BRM cere convocarea acționarilor BVB pentru prezentarea cauzelor devalorizării participației la CCP și motivarea refuzului de a utiliza soluția tehnică propusă de BRM

Financial Intelligence, 17 februarie 2026 22:20

Bursa de Valori București a primit din partea acționarului Bursa Romana de Mărfuri, care deține 6,7% din capitalul […] The post <b>BRM</b> cere convocarea acționarilor <b>BVB</b> pentru prezentarea cauzelor devalorizării participației la <b>CCP</b> și motivarea refuzului de a utiliza soluția tehnică propusă de <b>BRM</b> appeared first on Financial Intelligence.

Acum 5 minute
22:40
BRM solicită convocarea AGA BVB pentru clarificări privind situația CCP.RO Financial Intelligence
BURSA ROMÂNĂ DE MĂRFURI (ROMANIAN COMMODITIES EXCHANGE), în calitate de acționar al societății Bursa de Valori Bucureşti S.A., […] The post BRM solicită convocarea AGA BVB pentru clarificări privind situația CCP.RO appeared first on Financial Intelligence.
Acum 10 minute
22:30
Ministrul Ţoiu: România este un hub de expertiză cibernetică care poate oferi soluţii întregii NATO Financial Intelligence
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, a declarat marţi, la întâlnirea cu coordonatorul special NATO pentru ameninţări hibride, Jean […] The post Ministrul Ţoiu: România este un hub de expertiză cibernetică care poate oferi soluţii întregii NATO appeared first on Financial Intelligence.
22:30
SUA vor continua să aprovizioneze Europa cu gaze naturale lichefiate la preţuri scăzute (Chris Wight) Financial Intelligence
Statele Unite vor continua să aprovizioneze Europa cu gaze naturale lichefiate (GNL) la preţuri scăzute, a afirmat marţi […] The post SUA vor continua să aprovizioneze Europa cu gaze naturale lichefiate la preţuri scăzute (Chris Wight) appeared first on Financial Intelligence.
22:30
Vicepremierul Cătălin Predoiu – la Washington; a avut o întrevedere cu directorul FBI Financial Intelligence
icepremierul Cătălin Predoiu, ministru al Afacerilor Interne, a avut marţi, la Washington, o întâlnire bilaterală cu o delegaţie […] The post Vicepremierul Cătălin Predoiu – la Washington; a avut o întrevedere cu directorul FBI appeared first on Financial Intelligence.
22:30
Bolojan: Elementele de bază pentru reforma administraţiei au fost convenite; Nu se va acţiona asupra normei de hrană Financial Intelligence
Premierul Ilie Bolojan a afirmat, marţi seară, că elementele de bază ale pachetului pentru reforma administraţiei au fost […] The post Bolojan: Elementele de bază pentru reforma administraţiei au fost convenite; Nu se va acţiona asupra normei de hrană appeared first on Financial Intelligence.
Acum 30 minute
22:20
Acum o oră
22:00
Ilie Bolojan: Ar trebui ca, până la sfârșitul săptămânii viitoare, să putem pregăti bugetul (TVR 1) Financial Intelligence
Ar trebui ca, până la finalul săptămânii viitoare, să fie pregătit bugetul, a declarat, în exclusivitate la TVR […] The post Ilie Bolojan: Ar trebui ca, până la sfârșitul săptămânii viitoare, să putem pregăti bugetul (TVR 1) appeared first on Financial Intelligence.
22:00
Ministerul Energiei a publicat proiectul OUG privind măsurile aplicabile clienţilor finali casnici din piaţa de gaze naturale în perioada 1 aprilie 2026 – 31 martie 2027; Preţuri reglementate: 110 lei/MWh la producători Financial Intelligence
Ministerul Energiei a publicat, marţi seară, Proiectul de Ordonanta de urgenţă a Guvernului privind măsurile aplicabile clienţilor finali casnici din […] The post Ministerul Energiei a publicat proiectul OUG privind măsurile aplicabile clienţilor finali casnici din piaţa de gaze naturale în perioada 1 aprilie 2026 – 31 martie 2027; Preţuri reglementate: 110 lei/MWh la producători appeared first on Financial Intelligence.
21:50
Acum 4 ore
20:10
UE apreciază că nu există riscuri la adresa aprovizionării cu petrol pe termen scurt în Ungaria şi Slovacia Financial Intelligence
Un purtător de cuvânt al Comisiei Europene a declarat marţi că Executivul comunitar nu vede un risc pe […] The post UE apreciază că nu există riscuri la adresa aprovizionării cu petrol pe termen scurt în Ungaria şi Slovacia appeared first on Financial Intelligence.
19:50
Roboții umanoizi de la Gala Festivalului de Primăvară fac senzație, demonstrând progresul tehnologic al Chinei în doar un an (presa chineză) Financial Intelligence
Spectacolele uimitoare ale roboților umanoizi la Gala Festivalului de Primăvară 2026 din China au făcut senzație în mai […] The post Roboții umanoizi de la Gala Festivalului de Primăvară fac senzație, demonstrând progresul tehnologic al Chinei în doar un an (presa chineză) appeared first on Financial Intelligence.
19:10
Bulgaria confirmă că va participa ca observator la reuniunea inaugurală a Consiliului pentru Pace Financial Intelligence
Guvernul bulgar a confirmat marţi că va participa în calitate de observator la reuniunea inaugurală a Consiliului pentru […] The post Bulgaria confirmă că va participa ca observator la reuniunea inaugurală a Consiliului pentru Pace appeared first on Financial Intelligence.
19:10
Germania şi Franţa propun simplificarea reglementărilor financiare ale UE (Reuters) Financial Intelligence
Germania şi Franţa au cerut Comisiei Europene să prezinte “un pachet ambiţios de simplificare a serviciilor financiare” pentru […] The post Germania şi Franţa propun simplificarea reglementărilor financiare ale UE (Reuters) appeared first on Financial Intelligence.
19:10
Marea Britanie: Nigel Farage a numit echipa de conducere a Reform UK, cu care speră să ajungă la guvernare Financial Intelligence
Nigel Farage, liderul partidului antiimigraţie Reform UK, aflat pe primul loc în sondajele din Marea Britanie, a desemnat […] The post Marea Britanie: Nigel Farage a numit echipa de conducere a Reform UK, cu care speră să ajungă la guvernare appeared first on Financial Intelligence.
Acum 6 ore
18:30
Iranul închide parțial Strâmtoarea Hormuz, un punct vital pentru transportul petrolului Financial Intelligence
Marți, mass-media de stat iraniană a raportat închiderea parțială și temporară a Strâmtorii Hormuz, considerată pe scară largă […] The post Iranul închide parțial Strâmtoarea Hormuz, un punct vital pentru transportul petrolului appeared first on Financial Intelligence.
18:10
„Pachetul pentru Cetățeni” și Noua Geopolitică a facturii la energie Financial Intelligence
Daniel Apostol analizează „Pachetul pentru Cetățeni” din energie și avertizează asupra noii geopolitici a facturii la energie, intr-un […] The post „Pachetul pentru Cetățeni” și Noua Geopolitică a facturii la energie appeared first on Financial Intelligence.
18:00
Electromontaj S.A.: Precizări privind informațiile apărute în mass-media referitoare la un transfer de acțiuni Financial Intelligence
În contextul informațiilor apărute recent în presă referitoare la Electromontaj S.A. și Lion Capital, compania formulează următoarele precizări: […] The post Electromontaj S.A.: Precizări privind informațiile apărute în mass-media referitoare la un transfer de acțiuni appeared first on Financial Intelligence.
17:40
Alți trei diplomați români – rechemați de la post; este vorba despre ambasadorii în Liban, Filipine și Turcia Financial Intelligence
Ambasadorii României în Liban, Filipine și Turcia au fost rechemați în țară, a anunțat marți Administrația Prezidențială. Potrivit […] The post Alți trei diplomați români – rechemați de la post; este vorba despre ambasadorii în Liban, Filipine și Turcia appeared first on Financial Intelligence.
17:10
Iranul şi SUA încheie tratativele de la Geneva, delegaţiile au plecat fără să dea informaţii Financial Intelligence
Iranul şi Statele Unite au încheiat marţi la Geneva a doua rundă de tratative, care a durat aproximativ […] The post Iranul şi SUA încheie tratativele de la Geneva, delegaţiile au plecat fără să dea informaţii appeared first on Financial Intelligence.
17:10
Ministrul iranian de externe afirmă că a realizat progrese în tratativele cu SUA Financial Intelligence
Iranul şi Statele Unite au ajuns marţi, la tratativele de la Geneva, la un acord privind cele mai […] The post Ministrul iranian de externe afirmă că a realizat progrese în tratativele cu SUA appeared first on Financial Intelligence.
Acum 8 ore
16:30
Warner Bros respinge oferta revizuită a Paramount și stabilește un termen limită de 7 zile pentru o ofertă îmbunătățită Financial Intelligence
Warner Bros Discovery a respins cea mai recentă ofertă de preluare ostilă a Paramount Skydance, de 30 de […] The post Warner Bros respinge oferta revizuită a Paramount și stabilește un termen limită de 7 zile pentru o ofertă îmbunătățită appeared first on Financial Intelligence.
16:30
Rata anuală a inflaţiei va consemna o creştere în trimestrul al II-lea din 2026 (BNR) Financial Intelligence
Rata anuală a inflaţiei îşi va prelungi scăderea lentă în primul trimestru din 2026, iar în trimestrul următor […] The post Rata anuală a inflaţiei va consemna o creştere în trimestrul al II-lea din 2026 (BNR) appeared first on Financial Intelligence.
16:10
UNIQA a plătit cu 30% mai multe despăgubiri pentru asigurările de călătorie în 2025 Financial Intelligence
În plin sezon de vacanțe la început de an, când mii de români își fac planuri pentru destinații […] The post UNIQA a plătit cu 30% mai multe despăgubiri pentru asigurările de călătorie în 2025 appeared first on Financial Intelligence.
16:10
BT Asset Management a ajuns la 450.000 de investitori și a atins pragul istoric de 10 miliarde lei active administrate Financial Intelligence
BT Asset Management SAI (BTAM) a ajuns la 450.000 de investitori și a atins pragul istoric de 10 […] The post BT Asset Management a ajuns la 450.000 de investitori și a atins pragul istoric de 10 miliarde lei active administrate appeared first on Financial Intelligence.
16:00
Nicuşor Dan: Magistraţii au adus acuzaţii grave; este important ca acuzele să se transforme în adevăruri; Amânarea subiectului pensiilor magistraţilor nu a făcut bine nici CCR şi nici imaginii statului Financial Intelligence
Magistraţii care au venit pentru consultări la Cotroceni la finalul anului trecut au adus “acuzaţii grave”, iar referendumul […] The post Nicuşor Dan: Magistraţii au adus acuzaţii grave; este important ca acuzele să se transforme în adevăruri; Amânarea subiectului pensiilor magistraţilor nu a făcut bine nici CCR şi nici imaginii statului appeared first on Financial Intelligence.
15:50
Nicuşor Dan: Credem că e în interesul României să participăm la Consiliul Păcii în calitate de observator; Cred că prezenţa României la Consiliul Păcii va clarifica relaţia bilaterală între România şi SUA Financial Intelligence
Preşedintele Nicuşor Dan consideră că este în interesul României să participe la Consiliul pentru Pace, în calitate de […] The post Nicuşor Dan: Credem că e în interesul României să participăm la Consiliul Păcii în calitate de observator; Cred că prezenţa României la Consiliul Păcii va clarifica relaţia bilaterală între România şi SUA appeared first on Financial Intelligence.
15:50
Compania indiană Adani va investi 100 de miliarde de dolari în centre de date bazate pe inteligență artificială în următorul deceniu Financial Intelligence
Compania indiană Adani a anunțat marți planuri de a investi 100 de miliarde de dolari pentru a dezvolta […] The post Compania indiană Adani va investi 100 de miliarde de dolari în centre de date bazate pe inteligență artificială în următorul deceniu appeared first on Financial Intelligence.
15:50
Nicuşor Dan despre numirea şefilor SRI şi SIE: Se va întâmpla relativ curând Financial Intelligence
Preşedintele Nicuşor Dan afirmă că numirea şefilor serviciilor secrete a fost amânată din motive obiective, dar o decizie […] The post Nicuşor Dan despre numirea şefilor SRI şi SIE: Se va întâmpla relativ curând appeared first on Financial Intelligence.
15:40
Nicușor Dan: 40 – 50 de rechemări de ambasadori, în martie (RRA) Financial Intelligence
Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat , la Radio România Actualități, că în luna martie vor fi operate […] The post Nicușor Dan: 40 – 50 de rechemări de ambasadori, în martie (RRA) appeared first on Financial Intelligence.
15:40
15:40
Președintele Nicușor Dan va solicita liderilor coaliției să accelereze adoptarea bugetului (RRA) Financial Intelligence
Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat că va avea o întâlnire cu liderii coaliției de guvernare la Palatul […] The post Președintele Nicușor Dan va solicita liderilor coaliției să accelereze adoptarea bugetului (RRA) appeared first on Financial Intelligence.
15:30
Întâlnirea președintelui Nicușor Dan cu liderii coaliției de guvernare a început la Palatul Cotroceni Financial Intelligence
Întâlnirea președintelui Nicușor Dan cu liderii coaliției de guvernare a început marți, la Palatul Cotroceni. Ședința convocată pentru […] The post Întâlnirea președintelui Nicușor Dan cu liderii coaliției de guvernare a început la Palatul Cotroceni appeared first on Financial Intelligence.
Acum 12 ore
14:20
Populația României s-a redus cu peste 4,16 milioane de persoane, în 35 de ani (analiză) Financial Intelligence
Populaţia României s-a redus cu peste 4,16 milioane de persoane, în 35 de ani, marjă în care migraţia […] The post Populația României s-a redus cu peste 4,16 milioane de persoane, în 35 de ani (analiză) appeared first on Financial Intelligence.
14:10
Preşedinta R.Moldova, Maia Sandu, s-a întâlnit la Munchen cu secretarul de stat Marco Rubio la iniţiativa SUA Financial Intelligence
Întâlnirea preşedintei Republicii Moldova, Maia Sandu, cu secretarul de stat american, Marco Rubio, în marja Conferinţei de Securitate […] The post Preşedinta R.Moldova, Maia Sandu, s-a întâlnit la Munchen cu secretarul de stat Marco Rubio la iniţiativa SUA appeared first on Financial Intelligence.
14:00
UE va propune oţelul verde drept pilon cheie al relansării industriei sale Financial Intelligence
Uniunea Europeană va pune aşa-numitul “oţel verde” în centrul eforturilor sale pentru a relansa industria continentului, în contextul […] The post UE va propune oţelul verde drept pilon cheie al relansării industriei sale appeared first on Financial Intelligence.
14:00
Şase state membre UE vor o integrare mai rapidă a pieţelor de capital Financial Intelligence
Germania şi cinci state membre ale Uniunii Europene intenţionează să se mişte într-un ritm mai rapid în problemele […] The post Şase state membre UE vor o integrare mai rapidă a pieţelor de capital appeared first on Financial Intelligence.
13:50
Povara trebuie transferată integral în sectorul public (Iancu Guda) Financial Intelligence
Povara trebuie transferată integral în sectorul public, în perioada următoare, pentru reducerea deficitului bugetar, prin diminuarea risipei şi […] The post Povara trebuie transferată integral în sectorul public (Iancu Guda) appeared first on Financial Intelligence.
13:50
Aproximativ 30% din volumul tranzacţiilor de pe piaţa imobiliară locală, generat de către investitorii români (raport) Financial Intelligence
Investitorii români au generat aproximativ 30% din volumul tranzacţiilor realizate pe piaţa imobiliară, în 2025, acumulând investiţii de […] The post Aproximativ 30% din volumul tranzacţiilor de pe piaţa imobiliară locală, generat de către investitorii români (raport) appeared first on Financial Intelligence.
13:40
ANIS anunță ANIS International Summit 2026 și Gala Premiilor de Excelență ale Industriei IT Financial Intelligence
ANIS anunță organizarea ANIS International Summit 2026, care va avea loc pe 12 mai 2026, la București, sub […] The post ANIS anunță ANIS International Summit 2026 și Gala Premiilor de Excelență ale Industriei IT appeared first on Financial Intelligence.
12:40
Consiliul Județean Hunedoara: Activiștii de mediu blochează definitiv, printr-o decizie a instanței, proiectul hidrotehnic „Acumularea Mihăileni de pe râul Crișul-Alb, județul Hunedoara”, realizat în proporție de 90% Financial Intelligence
Proiectul hidrotehnic de la Mihăileni demarat în anul 1987, ca obiectiv de investiţii de interes naţional şi utilitate […] The post Consiliul Județean Hunedoara: Activiștii de mediu blochează definitiv, printr-o decizie a instanței, proiectul hidrotehnic „Acumularea Mihăileni de pe râul Crișul-Alb, județul Hunedoara”, realizat în proporție de 90% appeared first on Financial Intelligence.
12:10
Datoria guvernamentală a urcat în noiembrie la 1.121 miliarde lei (Ministerul Finanțelor) Financial Intelligence
Datoria administraţiei publice (datoria guvernamentală) a urcat, în noiembrie 2025, până la 1.121 miliarde lei, de la 1.116 […] The post Datoria guvernamentală a urcat în noiembrie la 1.121 miliarde lei (Ministerul Finanțelor) appeared first on Financial Intelligence.
11:40
NATO 3.0 sau maturizarea forțată a relației transatlantice (opinie Corneliu PIVARIU) Financial Intelligence
„Alianțele care supraviețuiesc nu sunt cele mai confortabile, ci cele care se adaptează.” Autor: Corneliu Pivariu – General-maior […] The post NATO 3.0 sau maturizarea forțată a relației transatlantice (opinie Corneliu PIVARIU) appeared first on Financial Intelligence.
10:30
Consiliul pentru Pace va colabora cu ONU “în unele cazuri”, susţine iniţiatorul său, Donald Trump Financial Intelligence
Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat luni că Consiliul pentru Pace pe care l-a creat pentru a […] The post Consiliul pentru Pace va colabora cu ONU “în unele cazuri”, susţine iniţiatorul său, Donald Trump appeared first on Financial Intelligence.
10:30
Ministrul apărării polonez sprijină ideea preşedintelui privind dezvoltarea capacităţilor nucleare militare ale ţării Financial Intelligence
Ministrul apărării polonez, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, şi-a exprimat luni sprijinul ferm pentru dezvoltarea capacităţilor nucleare militare ale ţării sale, […] The post Ministrul apărării polonez sprijină ideea preşedintelui privind dezvoltarea capacităţilor nucleare militare ale ţării appeared first on Financial Intelligence.
10:10
OMV Petrom a finalizat noi lucrări de modernizare la rafinăria Petrobrazi – 20 de milioane de euro investite în sisteme avansate de tratare a apelor uzate Financial Intelligence
OMV Petrom cel mai mare producător de energie din Europa de Sud-Est, a finalizat o investiție de 20 […] The post OMV Petrom a finalizat noi lucrări de modernizare la rafinăria Petrobrazi – 20 de milioane de euro investite în sisteme avansate de tratare a apelor uzate appeared first on Financial Intelligence.
Acum 24 ore
09:10
Interviu Cristian Buşoi: “Nu vedem niciun motiv pentru care, în 2026, să mai crească suplimentar prețurile la electricitate” Financial Intelligence
“Dacă nu reușim să creștem capacitatea de interconectare între Austria și Ungaria și Slovacia, toate investițiile pe care […] The post Interviu Cristian Buşoi: “Nu vedem niciun motiv pentru care, în 2026, să mai crească suplimentar prețurile la electricitate” appeared first on Financial Intelligence.
09:00
Scăderea salariului mediu real la finele anului trecut, -4,5%    Financial Intelligence
de Dan Pălăngean Câștigul salarial mediu brut din luna decembrie 2025 a fost de 9.868 lei, cu 497 […] The post Scăderea salariului mediu real la finele anului trecut, -4,5%    appeared first on Financial Intelligence.
07:50
Ungaria solicită ajutorul Croației după întreruperea fluxului de petrol rusesc prin Ucraina; Ungaria se așteaptă ca livrările să înceapă în martie Financial Intelligence
Ungaria și Slovacia au solicitat oficial Croației să autorizeze tranzitul petrolului brut rusesc prin conducta adriatică, în urma […] The post Ungaria solicită ajutorul Croației după întreruperea fluxului de petrol rusesc prin Ucraina; Ungaria se așteaptă ca livrările să înceapă în martie appeared first on Financial Intelligence.
07:40
Cât câștigă medaliații la Jocurile Olimpice de iarnă din 2026; Singapore oferă aproximativ 792.000 de dolari pentru o medalie individuală de aur Financial Intelligence
Pentru sportivii de la Jocurile Olimpice de iarnă din 2026, care se desfășoară în prezent în Milano-Cortina, un […] The post Cât câștigă medaliații la Jocurile Olimpice de iarnă din 2026; Singapore oferă aproximativ 792.000 de dolari pentru o medalie individuală de aur appeared first on Financial Intelligence.
07:40
Procurorii francezi anchetează companii precum Nestle și Danone în legătură cu laptele praf contaminat pentru sugari (CNBC) Financial Intelligence
Procurorul general din Paris a anunțat vineri anchetarea a cinci companii producătoare de lapte praf pentru sugari. Ancheta […] The post Procurorii francezi anchetează companii precum Nestle și Danone în legătură cu laptele praf contaminat pentru sugari (CNBC) appeared first on Financial Intelligence.
