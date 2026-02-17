Populația României s-a redus cu peste 4,16 milioane de persoane, în 35 de ani (analiză)
Financial Intelligence, 17 februarie 2026 14:20
Populaţia României s-a redus cu peste 4,16 milioane de persoane, în 35 de ani, marjă în care migraţia […]
Acum o oră
14:20
Populația României s-a redus cu peste 4,16 milioane de persoane, în 35 de ani (analiză) # Financial Intelligence
Populaţia României s-a redus cu peste 4,16 milioane de persoane, în 35 de ani, marjă în care migraţia […]
14:10
Preşedinta R.Moldova, Maia Sandu, s-a întâlnit la Munchen cu secretarul de stat Marco Rubio la iniţiativa SUA # Financial Intelligence
Întâlnirea preşedintei Republicii Moldova, Maia Sandu, cu secretarul de stat american, Marco Rubio, în marja Conferinţei de Securitate […]
14:00
Uniunea Europeană va pune aşa-numitul "oţel verde" în centrul eforturilor sale pentru a relansa industria continentului, în contextul […]
14:00
Germania şi cinci state membre ale Uniunii Europene intenţionează să se mişte într-un ritm mai rapid în problemele […]
Acum 2 ore
13:50
Povara trebuie transferată integral în sectorul public, în perioada următoare, pentru reducerea deficitului bugetar, prin diminuarea risipei şi […]
13:50
Aproximativ 30% din volumul tranzacţiilor de pe piaţa imobiliară locală, generat de către investitorii români (raport) # Financial Intelligence
Investitorii români au generat aproximativ 30% din volumul tranzacţiilor realizate pe piaţa imobiliară, în 2025, acumulând investiţii de […]
13:40
ANIS anunță ANIS International Summit 2026 și Gala Premiilor de Excelență ale Industriei IT # Financial Intelligence
ANIS anunță organizarea ANIS International Summit 2026, care va avea loc pe 12 mai 2026, la București, sub […]
Acum 4 ore
12:40
Consiliul Județean Hunedoara: Activiștii de mediu blochează definitiv, printr-o decizie a instanței, proiectul hidrotehnic „Acumularea Mihăileni de pe râul Crișul-Alb, județul Hunedoara”, realizat în proporție de 90% # Financial Intelligence
Proiectul hidrotehnic de la Mihăileni demarat în anul 1987, ca obiectiv de investiţii de interes naţional şi utilitate […]
12:10
Datoria guvernamentală a urcat în noiembrie la 1.121 miliarde lei (Ministerul Finanțelor) # Financial Intelligence
Datoria administraţiei publice (datoria guvernamentală) a urcat, în noiembrie 2025, până la 1.121 miliarde lei, de la 1.116 […]
11:40
NATO 3.0 sau maturizarea forțată a relației transatlantice (opinie Corneliu PIVARIU) # Financial Intelligence
„Alianțele care supraviețuiesc nu sunt cele mai confortabile, ci cele care se adaptează." Autor: Corneliu Pivariu – General-maior […]
Acum 6 ore
10:30
Consiliul pentru Pace va colabora cu ONU “în unele cazuri”, susţine iniţiatorul său, Donald Trump # Financial Intelligence
Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat luni că Consiliul pentru Pace pe care l-a creat pentru a […]
10:30
Ministrul apărării polonez sprijină ideea preşedintelui privind dezvoltarea capacităţilor nucleare militare ale ţării # Financial Intelligence
Ministrul apărării polonez, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, şi-a exprimat luni sprijinul ferm pentru dezvoltarea capacităţilor nucleare militare ale ţării sale, […]
10:10
OMV Petrom a finalizat noi lucrări de modernizare la rafinăria Petrobrazi – 20 de milioane de euro investite în sisteme avansate de tratare a apelor uzate # Financial Intelligence
OMV Petrom cel mai mare producător de energie din Europa de Sud-Est, a finalizat o investiție de 20 […]
09:10
Interviu Cristian Buşoi: “Nu vedem niciun motiv pentru care, în 2026, să mai crească suplimentar prețurile la electricitate” # Financial Intelligence
"Dacă nu reușim să creștem capacitatea de interconectare între Austria și Ungaria și Slovacia, toate investițiile pe care […]
09:00
de Dan Pălăngean Câștigul salarial mediu brut din luna decembrie 2025 a fost de 9.868 lei, cu 497 […]
Acum 8 ore
07:50
Ungaria solicită ajutorul Croației după întreruperea fluxului de petrol rusesc prin Ucraina; Ungaria se așteaptă ca livrările să înceapă în martie # Financial Intelligence
Ungaria și Slovacia au solicitat oficial Croației să autorizeze tranzitul petrolului brut rusesc prin conducta adriatică, în urma […]
07:40
Cât câștigă medaliații la Jocurile Olimpice de iarnă din 2026; Singapore oferă aproximativ 792.000 de dolari pentru o medalie individuală de aur # Financial Intelligence
Pentru sportivii de la Jocurile Olimpice de iarnă din 2026, care se desfășoară în prezent în Milano-Cortina, un […]
07:40
Procurorii francezi anchetează companii precum Nestle și Danone în legătură cu laptele praf contaminat pentru sugari (CNBC) # Financial Intelligence
Procurorul general din Paris a anunțat vineri anchetarea a cinci companii producătoare de lapte praf pentru sugari. Ancheta […]
07:40
Pentagonul amenință să întrerupă colaborarea cu Anthropic în disputa privind măsurile de siguranță în domeniul IA # Financial Intelligence
Pentagonul ia în considerare încetarea relației cu compania de inteligență artificială Anthropic din cauza insistenței acesteia de a […]
07:30
Valdis Dombrovskis susține că Eurogrupul vizează întărirea rolului internațional al euro # Financial Intelligence
Valdis Dombrovskis a declarat la conferința de presă a Eurogrupului că miniștrii au avut „o discuție inițială constructivă" […]
07:30
Înaintea alegerilor din Ungaria, Rubio afirmă că Trump este dedicat succesului prim-ministrului Orban: „Președintele Trump este profund angajat în succesul dumneavoastră, deoarece succesul dumneavoastră este succesul nostru; Washingtonul ar fi dispus să ajute financiar Budapesta, dacă ar fi necesar” # Financial Intelligence
Rubio laudă legăturile lui Orban cu Trump și oferă sprijin financiar Orban se confruntă cu alegeri dificile, cu […]
07:20
Teritoriile, în centrul atenției la negocierile de pace de la Geneva între Rusia și Ucraina # Financial Intelligence
Discuțiile mediate de SUA la Geneva urmează două runde la Abu Dhabi Teritoriul rămâne principalul punct de blocaj […]
07:10
Trump avertizează că Ucraina trebuie să negocieze “rapid”, înaintea discuţiilor cu Rusia # Financial Intelligence
Preşedintele american Donald Trump a afirmat că Ucraina trebuie să negocieze şi să ajungă la un acord "rapid", […]
07:10
Toxina care l-a ucis pe Navalnîi a fost probabil sintetică, afirmă specialişti în amfibieni # Financial Intelligence
Specialişti ecuadorieni şi columbieni în amfibieni au concluzionat luni că toxina susceptibilă de a fi responsabilă pentru moartea […]
07:10
Chile: Preşedintele ales Kast pune sub semnul întrebării ajutorul promis Cubei # Financial Intelligence
Preşedintele ales al Chile, José Antonio Kast (extremă dreaptă) a pus luni sub semnul întrebării ajutorul pe care […]
Acum 12 ore
06:50
Trump îndeamnă Havana să încheie un acord cu Statele Unite: “Cuba este în prezent o naţiune în faliment” # Financial Intelligence
Preşedintele american Donald Trump a afirmat luni despre Cuba că este o "naţiune în faliment", îndemnând Havana să […]
06:50
Trump spune că va lua o decizie “în curând” privind noi livrări de arme către Taiwan # Financial Intelligence
Preşedintele american Donald Trump a afirmat luni, la bordul Air Force One, că va decide în curând cu […]
Acum 24 ore
23:20
Grindeanu: Coaliţia a acceptat ca sistemul de ordine publică, educaţia şi sănătatea să fie exceptate de la tăierile cu 10% # Financial Intelligence
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni că partidele din coaliţia de guvernare au acceptat ca veniturile din […]
23:10
Grindeanu: Dacă iar începem cu tot felul de știri pe surse, vom retrage încrederea premierului # Financial Intelligence
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni că susţinerea premierului Ilie Bolojan depinde de felul cum va arăta […]
23:10
Grindeanu: Am cerut în coaliţie să se vină cu o prezentare pe anumite decizii de politică externă; toată lumea a fost de acord # Financial Intelligence
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni că a cerut în coaliţia de guvernare să se facă o […]
23:10
Sorin Grindeanu: Există mari şanse ca unele impozite locale să fie reduse; Pachetul pe relansare economică a fost acceptat, în sfârşit, de colegii de guvernare # Financial Intelligence
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni că există mari şanse ca o serie de impozite locale să […]
21:40
Compania energetică ungară MOL a anunţat luni că a contactat Guvernul de la Budapesta pentru a iniţia punerea […]
21:30
Croaţia a respins solicitarea Ungariei şi Slovaciei de a permite transportul de petrol rusesc prin oleoductul Adria # Financial Intelligence
Ministrul croat al Economiei, Ante Susnjar, a respins luni o solicitare adresată cu o zi înainte de ministrul […]
21:30
Germania şi cinci state membre ale Uniunii Europene intenţionează să se mişte într-un ritm mai rapid în problemele […]
21:30
Incendiul de la Crans-Montana: Şeful pompierilor locali, audiat de poliţie în calitate de martor # Financial Intelligence
Şeful pompierilor din staţiunea elveţiană Crans-Montana, unde un incendiu a cauzat moartea a 41 de persoane şi rănirea […]
19:00
Lion Capital: Profitul net realizat în 2025, în suma de 471 milioane lei, este în principal efectul veniturilor din dividende, dobânzi și câștigul din active financiare la valoarea justă # Financial Intelligence
Lion Capital raportează că profitul net realizat la data de 31 decembrie 2025, în suma de 471 milioane […]
19:00
Transilvania Investments a înregistrat, în 2025, un profit net de 205,97 milioane lei, în creștere cu 328,77% # Financial Intelligence
Transilvania Investments a înregistrat la 31.12.2025 un profit net de 205,97 milioane lei, în creștere cu 328,77% față […]
19:00
Bloomberg: Guvernele UE se grăbesc să aleagă un succesor preşedintelui Băncii Centrale Europene # Financial Intelligence
Guvernele europene ar putea decide să accelereze găsirea unui succesor pentru Christine Lagarde în fruntea Băncii Centrale Europene, […]
18:40
Reţelele de distribuţie nu au ţinut pasul cu dezvoltarea economiei în ultimele trei decenii (Lorant Antal) # Financial Intelligence
O parte dintre dificultăţile actuale din sectorul energetic ar fi putut fi diminuate dacă în ultimii ani ar […]
18:40
Extinderea nelimitată a prosumatorilor generează costuri de până la 372 lei/MWh, suportate de consumatori (preşedinte AFEER) # Financial Intelligence
Dezvoltarea segmentului de prosumatori trebuie susţinută pentru acoperirea consumului propriu, însă extinderea nelimitată a acestuia generează costuri semnificative […]
18:30
Omniasig Vienna Insurance Group a preluat un pachet de 5,5% din capitalul social al Pool-ului de Asigurare Împotriva […]
18:30
Ministrul Energiei: Reumplerea lacului Vidraru ar putea începe din 31 martie # Financial Intelligence
Proiectul de la Vidraru, dacă nu se făcea acum, nu mai avea când să fie făcut, iar începând […]
18:30
Ivan: La Azomureş, împreună cu ministrul Agriculturii, am creat un sistem prin care îngrăşămintele să meargă direct la fermieri # Financial Intelligence
Mare pare din gazul din Marea Neagră o să meargă în industria din România, în industria petrochimică, iar […]
18:30
APCPR: Situaţia producătorilor de carne de porc este critică; fermele româneşti vor începe să se închidă în curând # Financial Intelligence
Situaţia producătorilor autorizaţi de porci şi carne de porc din România este critică din cauza scăderii accelerate a […]
18:10
Longshield Investment Group SA – Comunicat disponibilitate Situații Financiare Preliminare pentru exerciţiul financiar 2025 # Financial Intelligence
În conformitate cu Calendarul Financiar pentru anul 2026, Longshield Investment Group SA, prin administratorul său, SAI Muntenia Invest […]
17:10
Ivan: Intervenţiile de la Barajul Vidraru au fost făcute cu respectarea tuturor prevederilor legale # Financial Intelligence
Barajul Vidraru este depăşit 30 de ani faţă de termenul normal de utilizare, iar intervenţiile începute în cursul […]
16:40
Şedinţa Coaliţiei – Reforma administrației și pachetul de relansare economică, finalizate. Urmează schimbări la impozitele locale # Financial Intelligence
Liderii celor patru partide ale coaliției de guvernare și ai grupului minorităților naționale reuniți în ședința luni, 16 […]
16:30
Economia Elveţiei a crescut cu 1,4% în 2025, după un avans de 1,2% în 2024, dar rata de […]
16:20
Consiliul Concurenţei analizează preluarea activelor ArcelorMittal Hunedoara de către UMB Steel # Financial Intelligence
Consiliul Concurenţei analizează tranzacţia prin care UMB Steel SRL intenţionează să preia activele aparţinând ArcelorMittal Hunedoara SA, informează […]
16:10
Finlanda va înfiinţa un centru de comandă al NATO în Laponia pentru consolidarea securităţii în Arctica # Financial Intelligence
Un centru de comandă multinaţional al Forţelor Terestre Avansate ale NATO (FLF, după acronimul în limba engleză) urmează […]
