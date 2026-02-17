Maxime Felicitări! Echipa României, cea mai bună clasare din ultimii 60 de ani la Jocurile Olimpice, la proba de bob. România nu are piste de bob
Gândul, 17 februarie 2026 23:40
Mihai Tentea și George Iordache au făcut senzație la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina, reușind să se claseze pe poziția a cincea, în manșele cu numărul 3 și 4 în proba de bob-2, potrivit Prosport. Este cea mai bună clasare din ultimii 60 de ani la Jocurile Olimpice, la proba de bob, în contextul […]
• • •
Pe ce dată vine primăvara în România, de fapt. Meteorologii Accuweather au modifica prognoza, în urma ultimelor episoade de ninsoare # Gândul
Pe ce dată vine primăvara în România, de fapt. Meteorologii Accuweather au modifica prognoza, în urma ultimelor episoade de ninsoare. Pe ce dată vine primăvara în România, de fapt Potrivit meteorologilor Accuweather, primăvara va veni în Capitală pe data de 20 martie 2026. De atunci, temperaturile vor fi în creștere, cu 15 grade ziua și […]
Cât a recuperat statul din vânzarea la licitație a tablourilor fostului ministru Darius Vâlcov. Prejudiciul se ridică la 1,2 milioane de euro # Gândul
O parte din lucrările de artă pe care anchetatorii le-au confiscat de la fostul ministru al Finanțelor, Darius Vâlcov, au fost vândute pentru suma totală de 791.450 de euro, în cadrul licitației găzduite de Artmark. Prejudiciul pe care fostul oficial, condamnat la cinci ani de închisoare, îl datorează statului se ridică la 1,2 milioane de […]
Capitala, sub Cod Alb. Arterele secundare sunt aproape paralizate de zăpadă, iar pe bulevardele mari se circulă cu dificultate. Imagini cu „cel mai crunt episod de iarnă” în București # Gândul
Capitala se confruntă în această noapte cu cel mai sever episod de vreme rea din această iarnă, iar zăpada deja a început să se aștearnă pe străzi și pe carosabil. Nămeții ating deja câțiva centimetri, iar vizibililitatea este redusă din cauza zăpezii viscolite. Ninsoare, ger și temperaturi sub pragul înghețului, aceasta este atmosfera din București, […]
Viorica Dăncilă: „Președintele, ca observator, nu are niciun drept să-și exprime opinia în cadrul întâlnirii Consiliului Păcii” # Gândul
În emisiunea „Marius Tucă Show” , fostul premier Viorica Dăncilă a exprimat două sentimente contradictorii față de prezența președintelui Nicușor Dan la Consiliul pentru Pace. Urmărește aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Pe de o parte, Viorica Dăncilă se bucură că România participă la acest eveniment internațional. Pe de altă parte, subliniază că șeful statului […]
Povestea unei fotografii fabuloase, despre care multă lumea credea că este făcută cu inteligența artificială. Cum a fost surprinsă imaginea uimitoare # Gândul
Kyle Goetsch este un fotograf sud-african cunoscut pentru surprinderea de momente suprarealiste în care fauna sălbatică, peisajele și cerul nopții se contopesc. De la siluetele girafelor conturate pe fundalul lunii, până la Calea Lactee care se ridică deasupra unor repere emblematice, imaginile sale par adesea ireale – chiar dacă sunt complet naturale. De altfel, există […]
Marius Tucă Show începe miercuri, 18 februarie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Dan Dungaciu # Gândul
„Marius Tucă Show” începe miercuri, 18 februarie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitatul zilei este prof. univ. dr. Dan Dungaciu, analist și sociolog. Emisiunea poate fi urmărită live pe Facebook și pe canalul de YouTube Gandul. „Tineți aproape!”…
Ilie Bolojan, întrebat ce ar schimba la modul în care guvernează țara: „Nu comunicarea e problema. Munca și seriozitatea este problema” # Gândul
Ilie Bolojan a fost întrebat, într-un interviu la TVR 1, ce anume ar schimba la modul în care și-a îndeplinit rolul de premier până la acest moment. Șeful Executivului a răspuns: „Nu comunicarea e problema. Munca și seriozitatea este problema”. Ilie Bolojan pare că a fost prins cu garda jos, în cadrul unui interviu, care […]
Ministrul de Interne Cătălin Predoiu s-a întâlnit cu șeful FBI la Washington. Ce au discutat # Gândul
Ministrul de Interne Cătălin Predoiu s-a întâlnit cu șeful FBI la Washington. Iată ce au discutat. Azi, la sediul FBI din Washington a avut loc o întâlnire între Cătălin Predoiu și o delegație a conducerii FBI, formată din directorul FBI, Kash Patel, adjunctul directorului FBI, Christopher Raia, și asistentul directorului pentru Operațiuni Internaționale, Jason Kaplan. […]
Bolojan promite că românii vor face mai mulți copii: „Cu cât vom reuși să avem servicii mai bune și oportunități pentru tinerii, numărul celor care rămân în țară crește și crește rata natalității” # Gândul
Premierul Ilie Bolojan a comentat la TVR 1 scăderea ratei natalității, dar și fenomenul masiv de migrare a românilor, aspecte care au dus la o diminuare drastică a populației. „Din păcate, avem cele două fenomene cumulate – migrația, în special în țările UE, din motive economice, și scăderea ratei natalității. Cu cât vom reuși, în […]
Primarul New York-ului, Zohran Mamdani, vrea să acopere găurile din bugetul orașului prin taxarea milionarilor # Gândul
Primarul orașului New York, Zohran Mamdani, a prezentat recent un plan bugetar ambițios pentru a acoperi deficitul imens de buget, prin care a propus suprataxarea celor mai bogați locuitori și a marilor corporații, scrie Bloomberg. Mamdani, un socialist democrat care a preluat mandatul de primar pe 1 ianuarie, susține că această criză nu trebuie rezolvată […]
Bolojan anunță ce se întâmplă cu propunerea eliminării normei de hrană pentru militari. A fost propusă de colegul său de partid, ministrul de Finanțe # Gândul
Premierul României, Ilie Bolojan, a declarat că propunerea de eliminare a normei de hrană pentru polițiști, militari și polițiștii din penitenciare a fost propusă de ministul Finanțelo. Șeful Executivului a anunțat că nu se va pune în practică această măsură. „Nu este nevoie de armonizare pe ceea ce s-a convenit. Elementele de bază au fost […]
Vreme de un an, prețul gazelor naturale va fi calculat, de la 1 aprilie, după o nouă formulă, care nu este prea mult diferită de ceea ce există în present, iar, ca să se mențină prețul final la populație și la producătorii de energie termică pentru populație, scade prețul cu care vând Petrom și Romgaz, […]
Ungaria continuă să cumpere petrol rusesc, deși are alternative mai bune. Motivul pentru care Orban alimentează mașinăria de război a lui Putin # Gândul
Ungaria continuă să cumpere petrol rusesc, deși există și alternative disponibile, conform unui nou raport care acuză guvernul de la Budapesta că banii pe care îi economisește prin cumpărarea de petrol ieftin de la statul agresor nu sunt folosiți în beneficiul consumatorilor maghiari. Potrivit CNN, în loc să fie folosiți pentru schimbarea în bine a […]
„Apele Române” se spală pe mâini de dezastrul din Argeș, după golirea barajului Vidraru. Pe cine aruncă vină # Gândul
Reprezentanţii Administraţiei ”Apele Române” au transmis, marţi, că nu are atribuţii în furnizarea apei menajere şi potabile către populaţie și că este obligația operatorului serviciului public de alimentare cu apă de la nivel local. Totodată, precizează că ”Apele Române” nu are atribuţii privind tratarea sau potabilizarea apei şi nu gestionează infrastructura staţiilor de tratare. ”Faptul […]
Gouda este o brânză populară olandeză (sau din Țările de Jos, dacă vreți să fim hiper-corecți). Nimic ieșit din comun. Are răspândirea telemelei și merge bine la export. Probabil că la nivel mondial se vinde mult mai multă brânză Gouda garantat originală din Țările de Jos decât se poate produce în Țările de Jos. Dar […]
Neînțelegeri în delegația lui Volodimir Zelenski de la Geneva. Echipa ucraineană s-a împărțit în două tabere cu viziuni diferite # Gândul
Delegația Ucrainei de la negocierile de la Geneva a fost divizată în două tabere: Budanov și Yermak, ambele cu abordări diferite privind încheierea conflictului cu Rusia. În timp ce aripa condusă de Kirilo Budanov pledează pentru un acord de pace rapid, mediat cu SUA, cea asociată lui Andrii Yermak este mai precaută în privința compromisurilor […]
Ștefan Popescu a făcut ironii la adresa președintelui Nicușor Dan, după valul de schimbări din ambasade. El a spus, într-o postare pe rețelele sociale, că Nicușor Dan „își îndreaptă tirul critic către corpul diplomatic al României, acuzându-l că nu face suficient pe frontul diplomației economice”. Ștefan Popescu susține că, în cele nouă luni de mandat, […]
Cât costă fiecare grad în plus adăugat la termostat. O diferență aparent mică, de la 19°C la 23°C, poate adăuga zeci de lei lunar la costul încălzirii # Gândul
Setarea termostatului ține de confort, în general, dar și de consumul de gaze naturale. Așadar, până la urmă, de valoarea facturii. Iar în sezonul rece, fiecare grad în plus înseamnă un consum mai mare cu 6–8%, potrivit specialiștilor în eficiență energetică. Astfel, o diferență aparent mică, de la 19°C la 23°C, poate adăuga zeci de […]
Două tablouri de Nicolae Grigorescu, din colecția fostului ministru Darius Vâlcov, vândute cu sute de mii de euro la licitație # Gândul
Două lucrări ale lui din „Nicolae Grigorescu, Car cu boi, pe cale de dimineață” și „Car cu boi în asfințit”, parte a colecției confiscate de la fostul ministru de Finanțe Darius Vâlcov, s-a vândut cu 170.000 de euro, fiecare, în cadrul licitației organizate de Artmark, marți 17 februarie. Două dintre celebrele versiuni ale lucrării „Car […]
Retailerul Shein riscă amenzi de până la 6% din veniturile sale anuale. Care sunt motivele pentru care UE vrea să taxeze compania chineză # Gândul
Comisia Europeană a anunțat pe 17 februarie că va deschide o anchetă oficială împotriva retailerului online Shein, în temeiul Regulamentului privind serviciile digitale (DSA) și riscă amenzi de până la 6% din veniturile sale anuale. Măsura a fost luată după ce autoritățile din Franța au raportat platforma pentru comercializarea unor produse care încalcă grav legislația […]
Soluțiile AUR la recesiunea economică din România: scăderea TVA și micșorarea impozitelor pe dividende # Gândul
Economistul AUR, Petrișor Peiu, a venit cu o serie de soluții pentru a scoate România din recesiunea economică. Acesta susține că actuala situație economică a țării este „mult mai gravă decât se încearcă a ni se spune de către Guvern” și a propus printre altele scăderea cotei TVA, micșorarea impozitelor pe dividende și eliminarea supraimpozitării […]
Delegația Moscovei a făcut 9 ore cu avionul până la Geneva, în loc de 3. Ce rută au urmat rușii pentru a merge la negocierile de pace # Gândul
Din cauza restricțiilor de zbor impuse Rusiei de statele membre NATO și UE, deplasarea delegației ruse pentru discuțiile de pace de la Geneva a implicat un traseu lung cu avionul, unde majoritatea statelor europene au fost ocolite. Italia a fost singura țară tranzitată de avionul delegației de pace a Kremlinului. În total, zborul de la […]
AUR se încălzește pentru guvernare. Simion: „Ne vom concentra pe soluții și pe viitoarea echipă de guvernare” # Gândul
Liderul AUR, George Simion, spune că formațiunea politică pe care o conduce se concentrează pe soluții și pe viitoarea echipă de guvernare. George Simion susține că va prelua un model de acțiune care să desființeze deciziile care privesc majorările de taxe pe proprietăți și automobile. George Simion precizează că, în următoarele luni, AUR va comunica […]
A fost activat centrul de urgență, din cauza vremii severe din București. Ce situații de risc au apărut # Gândul
Autoritățile din București și Ilfov au activat măsuri speciale de intervenție, după ce Comitetul Municipiului București pentru Situații de Urgență (CMBSU) și Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Ilfov (CJSU Ilfov) au aprobat planul de protejare a populației în contextul vremii nefavorabile. Astfel, începând de azi, a fost activat Centrul de Coordonare și Conducere a […]
Raed Arafat, avertisment pentru cel mai crunt episod de iarnă de anul acesta: „Zăpezi de peste 50 de cm în Capitală”. Până când durează # Gândul
Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, precizează, în exclusivitate pentru Gândul, că avertismentul de cod portocaliu pentru vreme rea va dura până mâine în jurul prânzului și nămeții vor ajunge la 50 cm în Capitală. Acesta precizează că echipajele cu bulodexcavatoare și ambulanțele pentru multiple victime au ajuns deja în județele unde se […]
AUR a depus cerere la AEP de acces la 250 de donatori din campania lui Nicușor Dan „Este o chestiune de siguranță națională să știm cine sunt finanțatorii” # Gândul
Europarlamentarul AUR, Gheorghe Piperea, a depus o cerere de acces la informații cu privire la 250 de donatori din campania lui Nicușor Dan la Autoritatea Electorală Permanentă. Partidul acuză că aproximativ 7 mil. lei au circulat în afara sistemului bancar și de plăți și susține că printre cei care au finanțat campania președintelui României ar […]
Unul dintre aliații lui Trump din Europa a ales să nu participe la prima reuniune a „Consiliului pentru Pace”. Karol Nawrocki a ales să rămână acasă # Gândul
Președintele polonez Karol Nawrocki, unul dintre aliații lui Donald Trump din Europa, a anunțat că nu va participa la reuniunea inaugurală a noului „Consiliu pentru Pace” de la Washington, dar îl va trimite, în schimb, pe șeful Biroului său de Politici Internaționale. Purtătorul de cuvânt al președintelui polonez a anunțat pe pagina de X că […]
Țara care stabilește vârsta maximă pentru conducerea mașinilor. Urmează o schimbare majoră a reglementărilor # Gândul
O dezbatere din ce în ce mai aprinsă are loc în Germania, despre vârsta maximă pentru conducerea vehiculelor. În acest context, șoferii mai în vârstă s-ar putea să fie nevoiți să dovedească în mod regulat că sunt încă apți pentru condus. Astfel, discuțiile despre introducerea unor verificări obligatorii sau a unor teste rutiere dedicate seniorilor […]
(P) Infrastructură 5: Intervenții pentru remedierea degradărilor ale carosabilului de mici dimensiuni # Gândul
Echipele Infrastructură Sector 5 au desfășurat lucrări de reparații locale punctuale pe suprafețe reduse ale carosabilului în mai multe zone ale sectorului, pentru a îmbunătăți condițiile de trafic și siguranța rutieră. „Intervenții pentru remedierea degradărilor ale carosabilului de mici dimensiuni. Echipele noastre au desfășurat lucrări de reparații locale punctuale pe suprafețe reduse ale carosabilului în […]
Merge și în Belgia. Un antreprenor român a încasat bani frumoși pentru un proiect imobiliar nefinalizat # Gândul
Un antreprenor român în vârstă de 42 de ani a fost condamnat de justiția belgiană la doi ani de închisoare, dintre care jumătate cu suspendare, după ce a încasat aproximativ 40.000 de euro pentru un proiect imobiliar pe care nu l-a finalizat niciodată. Instanța a decis, de asemenea, plata unor despăgubiri și interzicerea exercitării profesiei […]
Kremlinul amenință că va desfășura marina militară dacă Occidentul continuă că confiște nave din „flota fantomă” a Rusiei # Gândul
Nikolai Patrușev, consilierul lui Vladimir Putin și președinte al Consiliului Maritim al Rusiei, a avertizat marți că Moscova ar putea lua măsuri împotriva transporturilor maritime europene pe fondul represaliilor asupra navelor din „flota fantomă a Rusiei”. În acest sens, Moscova ar putea desfășura marina militară pentru a împiedica țările europene să-i confiște navele. „Dacă nu […]
Piața imobiliară din România are multe oferte cu prețuri ridicate, în perioada asta, dar există și locuințe mai ieftine și chiar în zone cunoscute ca având prețuri ridicate. Este vorba despre deja celebrul oraș Cluj-Napoca, care oferă – de obicei – garsoniere la prețuri mari, la vânzare sau spre închiriere. Și totuși, pe site-urile de […]
Șeful CSM îl denunță pe Nicușor Dan: „Administrația Prezidențială ne-a cerut informații despre dosare aflate pe rol. Nu este prevăzută de lege posibilitatea solicitării acestor informaţii” # Gândul
Nicușor Dan amână semnarea decretelor de pensionare ale unor magistrați pentru că dorește să verifice dacă aceștia au în lucru cauze care s-ar putea prescrie. Potrivit președintelui CSM, Gheorghe-Liviu Odagiu, Administrația Prezidențială a solicitat CSM informații despre dosare aflate pe rol înainte de emiterea decretului de pensionare a mai multor judecători. Odagiu spune că legea […]
Cum a motivat instanța ridicarea controlului judiciar lui Robert Negoiță: „Nu are antecedente penale, este bine integrat, are sprijinul cetățenilor” # Gândul
Magistrații din cadrul Tribunalului București au dispus ridicarea controlului judiciar, în cazul edilului sectorului 3, Robert Negoiță. Instanța a concluzionat că primarul „nu are antecedente penale”, astfel măsura controlului judiciar nu este justificată. „Inculpatul nu are antecedente penale, nu a manifestat un comportament care să denote o periculozitate socială, neexistând un risc de a reitera […]
Muncitorii români din Spania vor avea o surpriză. Salariul minim a fost majorat, iar măsura va fi aplicată retroactiv # Gândul
Guvernul Regatului Spaniei a aprobat creșterea salariului minim la 1.221 euro pe lună, o majorare de 37 de euro care se aplică retroactiv de la 1 ianuarie 2026. Decizia vizează aproximativ 2,5 milioane de lucrători, având un impact semnificativ și asupra românilor care muncesc în această țară. Guvernul Spaniei a aprobat marți, 17 februarie, majorarea […]
Cele 3 zodii lovite din plin de eclipsa inelară de Soare. Cristina Demetrescu anunță tulburări și necazuri în viața acestor nativi # Gândul
Astrologul Cristina Demetrescu anunță tulburări și necazuri în viața a trei zodii, lovite din plin de eclipsa inelară de Soare. Potrivit horoscopului anunțat la Pro TV, nativii respectivi sunt: Leu, Scorpion și Vărsător. Leu Relațiile sunt în prim-plan. Eclipsa poate genera tensiuni sau evenimente cu impact în viața de cuplu ori în parteneriatele de afaceri. […]
Franța a eliberat petrolierul Grinch, suspectat că face parte din „flota fantomă a Rusiei”.Proprietarul a plătit o amendă de „câteva milioane de euro” # Gândul
Franța a eliberat un petrolier suspectat că face parte din „flota fantomă” a Kremlinului după ce acesta încălcase sancțiunile petroliere impuse Rusiei. Proprietarul petrolierului „Grinch” a trebuit să plătească o amendă de câteva milioane de euro, scrie BBC. Petrolierul a fost confiscat de forțele franceze în Marea Mediterană în ianuarie și apoi deviat către orașul […]
Statistica arată că populația României s-a redus cu peste 4 milioane de persoane în ultimii 35 de ani # Gândul
Populația țării noastre s-a redus cu peste 4,16 milioane de persoane, în 35 de ani, o marjă în care migrația externă a avut o contribuție de 63%, iar sporul natural negativ de 37%, sunt date care reies dintr-o analiză de specialitate, publicată marți de către președintele Institutului Național de Statistică (INS), Tudorel Andrei, citat de […]
Sindicaliștii din Administrația Penitenciarelor amenință cu blocarea penitenciarelor, după ce Kelemen Hunor a propus tăierea normei de hrană # Gândul
Federația Sindicatelor din Administrația Națională a Penitenciarelor (FSNAP) a reacționat vehement la declarațiile lui Kelemen Hunor, privind eliminarea normei de hrană pentru polițiști, militari și polițiștii din penitenciare. Federația Sindicatelor din Administrația Națională a Penitenciarelor (FSANP) reacționează ferm la declarațiile atribuite liderului UDMR, Kelemen Hunor, privind posibilitatea eliminării normei de hrană pentru polițiști, militari și […]
Iranul este gata să închidă Strâmtoarea Ormuz, dacă este necesar, anunță comandantul Gărzilor Revoluționare: „Ne trebuie doar ordinul de la Teheran” # Gândul
Comandantul Corpului Gărzilor Revoluționare Islamice, contraamiralul Alireza Tangsiri, a declarat marți, în contextul tensiunilor regionale majore și al desfășurării unor exerciții militare iraniene de amploare, că este pregătit să închidă Strâmtoarea Ormuz ori de câte ori va primi instrucțiuni din partea autorităților de la Teheran, transmite Agenția de Știri Tasnim. Declarația privind posibila închidere a […]
De ce se numesc „numere de înmatriculare”, dacă plăcuțele au mai multe litere decât cifre? Istoria înmaticulării mașinilor în România # Gândul
Iată de ce se numesc „numere de înmatriculare”, dacă plăcuțele au mai multe litere decât cifre. Află istoria înmatriculării mașinilor în România. Numerele de înmatriculate se numesc așa din rațiuni istorice, datând din perioada pionieratului automobilistic, adică finalul secolului XIX și începutul secolului XX), atunci când plăcuțele conțineau chiar cifre secvențiale, pentru a identifica mașinile. […]
Ședință de urgență la Guvern din cauza episodului de vreme severă. Bucureștiul și sud-estul țării, sub cod portocaliu # Gândul
Comitetul ministerial pentru situații de urgență din cadrul Ministerului Mediului s-a reunit marți într-o ședință extraordinară, după ce au fost emise avertizări meteo și hidrologice pentru următoarele zile. „Suntem într-o perioadă cu risc meteorologic și hidrologic ridicat. Este esențial ca autoritățile locale să fie în alertă și să aplice fără întârziere măsurile preventive. Colegii de […]
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 18 februarie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Silviu Predoiu # Gândul
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 18 februarie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitatul emisiunii este Silviu Predoiu. Emisiunea poate fi urmărită pe Facebook și YouTube Gândul.
Nicușor Dan îi pune bețe-n roate „eroului” Recorder, Laurențiu Beșu. Președintele nu i-a semnat trecerea din funcția de judecător la cea de procuror # Gândul
Așa-zisul „erou-Recorder”, Laurențiu Beșu, întâmpină piedici în carieră, chiar din partea președintelui Nicușor Dan, care nu i-a semnat decretul de trecere din funcția de judecător la Tribunalul București, la cea de procuror pe lângă judecătoria Giurgiu, transmite Luju.ro. Laurențiu-Ionel Beșu, fostul judecător care a făcut acuzații la adresa sistemului de justiție din România în documentarul […]
Pas important în discuțiile dintre SUA și Iran: Negociatorii de la Geneva au convenit să facă schimb de posibile texte pentru un acord nuclear. Ce condiții pune Teheranul # Gândul
Ministrul de externe al Iranului declară că s-au înregistrat progrese în negocierile nucleare cu SUA de la Geneva, relateză Reuters. Abbas Araqchi a dezvăluit că cele două părți au convenit să înceapă să lucreze la posibile texte de acord și să le schimbe între ele. După cum a menționat acesta, s-a ajuns la un consens […]
Piperea avansează un scenariu care va schimba România: La masa de Paște românii vor vedea lipsurile și vor reacționa # Gândul
Jurnalistul Ionuț Cristache și invitatul său în cadrul emisiunii Ai Aflat! de marți, europarlamentarul Gheorghe Piperea, au comentat situația dramatică în care se află România, odată cu confirmarea oficială a intrării sale în recesiune. Cunoscutul avocat, unul dintre liderii AUR, avertizează că măsurile de austeritate extreme ale Guvernului Bolojan ar putea forța oamenii să iasă […]
