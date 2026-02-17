Paradox economic: România exportă banane de milioane de euro

Jurnalul.ro, 18 februarie 2026 00:50

România a reușit din nou să surprindă Europa (și pe ea însăși): a exportat banane în valoare de 3,4 milioane de euro, în ușoară creștere, potrivit datelor Eurostat.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Jurnalul.ro

Acum o oră
01:10
Ilie Bolojan: România este o țară rămasă mult în urmă Jurnalul.ro
România are încă decalaje importante față de alte state europene, iar acest lucru explică volumul mare de investiții realizate prin administrațiile locale, a declarat premierul la TVR 1.
00:50
Paradox economic: România exportă banane de milioane de euro Jurnalul.ro
România a reușit din nou să surprindă Europa (și pe ea însăși): a exportat banane în valoare de 3,4 milioane de euro, în ușoară creștere, potrivit datelor Eurostat.
Acum 2 ore
00:30
Zi magică pentru 4 zodii, în sezonul Peștilor: 18 februarie 2026 vine cu vești bune Jurnalul.ro
Pe 18 februarie 2026, patru zodii primesc un sprijin special din partea Universului. Odată cu intrarea Soarelui în zodia Pești, se deschide o perioadă marcată de sensibilitate, compasiune, creativitate și abundență.
00:20
Cotroceniul, de acord să plătească pensia de „ilegalist” a lui Băsescu. Administrația Prezidențială nu a făcut recurs împotriva hotărârii prin care turnătorul „Petrov” primește trei sferturi de milion de lei Jurnalul.ro
Procesomanul Nicușor Dan nu acționează împotriva lui Traian Băsescu. Asta, după ce instanța a „modificat” Constituția, ca să-i dea privilegiile înapoi, începând cu 2022
00:00
RAR: Precizări oficiale privind omologarea unui cvadriciclu ușor implicat într-un incident recent Jurnalul.ro
RAR clarifică statutul unui cvadriciclu ușor omologat european, implicat într-un incident, și explică limitele competenței instituției.
Acum 4 ore
23:40
Manole: „Dacă nu-ți ajung banii de chirie și de mâncare, nu ești un lucrător, ești un om exploatat” Jurnalul.ro
Ministrul Muncii, Petre Florin Manole, a atras atenția asupra realităților salariului minim din România, subliniind că persoanele care nu reușesc să-și acopere nevoile de bază sunt, de fapt, exploatate.
23:30
Nazare: Statul trebuie să încurajeze oamenii să economisească pentru vârsta retragerii din activitat Jurnalul.ro
Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor, a declarat marți că viitorul pensiilor românilor și investițiile strategice în România s-au aflat printre temele centrale discutate în cadrul reuniunii miniștrilor de finanțe din Uniunea Europeană (ECOFIN).
23:10
Jaqueline Cristian, calificare rapidă în optimile turneului WTA 1000 de la Dubai Jurnalul.ro
Jaqueline Cristian s-a calificat marți în optimile de finală ale turneului WTA 1000 de la Dubai (Emiratele Arabe Unite), după ce adversara sa, Ella Seidel, a abandonat după primul set.
23:00
Ciprian Șerban, discuții cu responsabilii transporturilor, în contextul codurilor meteo Jurnalul.ro
Ministrul Transporturilor și Infrastructurii, Ciprian-Constantin Șerban, a avut, marți, discuții cu responsabilii transportului rutier, feroviar, aerian și naval, în contextul codurilor de avertizare meteorologică emise pentru perioada următoare.
22:40
Premierul anunță creșterea vârstei de pensionare: „Nu ne mai permitem pensionări la 50 de ani” Jurnalul.ro
Premierul Ilie Bolojan a vorbit într-un inteviul la TVR Info despre una dintre cele mai sensibile decizii pregătite de Guvernul României: creșterea vârstei de pensionare în sectoarele în care statul se confruntă cu lipsă de personal.
22:40
Adrian Câciu (PSD): În sfârșit, prezintă datele reale despre datorie publică Jurnalul.ro
Deputatul Adrian Câciu acuză lipsa transparenței în gestionarea economiei și publicarea cu întârziere a datelor oficiale privind datoria publică a României la noiembrie 2025, care arată că țara a depășit pragul psihologic de 60% din PIB.
22:30
6 zodii chinezești primesc recompense fără efort, pe 18 februarie 2026 Jurnalul.ro
Șase semne zodiacale chinezești atrag norocul și succesul financiar pe 18 februarie 2026. A doua zi a Anului Nou Lunar are un ritm mai blând. Miercurea este Ziua de Primire a Porcului de Apă, iar acest cuvânt contează.
22:20
Federația Română de Fotbal a anunțat programul sferturilor de finală din Cupa României Jurnalul.ro
Federația Română de Fotbal (FRF) a anunțat marți programul oficial al sferturilor de finală din Cupa României, fază în care s-au calificat opt echipe din primele două eșaloane. Cap de afiș în această fază este duelul dintre Universitatea Craiova și CFR Cluj.
22:10
Bolojan, anunț ferm: Norma de hrană a militarilor nu se taie Jurnalul.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat marți seară că nu se va interveni asupra normei de hrană a militarilor, precizând că subiectul a fost discutat doar la nivel de analiză, în contextul căutării unor economii bugetare.
22:10
Noua schemă de ajutor la gaze pentru români. Ministerul propune trecerea la o piață liberalizată Jurnalul.ro
Ministerul Energiei a publicat marți seară un proiect de ordonanță de urgență privind măsurile aplicabile clienţilor finali casnici din piaţa de gaze naturale în perioada 1 aprilie 2026 - 31 martie 2027.
22:00
Judecătoria Sectorului 3, infestată cu ploșnițe din 2025. Dezinsecțiile sunt realizate în continuare Jurnalul.ro
Judecătoria Sectorului 3 București se confruntă cu o infestare cu ploșnițe încă din 2025, potrivit unui răspuns transmis, marți, MEDIAFAX. Au fost făcute dezinsecții repetate, iar activitatea a fost restrânsă temporar, unele cereri fiind mutate la o altă instanță.
Acum 6 ore
21:40
Federația „Solidaritatea Sanitară” condamnă agresiunile împotriva medicilor Jurnalul.ro
În urma incidentului din Târgu Jiu, în care un medic din Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean a fost bruscat de una dintre rudele unei paciente, Federația „Solidaritatea Sanitară” a precizat, marți, că agresiunile împotriva specialiștilor din sănătate sunt „innaceptabile”.
21:30
Noua metodă de furt din magazine: Cum se folosesc hoții de casele self pay? Jurnalul.ro
Furturile din magazine au crescut în România, u peste 40 de incidente raportate zilnic la nivel național.
21:30
Sindicaliştii ameninţă cu blocarea penitenciarelor dacă Guvernul elimină norma de hrană Jurnalul.ro
Federația Sindicatelor din Administrația Națională a Penitenciarelor (FSANP), a reacționat, marți, la declarațiile făcute de Kelemen Hunor privind posibilitatea eliminării normei de hrană pentru polițiști, militari și polițiști de penitenciare, angajați din subordinea MApN.
21:10
Rusia acordă FSB puteri nelimitate: internetul și conexiunile mobile pot fi oprite la ordinul lui Putin Jurnalul.ro
Parlamentul Rusiei a adoptat o lege care permite FSB să întrerupă conexiunile de internet și mobile. Putin poate bloca internetul la nivel național sau regional.
21:10
Nicușor Dan anunță că va schimba o mare parte dintre ambasadorii români. Ce li se reproșează Jurnalul.ro
Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat că va schimba o mare parte dintre ambasadorii români. Zeci de ambasadori vor fi rechemați în țară în următoarele luni. Lor li se reproșează că nu au avut activități consistente în domeniul relațiilor economice.
21:00
Escrocherie cu vacanțe: Familii cu copii, evacuate din hotel în Turcia după ce au plătit 40.000 euro Jurnalul.ro
O femeie de 38 de ani, administrator al unei societăți, este acuzată că a înșelat mai multe persoane prin intermedierea fictivă a pachetelor turistice. Prejudiciul total se ridică la aproximativ 40.000 de euro.
20:40
Scandal uriaș la vârful Poliției Române: Cum folosea un comisar-șef informații bancare confidențiale pentru profit Jurnalul.ro
DNA dezvăluie cum fostul comisar-șef Cristinel Stanciu și soția sa au folosit date bancare confidențiale pentru afaceri și protecție juridică. Află detaliile mecanismului și acuzațiile în dosar.
20:40
Risc mare de avalanșă în Munții Făgăraș și Munții Bucegi Jurnalul.ro
În urma buletinului emis de ANM care semnalează cantități însemnate ale depunerilor de zăpadă în munți, Departamentul pentru Situații de Urgență a publicat, marți, o avertizare cu privire la riscul de avalanșă din munții Făgăraș și Bucegi.
20:30
Semnificația puternică a plicurilor roșii de Anul Nou Chinezesc Jurnalul.ro
Anul Nou Chinezesc a început pe 17 februarie 2026, când am intrat în energicul Cal de Foc. Oameni din întreaga lume participă la obiceiurile anuale speciale care îi ajută să marcheze sărbătoarea. O tradiție răspândită este distribuirea unor plicuri roșii cu bani în ele.
20:10
Alertă în Capitală din cauza vremii rele! Centrul de Coordonare și Conducere a Intervenției a fost activat Jurnalul.ro
Marți, a fost activat Centrul de Coordonare și Conducere a Intervenției București-Ilfov, în contextul avertizării meteo de cod portocaliu de ninsori.
20:10
3 zodii cărora li se va schimba viața radical, în Anul Calului de Foc Jurnalul.ro
Viața arată mult diferit pentru trei semne zodiacale în Anul Calului de Foc, care începe pe 17 februarie 2026. Este o veste grozavă pentru aceste semne pregătite pentru schimbare.
20:00
Nicușor Dan, despre buget și coaliție: Discuția pe buget e gata să înceapă Jurnalul.ro
Președintele României, Nicușor Dan, spune că va discuta, marți, cu liderii coaliției despre buget și chestiuni legislative, întâlnirea fiind una obișnuită, la început de sesiune parlamentară.
20:00
Trafic blocat pe DN2, Bacău: Un TIR ucrainean răsturnat blochează ambele sensuri Jurnalul.ro
Un autotren cu numere de Ucraina s-a răsturnat pe DN2, în Nicolae Bălcescu, județul Bacău, blocând complet traficul. Autoritățile intervin, iar șoferii sunt sfătuiți să evite zona.
Acum 8 ore
19:40
SNSPA suspendă cursurile miercuri din cauza codului portocaliu de ninsoare și viscol în București Jurnalul.ro
SNSPA a anunțat că suspendă cursurile programate pentru miercuri, 18 februarie 2026, în urma avertizărilor meteorologice cod portocaliu emise de Administrația Națională de Meteorologie pentru municipiul București.
19:30
Atac frontal al PSD București la adresa primarului liberal al Capitalei: Apel către baronul fățarnic Jurnalul.ro
Daniel Băluță, lider PSD București, lansează un atac dur la adresa primarului liberal Ciprian Ciucu, acuzând ipocrizie, eșec administrativ și cerând demisia edilului.
19:10
Modernizarea CF Craiova-Caransebeș: Grecii de la GEK TERNA câștigă două contracte pentru modernizarea CF Craiova-Caransebeș Jurnalul.ro
Grupul elen GEK TERNA a anunțat că filiala sa de construcții, TERNA, a fost desemnată de CFR SA drept antreprenor general pentru două proiecte majore de infrastructură feroviară pe linia Craiova - Drobeta-Turnu Severin - Caransebeș, cu o valoare totală de aproximativ un miliard de euro.
19:10
Mii de pompieri, gata să intervină în contextul avertizărilor meteo în 9 județe Jurnalul.ro
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) a informat, marți, că peste 4.000 de pompieri, dar și 3.000 de mijloace au fost pregătite să intervină în sprijinul populației și al autorităților locale, pentru prevenirea situațiilor care pun în pericol viața.
19:00
Schimbări radicale la asigurările auto: Polițe de trei ori mai scumpe pentru șoferii cu accidente Jurnalul.ro
Piața asigurărilor auto obligatorii se pregătește pentru una dintre cele mai ample reforme din ultimii ani. Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) lucrează la un proiect care modifică din temelii sistemul bonus-malus la RCA.
18:40
Deserturile copilăriei: Cum să prepari rapid scovergi cu dulceață Jurnalul.ro
Scovergile sunt un desert tradițional românesc care evocă copilăria și mirosul inconfundabil din bucătăria bunicii.
18:30
Hillary Clinton acuză administrația Trump de mușamalizarea dosarelor Epstein, într-un interviu BBC Jurnalul.ro
Fosta secretară de stat americană Hillary Clinton acuză actuala administrație de la Washington că ascunde probe esențiale din ancheta privind rețeaua lui Jeffrey Epstein, susținând că scopul ar fi protejarea președintelui Donald Trump.
18:10
2 etape ale vieții când oamenii îmbătrânesc mai repede Jurnalul.ro
Îmbătrânirea poate părea un proces lent și gradual dar cercetările sugerează că nu se întâmplă așa întotdeauna. De fapt, dacă te trezești într-o dimineață, te uiți în oglindă și te întrebi dacă ai îmbătrânit rapid în ultiima vreme, s-ar putea să ai dreptate. 
18:10
MAGA fără frontiere: Strategia secretă a lui Trump pentru dominarea politică a Europei Jurnalul.ro
Vizita lui Marco Rubio la Budapesta arată noua strategie a administrației Trump: exportul ideologiei MAGA și influențarea alegerilor din Europa. O analiză completă.
18:00
Nicușor Dan a rechemat în țară un ambasador cu un trecut controversat Jurnalul.ro
Președintele Nicușor Dan a rechemat în țară un ambasador al României dintr-o țară cu mulți români. Decretul a fost semnat marți. Ambasadorul retras are un trecut controversat.
18:00
Din 2 martie, începe noul sezon Chefi la cuțite. Cu o experiență de 18 ani ca bucătar în Irlanda, Ștefan Turian intră încrezător în audiții: ”Am venit să le sting lumina juraților!” Jurnalul.ro
În mai puțin de două săptămâni, Irina Fodor va da startul sezonului 17 Chefi la cuțite, la Antena 1 și AntenaPLAY. Chef Richard Abou Zaki, Chef Alexandru Sautner, Chef Orlando Zaharia și Chef Ștefan Popescu se reunesc, din 2 martie, la masa juraților în fiecare luni, marți și miercuri, de la 20:30, pregătiți să descopere poveștile noilor concurenți și să analizeze atent preparatele cu care aceștia se prezintă în fața lor.
Acum 12 ore
17:40
Volodimir Zelenski: Diplomaţia va funcţiona numai dacă se pune mai multă presiune pe Moscova Jurnalul.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a condamnat marţi atacul masiv al Rusiei asupra Ucrainei din cursul dimineţii, care a avut loc cu câteva ore înainte de începerea la Geneva a unei noi runde de discuţii de pace, insistând că diplomaţia va funcţiona numai dacă este însoţită de noi măsuri punitive împotriva Rusiei, potrivit EFE.
17:30
Nicușor Dan spune că are câte 5 nume pentru șefii SIE și SRI Jurnalul.ro
O listă lungă și o altă listă mai scurtă pentru conducerile SIE și SRI, iar pe lista scurtă sunt câte cinci nume, spune președintele României, Nicușor Dan, care este convins că cei pe care îi va propune pentru aceste poziții vor fi votați în Parlament.
17:20
Tehnologii moderne în stomatologie: laserul dentar Jurnalul.ro
​​​​​​​În ultimii ani, stomatologia a evoluat spectaculos, iar tehnologiile moderne au transformat complet modul în care se realizează tratamentele dentare. Laserul dentar este una dintre cele mai revoluționare inovații, oferind pacienților tratamente mai rapide, mai precise și mult mai confortabile.
17:10
7 zodii puternic afectate de Eclipsa de Soare în Vărsător, 17 februarie 2026 Jurnalul.ro
Prima eclipsă de Soare din 2026 are loc pe 17 februarie 2026. Această energie este foarte importantă pentru șapte semnele zodiacale, care vor experimenta schimbări majore.
17:00
Ivan, despre criza apei din Argeș: Hidroelectrica nu poate fi transformată în țap ispășitor Jurnalul.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, susține că lucrările la barajul Vidraru sunt obligatorii pentru siguranța sistemului energetic și că situația apei potabile din Curtea de Argeș este generată de capacitatea limitată de tratare la nivel local.
16:40
Descoperire macabră la Ploiești: O femeie a fost găsită moartă în casă după mulți ani Jurnalul.ro
Autoritățile din Ploiești au găsit rămășițele unei femei în vârstă de 68 de ani, la patru ani după deces. 
16:40
Anunțul BNR care afectează milioane de români: ce se întâmplă cu ratele Jurnalul.ro
BNR menține dobânda-cheie la 6,50% și anunță un an 2026 plin de fluctuații ale inflației. Vezi ce înseamnă decizia pentru credite, economii și economie.
16:30
ROBOR la trei luni a coborât marţi la 5,81% Jurnalul.ro
 Indicele ROBOR la trei luni, în funcţie de care se calculează costul creditelor de consum în lei cu dobândă variabilă, a scăzut marţi la 5,81% pe an, de la 5,83% pe an cât a fost în şedinţa precedentă, conform datelor publicate de Banca Naţională a României (BNR).
16:30
„Povești nemuritoare” – Volumele 7–12, reeditate după 15 ani Jurnalul.ro
Reeditate după un deceniu și jumătate, volumele 7–12 din colecția „Povești nemuritoare” revin cu același farmec pentru micii cititori de astăzi. Mulți dintre noi am crescut cu ele în bibliotecă, citindu-le la lumina veiozei sau ascultându-le rostite de părinți înainte de culcare. Acum, aceste povești devin accesibile pentru noile generații de copii.
16:10
Meciurile de neratat programate în Champions League, 17-18 februarie Jurnalul.ro
Spectacolul din Champions League revine cu 8 meciuri programate azi și mâine. Cele mai tari meciuri de azi sunt cele dintre Benfica și Real Madrid, respectiv Dortmund și Atalanta. Singurul antrenor român din Champions League, Cristi Chivu, speră ca echipa sa, Inter Milano, să obțină mâine un rezultat pozitiv în Norvegia, contra lui Bodo Glimt.
Mai multe ştiri
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.