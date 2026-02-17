Ilie Bolojan: România este o țară rămasă mult în urmă

16:30

Reeditate după un deceniu și jumătate, volumele 7–12 din colecția „Povești nemuritoare” revin cu același farmec pentru micii cititori de astăzi. Mulți dintre noi am crescut cu ele în bibliotecă, citindu-le la lumina veiozei sau ascultându-le rostite de părinți înainte de culcare. Acum, aceste povești devin accesibile pentru noile generații de copii.