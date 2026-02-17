SUA: Purtătoarea de cuvânt a Departamentului pentru Securitate Internă, Tricia McLaughlin, părăsește administrația Trump

13:40

O delegație ucraineană se îndrepta luni spre Geneva pentru o nouă rundă de discuții mediate de SUA cu oficiali ruși, înainte de a patra aniversare de săptămâna viitoare a invaziei de către Rusia asupra vecinului său. La reuniunea de marți-miercuri din Elveția nu sunt așteptate progrese semnificative în ceea ce privește încheierea războiului, deoarece ambele […]