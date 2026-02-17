Paradox economic: România exportă banane de milioane de euro
Jurnalul.ro, 18 februarie 2026 00:50
România a reușit din nou să surprindă Europa (și pe ea însăși): a exportat banane în valoare de 3,4 milioane de euro, în ușoară creștere, potrivit datelor Eurostat.
România are încă decalaje importante față de alte state europene, iar acest lucru explică volumul mare de investiții realizate prin administrațiile locale, a declarat premierul la TVR 1.
Pe 18 februarie 2026, patru zodii primesc un sprijin special din partea Universului. Odată cu intrarea Soarelui în zodia Pești, se deschide o perioadă marcată de sensibilitate, compasiune, creativitate și abundență.
Cotroceniul, de acord să plătească pensia de „ilegalist” a lui Băsescu. Administrația Prezidențială nu a făcut recurs împotriva hotărârii prin care turnătorul „Petrov” primește trei sferturi de milion de lei # Jurnalul.ro
Procesomanul Nicușor Dan nu acționează împotriva lui Traian Băsescu. Asta, după ce instanța a „modificat” Constituția, ca să-i dea privilegiile înapoi, începând cu 2022
RAR: Precizări oficiale privind omologarea unui cvadriciclu ușor implicat într-un incident recent # Jurnalul.ro
RAR clarifică statutul unui cvadriciclu ușor omologat european, implicat într-un incident, și explică limitele competenței instituției.
Manole: „Dacă nu-ți ajung banii de chirie și de mâncare, nu ești un lucrător, ești un om exploatat” # Jurnalul.ro
Ministrul Muncii, Petre Florin Manole, a atras atenția asupra realităților salariului minim din România, subliniind că persoanele care nu reușesc să-și acopere nevoile de bază sunt, de fapt, exploatate.
Nazare: Statul trebuie să încurajeze oamenii să economisească pentru vârsta retragerii din activitat # Jurnalul.ro
Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor, a declarat marți că viitorul pensiilor românilor și investițiile strategice în România s-au aflat printre temele centrale discutate în cadrul reuniunii miniștrilor de finanțe din Uniunea Europeană (ECOFIN).
Jaqueline Cristian s-a calificat marți în optimile de finală ale turneului WTA 1000 de la Dubai (Emiratele Arabe Unite), după ce adversara sa, Ella Seidel, a abandonat după primul set.
Ciprian Șerban, discuții cu responsabilii transporturilor, în contextul codurilor meteo # Jurnalul.ro
Ministrul Transporturilor și Infrastructurii, Ciprian-Constantin Șerban, a avut, marți, discuții cu responsabilii transportului rutier, feroviar, aerian și naval, în contextul codurilor de avertizare meteorologică emise pentru perioada următoare.
Premierul anunță creșterea vârstei de pensionare: „Nu ne mai permitem pensionări la 50 de ani” # Jurnalul.ro
Premierul Ilie Bolojan a vorbit într-un inteviul la TVR Info despre una dintre cele mai sensibile decizii pregătite de Guvernul României: creșterea vârstei de pensionare în sectoarele în care statul se confruntă cu lipsă de personal.
Deputatul Adrian Câciu acuză lipsa transparenței în gestionarea economiei și publicarea cu întârziere a datelor oficiale privind datoria publică a României la noiembrie 2025, care arată că țara a depășit pragul psihologic de 60% din PIB.
Șase semne zodiacale chinezești atrag norocul și succesul financiar pe 18 februarie 2026. A doua zi a Anului Nou Lunar are un ritm mai blând. Miercurea este Ziua de Primire a Porcului de Apă, iar acest cuvânt contează.
Federația Română de Fotbal a anunțat programul sferturilor de finală din Cupa României # Jurnalul.ro
Federația Română de Fotbal (FRF) a anunțat marți programul oficial al sferturilor de finală din Cupa României, fază în care s-au calificat opt echipe din primele două eșaloane. Cap de afiș în această fază este duelul dintre Universitatea Craiova și CFR Cluj.
Premierul Ilie Bolojan a declarat marți seară că nu se va interveni asupra normei de hrană a militarilor, precizând că subiectul a fost discutat doar la nivel de analiză, în contextul căutării unor economii bugetare.
Noua schemă de ajutor la gaze pentru români. Ministerul propune trecerea la o piață liberalizată # Jurnalul.ro
Ministerul Energiei a publicat marți seară un proiect de ordonanță de urgență privind măsurile aplicabile clienţilor finali casnici din piaţa de gaze naturale în perioada 1 aprilie 2026 - 31 martie 2027.
Judecătoria Sectorului 3, infestată cu ploșnițe din 2025. Dezinsecțiile sunt realizate în continuare # Jurnalul.ro
Judecătoria Sectorului 3 București se confruntă cu o infestare cu ploșnițe încă din 2025, potrivit unui răspuns transmis, marți, MEDIAFAX. Au fost făcute dezinsecții repetate, iar activitatea a fost restrânsă temporar, unele cereri fiind mutate la o altă instanță.
În urma incidentului din Târgu Jiu, în care un medic din Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean a fost bruscat de una dintre rudele unei paciente, Federația „Solidaritatea Sanitară” a precizat, marți, că agresiunile împotriva specialiștilor din sănătate sunt „innaceptabile”.
Furturile din magazine au crescut în România, u peste 40 de incidente raportate zilnic la nivel național.
Sindicaliştii ameninţă cu blocarea penitenciarelor dacă Guvernul elimină norma de hrană # Jurnalul.ro
Federația Sindicatelor din Administrația Națională a Penitenciarelor (FSANP), a reacționat, marți, la declarațiile făcute de Kelemen Hunor privind posibilitatea eliminării normei de hrană pentru polițiști, militari și polițiști de penitenciare, angajați din subordinea MApN.
Rusia acordă FSB puteri nelimitate: internetul și conexiunile mobile pot fi oprite la ordinul lui Putin # Jurnalul.ro
Parlamentul Rusiei a adoptat o lege care permite FSB să întrerupă conexiunile de internet și mobile. Putin poate bloca internetul la nivel național sau regional.
Nicușor Dan anunță că va schimba o mare parte dintre ambasadorii români. Ce li se reproșează # Jurnalul.ro
Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat că va schimba o mare parte dintre ambasadorii români. Zeci de ambasadori vor fi rechemați în țară în următoarele luni. Lor li se reproșează că nu au avut activități consistente în domeniul relațiilor economice.
Escrocherie cu vacanțe: Familii cu copii, evacuate din hotel în Turcia după ce au plătit 40.000 euro # Jurnalul.ro
O femeie de 38 de ani, administrator al unei societăți, este acuzată că a înșelat mai multe persoane prin intermedierea fictivă a pachetelor turistice. Prejudiciul total se ridică la aproximativ 40.000 de euro.
Scandal uriaș la vârful Poliției Române: Cum folosea un comisar-șef informații bancare confidențiale pentru profit # Jurnalul.ro
DNA dezvăluie cum fostul comisar-șef Cristinel Stanciu și soția sa au folosit date bancare confidențiale pentru afaceri și protecție juridică. Află detaliile mecanismului și acuzațiile în dosar.
În urma buletinului emis de ANM care semnalează cantități însemnate ale depunerilor de zăpadă în munți, Departamentul pentru Situații de Urgență a publicat, marți, o avertizare cu privire la riscul de avalanșă din munții Făgăraș și Bucegi.
Anul Nou Chinezesc a început pe 17 februarie 2026, când am intrat în energicul Cal de Foc. Oameni din întreaga lume participă la obiceiurile anuale speciale care îi ajută să marcheze sărbătoarea. O tradiție răspândită este distribuirea unor plicuri roșii cu bani în ele.
Alertă în Capitală din cauza vremii rele! Centrul de Coordonare și Conducere a Intervenției a fost activat # Jurnalul.ro
Marți, a fost activat Centrul de Coordonare și Conducere a Intervenției București-Ilfov, în contextul avertizării meteo de cod portocaliu de ninsori.
Viața arată mult diferit pentru trei semne zodiacale în Anul Calului de Foc, care începe pe 17 februarie 2026. Este o veste grozavă pentru aceste semne pregătite pentru schimbare.
Președintele României, Nicușor Dan, spune că va discuta, marți, cu liderii coaliției despre buget și chestiuni legislative, întâlnirea fiind una obișnuită, la început de sesiune parlamentară.
Un autotren cu numere de Ucraina s-a răsturnat pe DN2, în Nicolae Bălcescu, județul Bacău, blocând complet traficul. Autoritățile intervin, iar șoferii sunt sfătuiți să evite zona.
SNSPA suspendă cursurile miercuri din cauza codului portocaliu de ninsoare și viscol în București # Jurnalul.ro
SNSPA a anunțat că suspendă cursurile programate pentru miercuri, 18 februarie 2026, în urma avertizărilor meteorologice cod portocaliu emise de Administrația Națională de Meteorologie pentru municipiul București.
Atac frontal al PSD București la adresa primarului liberal al Capitalei: Apel către baronul fățarnic # Jurnalul.ro
Daniel Băluță, lider PSD București, lansează un atac dur la adresa primarului liberal Ciprian Ciucu, acuzând ipocrizie, eșec administrativ și cerând demisia edilului.
Modernizarea CF Craiova-Caransebeș: Grecii de la GEK TERNA câștigă două contracte pentru modernizarea CF Craiova-Caransebeș # Jurnalul.ro
Grupul elen GEK TERNA a anunțat că filiala sa de construcții, TERNA, a fost desemnată de CFR SA drept antreprenor general pentru două proiecte majore de infrastructură feroviară pe linia Craiova - Drobeta-Turnu Severin - Caransebeș, cu o valoare totală de aproximativ un miliard de euro.
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) a informat, marți, că peste 4.000 de pompieri, dar și 3.000 de mijloace au fost pregătite să intervină în sprijinul populației și al autorităților locale, pentru prevenirea situațiilor care pun în pericol viața.
Schimbări radicale la asigurările auto: Polițe de trei ori mai scumpe pentru șoferii cu accidente # Jurnalul.ro
Piața asigurărilor auto obligatorii se pregătește pentru una dintre cele mai ample reforme din ultimii ani. Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) lucrează la un proiect care modifică din temelii sistemul bonus-malus la RCA.
Scovergile sunt un desert tradițional românesc care evocă copilăria și mirosul inconfundabil din bucătăria bunicii.
Hillary Clinton acuză administrația Trump de mușamalizarea dosarelor Epstein, într-un interviu BBC # Jurnalul.ro
Fosta secretară de stat americană Hillary Clinton acuză actuala administrație de la Washington că ascunde probe esențiale din ancheta privind rețeaua lui Jeffrey Epstein, susținând că scopul ar fi protejarea președintelui Donald Trump.
Îmbătrânirea poate părea un proces lent și gradual dar cercetările sugerează că nu se întâmplă așa întotdeauna. De fapt, dacă te trezești într-o dimineață, te uiți în oglindă și te întrebi dacă ai îmbătrânit rapid în ultiima vreme, s-ar putea să ai dreptate.
MAGA fără frontiere: Strategia secretă a lui Trump pentru dominarea politică a Europei # Jurnalul.ro
Vizita lui Marco Rubio la Budapesta arată noua strategie a administrației Trump: exportul ideologiei MAGA și influențarea alegerilor din Europa. O analiză completă.
Președintele Nicușor Dan a rechemat în țară un ambasador al României dintr-o țară cu mulți români. Decretul a fost semnat marți. Ambasadorul retras are un trecut controversat.
Din 2 martie, începe noul sezon Chefi la cuțite. Cu o experiență de 18 ani ca bucătar în Irlanda, Ștefan Turian intră încrezător în audiții: ”Am venit să le sting lumina juraților!” # Jurnalul.ro
În mai puțin de două săptămâni, Irina Fodor va da startul sezonului 17 Chefi la cuțite, la Antena 1 și AntenaPLAY. Chef Richard Abou Zaki, Chef Alexandru Sautner, Chef Orlando Zaharia și Chef Ștefan Popescu se reunesc, din 2 martie, la masa juraților în fiecare luni, marți și miercuri, de la 20:30, pregătiți să descopere poveștile noilor concurenți și să analizeze atent preparatele cu care aceștia se prezintă în fața lor.
Volodimir Zelenski: Diplomaţia va funcţiona numai dacă se pune mai multă presiune pe Moscova # Jurnalul.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a condamnat marţi atacul masiv al Rusiei asupra Ucrainei din cursul dimineţii, care a avut loc cu câteva ore înainte de începerea la Geneva a unei noi runde de discuţii de pace, insistând că diplomaţia va funcţiona numai dacă este însoţită de noi măsuri punitive împotriva Rusiei, potrivit EFE.
O listă lungă și o altă listă mai scurtă pentru conducerile SIE și SRI, iar pe lista scurtă sunt câte cinci nume, spune președintele României, Nicușor Dan, care este convins că cei pe care îi va propune pentru aceste poziții vor fi votați în Parlament.
În ultimii ani, stomatologia a evoluat spectaculos, iar tehnologiile moderne au transformat complet modul în care se realizează tratamentele dentare. Laserul dentar este una dintre cele mai revoluționare inovații, oferind pacienților tratamente mai rapide, mai precise și mult mai confortabile.
Prima eclipsă de Soare din 2026 are loc pe 17 februarie 2026. Această energie este foarte importantă pentru șapte semnele zodiacale, care vor experimenta schimbări majore.
Ivan, despre criza apei din Argeș: Hidroelectrica nu poate fi transformată în țap ispășitor # Jurnalul.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, susține că lucrările la barajul Vidraru sunt obligatorii pentru siguranța sistemului energetic și că situația apei potabile din Curtea de Argeș este generată de capacitatea limitată de tratare la nivel local.
Autoritățile din Ploiești au găsit rămășițele unei femei în vârstă de 68 de ani, la patru ani după deces.
BNR menține dobânda-cheie la 6,50% și anunță un an 2026 plin de fluctuații ale inflației. Vezi ce înseamnă decizia pentru credite, economii și economie.
Indicele ROBOR la trei luni, în funcţie de care se calculează costul creditelor de consum în lei cu dobândă variabilă, a scăzut marţi la 5,81% pe an, de la 5,83% pe an cât a fost în şedinţa precedentă, conform datelor publicate de Banca Naţională a României (BNR).
Reeditate după un deceniu și jumătate, volumele 7–12 din colecția „Povești nemuritoare” revin cu același farmec pentru micii cititori de astăzi. Mulți dintre noi am crescut cu ele în bibliotecă, citindu-le la lumina veiozei sau ascultându-le rostite de părinți înainte de culcare. Acum, aceste povești devin accesibile pentru noile generații de copii.
Spectacolul din Champions League revine cu 8 meciuri programate azi și mâine. Cele mai tari meciuri de azi sunt cele dintre Benfica și Real Madrid, respectiv Dortmund și Atalanta. Singurul antrenor român din Champions League, Cristi Chivu, speră ca echipa sa, Inter Milano, să obțină mâine un rezultat pozitiv în Norvegia, contra lui Bodo Glimt.
