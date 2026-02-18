Cod roşu în Bucureşti şi Ilfov. România este blocată – Iarnă extremă | Mesaj RO-ALERT pentru populaţie, măsuri de urgenţă
Economica.net, 18 februarie 2026 05:30
ANM a emis, miercuri dimineaţa, două avertizări nowcasting Cod roşu de ninsoare abundentă pentru judeţul Ilfov şi municipiul Bucureşti, valabile până la ora 8:20. A fost emis mesaj RO-ALERT pentru locuitorii din Bucureşti. Mai multe autostrăzi şi drumuri naţionale sunt cu trafic restricţionat. Mai multe curse au fost reţinute la sol pe Aeroportul Otopeni, iar porturile din Constanţa sunt închise. Ştirea este actualizată din 15 în 15 minute.
• • •
Acum o oră
05:30
Acum 8 ore
22:40
Metoda prin care pot avea o pensie mai mare peste 8,3 milioane de români. Un fost ministru propune: Fondurile private să plaseze banii în funcție de vârsta participantului
Ionel Dancă, fost deputat și ministru Șef al Cancelariei prim-ministrului, propune o dezbatere care să vizeze modificarea normelor prudențiale care guvernează sistemul de pensii administrate privat, cu 8,3 milioane de salariați români care contribuie obligatoriu cu 4,75% din salariu. Potrivit acestuia, o variantă pentru creșterea randamentelor, deci a sumelor încasate în final de beneficiarii de pensie, este diversificarea plasamentelor în funcție de vârsta participantului.
22:30
O fabrică-gigant din România dă drumul la producție în următoarele luni. Corden BioChem a investit zeci de milioane de euro
Corden BioChem, care a preluat anul trecut fabrica abandonată de bioetanol a Clariant din Podari, județul Dolj, a făcut pe final de an 2025 o nouă achiziție în România și dă drumul la producție în următoarele luni.
22:30
AI rescrie istoria investițiilor: Meta, Amazon, Microsoft și Alphabet cheltuiesc 665 de miliarde de dolari într-un singur an, cu mult peste programul Apollo și autostrăzile din SUA
Pe măsură ce boom-ul global al inteligenței artificiale (AI) continuă, Meta, Amazon, Microsoft și Alphabet, cele mai mari companii de tehnologie din lume, s-au angajat într-o serie de cheltuieli fără precedent pentru a rămâne în fruntea cursei și a construi infrastructura necesară pentru revoluția AI.
Acum 12 ore
22:20
Compania națională TAROM, care trece printr-un proces de restructurare, a înregistrat o pierdere de 30 de milioane de euro la 31 august 2025, arată datele financiare ale companiei pentru 2024, publicate recent.
22:20
Costi Vasile, Head of Marketing Henkel: Piața produselor de Beauty crește, dar e încă sub media UE. Un aspect particular României este că vopsirea părului acasă are o pondere mai mare și mersul la salon nu e atât de comun
Piața de îngrijire a părului din România este în creștere, însă românii consumă mult mai puține produse față de vecinii din regiune, și de europeni, în general. În ultimii ani, categoria Beauty a avansat constant, iar sub-segmentele dinamice precum tratamentele de păr și stylingul au accelerat peste ritmul general al pieței, a declarat Costi Vasile, Head of Marketing Henkel Consumer Brands Romania, pentru Economica.net.
22:10
Economia orașului Milano ar putea crește mai repede în 2026, datorită Jocurilor Olimpice de Iarnă
Economia oraşului italian Milano este posibil să crească mai repede în 2026, prin revenirea la normal a industriei, prin servicii puternice oferite şi prin impulsul oferit de găzduirea Jocurilor Olimpice de iarnă, potrivit unui studiu publicat de asociaţia pentru afaceri regionale Assolombarda, conform Reuters, transmite Agerpres.
21:40
Carrefour raportează un profit operațional în scădere pentru 2025, marcat de preluarea magazinelor Cora și Match în Franța
Cel mai mare retailer alimentar european, Carrefour, a raportat marţi un declin al profitului operaţional, dar mai redus decât estimau analiştii, înaintea noului plan strategic care va fi prezentat de directorul general Alexandre Bompard pentru redresarea performanţei companiei, transmite Reuters, relatează Agerpres.
21:10
SUA vor continua să aprovizioneze Europa cu gaze naturale lichefiate ieftine, spune secretarul american pentru Energie Chris Weight
Statele Unite vor continua să aprovizioneze Europa cu gaze naturale lichefiate (GNL) la preţuri scăzute, a afirmat marţi secretarul american pentru Energie, Chris Wright (foto), transmite Reuters, relatează Agerpres.
21:00
Focus Sat România are un nou director general. Floretina Pascu a fost numită în funcție în locul lui Sophie Hedouin, care presia conducerea CANAL+ din Elveția
CANAL+ Benelux and Central Europe, care deține brandul Focus Sat în România, anunță că și-a schimbat componența Comitetului Executiv sub conducerea lui Yassine Bouzoubaa, CEO CANAL+ Benelux & Europa Centrală.
20:40
Ce se va întâmpla cu prețul gazelor după 1 aprilie, dispare prețul maxim plafonat. OUG publicat de Ministerul Energiei
Prețul gazelor naturale va fi calculat, de la 1 aprilie, vreme de un an, după o nouă formulă, care nu este foarte mult diferită de ceea ce avem acum, iar, pentru a se menține prețul final la populație și la producătorii de energie termică pentru populație, scade prețul cu care vând Petrom, și mai ales Rongaz, gazele către furnizori, de la 120 la 110 lei/MWh.
20:30
Calea ferată București – Brașov: Mega-tunelul de la Predeal ar putea fi lansat la licitație în 2026
Asociația Pro Infrastructură (API) transmite marți că salută propunerea CFR Infrastructură de a lansa, în 2026, licitația tunelului Predeal. Amintim că proiectul ce include mega-construcția de aproape 10 kilometri are un cost estimat de 1,8 miliarde de euro.
20:20
BVB a închis în creștere pe toți indicii ședința de tranzacționare de marți. Rulajul a depășit 221 de milioane de lei
Bursa de Valori Bucureşti (BVB) a închis în creştere pe toţi indicii şedinţa de tranzacţionare de marţi, iar rulajul total s-a cifrat la 221,67 de milioane de lei (43,49 de milioane de euro), din care 186,01 milioane de lei (36,49 de milioane de euro) tranzacţii cu obligaţiuni.
20:00
202.000 de persoane au vizitat Cazinoul din Constanța în 2025, iar de la începutul acestui an 17.000 de vizitatori i-au trecut pragul
Un număr de 202.000 de vizitatori au trecut pragul Cazinoului din Constanţa în 2025, de la redeschiderea să oficială, din 21 mai, iar în acest an, într-o lună şi jumătate, sunt undeva la 17.000 de vizitatori, a declarat, marţi, Anamaria Mişa, director general al Cazinoului.
19:50
Bucureștiul se pregătește de urgie. Decizie de acum a Comitetului pentru Situaţii de Urgenţă
Comitetul Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă a luat o hotârăre de ultimă oră, în contextul avertizării de cod portocaliu care intră în vigoare marți seara la ora 20.00.
19:40
Portul Constanța trebuie să fie principala poartă de intrare în Uniunea Europeană pe coridorul median dinspre Asia – oficial Transporturi
Portul Constanța trebuie să devină principalul hub la Marea Neagră, să aibă un rol important în reconstrucția Ucrainei și să fie principala poartă de intrare în Uniunea Europeană pe coridorul median dinspre Asia, spune secretarul de stat în Transporturi Horațiu Cosma.
19:40
Grupul ungar MOL încheie un acord cu americanii de la Baker Hughes, pentru acces la tehnologie la ultimă generație în domeniul petrolului și gazelor
Geoinform Ltd., unul dintre principalii furnizori de servicii pentru sectorul hidrocarburilor și al energiei geotermale din Ungaria și subidiară a grupului MOL, a semnat un acord strategic de cooperare cu Baker Hughes, companie de tehnologie în domeniul energiei, informează compania maghiară prin intermediul unui comunicat transmis către Economica.net.
19:30
Berlinul și Parisul cer Comisiei Europene simplificarea procedurilor serviciilor financiare, pentru a le face mai puțin împovărătoare pentru companii
Germania şi Franţa au cerut Comisiei Europene să prezinte "un pachet ambiţios de simplificare a serviciilor financiare" pentru a face mai accesibile reglementările UE şi mai puţin împovărătoare pentru companii, se arată într-o scrisoare consultată marţi de Reuters.
19:00
Sindicatul polițiștilor din penitenciare amenință cu blocarea pușcăriilor dacă guvernanții elimină norma de hrană
Federaţia Sindicatelor din Administraţia Naţională a Penitenciarelor (FSANP) a anunţat, marţi, că vor urma acţiuni de protest dacă se decide eliminarea normei de hrană pentru poliţişti, militari şi poliţişti de penitenciare, relatează Agerpres.
18:50
Construcția barajului Mihăileni din Munții Apuseni, blocată definitiv în instanță. Asociația Declic a câștigat recursul judecat la Curtea de Apel CLuj
Organizația civică Declic a anunțat astăzi, prin intermediul unui comunicat, că a câștigat procesul în cazul barajului Mihăileni, lucrările la această construcție urmând să fie oprite.
18:40
UNIQA a plătit în 2025 despăgubiri în creștere cu 30% pentru asigurările de călătorie: Valoarea medie a fost de 4.000 de lei per dosar
Datele UNIQA din 2025 arată o creștere semnificativă dauneleor plătite pentru evenimentele neprevăzute care apar într-o călătorie și sunt acoperite de polițele de asigurări. Despăgubirile companiei pentru călătoriile internaționale au urcat cu 30% față de 2024, clienții beneficiind în total de aproape 4 milioane de lei pentru daunele avizate în baza acestui acestui tip de asigurare.
18:30
Drum Expres Suceava – Siret: Opt oferte pentru ultimul lot, ce include modernizarea a 15 km din Ucraina
Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a primit opt oferte pentru construirea ultimului lot al Drumului Expres Suceava - Siret, care include și modernizarea a 15 kilometri de drum național din Ucraina, spre Cernăuți.
18:20
Podul Giurgiu – Ruse intră iar în reparații. CNAIR scoate la licitație lucrări de peste opt milioane de lei la „Podul Prieteniei"
CNAIR, prin Direcția Regională de Drumuri și Poduri București, a lansat licitație pentru proiectare și execuție lucrări la "Pod pe DN5, km 64+884 peste Dunăre la Giurgiu".
18:20
Vizita lui Macron în India. Francezii sunt foarte optimiști că vor încheia încă un contract pentru vânzarea de avioane de luptă Rafale – surse AFP
Discuţiile pentru vânzarea a 114 avioane de luptă franceze Rafale suplimentare către India avansează, au anunţat surse din anturajul preşedintelui francez Emmanuel Macron în prima zi a vizitei oficiale a acestuia în India, transmite AFP, relatează Agerpres.
18:00
17:30
Nicușor Dan: Estimez că în cursul lunii martie vom avea 40-50 de rechemări şi de numiri de ambasadori. Va fi o schimbare importantă în domeniu
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, marţi, că în martie vor avea loc 40-50 de rechemări şi, respectiv, numiri de noi ambasadori şi a anunţat "o schimbare importantă" în domeniu, transmite Agerpres.
Acum 24 ore
17:10
Delgaz Grid a finalizat lucrări de peste 6 milioane de euro în județul Suceava la rețelele de distribuție, de care vor beneficia 31.500 de consumatori
Delgaz Grid, distribuitorul de energie electrică și gaze naturale a Grupului E.ON din România, a finalizat două proiecte în valoare de peste 6 milioane de euro (circa 31 de milioane de lei fără TVA) în rețelele de distribuție a energiei electrice din județul Suceava, informează compania prin intermediul unui comunicat transmis către Economica.net.
16:50
AFIR anunță că a primit cereri în valoare de 525,5 milioane de euro pentru înființarea și modernizarea unităților de procesare
Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) a primit online 273 de cereri de finanţare în valoare de 525,5 milioane de euro pentru înfiinţarea şi modernizarea unităţilor de procesare, ceea ce reprezintă un grad de supracontractare de 319%, potrivit unui comunicat al instituţiei transmis marți, relatează Agerpres.
16:40
După ani în care s-a numărat printre economiile europene cu cea mai rapidă creștere, România se află acum într-o situație dificilă, confruntându-se cu stagnare, inflație ridicată și un deficit bugetar uriaș, ceea ce lasă puțin spațiu pentru metodele tradiționale de stimulare a economiei - reduceri de impozite, scăderea ratelor dobânzilor și creșterea cheltuielilor publice. Dimpotrivă, pe fondul încetinirii economice, guvernul a fost nevoit să majoreze impozitele pentru a ține sub control deficitul și a menține ratingul suveran al țării cu un nivel peste „junk”, în timp ce propunerile de reducere a cheltuielilor creează o criză politică nedorită.
16:30
Șefii Petrom au bătut palma cu sindicatul pentru noul contract de muncă. Ce au obținut salariații Petrom și ce prime și beneficii salariale primesc
Noul contract colectiv de muncă pentru 2026 – 2027 a fost agreat între conducerea și sindicatul OMV Petrom. Ce au obținut acum angajații, ce vor primi anul viitor și lista cu beneficiile pe care le plătețște compania angajaților săi, mai departe.
16:10
Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene angajează cinci specialiști IT pentru echipa care dezvoltă și optimizează sistemul informatic MySMIS2021 / SMIS2021+, platforma prin care sunt gestionate fondurile europene, informează marți ministrul de resort, Dragoș Pîslaru.
16:10
Record negativ în Marea Britanie – Cel mai mare șomaj din ultimii cinci ani. Ce s-a întâmplat cu salariile
Rata şomajului în Marea Britanie a urcat la cel mai ridicat nivel din ultimii aproape cinci ani, în timp ce creşterea salariilor a încetinit din nou, arată datele publicate marţi de Oficiul Naţional de Statistică (ONS), transmit DPA şi Reuters.
16:00
Italia – Exporturile către SUA au crescut cu 7% în 2025, în pofida tarifelor vamale impuse de Trump
Exporturile italiene către Statele Unite au crescut cu peste 7% anul trecut, arată datele publicate marţi de Institutul naţional de statistică (ISTAT), această majorare fiind înregistrată în pofida tarifelor vamale suplimentare impuse de preşedintele Donald Trump în luna iulie, care au provocat îngrijorări cu privire la un impactul negativ al acestora, informează Reuters.
15:50
Premieră a ultimilor cinci ani pentru Bulgaria – Creştere simultană a numărului de turişti bulgari şi a vizitatorilor străini
Numărul vizitatorilor străini în Bulgaria a ajuns anul trecut la 6,042 milioane, un avans de 4,29% faţă de 5,793 milioane în 2024, iar în 2025 s-a înregistrat o creştere anuală a numărului de turişti din Turcia, Israel, Germania, Italia, Franţa, România, Grecia, Spania şi Serbia, arată datele publicate marţi de Institutului Naţional de Statistică (NSI), informează publicaţia Sofia Globe. Pentru prima dată, Bulgaria a reportat simultan o creştere a numărului de turişti bulgari şi a vizitatorilor străini, comparativ cu 2019, confirmând redresarea sustenabilă a pieţei.
15:50
Shein este anchetată de CE pentru modul în care creează dependență și vânzarea de produse ilegale
Gigantul chinez de comerț electronic Shein va fi anchetat de Comisia Europeană care vrea să verifice modul în care aceasta creează dependență, pentru lipsa de transparență a sistemelor de recomandare, precum și pentru vânzarea de produse ilegale, inclusiv de materiale care conțin abuzuri sexuale asupra copiilor.
15:10
Anunţ de la BNR – A îngheţat dobânzile. Nicio mişcare de un an şi jumătate – date oficiale
Consiliul de Administraţie al BNR a decis, marţi, 17 februarie 2026, să menţină rata dobânzii de politică monetară la nivelul de 6,50% pe an, a anunţat banca centrală, printr-un comunicat.
14:40
Ce spune Nicușor Dan despre relaţia SUA-România înainte de a participa la Consiliul pentru Pace şi ce se va întâmpla după „marea întâlnire"
Prezenţa României la Consiliul pentru Pace va clarifica relaţia bilaterală ''adevărată'' între România şi SUA, a afirmat, marţi, preşedintele Nicuşor Dan.
14:30
Anunț de la PPC pentru toți clienții din România: scade prețul energiei electrice în ultima ofertă. Plus un bonus lunar
PPC, unul dintre cei mai mari furnizori de energie electrică din România, a lansat azi o nouă ofertă de energie electrică pentru clienții casnici, cu preț redus, foarte apropiat de cel al Hidroelectrica. Oferta vine și cu un bonus suplimentar.
13:40
Pinum, producător de uși și ferestre din România, deschide anul acesta o nouă fabrică în România, o investiție de 14 milioane de euro.
13:30
Alertă! Măsuri de urgenţă în România. Fenomene extreme – Lista anunţată de DSU după ce a fost anunţat Cod portocaliu de viscol şi ninsori
Mai multe măsuri au fost dispuse la nivelul Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă în contextul avertizărilor meteorologice de Cod portocaliu de viscol şi ninsori abundente anunţate în perioada următoare.
13:00
Primele trenuri Alstom pentru InterRegional Călători au fost recepționate preliminar
Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF) informează că, marți, 17 februarie 2026, la Depoul Alstom, situat în incinta Atelierele CFR Grivița, a avut loc recepția preliminară a două rame electrice interregionale Coradia Stream – unitățile TS14 și TS15, activitate desfășurată de reprezentanții ARF - ALSTOM - EGIS. Acestea sunt primele două trenuri noi Alstom care vor fi repartizate operatorului privat Interregional Călători din Cluj.
13:00
Comisia Europeană va solicita producătorilor auto care beneficiază de stimulente financiare să asambleze mașini cu minimum 70% dintre componente produse în Europa
Comisia Europeană pregătește norme stricte cu privire la subvenționarea producătorilor auto. Pentru a beneficia de finanțări aceștia vor trebui să vândă mașini cu minimum 70% dintre componente produse în Europa.
13:00
ANAF introduce o nouă categorie în formularul 205. Firmele vor declara distinct veniturile din transferul dezmembrămintelor dreptului de proprietate sub condiție suspensivă
Începând cu veniturile plătite de la 1 ianuarie 2025, persoanele juridice care achită sume rezultate din transferul dezmembrămintelor dreptului de proprietate sub condiție suspensivă vor avea obligația să rețină impozitul la sursă și să îl declare distinct, pe fiecare beneficiar, în formularul 205, scrie Termene.ro.
13:00
Şanse mici de „decolare" pentru cea mai mare economie din UE, în 2026. „Cu frâna de mână trasă, nu vom ieşi din vale" – Cum văd patronii din Germania evoluţia PIB
Economia germană are şanse mici să decoleze în 2026, după trei ani dificili, din cauza incertitudinilor geopolitice, a costurilor de producţie ridicate şi a cererii interne slabe, a anunţat marţi Camera de Comerţ şi Industrie a Germanei (DIHK), transmite AFP. "Cu frâna de mână trasă, nu vom ieşi din vale", a declarat şeful patronatelor.
12:30
Bucureştiul va candida pentru a găzdui Forumul Oraşelor 2027, eveniment al Direcţiei Generale pentru Politică Regională şi Urbană (DG REGIO) a Comisiei Europene.
12:30
Spitalul privat de oftalmopediatrie Infosan a avut afaceri de 20 milioane de lei în 2025. Fondatorii aşteaptă creşterea afacerilor cu 10%-20% în 2026
Spitalul privat de oftalmopediatrie Infosan a înregistrat o cifră de afaceri de aproximativ 20 de milioane de lei în anul 2025, în uşoară creştere faţă de nivelul din 2024, potrivit unui comunicat de presă.
12:30
BT Asset Management SAI (BTAM) a ajuns la 450.000 de investitori şi a atins pragul de zece miliarde de lei active administrate, echivalentul a aproximativ două miliarde de euro, se arată într-un comunicat de presă al companiei, transmis marţi AGERPRES.
12:10
Rafinăria Petrobrazi – OMV Petrom a finalizat o investiţie de 20 milioane de euro pentru sisteme avansate de tratare a apelor uzate
OMV Petrom anunţă finalizarea unor noi lucrări de modernizare la rafinăria Petrobrazi, investiţia în valoare de 20 de milioane de euro fiind pentru sisteme avansate de tratare a apelor uzate.
11:30
Compania de IT diconium România, parte din grupul Volkswagen, anunță recrutări. "România este una dintre cele mai dinamice piețe de tehnologie din Europa"
diconium România, subsidiara locală a grupului german diconium care aparține de Volkswagen, anunță că a depășit pragul de 100 de angajați în 2025, la trei ani de la lansarea operațiunilor pe piața locală.
11:10
Rusia şi-ar putea desfăşura forţele militar-maritime pentru a împiedica puterile europene să-i sechestreze vasele şi ar putea adopta măsuri de represalii împotriva navigaţiei europene dacă vasele ruseşti sunt confiscate, a declarat marţi Nikolai Patruşev, un apropiat al preşedintelui Vladimir Putin, potrivit Reuters.
