18:20
„Pare un eșec: lent și incapabil” Louis Munteanu, criticat dur de americani după primele meciuri pentru DC United # Golazo.ro
Louis Munteanu a avut un debut neconvingător la DC United. Trei meciuri, două ca titular, fără gol marcat.
18:10
18:00
17:40
Cupa României FRF a publicat programul sferturilor de finală » Când se joacă U Craiova - CFR Cluj # Golazo.ro
Federația Română de Fotbal (FRF) a anunțat programul sferturilor de finală ale Cupei României.
17:00
Ce se întâmplă cu Tănase și Thiam Cei doi jucători de la FCSB vor merge la Belgrad pentru tratament. Când ar putea reveni în lot # Golazo.ro
FCSB are serioase bătăi de cap după accidentările lui Mamadou Thiam (30 de ani) și Florin Tănase (31 de ani). Clubul a decis să-i trimită la Belgrad, pentru a accelera recuperarea lor.
16:40
FRF îl reclamă pe Dani Coman! Conform surselor GOLAZO.ro, secretarul general al FRF va sesiza Comisia de Disciplină. Urmează o suspendare record? # Golazo.ro
Comisia de Disciplină va deschide un dosar pe numele președintelui piteștean Dani Coman, după ce numărul 2 din FRF va face sesizarea, așa cum s-a întâmplat și în alte cazuri
16:20
„De ce plângi?!” FOTO: Lacrimile lui Bîrligea, după Craiova - FCSB 1-0, nu l-au impresionat: „Fă mai mult pe teren!” # Golazo.ro
U Craiova - FCSB 1-0. Daniel Bîrligea (25 de ani) nu și-a putut stăpâni lacrimile la finalul derby-ului de duminică seara.
16:10
Dinamo - Slobozia LIVE, de la ora 20:00, în ultimul meci al etapei #27 din Superliga. Dinamo poate urca pe locul 2, peste Rapid # Golazo.ro
Dinamo și Unirea Slobozia se întâlnesc în ultima partidă a rundei #27 din sezonul regulat al Ligii 1.
16:00
George Pușcaș (29 de ani) e la un pas să semneze cu Dinamo!
15:20
Ședință de urgență la Csikszereda Clubul a anunțat o întâlnire între oficiali și suporteri. Motivul: „Provocările care afectează identititatea clubului” # Golazo.ro
Csikszereda a emis un comunicat oficial, luni, prin care a transmis că va organiza o întâlnire dedicată susținătorilor echipei.
15:00
Scandalul Epstein a ajuns la Jocurile Olimpice de la Los Angeles „Distincția între cei cu adevărat vinovați și cei care sunt doar spectatori” # Golazo.ro
Comitetul de organizare al JO Los Angeles 2028 este condus de Casey Wasserman. El a fost acuzat că a flirtat în mailuri mai vechi cu Ghislaine Maxwell, partenera lui Jeffrey Epstein.
14:40
Cum se poartă Târnovanu Detalii din vestiarul lui FCSB, după ce goalkeeperul a devenit rezerva unui puști de 18 ani # Golazo.ro
Mihai Stoica (60 de ani) a vorbit despre situația din vestiarul de la FCSB, odată cu trecerea lui Ștefan Târnovanu (25 de ani) pe banca de rezerve.
14:30
Sorana Cîrstea, în turul II la Dubai Românca a câștigat primul meci după succesul de la Transylvania Open. Gabriela Ruse, eliminată în primul tur # Golazo.ro
Sorana Cîrstea (35 de ani, 39 WTA) s-a calificat în turul doi al turneului WTA Dubai.
14:20
„O ruină care nu e a noastră” Primarul din Sinaia, reacție după reportajul GOLAZO.ro despre pista de bob și sanie: „ANS a spus două prostii” # Golazo.ro
GOLAZO publică prima reacție după apariția reportajului cu pista de bob și sanie de la Sinaia. Edilul orașului spune că a cerut de două ori celor de la MTS (n.r. - ANS azi) să transfere pista orașului pentru a o recondiționa.
14:10
Cel mai dramatic scenariu Finalul sezonului regulat poate aduce 5 echipe la egalitate pe locurile 4-8. Cum s-ar face departajarea # Golazo.ro
Mai sunt de disputat 3 etape și meciurile de luni din runda a 27-a, însă indiferent de rezultatul de la Hermannstadt - CFR, lupta pentru accesul în play-off e dramatică.
Ieri
13:40
„Chivu m-a dezamăgit profund!” Reacția antrenorului român, taxată de Fabio Capello, după Inter - Juventus 3-2: „A fost inconsecvent” # Golazo.ro
Fabio Capello (79 de ani) și-a exprimat dezamăgirea în ceea ce-l privește pe Cristi Chivu (45 de ani), după Inter - Juventus 3-2.
12:50
„Treziți-vă, oameni buni!” Valeriu Iftime s-a săturat de erorile de arbitraj și vrea transparență maximă: „Să publice discuțiile dintre VAR și central” # Golazo.ro
Valeriu Iftime (65 de ani) a reacționat după erorile grave de arbitraj din ultima etapă a Ligii 1.
12:40
„Real Madrid nu are un fundaș ca Rațiu!” Îi cere lui Florentino Perez să-l transfere pe român: „E o afacere, un cadou” # Golazo.ro
Prestația excelentă a lui Andrei Rațiu (27 de ani) din meciul Rayo Vallecano - Atletico Madrid 3-0 n-a fost trecută cu vederea în Spania.
12:00
Lupte în noroi în FA Cup FOTO: Cum a arătat gazonul la un meci din 16-imile competiției din Anglia: „Era o mlaștină înainte de start” # Golazo.ro
Grimsby - Wolves 0-1. Meciul de duminică din șaisprezecimile FA Cup s-a desfășurat în condiiți care amintesc de partidele din trecutul prestigioasei competiții.
11:50
„Jucam numai pe coclauri, prin porumb” Dan Nistor, de la paznic de hotel la 500 de meciuri în Liga 1 » Cine e antrenorul care l-a remarcat # Golazo.ro
Dan Nistor (37 de ani) a rememorat câteva episoade de la începutul carierei de fotbalist profesionist, odată cu bifarea meciului cu numărul 500 în Liga 1.
11:30
Biletul Zilei XBets.ro luni, 16 februarie 2026 – cota 6.70 din combinații Șansă dublă & Goluri # Golazo.ro
Deși oferta de meciuri de fotbal azi este destul de săracă, XBets vă propune un bilet în cota 6.60 cu meciuri din Superliga, Championship și Serie A. Cele 3 meciuri din care am selectat pariuri sunt Dinamo București vs Unirea Slobozia, Cagliari vs Lecce și Coventry vs Middlesborough.
