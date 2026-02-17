Barcelona, pe #2 în La Liga Nervos, Hansi Flick a plecat în mijlocul interviului, după eșecul de la Girona. Ce l-a nemulțumit

Golazo.ro, 17 februarie 2026 11:50

GIRONA - BARCELONA 2-1. Catalanii au pierdut meciul din etapa #24 din La Liga, după un gol încasat în ultimele minute, la o faza contestată dur de Hansi Flick (60 de ani).

Acum 5 minute
12:20
Business Drops #89 Știrile săptămânii din marketing și business sportiv Golazo.ro
Cele mai interesante știri ale săptămânii din marketing și business sportiv. Episodul 89.
12:20
Biletul Zilei XBets.ro marți, 17 februarie 2026 - cota 6.88 din Play-off Champions League Golazo.ro
Astăzi sunt programate primele 4 meciuri din play-off-ul pentru optimile Champions League. De la ora 19:45 Galatasaray va primi vizita celor de la Juventus Torino. Meciurile Monaco vs PSG, Benfica Lisabona vs Real Madrid și Borussia Dortmund vs Atalanta Bergamo vor începe de la ora 22:00.
12:20
Nadia, la Cenaclul Flacăra Mesaj emoționant transmis de legenda gimnasticii, la evenimentul de la Sala Palatului Golazo.ro
Nadia Comăneci (64 de ani), prima sportivă care a obținut nota 10 la Jocurile Olimpice și legendă a gimnasticii, a avut o apariție surprinzătoare la concertul „Cenaclul Flacăra - O Istorie” de la Sala Palatului.
Acum o oră
11:50
11:40
Poliția i-a cerut să nu iasă din casă! Arbitrul care a gafat în Inter - Juventus 3-2, ținta amenințărilor cu moartea: „Te înjunghiem pe stradă!” Golazo.ro
Federico La Penna (42 de ani), „centralul” partidei Inter - Juventus 3-2, trece prin momente dificile, după gafa de arbitraj comisă în etapa 25 din Serie A.
Acum 2 ore
10:40
Îngrijorare la Dinamo  VIDEO: Unul dintre jucătorii lui Kopic nu s-a putut ridica de pe gazon. A avut nevoie de ajutor pentru a ajunge la vestiar Golazo.ro
DINAMO - UNIREA SLOBOZIA 1-0. Georgi Milanov (33 de ani), mijlocașul lui Dinamo, a rămas așezat pe gazon la finalul meciului din etapa #27 a Ligii 1.
10:30
Teroare la un meci între licee Un bărbat a ucis două persoane și a rănit alte 3! » Mărturia unui jucător: „Am fugit la vestiar și ne-am baricadat acolo!” Golazo.ro
Momente cumplite în Rhode Island, la un meci de hochei pe gheață între licee.
Acum 4 ore
10:10
„Cu pistolul și cuțitul la gât”  Momentul în care Ilie Dumitrescu a fost atacat de o grupare interlopă + Cine l-a salvat Golazo.ro
Marian Tudor, fost șef la Arestul Central al Poliţiei Capitalei, a povestit momentul în care Ilie Dumitrescu (57 de ani) a fost atacat de membrii unei grupări interlope, chiar în centrul istoric al Bucureștiului.
09:10
Scene inedite după Dinamo - Slobozia VIDEO Cum l-a „forțat” Petre pe Niculescu să înjure Steaua + ce i-au strigat fanii lui Florentin Golazo.ro
Dinamo s-a calificat matematic în play-off după 1-0 cu Slobozia, echipă antrenată de Claudiu Niculescu, 49 de ani
Acum 12 ore
00:10
16 februarie 2026
23:30
Niculescu laudă Dinamo Antrenorul Unirii Slobozia, după ce a fost învins de fosta sa echipă: „Are față de campioană. Dar să nu uităm de FCSB!” Golazo.ro
DINAMO - UNIREA SLOBOZIA 1-0. Claudiu Niculescu (49 de ani), antrenorul ialomițenilor, a vorbit despre eșecul în fața fostei sale echipe.
Acum 24 ore
23:10
„Sper să fie pregătit” Zeljko Kopic, primele cuvinte despre George Pușcaș: „A fost onest, a spus că are niște probleme” » A analizat și meciul cu Unirea Golazo.ro
DINAMO - UNIREA SLOBOZIA 1-0. Zeljko Kopic (48 de ani), antrenorul „câinilor”, a vorbit despre victoria echipei sale, dar și despre posibilul transfer al lui George Pușcaș (29 de ani).
23:00
„A fost greu!” VIDEO. Eroul lui Dinamo, ferm după succesul cu Unirea Slobozia » Ce spune despre George Pușcaș Golazo.ro
DINAMO - UNIREA SLOBOZIA 1-0. Raul Opruț (28 de ani), fundașul lateral al „câinilor”, a vorbit despre victoria echipei sale.
22:30
Spalletti, atac la Chivu Antrenorul lui Juventus continuă scandalul după înfrângerea din derby-ul cu Inter: „L-a tratat prostește! E inacceptabil” Golazo.ro
Luciano Spalleti (66 de ani), antrenorul celor de Juventus, a lansat un atac la adresa lui Cristi Chivu (45 de ani), omologul său de la Inter.
22:10
Eroare uriașă la Dinamo - Unirea FOTO. Oaspeții au fost la un pas să dea lovitura pe Arena Națională, după o gafă de neînțeles comisă de Boateng și Roșca Golazo.ro
DINAMO - UNIREA SLOBOZIA. Oaspeții au fost foarte aproape de a deschide scorul, după o eroare imensă a lui Kennedy Boateng (29 de ani) și Alexandru Roșca (22 de ani).
22:00
„E clar, nu există dubii” FOTO. Verdict din La Liga pentru cea mai controversată fază din Hermannstadt - CFR Cluj: „VAR e obligat să intervină” Golazo.ro
Hermannstadt - CFR Cluj 0-1. Alfonso Perez Burrull (60 de ani), fost arbitru spaniol cu peste 200 de meciuri conduse în La Liga, a analizat pentru GOLAZO.ro faza controversată de la penalty-ul ratat de sibieni.
21:10
„Câinilor” le e teamă de amenzi FOTO. Dinamo a luat măsuri de urgență pe Arena Națională, după incidentul șocant cu Baiaram Golazo.ro
Dinamo - Unirea Slobozia. Incidentul petrecut la finalul meciului dintre Dinamo și Universitatea Craiova a determinat conducerea clubului gazdă să ia măsuri imediate pe Arena Națională.
21:00
Față în față după scandal MM Stoica și Angelescu, dialog aprins în studio: „Dacă erai în locul nostru, o luai pe coclauri!” Golazo.ro
MM Stoica (60 de ani) și Victor Angelescu (41 de ani) au purtat un dialog încins în direct.
21:00
„O să vadă toată Europa!” Planul revoluționar al celor de la FC Argeș, după scandalul Radu Petrescu: „O să fie o premieră! Toate cluburile ne susțin” Golazo.ro
Daniel Stanciu (51 de ani), membru în staff-ul administrativ al celor de la FC Argeș, a anunțat că piteștenii sunt gata să acționeze în instanță, după eroarea gravă de arbitraj din meciul cu Petrolul, 1-2.
20:30
„Presiunea e mare și pe ei” Daniel Pancu, declarație neașteptată.  Sare în apărarea brigăzii de arbitri de la meciul cu Hermannstadt! Golazo.ro
Hermannstadt - CFR Cluj 0-1. Daniel Pancu a oferit o primă reacție după meciul în care „centralul” Andrei Chivulete a acordat câte un penalty fiecărei echipe.
20:20
„Meciul, decis de alți factori!” Dorinel Munteanu a răbufnit la adresa arbitrajului: „Greu de suportat. Interpretează cum doresc!” Golazo.ro
HERMANNSTADT - CFR CLUJ 0-1. Dorinel Munteanu (57 de ani), antrenorul gazdelor, a vorbit despre înfrângerea etapei sale.
20:10
David Popovici, premiat A depășit nume uriașe ca Nikola Jokic și Giannis Antetokounmpo Golazo.ro
David Popovici (21 de ani) a fost ales cel mai bun sportiv din Balcani în 2025, în cadrul celei de a 52-a ediții, organizată de agenția de știri BTA, din Bulgaria.
20:00
Măsuri urgente pe Arena Națională O firmă va primi 90.000 de euro pentru a asigura retractarea acoperișului de 12 ori în 2026 » Compania e deținută de eMAG Golazo.ro
Arena Națională este într-o stare avansată de degradare, iar una dintre cele mai mari probleme o reprezintă acoperişului retractabil, care este în continuare nefuncțional.
19:40
Ziua îndrăgostiților olimpici Olivia Smart și Jean-Luc Baker s-au logodit chiar în timpul JO: „De la rivali la soț și soție!” Golazo.ro
Poveste de dragoste pe gheață: un rival devine logodnic la Milan-Cortina 2026
19:20
Misiune complicată pentru FCSB Calcule.  Cum arată lupta pentru play-off cu 3 etape înainte de finalul sezonului regulat Golazo.ro
Calcule pentru play-off. Situația se complică pentru FCSB, după ce CFR Cluj a reușit să o învingă pe Hermannstadt, 1-0, în ultimul meci al etapei #27.
18:50
Trebuia repetat penalty-ul? FOTO. Fază controversată în Hermannstadt - CFR Cluj » Ce spune regulamentul și ce a decis „centralul” Andrei Chivulete Golazo.ro
HERMANNSTADT - CFR CLUJ. Gazdele au ratat o șansă imensă de a deschide scorul chiar înainte de pauză.
18:20
„Pare un eșec: lent și incapabil” Louis Munteanu, criticat dur de americani după primele meciuri pentru DC United Golazo.ro
Louis Munteanu a avut un debut neconvingător la DC United. Trei meciuri, două ca titular, fără gol marcat.
18:10
Cum funcționează injecțiile pentru slăbit Informații prețioase pentru bărbați. Dr. Elena Dragan, REGINA MARIA: „Mulți au rezultate spectaculoase“ Golazo.ro
18:00
17:40
Cupa României FRF a publicat programul sferturilor de finală » Când se joacă U Craiova - CFR Cluj Golazo.ro
Federația Română de Fotbal (FRF) a anunțat programul sferturilor de finală ale Cupei României.
17:00
Ce se întâmplă cu Tănase și Thiam Cei doi jucători de la FCSB vor merge la Belgrad pentru tratament. Când ar putea reveni în lot Golazo.ro
FCSB are serioase bătăi de cap după accidentările lui Mamadou Thiam (30 de ani) și Florin Tănase (31 de ani). Clubul a decis să-i trimită la Belgrad, pentru a accelera recuperarea lor.
16:40
FRF îl reclamă pe Dani Coman! Conform surselor GOLAZO.ro, secretarul general al FRF va sesiza Comisia de Disciplină. Urmează o suspendare record? Golazo.ro
Comisia de Disciplină va deschide un dosar pe numele președintelui piteștean Dani Coman, după ce numărul 2 din FRF va face sesizarea, așa cum s-a întâmplat și în alte cazuri
16:20
16:10
Dinamo - Slobozia LIVE, de la ora 20:00, în ultimul meci al etapei #27 din Superliga. Dinamo poate urca pe locul 2, peste Rapid Golazo.ro
Dinamo și Unirea Slobozia se întâlnesc în ultima partidă a rundei #27 din sezonul regulat al Ligii 1.
16:00
Dinamo își ia atacant George Pușcaș, în negocieri avansate cu echipa lui Zeljko Kopic Golazo.ro
George Pușcaș (29 de ani) e la un pas să semneze cu Dinamo!
15:20
Ședință de urgență la Csikszereda Clubul a anunțat o întâlnire între oficiali și suporteri. Motivul: „Provocările care afectează identititatea clubului” Golazo.ro
Csikszereda a emis un comunicat oficial, luni, prin care a transmis că va organiza o întâlnire dedicată susținătorilor echipei.
15:00
Scandalul Epstein a ajuns la Jocurile Olimpice de la Los Angeles „Distincția între cei cu adevărat vinovați și cei care sunt doar spectatori” Golazo.ro
Comitetul de organizare al JO Los Angeles 2028 este condus de Casey Wasserman. El a fost acuzat că a flirtat în mailuri mai vechi cu  Ghislaine Maxwell, partenera lui Jeffrey Epstein.
14:40
Cum se poartă Târnovanu Detalii din vestiarul lui FCSB, după ce goalkeeperul a devenit rezerva unui puști de 18 ani Golazo.ro
Mihai Stoica (60 de ani) a vorbit despre situația din vestiarul de la FCSB, odată cu trecerea lui Ștefan Târnovanu (25 de ani) pe banca de rezerve.
14:30
Sorana Cîrstea, în turul II la Dubai Românca a câștigat primul meci după succesul de la Transylvania Open. Gabriela Ruse, eliminată în primul tur Golazo.ro
Sorana Cîrstea (35 de ani, 39 WTA) s-a calificat în turul doi al turneului WTA Dubai.
14:20
„O ruină care nu e a noastră” Primarul din Sinaia, reacție după reportajul GOLAZO.ro despre pista de bob și sanie: „ANS a spus două prostii” Golazo.ro
GOLAZO publică prima reacție după apariția reportajului cu pista de bob și sanie de la Sinaia. Edilul orașului spune că a cerut de două ori celor de la MTS (n.r. - ANS azi) să transfere pista orașului pentru a o recondiționa.
14:10
Cel mai dramatic scenariu Finalul sezonului regulat poate aduce 5 echipe la egalitate pe locurile 4-8. Cum s-ar face departajarea Golazo.ro
Mai sunt de disputat 3 etape și meciurile de luni din runda a 27-a, însă indiferent de rezultatul de la Hermannstadt - CFR, lupta pentru accesul în play-off e dramatică.
13:40
„Chivu m-a dezamăgit profund!” Reacția antrenorului român, taxată de Fabio Capello, după Inter - Juventus 3-2: „A fost inconsecvent” Golazo.ro
Fabio Capello (79 de ani) și-a exprimat dezamăgirea în ceea ce-l privește pe Cristi Chivu (45 de ani), după Inter - Juventus 3-2.
12:50
„Treziți-vă, oameni buni!” Valeriu Iftime s-a săturat de erorile de arbitraj și vrea transparență maximă: „Să publice discuțiile dintre VAR și central” Golazo.ro
Valeriu Iftime (65 de ani) a reacționat după erorile grave de arbitraj din ultima etapă a Ligii 1.
12:40
„Real Madrid nu are un fundaș ca Rațiu!”  Îi cere lui Florentino Perez să-l transfere pe român: „E o afacere, un cadou” Golazo.ro
Prestația excelentă a lui Andrei Rațiu (27 de ani) din meciul Rayo Vallecano - Atletico Madrid 3-0 n-a fost trecută cu vederea în Spania.
Ieri
12:00
Lupte în noroi în FA Cup FOTO: Cum a arătat gazonul la un meci din 16-imile competiției din Anglia: „Era o mlaștină înainte de start” Golazo.ro
Grimsby - Wolves 0-1. Meciul de duminică din șaisprezecimile FA Cup s-a desfășurat în condiiți care amintesc de partidele din trecutul prestigioasei competiții.
11:50
„Jucam numai pe coclauri, prin porumb” Dan Nistor, de la paznic de hotel la 500 de meciuri în Liga 1 » Cine e antrenorul care l-a remarcat Golazo.ro
Dan Nistor (37 de ani) a rememorat câteva episoade de la începutul carierei de fotbalist profesionist, odată cu bifarea meciului cu numărul 500 în Liga 1.
11:30
Biletul Zilei XBets.ro luni, 16 februarie 2026 – cota 6.70 din combinații Șansă dublă & Goluri Golazo.ro
Deși oferta de meciuri de fotbal azi este destul de săracă, XBets vă propune un bilet în cota 6.60 cu meciuri din Superliga, Championship și Serie A. Cele 3 meciuri din care am selectat pariuri sunt Dinamo București vs Unirea Slobozia, Cagliari vs Lecce și Coventry vs Middlesborough.
11:20
Retragere la doar 25 de ani! Mesajul dur al unei jucătoare care denunță „cultura rasistă, misogină și homofobă” din tenis Golazo.ro
Destanee Aiava (#320 WTA) și-a anunțat retragerea din tenis la doar 25 de ani.
10:20
10:10
Băluță e precaut După victoria cu FCSB, mijlocașul Craiovei avertizează: „Degeaba apar rezultate bune, dacă noi nu ne facem treaba” Golazo.ro
U Craiova - FCSB 1-0. Tudor Băluță (26 de ani) a oferit o scurtă reacție la finalul partidei de duminică, din Bănie.
