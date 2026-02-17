Vinicius, actor principal în Benfica vs. Real Madrid, scor 0-1 / Toate rezultatele din play-off-ul Ligii Campionilor

16:10

O echipă de cercetători de la Academia Chineză de Ştiinţe Geologice din Beijing a ajuns la concluzia că lacurile care au dispărut din sudul Tibetului ar fi putut declanşa cutremure în regiune prin „trezirea” faliilor din scoarţa terestră, aflate mult timp în latenţă, transmite revista Live Scienece care citează un studiu publicat pe 17 ianuarie […] © G4Media.ro.