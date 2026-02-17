Alți trei diplomați români – rechemați de la post; este vorba despre ambasadorii în Liban, Filipine și Turcia
Financial Intelligence, 17 februarie 2026 17:40
Ambasadorii României în Liban, Filipine și Turcia au fost rechemați în țară, a anunțat marți Administrația Prezidențială. Potrivit […]
Acum 5 minute
18:00
Electromontaj S.A.: Precizări privind informațiile apărute în mass-media referitoare la un transfer de acțiuni # Financial Intelligence
În contextul informațiilor apărute recent în presă referitoare la Electromontaj S.A. și Lion Capital, compania formulează următoarele precizări: […]
Acum 30 minute
17:40
Alți trei diplomați români – rechemați de la post; este vorba despre ambasadorii în Liban, Filipine și Turcia # Financial Intelligence
Ambasadorii României în Liban, Filipine și Turcia au fost rechemați în țară, a anunțat marți Administrația Prezidențială. Potrivit […]
Acum o oră
17:10
Iranul şi SUA încheie tratativele de la Geneva, delegaţiile au plecat fără să dea informaţii # Financial Intelligence
Iranul şi Statele Unite au încheiat marţi la Geneva a doua rundă de tratative, care a durat aproximativ […]
17:10
Ministrul iranian de externe afirmă că a realizat progrese în tratativele cu SUA # Financial Intelligence
Iranul şi Statele Unite au ajuns marţi, la tratativele de la Geneva, la un acord privind cele mai […]
Acum 2 ore
16:30
Warner Bros respinge oferta revizuită a Paramount și stabilește un termen limită de 7 zile pentru o ofertă îmbunătățită # Financial Intelligence
Warner Bros Discovery a respins cea mai recentă ofertă de preluare ostilă a Paramount Skydance, de 30 de […]
16:30
Rata anuală a inflaţiei va consemna o creştere în trimestrul al II-lea din 2026 (BNR) # Financial Intelligence
Rata anuală a inflaţiei îşi va prelungi scăderea lentă în primul trimestru din 2026, iar în trimestrul următor […]
16:10
UNIQA a plătit cu 30% mai multe despăgubiri pentru asigurările de călătorie în 2025 # Financial Intelligence
În plin sezon de vacanțe la început de an, când mii de români își fac planuri pentru destinații […]
16:10
BT Asset Management a ajuns la 450.000 de investitori și a atins pragul istoric de 10 miliarde lei active administrate # Financial Intelligence
BT Asset Management SAI (BTAM) a ajuns la 450.000 de investitori și a atins pragul istoric de 10 […]
Acum 4 ore
16:00
Nicuşor Dan: Magistraţii au adus acuzaţii grave; este important ca acuzele să se transforme în adevăruri; Amânarea subiectului pensiilor magistraţilor nu a făcut bine nici CCR şi nici imaginii statului # Financial Intelligence
Magistraţii care au venit pentru consultări la Cotroceni la finalul anului trecut au adus "acuzaţii grave", iar referendumul […]
15:50
Nicuşor Dan: Credem că e în interesul României să participăm la Consiliul Păcii în calitate de observator; Cred că prezenţa României la Consiliul Păcii va clarifica relaţia bilaterală între România şi SUA # Financial Intelligence
Preşedintele Nicuşor Dan consideră că este în interesul României să participe la Consiliul pentru Pace, în calitate de […]
15:50
Compania indiană Adani va investi 100 de miliarde de dolari în centre de date bazate pe inteligență artificială în următorul deceniu # Financial Intelligence
Compania indiană Adani a anunțat marți planuri de a investi 100 de miliarde de dolari pentru a dezvolta […]
15:50
Nicuşor Dan despre numirea şefilor SRI şi SIE: Se va întâmpla relativ curând # Financial Intelligence
Preşedintele Nicuşor Dan afirmă că numirea şefilor serviciilor secrete a fost amânată din motive obiective, dar o decizie […]
15:40
Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat , la Radio România Actualități, că în luna martie vor fi operate […]
15:40
Consiliul de administraţie al BNR a decis menţinerea dobânzii de politică monetară la nivelul de 6,50% pe an # Financial Intelligence
Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României, întrunit marţi în şedinţă, a hotărât menţinerea ratei dobânzii de […]
15:40
Președintele Nicușor Dan va solicita liderilor coaliției să accelereze adoptarea bugetului (RRA) # Financial Intelligence
Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat că va avea o întâlnire cu liderii coaliției de guvernare la Palatul […]
15:30
Întâlnirea președintelui Nicușor Dan cu liderii coaliției de guvernare a început la Palatul Cotroceni # Financial Intelligence
Întâlnirea președintelui Nicușor Dan cu liderii coaliției de guvernare a început marți, la Palatul Cotroceni. Ședința convocată pentru […]
14:20
Populația României s-a redus cu peste 4,16 milioane de persoane, în 35 de ani (analiză) # Financial Intelligence
Populaţia României s-a redus cu peste 4,16 milioane de persoane, în 35 de ani, marjă în care migraţia […]
14:10
Preşedinta R.Moldova, Maia Sandu, s-a întâlnit la Munchen cu secretarul de stat Marco Rubio la iniţiativa SUA # Financial Intelligence
Întâlnirea preşedintei Republicii Moldova, Maia Sandu, cu secretarul de stat american, Marco Rubio, în marja Conferinţei de Securitate […]
Acum 6 ore
14:00
Uniunea Europeană va pune aşa-numitul "oţel verde" în centrul eforturilor sale pentru a relansa industria continentului, în contextul […]
14:00
Germania şi cinci state membre ale Uniunii Europene intenţionează să se mişte într-un ritm mai rapid în problemele […] The post Şase state membre UE vor o integrare mai rapidă a pieţelor de capital appeared first on Financial Intelligence.
13:50
Povara trebuie transferată integral în sectorul public, în perioada următoare, pentru reducerea deficitului bugetar, prin diminuarea risipei şi […]
13:50
Aproximativ 30% din volumul tranzacţiilor de pe piaţa imobiliară locală, generat de către investitorii români (raport) # Financial Intelligence
Investitorii români au generat aproximativ 30% din volumul tranzacţiilor realizate pe piaţa imobiliară, în 2025, acumulând investiţii de […]
13:40
ANIS anunță ANIS International Summit 2026 și Gala Premiilor de Excelență ale Industriei IT # Financial Intelligence
ANIS anunță organizarea ANIS International Summit 2026, care va avea loc pe 12 mai 2026, la București, sub […]
12:40
Consiliul Județean Hunedoara: Activiștii de mediu blochează definitiv, printr-o decizie a instanței, proiectul hidrotehnic „Acumularea Mihăileni de pe râul Crișul-Alb, județul Hunedoara”, realizat în proporție de 90% # Financial Intelligence
Proiectul hidrotehnic de la Mihăileni demarat în anul 1987, ca obiectiv de investiţii de interes naţional şi utilitate […]
12:10
Datoria guvernamentală a urcat în noiembrie la 1.121 miliarde lei (Ministerul Finanțelor) # Financial Intelligence
Datoria administraţiei publice (datoria guvernamentală) a urcat, în noiembrie 2025, până la 1.121 miliarde lei, de la 1.116 […]
Acum 8 ore
11:40
NATO 3.0 sau maturizarea forțată a relației transatlantice (opinie Corneliu PIVARIU) # Financial Intelligence
„Alianțele care supraviețuiesc nu sunt cele mai confortabile, ci cele care se adaptează." Autor: Corneliu Pivariu – General-maior […]
10:30
Consiliul pentru Pace va colabora cu ONU “în unele cazuri”, susţine iniţiatorul său, Donald Trump # Financial Intelligence
Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat luni că Consiliul pentru Pace pe care l-a creat pentru a […]
10:30
Ministrul apărării polonez sprijină ideea preşedintelui privind dezvoltarea capacităţilor nucleare militare ale ţării # Financial Intelligence
Ministrul apărării polonez, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, şi-a exprimat luni sprijinul ferm pentru dezvoltarea capacităţilor nucleare militare ale ţării sale, […]
10:10
OMV Petrom a finalizat noi lucrări de modernizare la rafinăria Petrobrazi – 20 de milioane de euro investite în sisteme avansate de tratare a apelor uzate # Financial Intelligence
OMV Petrom cel mai mare producător de energie din Europa de Sud-Est, a finalizat o investiție de 20 […]
Acum 12 ore
09:10
Interviu Cristian Buşoi: “Nu vedem niciun motiv pentru care, în 2026, să mai crească suplimentar prețurile la electricitate” # Financial Intelligence
"Dacă nu reușim să creștem capacitatea de interconectare între Austria și Ungaria și Slovacia, toate investițiile pe care […]
09:00
de Dan Pălăngean Câștigul salarial mediu brut din luna decembrie 2025 a fost de 9.868 lei, cu 497 […]
07:50
Ungaria solicită ajutorul Croației după întreruperea fluxului de petrol rusesc prin Ucraina; Ungaria se așteaptă ca livrările să înceapă în martie # Financial Intelligence
Ungaria și Slovacia au solicitat oficial Croației să autorizeze tranzitul petrolului brut rusesc prin conducta adriatică, în urma […]
07:40
Cât câștigă medaliații la Jocurile Olimpice de iarnă din 2026; Singapore oferă aproximativ 792.000 de dolari pentru o medalie individuală de aur # Financial Intelligence
Pentru sportivii de la Jocurile Olimpice de iarnă din 2026, care se desfășoară în prezent în Milano-Cortina, un […]
07:40
Procurorii francezi anchetează companii precum Nestle și Danone în legătură cu laptele praf contaminat pentru sugari (CNBC) # Financial Intelligence
Procurorul general din Paris a anunțat vineri anchetarea a cinci companii producătoare de lapte praf pentru sugari. Ancheta […]
07:40
Pentagonul amenință să întrerupă colaborarea cu Anthropic în disputa privind măsurile de siguranță în domeniul IA # Financial Intelligence
Pentagonul ia în considerare încetarea relației cu compania de inteligență artificială Anthropic din cauza insistenței acesteia de a […]
07:30
Valdis Dombrovskis susține că Eurogrupul vizează întărirea rolului internațional al euro # Financial Intelligence
Valdis Dombrovskis a declarat la conferința de presă a Eurogrupului că miniștrii au avut „o discuție inițială constructivă" […]
07:30
Înaintea alegerilor din Ungaria, Rubio afirmă că Trump este dedicat succesului prim-ministrului Orban: „Președintele Trump este profund angajat în succesul dumneavoastră, deoarece succesul dumneavoastră este succesul nostru; Washingtonul ar fi dispus să ajute financiar Budapesta, dacă ar fi necesar” # Financial Intelligence
Rubio laudă legăturile lui Orban cu Trump și oferă sprijin financiar Orban se confruntă cu alegeri dificile, cu […]
07:20
Teritoriile, în centrul atenției la negocierile de pace de la Geneva între Rusia și Ucraina # Financial Intelligence
Discuțiile mediate de SUA la Geneva urmează două runde la Abu Dhabi Teritoriul rămâne principalul punct de blocaj […]
07:10
Trump avertizează că Ucraina trebuie să negocieze “rapid”, înaintea discuţiilor cu Rusia # Financial Intelligence
Preşedintele american Donald Trump a afirmat că Ucraina trebuie să negocieze şi să ajungă la un acord "rapid", […]
07:10
Toxina care l-a ucis pe Navalnîi a fost probabil sintetică, afirmă specialişti în amfibieni # Financial Intelligence
Specialişti ecuadorieni şi columbieni în amfibieni au concluzionat luni că toxina susceptibilă de a fi responsabilă pentru moartea […]
07:10
Chile: Preşedintele ales Kast pune sub semnul întrebării ajutorul promis Cubei # Financial Intelligence
Preşedintele ales al Chile, José Antonio Kast (extremă dreaptă) a pus luni sub semnul întrebării ajutorul pe care […]
06:50
Trump îndeamnă Havana să încheie un acord cu Statele Unite: “Cuba este în prezent o naţiune în faliment” # Financial Intelligence
Preşedintele american Donald Trump a afirmat luni despre Cuba că este o "naţiune în faliment", îndemnând Havana să […]
06:50
Trump spune că va lua o decizie “în curând” privind noi livrări de arme către Taiwan # Financial Intelligence
Preşedintele american Donald Trump a afirmat luni, la bordul Air Force One, că va decide în curând cu […]
Acum 24 ore
23:20
Grindeanu: Coaliţia a acceptat ca sistemul de ordine publică, educaţia şi sănătatea să fie exceptate de la tăierile cu 10% # Financial Intelligence
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni că partidele din coaliţia de guvernare au acceptat ca veniturile din […]
23:10
Grindeanu: Dacă iar începem cu tot felul de știri pe surse, vom retrage încrederea premierului # Financial Intelligence
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni că susţinerea premierului Ilie Bolojan depinde de felul cum va arăta […]
23:10
Grindeanu: Am cerut în coaliţie să se vină cu o prezentare pe anumite decizii de politică externă; toată lumea a fost de acord # Financial Intelligence
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni că a cerut în coaliţia de guvernare să se facă o […]
23:10
Sorin Grindeanu: Există mari şanse ca unele impozite locale să fie reduse; Pachetul pe relansare economică a fost acceptat, în sfârşit, de colegii de guvernare # Financial Intelligence
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni că există mari şanse ca o serie de impozite locale să […]
21:40
Compania energetică ungară MOL a anunţat luni că a contactat Guvernul de la Budapesta pentru a iniţia punerea […]
21:30
Croaţia a respins solicitarea Ungariei şi Slovaciei de a permite transportul de petrol rusesc prin oleoductul Adria # Financial Intelligence
Ministrul croat al Economiei, Ante Susnjar, a respins luni o solicitare adresată cu o zi înainte de ministrul […]
21:30
Germania şi cinci state membre ale Uniunii Europene intenţionează să se mişte într-un ritm mai rapid în problemele […] The post Şase state membre UE vor o integrare mai rapidă a pieţelor de capital appeared first on Financial Intelligence.
